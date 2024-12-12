Паламарчук Алексей

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В Татарстане появятся новые решения на основе искусственного интеллекта 1

NtechLab показывает на ПМЭФ как работает видеоаналитика на основе ИИ 1

Распознавание лиц NtechLab внедрят в такси Саудовской Аравии 1

Систему распознавания лиц от NtechLab внедрят в такси в Саудовской Аравии 1

Искусственный интеллект повысит чистоту дворов в российских городах и качество услуги ЖКХ 1

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NtechLab выводит на рынок новый медицинский продукт 1