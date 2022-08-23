Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий т, что экстремофильные бактерии не просто колонизировали конкретные экологические ниши. Несмотря на экстремальные условия, они участвовали в возникновении действительно сложных экосистем с отно

Samsung представила новый планшет для работы в экстремальных условиях Galaxy Tab Active3. Фото Samsung Electronics представила Galaxy Tab Active3 — защищенный планшет, который предназначен для работы в экстремальных условиях. Galaxy Tab Active3 получил сертификацию MIL-STD-810H и степень защиты от воды и пыли IP68. Благодаря высокой чувствительности экрана к касаниям им можно пользоваться в п

Россияне выпустили премиальный смартфон для экстремальных условий. Он будет работать на отечественной Linux Мощный аппарат для экстремальных условий Российская компания Mobile Inform Group сообщила о начале продаж защищенного смартфона MIG S6 премиального класса, ориентированного на работу в суровых климатических услов

Ростех разработал технологию построения сетей связи для экстремальных условий Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех создал технологию построения сетей связи для гарантированной передачи данных в экстремальных условиях. Она может применяться при дефиците электроэнергии, слабом сигнале, наличии помех, а также в зонах с неблагоприятным климатом, например, на Крайнем Севере. Технология обе

Dell представила защищенный планшет для работы в экстремальных условиях Dell объявила о выпуске планшетного ПК Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet, обеспечивающего производительность, гибкость и надежность для работы в экстремальных условиях. В ходе цифровой трансформации в сфере общественной безопасности, промышленности и энергетическом секторе требуются специальные технологии, разработанные с учетом мобильн

velcom подготовил сеть к экстремальным новогодним нагрузкам Мобильный оператор velcom подготовил сеть к экстремальным нагрузкам в новогоднюю ночь. В сравнении с ситуацией годом ранее число базовых станций, которые будут обслуживать абонентов под бой курантов, вырастет более чем на 3 тыс., сообщил

Корейские инженеры создали шагающего робота для экстремальной работы обот очень похож на тех, что зрители видели в фантастических фильмах, в частности в трилогии «Матрица» и в фильме «Аватар». Это первый в мире двуногий пилотируемый робот, предназначенный для работы в экстремальных условиях. Во вторник прошли первые испытания двуногого робота, который сможет работать в опасных для незащищенного человека условиях. Конструкция робота предполагает, что в каби

Корейские инженеры создали шагающего робота для экстремальной работы обот очень похож на тех, что зрители видели в фантастических фильмах, в частности в трилогии «Матрица» и в фильме «Аватар». Это первый в мире двуногий пилотируемый робот, предназначенный для работы в экстремальных условиях. Во вторник прошли первые испытания двуногого робота, который сможет работать в опасных для незащищенного человека условиях. Конструкция робота предполагает, что в каб

IBM Watson и носимые устройства повысят защиту сотрудников North Star BlueScope Steel при работе в экстремальных условиях pe Steel начнет использование когнитивной технологии интернета вещей Watson Internet of Things (IoT, ИВ) от компании IBM и носимых устройств с целью создания инновационных решений по защите рабочих в экстремальных условиях. Научно-исследовательский проект в области здоровья и безопасности сотрудников IBM Employee Wellness and Safety Solution будет обрабатывать данные, поступающие с носимых

ГИС помогают контролировать трафик в экстремальных условиях зможности современных геоинформационных инструментов и испытали новый метод мониторинга дорожной ситуации, который поможет муниципалитетам оценить устойчивость транспортной системы города в обычных и экстремальных условиях. Для оценки были выбраны события во время супершторма «Сэнди», который в конце октября 2012 г. ударил по восточному побережью США и более чем на пять дней нарушил движени

Для экстремальных планет нашлись потенциальные обитатели ть эти планеты и очень отличаются от Земли резкими перепадами температур, жизнь на них может существовать. Американские ученые обнаружили на Земле микроскопические организмы, способные выжить в таких экстремальных условиях. В основном они впадают в спячку, чтобы пережить неблагоприятные условия, такие как сильная жара или мороз. Для этого используется защита толстого слоя породы или воды. Т

«МегаФон» протестирует мобильную базовую станцию в экстремальных условиях на льду Байкала м испытанием работы наших инновационных разработок на территории региона в условиях, приближенных к экстремальным». Разработку «МегаФона» воплотил в жизнь Омский радиозавод им. Попова. Необходи

