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Samsung Galaxy M Серия смартфонов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 40, упоминаний - 87
Samsung Galaxy M и организации, системы, технологии, персоны:
|Lirong Liu - Лоранг Лю 6 1
|Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 1
|Шитова Татьяна 8 1
|Weinbach Max - Вайнбах Макс 5 1
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 1
|Чадов Андрей 5 1
|Иванов Владислав 28 1
|SamMobile 57 6
|GSM Arena 82 4
|GizmoChina 174 4
|Ведомости 1548 1
|РИА Новости 1047 1
|GizChina - Издание 85 1
|MacRumors 151 1
|Vc.ru - Виси.ру 45 1
|Android Authority 64 1
|AndroidCentral 3 1
|Android Headline 16 1
|Neowin 234 1
|Jiemian 4 1
|NotebookCheck 19 1
|RTINGS 1 1
|India Today 6 1
|Reddit 414 1
|ZDnet 666 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.