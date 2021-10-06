Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Samsung Galaxy Z Flip
Серия смартфонов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 88
Samsung Galaxy Z Flip упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 4
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
|Тихонов Андрей 33 7
|Опанасенко Всеволод 101 3
|Малахов Михаил 10 3
|Елистратов Николай 90 3
|Безруков Андрей 26 3
|Захаров Юрий 13 3
|Ермолаев Артем 340 3
|Лигачев Глеб 60 3
|Гуриев Марат 10 2
|Мацоцкий Сергей 150 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Шадаев Максут 384 2
|Бетсис Павел 84 2
|Гаттаров Руслан 117 2
|Бойко Елена 151 2
|Филатов Андрей 99 2
|Гуральников Сергей 161 2
|Богачев Игорь 172 2
|Алексеева Марина 11 1
|Чайка Владимир 27 1
|Притула Павел 31 1
|Brende Borge - Бренде Берге 2 1
|Prosser Jon - Проссер Джон 3 1
|Martonik Andrew - Мартоник Эндрю 1 1
|Browne Thom - Браун Том 2 1
|Pettis Michael - Петтис Майкл 2 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Escobar Pablo - Эскобар Пабло 4 1
|Калайда Игорь 7 1
|Воропаева Екатерина 18 1
|Чапчаев Андрей 33 1
|Brownlee Marques - Браунли Маркес 5 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Терехов Александр 13 1
|Escobar Roberto Gaviria - Эскобар Роберто Гавириа 4 1
|The Verge - Издание 448 2
|Reddit 198 1
|MacRumors 114 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews - ZOOM.CNews 1113 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 8 1
|Android Authority 33 1
|GizmoChina 77 1
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|CNews Analytics 1992 1
|Gartner 2200 1
|Counterpoint Research 29 1
|NPD DisplaySearch 198 1
|KAERI - Korea Atomic Energy Research Institute - Корейский исследовательский институт атомной энергии 1 1
|KIER - Korea Institute of Energy Research - Корейский институт энергетических исследований 1 1
|Пекинский университет - БэйДа 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770674, в очереди разбора - 674356.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770674, в очереди разбора - 674356.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru