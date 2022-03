Samsung срочно избавляется от буквы Z в названиях смартфонов

Samsung отказалась от использования названия Galaxy Z в Латвии, Литве и Эстонии. Западные эксперты связывают это с российской спецоперацией. Тем не менее, на украинском, а также немецком, британском и американском сайтах Samsung информация о Galaxy Z украшает чуть ли не каждую страницу.

Литера Z не пройдет

Компания Samsung отказалась от серии смартфонов Galaxy Z. Как пишет портал Android Headlines, Это название исчезло с версий сайтов компании для жителей Литвы, Латвии и Эстонии. Все три страны считаются восточноевропейскими. На это указывает и профильный ресурс SamMobile.

Galaxy Z – это серия имиджевых премиальных смартфонов Samsung, в которую на март 2022 г. входили исключительно устройства со складным экраном. Открыл данную линейку смартфон Galaxy Z Flip, вышедший в феврале 2020 г. При этом смартфон Fold образца февраля 2019 г., самый первый мобильник Samsung с гибким дисплеем, литеру Z в названии не имел. В настоящее время самыми современными представителями серии являются Z Fold 3 и Z Flip 3, появившиеся летом 2021 г.

Samsung начала продвигать Z еще зимой 2020 года

По мнению экспертов порталов и NotebookCheck, Samsung пошла на этот шаг из-за событий на Украине. Как пишет Android Headlines, последняя буква латинского алфавита «стала символом российских вооруженных сил» (“Z” has become a symbol of the Russian armed forces).

Литвы и Сайты Samsung для Эстонии Латвии соответственно. страница Galaxy Z переименована в Galaxy Foldables

«Жители Украины и соседних стран не захотели ассоциировать себя с этим символом. В знак солидарности с антироссийскими настроениями в регионе Samsung отказывается от фирменного знака Z на своих складных смартфонах», – уточняет Android Headlines. Между тем, на 14:00 30 марта 2022 г. на украинском сайте Samsung были десятки упоминаний как самой серии Galaxy Z, так и всех устройств данной линейки.

Европейцы и американцы не возражают против Z

Российский сайт Samsung тоже содержит информацию об устройствах Galaxy Z. Другое дело что ни их, ни какие-либо другие устройства корейской компании в Россию с начала марта 2022 г. не поставляются. Samsung аргументировала это проблемами с логистикой и не уточняет, когда примерно стоит ожидать возобновления отгрузок.

Слева направо: немецкий, американский и британский сайты Samsung. Galazy Z в наличии

Нехватка техники Samsung в России, как и устройств других брендов – это следствие международных антироссийских санкций. Крупнейшими их «поставщиками» являются США и страны Евросоюза, а также исключенная из его состава Великобритания. Однако официальные сайты Samsung для Германии, Британии и США на момент публикации материала по-прежнему предлагали посетителям не только ознакомиться, но и приобрести смартфоны Galaxy Z.

Отмена латинской буквы

По данным Android Headlines, Samsung уже начала выпуск новых коробок для смартфонов Galaxy Z. На них написано Galaxy Fold 3 и Galaxy Flip 3. Между тем, компания пока не делала никаких заявлений по этому поводу.

Российский (слева) и украинский сайты корейского вендора

Однако эксперты NotebookCheck считают, что в ближайшие дни Samsung может отменить использование литеры Z названиях своих продуктов на всей территории Европы. Они также пишут, что использование буквы «Z» в качестве символа запрещено в Казахстане и Кыргызстане, и напоминают, что в конце марта 2022 г. власти Германии приравняли использование этого символа к уголовному преступлению.

Пока нет данных, собирается ли Samsung полностью отказываться от серии Galaxy Z или как-то переименовывать ее. С одной стороны, она развивает ее на протяжении двух лет, с другой, у нее уже есть подобный опыт.

Вытеснение Z стартовало

В начале 2019 г. из модельного ряда Samsung исчезла серия дешевых мобильников Galaxy J. На ее место пришла линейка Galaxy M, существующая до сих пор. В конце 2021 г. CNews писал о готовности Samsung закрыть серию флагманских смартфонов бизнес-класса Galaxy Note. В начале 2022 г. она объединила ее с линейкой обычных флагманов Galaxy S.