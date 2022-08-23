Экстремальная ситуация экстремальные условия жесткие условия эксплуатации
|23.08.2022
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Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий
т, что экстремофильные бактерии не просто колонизировали конкретные экологические ниши. Несмотря на экстремальные условия, они участвовали в возникновении действительно сложных экосистем с отно
|29.09.2020
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Samsung представила новый планшет для работы в экстремальных условиях Galaxy Tab Active3. Фото
Samsung Electronics представила Galaxy Tab Active3 — защищенный планшет, который предназначен для работы в экстремальных условиях. Galaxy Tab Active3 получил сертификацию MIL-STD-810H и степень защиты от воды и пыли IP68. Благодаря высокой чувствительности экрана к касаниям им можно пользоваться в п
|15.01.2020
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Россияне выпустили премиальный смартфон для экстремальных условий. Он будет работать на отечественной Linux
Мощный аппарат для экстремальных условий Российская компания Mobile Inform Group сообщила о начале продаж защищенного смартфона MIG S6 премиального класса, ориентированного на работу в суровых климатических услов
|10.04.2019
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Ростех разработал технологию построения сетей связи для экстремальных условий
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех создал технологию построения сетей связи для гарантированной передачи данных в экстремальных условиях. Она может применяться при дефиците электроэнергии, слабом сигнале, наличии помех, а также в зонах с неблагоприятным климатом, например, на Крайнем Севере. Технология обе
|08.11.2018
|Новый iPhone XR дешевеет в России экстремальными темпами
|12.09.2017
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Dell представила защищенный планшет для работы в экстремальных условиях
Dell объявила о выпуске планшетного ПК Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet, обеспечивающего производительность, гибкость и надежность для работы в экстремальных условиях. В ходе цифровой трансформации в сфере общественной безопасности, промышленности и энергетическом секторе требуются специальные технологии, разработанные с учетом мобильн
|30.12.2016
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velcom подготовил сеть к экстремальным новогодним нагрузкам
Мобильный оператор velcom подготовил сеть к экстремальным нагрузкам в новогоднюю ночь. В сравнении с ситуацией годом ранее число базовых станций, которые будут обслуживать абонентов под бой курантов, вырастет более чем на 3 тыс., сообщил
|28.12.2016
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Корейские инженеры создали шагающего робота для экстремальной работы
обот очень похож на тех, что зрители видели в фантастических фильмах, в частности в трилогии «Матрица» и в фильме «Аватар». Это первый в мире двуногий пилотируемый робот, предназначенный для работы в экстремальных условиях. Во вторник прошли первые испытания двуногого робота, который сможет работать в опасных для незащищенного человека условиях. Конструкция робота предполагает, что в каби
|28.12.2016
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Корейские инженеры создали шагающего робота для экстремальной работы
обот очень похож на тех, что зрители видели в фантастических фильмах, в частности в трилогии «Матрица» и в фильме «Аватар». Это первый в мире двуногий пилотируемый робот, предназначенный для работы в экстремальных условиях. Во вторник прошли первые испытания двуногого робота, который сможет работать в опасных для незащищенного человека условиях. Конструкция робота предполагает, что в каб
|06.07.2016
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IBM Watson и носимые устройства повысят защиту сотрудников North Star BlueScope Steel при работе в экстремальных условиях
pe Steel начнет использование когнитивной технологии интернета вещей Watson Internet of Things (IoT, ИВ) от компании IBM и носимых устройств с целью создания инновационных решений по защите рабочих в экстремальных условиях. Научно-исследовательский проект в области здоровья и безопасности сотрудников IBM Employee Wellness and Safety Solution будет обрабатывать данные, поступающие с носимых
|30.10.2014
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ГИС помогают контролировать трафик в экстремальных условиях
