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Экстремальная ситуация экстремальные условия жесткие условия эксплуатации



23.08.2022 Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий

т, что экстремофильные бактерии не просто колонизировали конкретные экологические ниши. Несмотря на экстремальные условия, они участвовали в возникновении действительно сложных экосистем с отно
29.09.2020 Samsung представила новый планшет для работы в экстремальных условиях Galaxy Tab Active3. Фото

Samsung Electronics представила Galaxy Tab Active3 — защищенный планшет, который предназначен для работы в экстремальных условиях. Galaxy Tab Active3 получил сертификацию MIL-STD-810H и степень защиты от воды и пыли IP68. Благодаря высокой чувствительности экрана к касаниям им можно пользоваться в п
15.01.2020 Россияне выпустили премиальный смартфон для экстремальных условий. Он будет работать на отечественной Linux

Мощный аппарат для экстремальных условий Российская компания Mobile Inform Group сообщила о начале продаж защищенного смартфона MIG S6 премиального класса, ориентированного на работу в суровых климатических услов
10.04.2019 Ростех разработал технологию построения сетей связи для экстремальных условий

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех создал технологию построения сетей связи для гарантированной передачи данных в экстремальных условиях. Она может применяться при дефиците электроэнергии, слабом сигнале, наличии помех, а также в зонах с неблагоприятным климатом, например, на Крайнем Севере. Технология обе
08.11.2018 Новый iPhone XR дешевеет в России экстремальными темпами

12.09.2017 Dell представила защищенный планшет для работы в экстремальных условиях

Dell объявила о выпуске планшетного ПК Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet, обеспечивающего производительность, гибкость и надежность для работы в экстремальных условиях. В ходе цифровой трансформации в сфере общественной безопасности, промышленности и энергетическом секторе требуются специальные технологии, разработанные с учетом мобильн
30.12.2016 velcom подготовил сеть к экстремальным новогодним нагрузкам

Мобильный оператор velcom подготовил сеть к экстремальным нагрузкам в новогоднюю ночь. В сравнении с ситуацией годом ранее число базовых станций, которые будут обслуживать абонентов под бой курантов, вырастет более чем на 3 тыс., сообщил
28.12.2016 Корейские инженеры создали шагающего робота для экстремальной работы

обот очень похож на тех, что зрители видели в фантастических фильмах, в частности в трилогии «Матрица» и в фильме «Аватар». Это первый в мире двуногий пилотируемый робот, предназначенный для работы в экстремальных условиях.   Во вторник прошли первые испытания двуногого робота, который сможет работать в опасных для незащищенного человека условиях. Конструкция робота предполагает, что в каби
28.12.2016 Корейские инженеры создали шагающего робота для экстремальной работы

обот очень похож на тех, что зрители видели в фантастических фильмах, в частности в трилогии «Матрица» и в фильме «Аватар». Это первый в мире двуногий пилотируемый робот, предназначенный для работы в экстремальных условиях.    Во вторник прошли первые испытания двуногого робота, который сможет работать в опасных для незащищенного человека условиях. Конструкция робота предполагает, что в каб
06.07.2016 IBM Watson и носимые устройства повысят защиту сотрудников North Star BlueScope Steel при работе в экстремальных условиях

pe Steel начнет использование когнитивной технологии интернета вещей Watson Internet of Things (IoT, ИВ) от компании IBM и носимых устройств с целью создания инновационных решений по защите рабочих в экстремальных условиях. Научно-исследовательский проект в области здоровья и безопасности сотрудников IBM Employee Wellness and Safety Solution будет обрабатывать данные, поступающие с носимых

30.10.2014 ГИС помогают контролировать трафик в экстремальных условиях

зможности современных геоинформационных инструментов и испытали новый метод мониторинга дорожной ситуации, который поможет муниципалитетам оценить устойчивость транспортной системы города в обычных и экстремальных условиях. Для оценки были выбраны события во время супершторма «Сэнди», который в конце октября 2012 г. ударил по восточному побережью США и более чем на пять дней нарушил движени
18.09.2012 Для экстремальных планет нашлись потенциальные обитатели

ть эти планеты и очень отличаются от Земли резкими перепадами температур, жизнь на них может существовать. Американские ученые обнаружили на Земле микроскопические организмы, способные выжить в таких экстремальных условиях. В основном они впадают в спячку, чтобы пережить неблагоприятные условия, такие как сильная жара или мороз. Для этого используется защита толстого слоя породы или воды. Т
12.03.2012 «МегаФон» протестирует мобильную базовую станцию в экстремальных условиях на льду Байкала

