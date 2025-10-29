Разделы

29.10.2025 Фонд НТИ: для беспилотников разработан плагин для передачи данных о полете в наземные службы 1
31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД 1
17.07.2019 NtechLab победила в конкурсе по распознаванию дорожных знаков с помощью нейросетей 1
07.06.2019 «Система», РВК и «Платформа НТИ» будут сотрудничать в сфере развития социальных технологий 1
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 1
30.11.2018 В конкурсах Up Great по разработке водородных топливных элементов примут участие 12 команд 1
16.10.2018 РВК и TUS-S&T договорились о сотрудничестве в области высоких технологий 1
20.08.2018 Frost & Sullivan: беспилотники займут 40% рынка легковых машин к 2025 году 1
11.07.2018 РВК, «Сколково» и АСИ проведут технологические конкурсы Up Great с призовым фондом в 375 миллионов 1
11.07.2018 «Яндекс» стал партнером конкурса Up Great в сфере беспилотного транспорта 1

СтарЛайн НПО - StarLine 23 3
Google LLC 12171 2
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 3 2
BaseTracK 3 2
Yandex - Яндекс 8294 2
TUS-S&T Service Group 1 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 4 1
ИТС СПРУТ - Магнитогорск 1 1
CVLRobotics 1 1
БИС НПК - Бортовые интеллектуальные системы 2 1
БВС - Беспилотные вертолетные системы 2 1
InEnergy - ИнЭнерджи 4 1
Cisco Systems 5214 1
Amazon Inc - Amazon.com 3109 1
Intel Corporation 12502 1
IBM - International Business Machines Corp 9543 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
NtechLab - НтехЛаб 159 1
Vocord - Вокорд 183 1
РВК - Российская венчурная компания 555 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 432 8
Uber 335 2
Volkswagen Audi Group 220 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 482 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 34 1
BMW Group 462 1
Gett 86 1
Tesla Motors 420 1
Volvo Cars 255 1
Volkswagen Group - VW 295 1
Ford 421 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 21 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 286 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8007 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3219 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6230 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 49 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2804 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4751 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1451 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1474 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3271 8
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1190 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14653 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1626 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56361 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1803 2
ICE - Interactive Connectivity Establishment 129 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 615 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10136 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12888 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10494 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 610 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17286 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1397 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31671 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12894 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5645 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72046 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3904 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9255 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1682 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33567 1
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 5 1
НТИ - Экспортный акселератор Национальной технологической инициативы 4 1
Повалко Александр 36 5
Песков Дмитрий 112 2
Дроздов Игорь 45 2
Янчевская Анна 8 1
Волостнов Алексей 8 1
Кухаренко Артём 17 1
Young David - Янг Дэвид 2 1
Смирнов Федор 5 1
Антонов Михаил 5 1
Дубовсков Андрей 89 1
Россия - РФ - Российская федерация 155127 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45377 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 153 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18020 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8017 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 176 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2075 2
Земля - планета Солнечной системы 10611 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 312 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 243 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1655 1
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53270 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3156 1
Южная Корея - Республика 6824 1
Азия - Азиатский регион 5719 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18416 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3331 1
Россия - ЦФО - Курская область 687 1
Испания - Королевство 3755 1
Россия - УФО - Челябинская область 1369 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 856 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 985 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 505 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 679 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 1
Россия - ПФО - Самарская область 1434 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1289 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20139 5
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 421 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54500 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5560 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17240 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11357 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31500 2
Водородная энергетика - Hydrogen energy 162 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1212 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5453 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2241 1
Английский язык 6849 1
Физика - Physics - область естествознания 2806 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1645 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2890 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5909 1
Энергетика - Energy - Energetically 5468 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8471 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2493 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1150 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1004 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1820 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1020 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5279 1
Образование в России 2521 1
Frost & Sullivan 203 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 136 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 2
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 387 2
РАН - Российская академия наук 1991 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 72 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 9 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 218 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 188 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 413 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 4
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Google Lunar X Prize - GLXP 15 1