зможности современных геоинформационных инструментов и испытали новый метод мониторинга дорожной ситуации, который поможет муниципалитетам оценить устойчивость транспортной системы города в обычных и экстремальных условиях. Для оценки были выбраны события во время супершторма «Сэнди», который в конце октября 2012 г. ударил по восточному побережью США и более чем на пять дней нарушил движени
|18.09.2012
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Для экстремальных планет нашлись потенциальные обитатели
ть эти планеты и очень отличаются от Земли резкими перепадами температур, жизнь на них может существовать. Американские ученые обнаружили на Земле микроскопические организмы, способные выжить в таких экстремальных условиях. В основном они впадают в спячку, чтобы пережить неблагоприятные условия, такие как сильная жара или мороз. Для этого используется защита толстого слоя породы или воды. Т
|12.03.2012
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«МегаФон» протестирует мобильную базовую станцию в экстремальных условиях на льду Байкала
м испытанием работы наших инновационных разработок на территории региона в условиях, приближенных к экстремальным». Разработку «МегаФона» воплотил в жизнь Омский радиозавод им. Попова. Необходи
|25.03.2011
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Motorola Solutions обновляет серию радиостанций оперативной радиосвязи APX P25
olutions анонсировала новое дополнение к серии радиостанций для оперативной радиосвязи APX Project 25 (P25) - портативную радиостанцию APX 6000XE. Новая радиостанция предназначена для использования в экстремальных условиях, особенно пожарными службами. Все радиостанции серии APX совместимы со стандартами P25 и поддерживают протокол TDMA. Портативная однодиапазонная радиостанция создана спец
|28.09.2010
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MRV выпустила новые модели демаркационных устройств Metro Ethernet для работы в экстремальном температурном режиме
кондиционирования воздуха. Устройства OS904E/DC-1 и OS904EXT/DC-1 оснащены блоками питания постоянного тока 48В и предназначены для использования в операторских приложениях Metro Ethernet в местах с экстремальными температурными условиями. Они имеют компактные размеры (высота 1U, ширина в половину 19” стойки) и оснащены 2 комбинированными портами, задействующими либо медные интерфейсы 10/1
|14.09.2010
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MRV расширила спектр сменных модулей SFP и XFP, предназначенных для работы в экстремальных условиях
х нормального функционирования в температурном режиме от -40°С до +85°С вместо обычных от -5°С до +70°С. Такая функциональность дает возможность снизить расходы на построение сетей в индустриальных и экстремальных условиях без необходимости использования дополнительных дорогостоящих термо-электрических устройств. Среди новых модулей, предназначенных для экстремальных температур, выпущены мо
|11.12.2008
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Oregon Scientific представил видеокамеру для экстремальной съемки
Американская компания Oregon Scientific представила на российском рынке новую версию видеокамеры для экстремальной съемки – модель ATC3K. Камера может крепиться в любом месте – на руле велосипеда, на защитном шлеме, на руке, на ноге или спортивном снаряжении, – оставляя руки абсолютно свободны
|11.05.2007
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Обнаружена экстремально древняя звезда
спользованию спектрометрического детектора UVES, обладающего высокой чувствительностью в ультрафиолетовой области спектра. Общее время наблюдений звезды HE 1523-0901 составило 7,5 часов. Если данная "экстремальная" оценка возраста звезды будет подтверждена дальнейшими наблюдениями, это может привести к существенной эволюции наших представлений о процессах звездообразования, развитии галакти
|09.04.2007
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В Петербурге пройдёт конференция по экстремальной робототехнике
ионное обеспечение робототехнических систем и управление ими; применение робототехнических систем в экстремальных условиях и другие вопросы. Тематика докладов охватывает широкий спектр проводим
|01.03.2007
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"Stoked Rider. Экстремальный сноубординг" в продаже
"Новый Диск" отправил в продажу игру "Stoked Rider. Экстремальный сноубординг" от компании Bongfish Interactive Entertainment. Первоначально игра должна была выйти под названием Stoked Rider featuring Tommy Brunner — в честь легендарного фр
