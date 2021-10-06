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Samsung Galaxy Z Flip
Серия смартфонов


06.10.2021 Samsung лишает гарантии дорогущий смартфон, если уронить его на подушку 2
12.07.2021 В Samsung грандиозная утечка. Стали известны все будущие новинки компании 3
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 1
20.04.2021 Huawei завалит мировой рынок дешевыми смартфонами с гибкими дисплеями 3
25.03.2021 Xiaomi выпускает супертехнологичный флагман с уникальной «жидкой» камерой. Его ждали почти три года. 2
09.03.2021 Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают 1
09.02.2021 Самые ожидаемые смартфоны 2021 года 1
28.01.2021 Выручка Samsung достигла 236 триллионов вон по итогам 2020 года 1
25.01.2021 Лучшие гибкие смартфоны: выбор ZOOM 6
27.11.2020 Samsung отправит привычный формат смартфонов в небытие 1
12.11.2020 Apple задумала уничтожить свой мини-планшет, заменив его на суперсовременный iPhone 2
03.11.2020 Продажи смартфонов по программе trade-in в «М.Видео» выросли в 20 раз за год 1
23.10.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» запустили продажи виртуальных sim-карт по всей России 1
01.09.2020 Samsung представила Galaxy Z Fold2. Цена. Фото 2
26.08.2020 Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд 1
18.08.2020 Поддержка обновлений ОС Android на устройствах Samsung 1
10.06.2020 Главные новинки первой половины 2020 года: смартфоны 2
20.04.2020 Создан первый в мире гибкий сверхтонкий аккумулятор с характеристиками не хуже литиевых батарей 1
27.03.2020 Продажи новейших флагманов Samsung Galaxy S20 терпят крах во всем мире 5
23.03.2020 Huawei выпускает в России смартфон ценой в пол-автомобиля, но без сервисов Google 1
11.03.2020 Сверхдешевый гибкий смартфон, созданный братом знаменитого наркобарона, оказался грандиозным обманом 1
05.03.2020 «Касперский» закрыл офисы в Китае 1
25.02.2020 Samsung начинает выпуск удивительных модулей памяти для сверхмощных смартфонов 1
21.02.2020 Samsung разослал пугающие уведомления владельцам смартфонов по всему миру 2
14.02.2020 Galaxy Z Flip поступил в продажу в России. Цена 4
12.02.2020 Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России 12
12.02.2020 Новинки Samsung Unpacked 2020: гибкий смартфон и акцент на камеры 4
10.02.2020 Смартфоны Samsung перейдут на чистый Android 1
10.03.2017 Какой мессенджер самый популярный в России? На рынке сменился лидер 1
02.11.2016 Samsung Electronics примет участие в секции «Госсектор» CNews Forum 2
28.10.2016 Samsung Electronics примет участие в секции «Госсектор» CNews Forum 2
20.09.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
29.08.2016 Maykor-GMCS присоединилась к ассоциации «Тайзен.ру» 1
01.07.2016 Samsung и «Интерсофт Евразия» представили устройство персонального радиационного мониторинга на базе ОС Tizen 2
27.06.2016 «ГНУ/Линуксцентр» начал продажи смартфона Samsung Z3 с ОС Tizen 3
02.06.2016 Представлены первые прототипы ИТ-решений для корпоративного рынка России на базе ОС Tizen 3
04.02.2016 Samsung объявила о вступлении в российскую ассоциацию «Тайзен.ру» 2
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 1
19.11.2015 CNews AWARDS 2015: Названы лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
13.11.2015 TIizen получила награду CNews Awards 2015 в номинации «ИТ-платформа года» 1