м испытанием работы наших инновационных разработок на территории региона в условиях, приближенных к экстремальным». Разработку «МегаФона» воплотил в жизнь Омский радиозавод им. Попова. Необходи
25.03.2011 Motorola Solutions обновляет серию радиостанций оперативной радиосвязи APX P25

olutions анонсировала новое дополнение к серии радиостанций для оперативной радиосвязи APX Project 25 (P25) - портативную радиостанцию APX 6000XE. Новая радиостанция предназначена для использования в экстремальных условиях, особенно пожарными службами. Все радиостанции серии APX совместимы со стандартами P25 и поддерживают протокол TDMA. Портативная однодиапазонная радиостанция создана спец
28.09.2010 MRV выпустила новые модели демаркационных устройств Metro Ethernet для работы в экстремальном температурном режиме

кондиционирования воздуха. Устройства OS904E/DC-1 и OS904EXT/DC-1 оснащены блоками питания постоянного тока 48В и предназначены для использования в операторских приложениях Metro Ethernet в местах с экстремальными температурными условиями. Они имеют компактные размеры (высота 1U, ширина в половину 19” стойки) и оснащены 2 комбинированными портами, задействующими либо медные интерфейсы 10/1
14.09.2010 MRV расширила спектр сменных модулей SFP и XFP, предназначенных для работы в экстремальных условиях

х нормального функционирования в температурном режиме от -40°С до +85°С вместо обычных от -5°С до +70°С. Такая функциональность дает возможность снизить расходы на построение сетей в индустриальных и экстремальных условиях без необходимости использования дополнительных дорогостоящих термо-электрических устройств. Среди новых модулей, предназначенных для экстремальных температур, выпущены мо
11.12.2008 Oregon Scientific представил видеокамеру для экстремальной съемки

Американская компания Oregon Scientific представила на российском рынке новую версию видеокамеры для экстремальной съемки – модель ATC3K. Камера может крепиться в любом месте – на руле велосипеда, на защитном шлеме, на руке, на ноге или спортивном снаряжении, – оставляя руки абсолютно свободны
11.05.2007 Обнаружена экстремально древняя звезда

спользованию спектрометрического детектора UVES, обладающего высокой чувствительностью в ультрафиолетовой области спектра. Общее время наблюдений звезды HE 1523-0901 составило 7,5 часов. Если данная "экстремальная" оценка возраста звезды будет подтверждена дальнейшими наблюдениями, это может привести к существенной эволюции наших представлений о процессах звездообразования, развитии галакти
09.04.2007 В Петербурге пройдёт конференция по экстремальной робототехнике

ионное обеспечение робототехнических систем и управление ими; применение робототехнических систем в экстремальных условиях и другие вопросы. Тематика докладов охватывает широкий спектр проводим
01.03.2007 "Stoked Rider. Экстремальный сноубординг" в продаже

"Новый Диск" отправил в продажу игру "Stoked Rider. Экстремальный сноубординг" от компании Bongfish Interactive Entertainment. Первоначально игра должна была выйти под названием Stoked Rider featuring Tommy Brunner — в честь легендарного фр
20.02.2007 «Stoked Rider. Экстремальный сноубординг» — в печати

«Новый Диск» сообщает об отправке «на золото» игры «Stoked Rider. Экстремальный сноубординг» от компании Bongfish Interactive Entertainment. В продажу симулятор сноуборда поступит 1 марта этого года.Первоначально игра должна была выйти под названием Stoked Ri
18.12.2006 Kontron NotePAC: ноутбук для экстремальных условий

Компания Kontron разработала ноутбук под названием NotePAC для работы в экстремальных условиях. Новинка весом 5,8 кг работает на базе процессора Intel Core Duo T2300 частотой 1,66 ГГц, управляется ОС Linux. Модель устойчива к атмосферным воздействиям, противостоит

23.11.2006 Экологи продолжают открывать "параллельные биосферы"

олнующим людей: есть ли жизнь на других планетах? Действительно, изучение экосистем, существующих в экстремальной среде, может подсказать где, в каких условиях на других планетах, напоминающих

15.11.2006 Экологи продолжают открывать "параллельные биосферы"

олнующим людей: есть ли жизнь на других планетах? Действительно, изучение экосистем, существующих в экстремальной среде, может подсказать где, в каких условиях на других планетах, напоминающих

