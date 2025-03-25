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Кухаренко Артём


25.03.2025 Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию 1
12.12.2024 В «черный список» США внесли знаменитого российского разработчика системы распознавания лиц, разгромившего Google 1
01.08.2022 Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц 1
06.07.2022 Сооснователи NtechLab покинули компанию 2
02.06.2022 Власти в режиме секретности запустили систему слежки за россиянами по силуэтам 1
25.11.2021 Как российскому тандему из программиста и инвестора удалось обойти Google 7
24.05.2021 Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире 1
11.12.2020 Исследователи Facebook назвали алгоритм NtechLab по распознаванию deepfake самым устойчивым к атакам 1
26.06.2020 NtechLab вошла в число лидеров международного конкурса по распознаванию deepfake 1
17.07.2019 NtechLab победила в конкурсе по распознаванию дорожных знаков с помощью нейросетей 1
08.04.2019 Алгоритм распознавания лиц Ntechlab в лидерах конкурса Национального института стандартов и технологий США 1
14.02.2019 NtechLab и Sigur представили систему контроля доступа на базе FindFace 1
02.07.2018 В России закрывается скандальный «лучший в мире» сервис распознавания лиц 1
22.03.2018 Ростех и фонд NDF инвестируют в технологию распознавания лиц 1
29.09.2017 Для слежки за прохожими в Москве внедрили нейросеть 1
22.06.2017 Новая версия FindFace поддерживает поисковый индекс на полмиллиарда лиц 1
19.10.2016 NTechLab вышла на международные рынки с облачным сервисом по распознаванию лиц 1

Публикаций - 17, упоминаний - 24

Кухаренко Артём и организации, системы, технологии, персоны:

NtechLab - НтехЛаб 126 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3232 7
Google LLC 11875 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 4
Amazon Inc - Amazon.com 3026 2
Microsoft Corporation 24726 2
Meta Platforms - Facebook 4449 2
VisionLabs - ВижнЛабс 223 2
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 29 2
Vocord - Вокорд 183 1
3DiVi - Тридиви 13 1
Сигурд-Айти - Sigur 13 1
Samtech InfoNet 6 1
TongYi Transportation Technology 6 1
Rank One Computing 6 1
Dermalog 6 1
VCognition 6 1
Neurotechnology 6 1
СтарЛайн НПО - StarLine 23 1
Samsung Electronics 10311 1
Dell EMC 5037 1
Honeywell 284 1
Intel Corporation 12244 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 1
Meta AI - Facebook AI Research 8 1
Рустам Курмаев и партнеры 26 1
Tevian - Технологии видеоанализа 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 837 1
Ростелеком 9813 1
NDF - инвестиционный фонд 7 3
Impulse VC - венчурный фонд 14 2
ВБП - Варданян, Бройтман и Партнеры 4 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 1
Visa International 1953 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 32 1
Альфа-Капитал УК 104 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 8
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 6
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2542 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 248 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3160 10
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3449 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4093 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10654 5
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 635 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2500 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4761 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1278 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1459 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5159 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13429 3
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 156 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12107 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7543 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11238 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7442 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 577 1
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2987 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1832 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11192 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3978 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1602 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15929 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1635 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1277 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 995 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4809 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 428 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 124 1
NtechLab FindFace 48 9
Apple iPhone 6 4862 3
Google FaceNet 6 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1099 2
Oz Liveness 41 1
Kaggle - Система организации конкурсов по исследованию данных 14 1
NtechLab FaceN 4 1
Google Android 14130 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
VisionLabs Face Pay 14 1
PMI IQOS 3 1
Кабаков Александр 10 4
Варданян Рубен 12 2
Давлетшин Азат 2 2
Бровко Василий 53 1
Цветков Егор 1 1
Ермолаев Артем 378 1
Абрамович Роман 46 1
Лукьяненко Сергей 44 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 349 1
Малеев Константин 1 1
Воробьев Андрей 168 1
Метелев Вячеслав 2 1
Теленков Андрей 27 1
Шицле Ярослав 22 1
Курмаев Рустам 31 1
Панюшкин Алексей 1 1
Конушин Вадим 1 1
Лакко Дмитрий 1 1
Паламарчук Алексей 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 7
Индия - Bharat 5493 3
США - Калифорния 4635 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7572 2
Европа 21848 1
Южная Корея - Республика 6688 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 1
Америка Южная 854 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Испания - Королевство 3725 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1125 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 863 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 648 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 170 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 114 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 250 1
Израиль 2744 1
США - Калифорния - Сан-Диего 367 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1055 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 423 1
Италия - Итальянская Республика 4367 1
Бразилия - Федеративная Республика 2379 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 82 1
Азия - Азиатский регион 5576 1
Германия - Федеративная Республика 12736 1
Ближний Восток 2962 1
Финляндия - Финляндская Республика 3617 1
Земля - планета Солнечной системы 10426 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Кипр - Республика 564 1
Италия - Неаполь - Сорренто 3 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2278 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16508 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3525 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5150 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9974 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7571 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6465 1
Английский язык 6691 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2219 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6229 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 1
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Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2146 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1523 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3260 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4904 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1100 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7705 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 778 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2777 1
Образование в России 2245 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 1
Bloomberg 1304 1
Rusbase 16 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1916 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 242 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 260 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 346 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 200 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 76 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 383 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1534 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 4
WIDER Pedestrian Challenge 4 2
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 2
Up Great - серия технологических конкурсов 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2460 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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