Motorola Solutions обновляет серию радиостанций оперативной радиосвязи APX P25 olutions анонсировала новое дополнение к серии радиостанций для оперативной радиосвязи APX Project 25 (P25) - портативную радиостанцию APX 6000XE. Новая радиостанция предназначена для использования в экстремальных условиях, особенно пожарными службами. Все радиостанции серии APX совместимы со стандартами P25 и поддерживают протокол TDMA. Портативная однодиапазонная радиостанция создана спец

MRV выпустила новые модели демаркационных устройств Metro Ethernet для работы в экстремальном температурном режиме кондиционирования воздуха. Устройства OS904E/DC-1 и OS904EXT/DC-1 оснащены блоками питания постоянного тока 48В и предназначены для использования в операторских приложениях Metro Ethernet в местах с экстремальными температурными условиями. Они имеют компактные размеры (высота 1U, ширина в половину 19” стойки) и оснащены 2 комбинированными портами, задействующими либо медные интерфейсы 10/1

MRV расширила спектр сменных модулей SFP и XFP, предназначенных для работы в экстремальных условиях х нормального функционирования в температурном режиме от -40°С до +85°С вместо обычных от -5°С до +70°С. Такая функциональность дает возможность снизить расходы на построение сетей в индустриальных и экстремальных условиях без необходимости использования дополнительных дорогостоящих термо-электрических устройств. Среди новых модулей, предназначенных для экстремальных температур, выпущены мо

Oregon Scientific представил видеокамеру для экстремальной съемки Американская компания Oregon Scientific представила на российском рынке новую версию видеокамеры для экстремальной съемки – модель ATC3K. Камера может крепиться в любом месте – на руле велосипеда, на защитном шлеме, на руке, на ноге или спортивном снаряжении, – оставляя руки абсолютно свободны

Обнаружена экстремально древняя звезда спользованию спектрометрического детектора UVES, обладающего высокой чувствительностью в ультрафиолетовой области спектра. Общее время наблюдений звезды HE 1523-0901 составило 7,5 часов. Если данная "экстремальная" оценка возраста звезды будет подтверждена дальнейшими наблюдениями, это может привести к существенной эволюции наших представлений о процессах звездообразования, развитии галакти

В Петербурге пройдёт конференция по экстремальной робототехнике ионное обеспечение робототехнических систем и управление ими; применение робототехнических систем в экстремальных условиях и другие вопросы. Тематика докладов охватывает широкий спектр проводим

"Stoked Rider. Экстремальный сноубординг" в продаже "Новый Диск" отправил в продажу игру "Stoked Rider. Экстремальный сноубординг" от компании Bongfish Interactive Entertainment. Первоначально игра должна была выйти под названием Stoked Rider featuring Tommy Brunner — в честь легендарного фр

«Stoked Rider. Экстремальный сноубординг» — в печати «Новый Диск» сообщает об отправке «на золото» игры «Stoked Rider. Экстремальный сноубординг» от компании Bongfish Interactive Entertainment. В продажу симулятор сноуборда поступит 1 марта этого года.Первоначально игра должна была выйти под названием Stoked Ri

Kontron NotePAC: ноутбук для экстремальных условий Компания Kontron разработала ноутбук под названием NotePAC для работы в экстремальных условиях. Новинка весом 5,8 кг работает на базе процессора Intel Core Duo T2300 частотой 1,66 ГГц, управляется ОС Linux. Модель устойчива к атмосферным воздействиям, противостоит

Экологи продолжают открывать "параллельные биосферы" олнующим людей: есть ли жизнь на других планетах? Действительно, изучение экосистем, существующих в экстремальной среде, может подсказать где, в каких условиях на других планетах, напоминающих

Экологи продолжают открывать "параллельные биосферы" олнующим людей: есть ли жизнь на других планетах? Действительно, изучение экосистем, существующих в экстремальной среде, может подсказать где, в каких условиях на других планетах, напоминающих

Экологи продолжают открывать "параллельные биосферы" олнующим людей: есть ли жизнь на других планетах? Действительно, изучение экосистем, существующих в экстремальной среде, может подсказать где, в каких условиях на других планетах, напоминающих

Конгресс "Человек в экстремальных условиях" пройдет в Москве с организован общероссийской общественной организацией "Ассоциация авиационно-космической, морской, экстремальной и экологической медицины России". В рамках конгресса пройдет III Международная