|20.02.2007
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«Stoked Rider. Экстремальный сноубординг» — в печати
«Новый Диск» сообщает об отправке «на золото» игры «Stoked Rider. Экстремальный сноубординг» от компании Bongfish Interactive Entertainment. В продажу симулятор сноуборда поступит 1 марта этого года.Первоначально игра должна была выйти под названием Stoked Ri
|18.12.2006
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Kontron NotePAC: ноутбук для экстремальных условий
Компания Kontron разработала ноутбук под названием NotePAC для работы в экстремальных условиях. Новинка весом 5,8 кг работает на базе процессора Intel Core Duo T2300 частотой 1,66 ГГц, управляется ОС Linux. Модель устойчива к атмосферным воздействиям, противостоит
|23.11.2006
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Экологи продолжают открывать "параллельные биосферы"
олнующим людей: есть ли жизнь на других планетах? Действительно, изучение экосистем, существующих в экстремальной среде, может подсказать где, в каких условиях на других планетах, напоминающих
|15.11.2006
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Экологи продолжают открывать "параллельные биосферы"
олнующим людей: есть ли жизнь на других планетах? Действительно, изучение экосистем, существующих в экстремальной среде, может подсказать где, в каких условиях на других планетах, напоминающих
|15.11.2006
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Экологи продолжают открывать "параллельные биосферы"
олнующим людей: есть ли жизнь на других планетах? Действительно, изучение экосистем, существующих в экстремальной среде, может подсказать где, в каких условиях на других планетах, напоминающих
|11.10.2006
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Конгресс "Человек в экстремальных условиях" пройдет в Москве
с организован общероссийской общественной организацией "Ассоциация авиационно-космической, морской, экстремальной и экологической медицины России". В рамках конгресса пройдет III Международная
|11.10.2006
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Конгресс "Человек в экстремальных условиях" пройдет в Москве
с организован общероссийской общественной организацией "Ассоциация авиационно-космической, морской, экстремальной и экологической медицины России". В рамках конгресса пройдет III Международная
|31.08.2005
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Британцы ужесточат наказание за интернет-порнографию
ремальный характер, может стать уголовно наказуемым преступлением в Великобритании. Распространение экстремальной порнографии уже является незаконным в Великобритании, но запрет этот не затраги
|21.07.2005
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Самые живучие мобильники
Экстрим по-скандинавски Немецкие «внедорожники« «Экстремальные» телефоны – это реально? Есть в жизни ситуации, когда главным требованием, пред
|20.10.2004
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RoverBook Nautilus X500 - для экстремальных пользователей
ноутбук в руках, мы обнаружили множество ведущих внутрь функциональных отверстий (порты, вентиляционные решетки и т.п.), поэтому такой корпус можно считать корпусом повышенной прочности, но никак не экстремальным. Это подтверждается компанией: ноутбук в выключенном состоянии можно уронить с высоты в один метр, и… ничего ему не случится. «Боевая раскраска» ноутбука вполне традиционна – сере
|17.02.2004
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Panasonic представил ноутбуки для экстремальных условий
нт Panasonic в странах СНГ Масао Мотоки (Masao Motoki) и менеджер по проектам Panasonic Максим Безруков. Защищенные ноутбуки Panasonic Toughbook предназначены для работы не только в обычных, но и в экстремальных условиях, они защищены от влаги и пыли, вибрации и ударов, их можно бросать, они могут работать под дождем. Последняя модель ноутбука CF-29 построена на базе процессора Intel Pent
|01.10.2003
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"Физикон" представил платформу "экстремальной" разработки корпоративного ПО
я по принципам гибкой разработки (agile development), которые завоевывают популярность во всем мире. Одна из наиболее популярных методологий в арсенале "гибкой разработки" - eXtreme Programming (XP, «экстремальное программирование»). XP - это небольшой набор конкретных правил, определяющий концепция "агрессивного" и высокоэффективного процесса разработки программ. Свое название ("экстрем