Публикаций - 41, упоминаний - 88

Samsung Galaxy Z Flip упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5749 36
Apple Inc - Эппл Рус 7750 9
Xiaomi 904 8
Google LLC 7198 8
Новые облачные технологии (НОТ) 227 6
Huawei 2736 5
Microsoft Corporation 11226 4
Lenovo Motorola 1029 3
TrueConf - ТруКонф 252 3
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 3
GS Group - General Satellite 148 3
Т-Платформы 274 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 3
Астерос - Asteros 531 3
Прогноз 197 3
Atrinity - Атринити 21 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 3
Астерос Сервис 9 3
Twitter 2204 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 3
Nginx - Энджайникс 100 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Infotecs - ИнфоТеКС 250 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 2
Parallels Holdings 472 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
Lenovo Group 1643 2
3799 2
IBM 3575 2
Abbyy 800 2
Luxoft - Люксофт 233 2
LG Electronics 1886 2
Maykor-GMCS 44 2
Nokia Corporation 2468 2
LG Innotek 8 1
Deutsche Telekom 222 1
Nvidia Corp 2047 1
Sprint Corporation 157 1
Эшелон НПО 56 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 2
Аэрофлот 493 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 2
Volvo Cars 155 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Правительство Москвы 653 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
World Bank Group - Всемирный банк 132 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 4
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 3
Smartphone - Смартфон 774 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 438 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 700 2
USB Type-C - USB-C 901 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
DDR - Double data rate 1080 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 107 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - системы автоматизации технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 14 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 583 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
Falcon Wing 7 1
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 36 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
ToF camera - Time-of-flight камера 54 1
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 46 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 16
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 15
Tizen OS - Linux 215 11
Google Android 10752 10
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 79 9
Huawei Mate - серия смартфонов 183 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
Samsung Galaxy Note 558 5
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 5
Samsung Galaxy 345 5
Samsung Galaxy Z Fold - Серия смартфонов 18 5
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 4
Huawei P - Серия смартфонов 72 4
Apple iOS 5742 4
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 4
Apple iPad 3263 3
Microsoft Office 365 769 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 203 3
Huawei P40 - Серия смартфонов 38 3
Samsung Galaxy XCover 27 3
Google Android 10 172 3
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 6 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Apple iPhone 12 113 2
Samsung Smart Care - программа расширенной гарантии от производителя - Samsung Device Care - Samsung Care+ 10 2
Apple iPhone 11 152 2
Apple iPhone 8 157 2
Apple iPad mini 375 2
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 2
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 22 2
Infotecs - ViPNet Client 53 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 2
Samsung One UI 42 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
ZTE Axon - серия смартфонов 14 1
Тихонов Андрей 33 7
Опанасенко Всеволод 101 3
Малахов Михаил 10 3
Елистратов Николай 90 3
Безруков Андрей 26 3
Захаров Юрий 13 3
Ермолаев Артем 340 3
Лигачев Глеб 60 3
Гуриев Марат 10 2
Мацоцкий Сергей 150 2
Гуцериев Михаил 107 2
Шадаев Максут 384 2
Бетсис Павел 84 2
Гаттаров Руслан 117 2
Бойко Елена 151 2
Филатов Андрей 99 2
Гуральников Сергей 161 2
Богачев Игорь 172 2
Алексеева Марина 11 1
Чайка Владимир 27 1
Притула Павел 31 1
Brende Borge - Бренде Берге 2 1
Prosser Jon - Проссер Джон 3 1
Martonik Andrew - Мартоник Эндрю 1 1
Browne Thom - Браун Том 2 1
Pettis Michael - Петтис Майкл 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Escobar Pablo - Эскобар Пабло 4 1
Калайда Игорь 7 1
Воропаева Екатерина 18 1
Чапчаев Андрей 33 1
Brownlee Marques - Браунли Маркес 5 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Терехов Александр 13 1
Escobar Roberto Gaviria - Эскобар Роберто Гавириа 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 5
Индия - Республика 2184 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Россия - Пятигорск 77 3
Россия - Архангельск 216 3
Япония 2827 3
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Южная Корея - Республика 1470 2
Россия - Челябинская область 665 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 529 1
Австралия - Австралийский Союз 1133 1
Южная Корея - Пхёнтхэк 10 1
Китае - Тяньцзинь 8 1
Китай - Тайвань 599 1
Китай - Пекин 326 1
Китай - Шанхай 247 1
Южная Африка 159 1
Новая Зеландия 294 1
Таиланд - Королевство 366 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Польша - Республика 834 1
США - Сан-Франциско 699 1
Испания - Барселона 537 1
Испания - Королевство 1262 1
Европа 3798 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Африка 1506 1
Бельгия - Королевство 402 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 2
Trade-in 54 1
The Verge - Издание 448 2
Reddit 198 1
MacRumors 114 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 8 1
Android Authority 33 1
GizmoChina 77 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
CNews Analytics 1992 1
Gartner 2200 1
Counterpoint Research 29 1
NPD DisplaySearch 198 1
KAERI - Korea Atomic Energy Research Institute - Корейский исследовательский институт атомной энергии 1 1
KIER - Korea Institute of Energy Research - Корейский институт энергетических исследований 1 1
Пекинский университет - БэйДа 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 6
CNews AWARDS 292 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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