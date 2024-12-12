Конушин Вадим
|12.12.2024
|В «черный список» США внесли знаменитого российского разработчика системы распознавания лиц, разгромившего Google 1
Конушин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11775 1
|Uniview 4 1
|Tevian - Технологии видеоанализа 6 1
|Ростелеком 9701 1
|VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
|NtechLab - НтехЛаб 121 1
|Pixabay 129 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
|NtechLab FindFace 47 1
|Кабаков Александр 9 1
|Кухаренко Артём 16 1
|Паламарчук Алексей 17 1
|Лакко Дмитрий 1 1
|University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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