|29.08.2003
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SanDisk Extreme - флэш-память для экстремальных условий
Компания SanDisk представила новую линию своих продуктов SanDisk Extreme - карты флэш-памяти формата CompactFlash и SecureDigital, предназначенные для работы в экстремальных условиях. Рабочий диапазон температуры новых карт - от -25 до +85°C. При этом их быстродействие - запись со скоростью от 9 МБ/с, чтение от 10 МБ/с - является самым высоким на сего
|09.04.2003
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Hirsсhmann представил "экстремальные" коммутаторы
что в линейке продукции "industrial line" появилось новое изделие - EEC-Коммутаторы (Extended Environmental Conditions, EEC). Необслуживаемые коммутаторы Ethernet предназначены для применения в самых экстремальных условиях. С их помощью можно строить сети передачи данных без использования дополнительной аппаратуры термостатирования. Оптический порт позволяет использовать коммутаторы для н
|10.02.2003
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TDS выпустил КПК для работы в экстремальных условиях
Производитель КПК Tripod Data Systems (TDS), филиал компании Trimble, создал новый карманный компьютер, предназначенный для работы в экстремальных условиях. КПК Recon соответствует армейским стандартам для устройств по водонепроницаемости, ударопрочности, устойчивости к вибрации, низким и высоким температурам. Вес КПК - 482
|15.08.2002
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Разработан барометрический датчик давления для работы в экстремальных условиях
Барометрический датчик давления Р4050 производства компании Kavlico разработан специально для работы в экстремальных условиях, при высокой вибрации и в широком диапазоне температур; все это сполна наличествует в двигателях внедорожников. Датчик способен измерять давления в диапазоне от 40 до 110
|23.10.2000
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Открылся новый портал, посвященный активному отдыху и экстремальным видам спорта - mamboo.ru
й Пресне в рамках 7-го Международного лыжного Салона состоялась пресс-конференция, посвященная открытию вертикального портала mamboo.ru. Новый проект "Интернет-инкубатора" посвящен активному отдыху и экстремальным видам спорта (горные лыжи, сноуборд, виндсерфинг, велосипед и т.д.) и нацелен на работу в секторах В2С и В2В. По вертикали портал предполагает объединить всех участников рынка: им
|20.09.2000
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Motorola представила мобильный телефон r750plus для работы в экстремальных условиях
Motorola представила новую модель мобильного телефона, предназначенного для работы в экстремальных условиях. Телефон r750plus соответствует военному стандарту водонепроницаемости, ударопрочности, защищенности от пыли и вибрации 810 C/D/E. Телефон оснащен микробраузером и может
|02.12.1998
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Toyo Electro усовершенствовала переносной РС "Рокки" для работы в экстремальных условиях
Японская компания Toyo Electro выпустила усовершенствованную модель переносного персонального компьютера "Рокки 2" для работы в экстремальных условиях. Устройство не боится морской воды, проливного дождя, контакта с агрессивными средами. По сравнению с прошлой моделью компьютер оснащен светодиодной подсветкой клавиатуры
Экстремальная ситуация и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 15
|Цаплин Никита 44 7
|Путин Владимир 3128 7
|Урусов Виктор 110 7
|Евтушенко Олег 143 6
|Сергеев Михаил 108 6
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 185 5
|Емельянов Станислав 67 5
|Кротова Ольга 6 5
|Газаров Артур 77 5
|Губанов Андрей 86 5
|Дегтев Геннадий 250 4
|Бровкин Дмитрий 55 4
|Наумов Максим 98 4
|Ефремов Денис 6 4
|Корниенко Михаил 25 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 413 3
|Grinspoon David - Гринспун Дэвид 3 3
|Симаткина Светлана 33 3
|Песков Дмитрий 106 3
|Мишустин Михаил 658 3
|Егошин Сергей 48 3
|Гарбузов Анатолий 31 3
|Шадаев Максут 969 3
|Рейман Леонид 1048 3
|Попов Алексей 334 3
|Лынник Александр 3 3
|Bush George - Буш Джордж 304 3
|Казак Максим 162 3
|Артемов Михаил 14 2
|Колесников Александр 24 2
|Ежов Василий 42 2
|Сахненко Сергей 88 2
|Абакумов Евгений 202 2
|Герасимов Евгений 14 2
|Lee Rowina - Ли Ровина 3 2
|Мельникова Анастасия 364 2
|Собянин Сергей 372 2
|Клинаичев Андрей 33 2
|Галеев Ринат 6 2
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