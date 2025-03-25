Кухаренко Артём

Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию 1

Сооснователи NtechLab покинули компанию 2

Власти в режиме секретности запустили систему слежки за россиянами по силуэтам 1

Как российскому тандему из программиста и инвестора удалось обойти Google 7

Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире 1

Исследователи Facebook назвали алгоритм NtechLab по распознаванию deepfake самым устойчивым к атакам 1

NtechLab вошла в число лидеров международного конкурса по распознаванию deepfake 1

NtechLab победила в конкурсе по распознаванию дорожных знаков с помощью нейросетей 1

Алгоритм распознавания лиц Ntechlab в лидерах конкурса Национального института стандартов и технологий США 1

NtechLab и Sigur представили систему контроля доступа на базе FindFace 1

Ростех и фонд NDF инвестируют в технологию распознавания лиц 1

Для слежки за прохожими в Москве внедрили нейросеть 1

Новая версия FindFace поддерживает поисковый индекс на полмиллиарда лиц 1