Конгресс "Человек в экстремальных условиях" пройдет в Москве с организован общероссийской общественной организацией "Ассоциация авиационно-космической, морской, экстремальной и экологической медицины России". В рамках конгресса пройдет III Международная

Британцы ужесточат наказание за интернет-порнографию ремальный характер, может стать уголовно наказуемым преступлением в Великобритании. Распространение экстремальной порнографии уже является незаконным в Великобритании, но запрет этот не затраги

Самые живучие мобильники Экстрим по-скандинавски Немецкие «внедорожники« «Экстремальные» телефоны – это реально? Есть в жизни ситуации, когда главным требованием, пред

RoverBook Nautilus X500 - для экстремальных пользователей ноутбук в руках, мы обнаружили множество ведущих внутрь функциональных отверстий (порты, вентиляционные решетки и т.п.), поэтому такой корпус можно считать корпусом повышенной прочности, но никак не экстремальным. Это подтверждается компанией: ноутбук в выключенном состоянии можно уронить с высоты в один метр, и… ничего ему не случится. «Боевая раскраска» ноутбука вполне традиционна – сере

Panasonic представил ноутбуки для экстремальных условий нт Panasonic в странах СНГ Масао Мотоки (Masao Motoki) и менеджер по проектам Panasonic Максим Безруков. Защищенные ноутбуки Panasonic Toughbook предназначены для работы не только в обычных, но и в экстремальных условиях, они защищены от влаги и пыли, вибрации и ударов, их можно бросать, они могут работать под дождем. Последняя модель ноутбука CF-29 построена на базе процессора Intel Pent

"Физикон" представил платформу "экстремальной" разработки корпоративного ПО я по принципам гибкой разработки (agile development), которые завоевывают популярность во всем мире. Одна из наиболее популярных методологий в арсенале "гибкой разработки" - eXtreme Programming (XP, «экстремальное программирование»). XP - это небольшой набор конкретных правил, определяющий концепция "агрессивного" и высокоэффективного процесса разработки программ. Свое название ("экстрем

SanDisk Extreme - флэш-память для экстремальных условий Компания SanDisk представила новую линию своих продуктов SanDisk Extreme - карты флэш-памяти формата CompactFlash и SecureDigital, предназначенные для работы в экстремальных условиях. Рабочий диапазон температуры новых карт - от -25 до +85°C. При этом их быстродействие - запись со скоростью от 9 МБ/с, чтение от 10 МБ/с - является самым высоким на сего

Hirsсhmann представил "экстремальные" коммутаторы что в линейке продукции "industrial line" появилось новое изделие - EEC-Коммутаторы (Extended Environmental Conditions, EEC). Необслуживаемые коммутаторы Ethernet предназначены для применения в самых экстремальных условиях. С их помощью можно строить сети передачи данных без использования дополнительной аппаратуры термостатирования. Оптический порт позволяет использовать коммутаторы для н

TDS выпустил КПК для работы в экстремальных условиях Производитель КПК Tripod Data Systems (TDS), филиал компании Trimble, создал новый карманный компьютер, предназначенный для работы в экстремальных условиях. КПК Recon соответствует армейским стандартам для устройств по водонепроницаемости, ударопрочности, устойчивости к вибрации, низким и высоким температурам. Вес КПК - 482

Разработан барометрический датчик давления для работы в экстремальных условиях Барометрический датчик давления Р4050 производства компании Kavlico разработан специально для работы в экстремальных условиях, при высокой вибрации и в широком диапазоне температур; все это сполна наличествует в двигателях внедорожников. Датчик способен измерять давления в диапазоне от 40 до 110

Открылся новый портал, посвященный активному отдыху и экстремальным видам спорта - mamboo.ru й Пресне в рамках 7-го Международного лыжного Салона состоялась пресс-конференция, посвященная открытию вертикального портала mamboo.ru. Новый проект "Интернет-инкубатора" посвящен активному отдыху и экстремальным видам спорта (горные лыжи, сноуборд, виндсерфинг, велосипед и т.д.) и нацелен на работу в секторах В2С и В2В. По вертикали портал предполагает объединить всех участников рынка: им

Motorola представила мобильный телефон r750plus для работы в экстремальных условиях Motorola представила новую модель мобильного телефона, предназначенного для работы в экстремальных условиях. Телефон r750plus соответствует военному стандарту водонепроницаемости, ударопрочности, защищенности от пыли и вибрации 810 C/D/E. Телефон оснащен микробраузером и может