15.11.2006 Экологи продолжают открывать "параллельные биосферы"

олнующим людей: есть ли жизнь на других планетах? Действительно, изучение экосистем, существующих в экстремальной среде, может подсказать где, в каких условиях на других планетах, напоминающих

11.10.2006 Конгресс "Человек в экстремальных условиях" пройдет в Москве

с организован общероссийской общественной организацией "Ассоциация авиационно-космической, морской, экстремальной и экологической медицины России". В рамках конгресса пройдет III Международная

11.10.2006 Конгресс "Человек в экстремальных условиях" пройдет в Москве

с организован общероссийской общественной организацией "Ассоциация авиационно-космической, морской, экстремальной и экологической медицины России". В рамках конгресса пройдет III Международная

31.08.2005 Британцы ужесточат наказание за интернет-порнографию

ремальный характер, может стать уголовно наказуемым преступлением в Великобритании. Распространение экстремальной порнографии уже является незаконным в Великобритании, но запрет этот не затраги
21.07.2005 Самые живучие мобильники

Экстрим по-скандинавски Немецкие «внедорожники« «Экстремальные» телефоны – это реально? Есть в жизни ситуации, когда главным требованием, пред
20.10.2004 RoverBook Nautilus X500 - для экстремальных пользователей

ноутбук в руках, мы обнаружили множество ведущих внутрь функциональных отверстий (порты, вентиляционные решетки и т.п.), поэтому такой корпус можно считать корпусом повышенной прочности, но никак не экстремальным. Это подтверждается компанией: ноутбук в выключенном состоянии можно уронить с высоты в один метр, и… ничего ему не случится. «Боевая раскраска» ноутбука вполне традиционна – сере
17.02.2004 Panasonic представил ноутбуки для экстремальных условий

нт Panasonic в странах СНГ Масао Мотоки (Masao Motoki) и менеджер по проектам Panasonic Максим Безруков.   Защищенные ноутбуки Panasonic Toughbook предназначены для работы не только в обычных, но и в экстремальных условиях, они защищены от влаги и пыли, вибрации и ударов, их можно бросать, они могут работать под дождем. Последняя модель ноутбука CF-29 построена на базе процессора Intel Pent
01.10.2003 "Физикон" представил платформу "экстремальной" разработки корпоративного ПО

я по принципам гибкой разработки (agile development), которые завоевывают популярность во всем мире. Одна из наиболее популярных методологий в арсенале "гибкой разработки" - eXtreme Programming (XP, «экстремальное программирование»). XP - это небольшой набор конкретных правил, определяющий концепция "агрессивного" и высокоэффективного процесса разработки программ. Свое название ("экстрем
29.08.2003 SanDisk Extreme - флэш-память для экстремальных условий

  Компания SanDisk представила новую линию своих продуктов SanDisk Extreme - карты флэш-памяти формата CompactFlash и SecureDigital, предназначенные для работы в экстремальных условиях. Рабочий диапазон температуры новых карт - от -25 до +85°C. При этом их быстродействие - запись со скоростью от 9 МБ/с, чтение от 10 МБ/с - является самым высоким на сего
09.04.2003 Hirsсhmann представил "экстремальные" коммутаторы

что в линейке продукции "industrial line" появилось новое изделие - EEC-Коммутаторы (Extended Environmental Conditions, EEC). Необслуживаемые коммутаторы Ethernet предназначены для применения в самых экстремальных условиях. С их помощью можно строить сети передачи данных без использования дополнительной аппаратуры термостатирования.   Оптический порт позволяет использовать коммутаторы для н
10.02.2003 TDS выпустил КПК для работы в экстремальных условиях

Производитель КПК Tripod Data Systems (TDS), филиал компании Trimble, создал новый карманный компьютер, предназначенный для работы в экстремальных условиях. КПК Recon соответствует армейским стандартам для устройств по водонепроницаемости, ударопрочности, устойчивости к вибрации, низким и высоким температурам. Вес КПК - 482

15.08.2002 Разработан барометрический датчик давления для работы в экстремальных условиях

Барометрический датчик давления Р4050 производства компании Kavlico разработан специально для работы в экстремальных условиях, при высокой вибрации и в широком диапазоне температур; все это сполна наличествует в двигателях внедорожников. Датчик способен измерять давления в диапазоне от 40 до 110
23.10.2000 Открылся новый портал, посвященный активному отдыху и экстремальным видам спорта - mamboo.ru

