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Samsung Galaxy M Серия смартфонов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.10.2026 Мир на пороге дефицита дешевых смартфонов. Бюджетные Samsung Galaxy A станут хуже, а платить за них придется больше 1
18.11.2025 Samsung встроила в свои смартфоны израильское шпионское ПО. Удалить его невозможно 2
11.10.2024 Samsung удаленно ломает смартфоны по всему миру при помощи суперкривого обновления. Спасения нет 1
27.03.2024 Не качеством, так количеством. Samsung возрождает забытую линейку смартфонов в ради искусственного разнообразия 1
30.03.2022 Samsung срочно избавляется от буквы Z в названиях смартфонов 1
16.02.2022 Samsung Galaxy в «билайне» с выгодой до 40% 4
30.12.2021 Самые важные космические открытия 2021 года 1
28.10.2021 Начались продажи российского «смартфона для параноиков», разработанного под отечественный процессор. Цена 2
21.10.2021 Главные опасности и неприятности при переходе на Android 12 1
21.10.2021 Samsung запретили продавать смартфоны в России 2
08.10.2021 Новейшая версия Android убивает смартфоны Xiaomi. Воскресить их своими силами невозможно 1
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 3
05.10.2021 Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России 3
28.09.2021 Samsung выпустила супертонкий смартфон с гигантским аккумулятором. Цена 4
20.09.2021 Безумно популярные в России смартфоны Samsung стали ломаться без причин. Компания бездействует 3
21.07.2021 Xiaomi больше не нужны. Samsung выпустила дешевый мобильник с монструозной батареей. Фото 3
18.05.2021 Samsung начала продавать в России дешевый долгоиграющий смартфон. Цена 1
26.04.2021 Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM 3
15.02.2021 Samsung выпустила «монстра» – дешевый смартфон с космической батареей и флагманским процессором. Видео 2
16.10.2020 9 бюджетных смартфонов с хорошей батареей: выбор ZOOM 1
31.08.2020 Samsung выпустила недорогой смартфон с рекордно большой батареей 5
26.08.2020 Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд 4
19.08.2020 Смартфон Samsung Galaxy M31s поступил в продажу в России 4
09.06.2020 Samsung скопирует самую жуткую «фишку» Xiaomi: в смартфонах появится неотключаемая реклама 2
15.04.2020 Новейшие смартфоны Samsung после обновления превращаются в «кирпичи» 2
15.04.2020 Samsung начинает российские продажи смартфонов Galaxy M21 и M11. Цены 5
20.02.2020 Рассекречен дешевый смартфон Samsung с огромной батареей 3
14.01.2020 Apple сломала главную фишку AirPods Pro, которые стоят как смартфон 1
29.10.2019 Новые наушники Apple в России будут стоить дороже бестселлеров Xiaomi и Samsung 1
18.10.2019 «Связной» предложил клиентам «размяться перед использованием смартфона» и получить Samsung Galaxy M30s 1
29.07.2019 Выпущен Linux-ноутбук для параноиков по цене дешевого смартфона. Видео 1
21.05.2019 Смартфон Samsung Galaxy M20 готов завоевать новый рынок 2
13.05.2019 Google губит свои смартфоны, в упор не замечая очевидных проблем 1
10.04.2019 Мир лишился крупного производителя смартфонов, потому что его основатель проиграл в карты $1,4 миллиарда 1
01.03.2019 «Яндекс» резко снизил цену на свой фирменный смартфон 1
28.02.2019 Samsung выпустила смартфон с тройной камерой по цене дешевого Xiaomi 3
28.01.2019 Samsung выпустила целую линейку дешевых смартфонов. Цены 5
11.12.2018 Samsung готовит линейку смартфонов под революционным названием 3
26.01.2010 EADS Astrium в 2009 году: рост на 11% 1
20.09.2000 Sony представила 15,1" ЖК-монитор Multiscan M51 1

Публикаций - 40, упоминаний - 87

Samsung Galaxy M и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11176 31
Xiaomi - Сяоми 2307 21
Google LLC 12843 11
Apple Inc 13334 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 967 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 593 4
BBK OnePlus 304 3
Huawei 4738 3
Qualcomm Technologies 1993 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 401 3
BBK OPPO Electronics 498 3
HTC Corporation 1425 2
Doogee 34 2
Microsoft Corporation 25910 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 2
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 82 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 1
Lenovo Motorola 3576 1
Галактика - Корпорация 1555 1
Allwinner Technology 23 1
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 1
Gionee 22 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 141 1
Jolla - Sailfish Holding 85 1
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 30 1
BBK vivo iQOO 51 1
LeEco - LeTV 61 1
Oukitel 28 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 60 1
Gionee India 2 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 1
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 1
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 1
Lockheed Martin - COMSAT - Communications Satellite Corporation - COMSAT Mobile Communications 22 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 1
Yandex - Яндекс 9446 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3022 3
Связной ГК 1406 2
Евросеть 1421 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
ЕКА Топливная компания 149 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 693 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Faraday Future - FF 15 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Евросоюз - EDA - European Defence Agency - Европейское оборонное агентство 2 1
Kickstarter 138 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 131 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
Судебная власть - Judicial power 2536 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1185 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 76 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 34
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10898 22
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2811 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6518 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 18
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13412 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10572 16
USB Type-C - USB-C - USB 3 2461 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 13
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4027 13
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1432 13
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2542 12
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2599 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6307 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3303 12
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4930 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8638 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5465 10
Наушники - Headphones 4559 10
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2379 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13655 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8027 9
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2541 8
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1162 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8944 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4792 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10705 7
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 822 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7978 6
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1255 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2696 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13171 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 1406 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3203 5
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход - Аудиоразъём 1256 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1763 5
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2109 4
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Южная Корея - Республика 7132 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 9
Европа 25059 6
Германия - Федеративная Республика 13321 4
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Земля - планета Солнечной системы 10930 2
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Нидерланды 3783 1
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Таиланд - Королевство 945 1
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Чили - Республика 496 1
Литва - Литовская Республика 675 1
Филиппины - Республика 605 1
Китай - Пекин - Beijing 1112 1
Нигерия - Федеративная Республика 341 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 220 1
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Мьянма - Республика Союз - Бирма 141 1
Африка Северная 263 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 993 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1319 1
Венера - планета Солнечной системы 299 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 805 1
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5536 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5597 2
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СРО - саморегулируемые организации 117 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1279 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3822 1
Английский язык 7096 1
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 1
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Газы - Метан - methanum - болотный газ 373 1
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Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 481 1
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5903 1
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Reddit 414 1
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 95 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 262 1
Международный женский день - 8 марта 420 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 158 1
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