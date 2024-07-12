Разделы

Ритейл Розница Техника
|

В Петербурге МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

МТС объявила о старте в Санкт-Петербурге предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля петербуржцы смогут приобрести новинки онлайн или в розничных магазинах МТС.

Новая модель смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 переведет, резюмирует и автоматически отформатирует заметки по итогам совещания и сможет самостоятельно составить ответ на основе анализа предыдущих сообщений по email и в социальных сетях. Новый смартфон сможет заменить профессионального переводчика – на разделенном экране в режиме реального времени можно увидеть расшифровку речи собеседника. А функция «Синхронный перевод» в двухстороннем формате переведет телефонный разговор, в режиме реального времени озвучивая фразы на языке пользователя или отображая их в текстовом формате прямо во время звонка.

Часы Galaxy Watch7 проведут комплексную оценку состояния здоровья и смогут работать в экстремальных условиях – от 500 метров ниже уровня моря до 9 тыс. метров над уровнем моря, что помогает отслеживать предельно сложные тренировки, такие как плавание в океане или езда на велосипед.

Покупатели Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6 получат в подарок наушники Samsung Buds3 Pro при покупке любого смартфона из новой линейки.

«Samsung – лидер на рынке складных смартфонов. На него приходится половина всех продаж, а в топ-10 популярных складных устройств входят сразу пять моделей в различных конфигурациях. Мы уверены, что функция искусственного интеллекта позволит увеличить интерес к новинкам и даст возможность Samsung нарастить долю на рынке. К примеру, линейка Galaxy S24 с ИИ стала самой популярной среди Galaxy S за последние три года, и мы это связываем с появлением новой функции», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Отечественная виртуализация Space: инновации, меняющие правила игры
Маркет

На все модели смартфонов и часов действует рассрочка.

Всего в первом полугодии на российском рынке смартфонов было продано 84 тыс. складных устройств на сумму 9,1 млрд руб., что больше на 9% в штуках и на 13% в деньгах по сравнению с январём-июнем 2023 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

В России появились «потребительские экстремисты». Они издеваются над крупными магазинами электроники и отбирают у них деньги

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Россияне сметают с полок китайскую технику – странные малознакомые бренды их больше не пугают

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

В России расцвет производства телевизоров. Объемы сборки бешено растут вопреки санкциям

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024