й Пресне в рамках 7-го Международного лыжного Салона состоялась пресс-конференция, посвященная открытию вертикального портала mamboo.ru. Новый проект "Интернет-инкубатора" посвящен активному отдыху и экстремальным видам спорта (горные лыжи, сноуборд, виндсерфинг, велосипед и т.д.) и нацелен на работу в секторах В2С и В2В. По вертикали портал предполагает объединить всех участников рынка: им
20.09.2000 Motorola представила мобильный телефон r750plus для работы в экстремальных условиях

Motorola представила новую модель мобильного телефона, предназначенного для работы в экстремальных условиях. Телефон r750plus соответствует военному стандарту водонепроницаемости, ударопрочности, защищенности от пыли и вибрации 810 C/D/E. Телефон оснащен микробраузером и может

02.12.1998 Toyo Electro усовершенствовала переносной РС "Рокки" для работы в экстремальных условиях

Японская компания Toyo Electro выпустила усовершенствованную модель переносного персонального компьютера "Рокки 2" для работы в экстремальных условиях. Устройство не боится морской воды, проливного дождя, контакта с агрессивными средами. По сравнению с прошлой моделью компьютер оснащен светодиодной подсветкой клавиатуры

Публикаций - 1063, упоминаний - 1163

Экстремальная ситуация и организации, системы, технологии, персоны:

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Nvidia Corp 3449 38
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Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1150 35
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Microsoft Corporation 24534 35
Google LLC 11705 33
Ростех - Автоматика Концерн 1624 32
HP Inc. 5672 27
МегаФон 8628 27
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 715 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 239 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 40 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49306 216
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64564 196
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20631 181
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9511 173
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12414 165
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23845 165
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13705 140
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23830 135
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12450 123
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14293 116
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9916 113
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25028 112
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10686 108
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27671 104
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16058 100
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7464 100
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7093 97
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16949 94
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6009 94
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 6005 92
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12114 90
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1276 90
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9183 90
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10083 83
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9747 81
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24256 79
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12816 78
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18563 76
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20794 76
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7900 73
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29280 73
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5952 72
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13849 71
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4728 71
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26692 68
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30178 68
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2792 66
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7777 66
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12686 65
Наушники - Headphones 3951 61
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4945 94
Google Android 13898 66
Microsoft Windows 15561 40
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2705 34
Microsoft Windows 2000 8661 29
Apple iPhone - серия смартфонов 7048 29
Linux OS 9818 27
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1292 23
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1542 22
Apple iOS 7670 20
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 685 20
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 19
Microsoft Skype 2058 16
Google Play - Google Store - Android Market 3269 15
Intel Core - Семейство процессоров 1198 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1422 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 14
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1337 14
Google YouTube - Видеохостинг 2714 14
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 481 13
Samsung Galaxy 949 12
Apple iPad 3851 12
Microsoft Windows 10 1735 12
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 87 12
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 12
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 483 12
Dell Latitude - Серия ноутбуков 249 11
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 837 11
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 11
Microsoft Office 3704 10
Apple iPhone 6 4861 10
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 313 10
Microsoft Windows BitLocker 935 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4318 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4021 9
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 627 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5076 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 9
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 9
VAIO VGN 91 9
Ксенин Алекс 311 15
Цаплин Никита 44 7
Путин Владимир 3128 7
Урусов Виктор 110 7
Евтушенко Олег 143 6
Сергеев Михаил 108 6
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 185 5
Емельянов Станислав 67 5
Кротова Ольга 6 5
Газаров Артур 77 5
Губанов Андрей 86 5
Дегтев Геннадий 250 4
Бровкин Дмитрий 55 4
Наумов Максим 98 4
Ефремов Денис 6 4
Корниенко Михаил 25 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 413 3
Grinspoon David - Гринспун Дэвид 3 3
Симаткина Светлана 33 3
Песков Дмитрий 106 3
Мишустин Михаил 658 3
Егошин Сергей 48 3
Гарбузов Анатолий 31 3
Шадаев Максут 969 3
Рейман Леонид 1048 3
Попов Алексей 334 3
Лынник Александр 3 3
Bush George - Буш Джордж 304 3
Казак Максим 162 3
Артемов Михаил 14 2
Колесников Александр 24 2
Ежов Василий 42 2
Сахненко Сергей 88 2
Абакумов Евгений 202 2
Герасимов Евгений 14 2
Lee Rowina - Ли Ровина 3 2
Мельникова Анастасия 364 2
Собянин Сергей 372 2
Клинаичев Андрей 33 2
Галеев Ринат 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 142180 465
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51871 172
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42771 123
Земля - планета Солнечной системы 10340 118
Солнце - звезда Солнечной системы 5141 89
Европа 21699 74
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16835 71
Япония 13242 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14064 48
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14141 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17185 44
Солнечная система - Solar system 2516 43
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 734 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13284 35
Китай - Тайвань 3959 30
Германия - Федеративная Республика 12633 29
Южная Корея - Республика 6610 25
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1296 25
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 353 24
Франция - Французская Республика 7807 23
Нидерланды 3492 21
Россия - СФО - Новосибирск 4240 21
Африка - Африканский регион 3459 19
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2915 18
Азия - Азиатский регион 5493 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7333 18
Беларусь - Белоруссия 5576 17
Россия - Крайний Север 245 17
Италия - Итальянская Республика 4338 17
США - Калифорния 4617 15
Украина 7575 14
Ближний Восток 2925 14
Луна - спутник Земли 1473 14
Канада 4861 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3510 13
Индия - Bharat 5397 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3058 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2858 13
Казахстан - Республика 5488 13
Швеция - Королевство 3610 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28576 128
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18148 123
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50334 113
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5667 102
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4886 91
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47473 87
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23761 82
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5988 74
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8477 63
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5006 63
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8589 58
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5600 54
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13962 51
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3699 51
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3960 50
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10874 50
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5443 49
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13205 49
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1777 45
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16140 43
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5253 43
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3925 39
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9635 39
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6830 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10810 34
Ergonomics - Эргономика 1585 33
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5675 33
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2589 32
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2723 31
Энергетика - Energy - Energetically 5011 30
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9827 29
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1385 28
Физика - Physics - область естествознания 2621 27
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1362 27
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3092 26
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1959 23
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1882 22
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2696 21
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2353 20
Водород - Hydrogenium - химический элемент 980 20
CNews - ZOOM.CNews 1846 40
Nature 810 13
Phys.org 972 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11212 9
Tom’s Hardware 373 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2701 7
CNews RND - R&D.CNews 2273 7
SpaceDaily - Space Daily 187 7
Bloomberg 1257 7
New Scientist 1448 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5895 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1794 4
Scientific American 80 4
Forbes - Форбс 803 4
Insight UHD - телеканал развлекательно-приключенческой тематики 5 2
Fashionbox - телеканал об индустрии моды 2 2
Silicon 483 2
TechSpot 101 2
Future - Space.com 198 2
Space Daily 528 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 2
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 2
LiveScience 153 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 487 2
CNews TV 747 2
Wikipedia - Википедия 484 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 928 2
FT - Financial Times 1212 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
SpaceNews 72 2
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 82 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 308 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 982 1
Microprocessor Report 10 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1275 1
ZDnet 659 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 268 1
9to5Google 48 1
PhoneArena 74 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8049 24
Gartner - Гартнер 3547 14
IDC - International Data Corporation 4902 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3153 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 325 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 2
Cinebench 27 2
Internet Stock Report 994 2
Рустелеком ТК 303 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 313 2
Markets&Markets Research 112 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 605 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 1
Thomson Financial - Thomson First Call 382 1
ITResearch 118 1
Mobile Research Group 78 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
KPMG Cloud Threat Report 1 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Fortune Global 100 140 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
Omdia 25 1
Mordor Intelligence 28 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Strategy Analytics 284 1
CNews Инновация года - награда 110 1
Frost & Sullivan 203 1
IBM Research 107 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 1
TrendForce 111 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 217 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 973 1
РАН - Российская академия наук 1852 16
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1486 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 590 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 244 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 817 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 289 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 236 4
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 4
University of Bristol - Бристольский университет 82 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 302 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 229 3
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 363 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 3
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 57 3
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 63 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 283 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 49 3
NIOZ - Royal Netherlands Institute for Sea Research - Королевский Нидерландский институт морских исследований 4 3
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 3
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 103 3
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 53 3
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 897 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 162 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 165 2
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 12 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 153 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 68 2
CNRS - Observatoire de Marseille - Marseille Observatory - Марсельская обсерватория - Марсельская астрофизическая лаборатория 6 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 32 2
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