Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Паламарчук Алексей



12.12.2024 В «черный список» США внесли знаменитого российского разработчика системы распознавания лиц, разгромившего Google 1
19.09.2024 NtechLab оборудует штатные бортовые компьютеры электромобилей «Атом» системой распознавания лиц на основе ИИ 1
11.09.2024 NtechLab развернет технологии «безопасного города» в Саратовской области 1
30.08.2024 NtechLab будет развивать технологии для умного и безопасного города в Новосибирской области 1
03.07.2024 Искусственный интеллект поможет сделать график общественного транспорта удобнее для пассажиров 1
07.06.2024 Диагностику заболеваний головного мозга с использованием искусственного интеллекта отпилотируют в Чувашии 2
07.06.2024 В Татарстане появятся новые решения на основе искусственного интеллекта 1
06.06.2024 NtechLab показывает на ПМЭФ как работает видеоаналитика на основе ИИ 1
04.06.2024 Распознавание лиц NtechLab внедрят в такси Саудовской Аравии 1
04.06.2024 Систему распознавания лиц от NtechLab внедрят в такси в Саудовской Аравии 1
24.05.2024 Искусственный интеллект повысит чистоту дворов в российских городах и качество услуги ЖКХ 1
22.05.2024 ИИ сможет предупредить о дожде отдыхающих в Сочи и в Москве или поругать их за курение в неположенном месте 1
26.04.2024 NtechLab выводит на рынок новый медицинский продукт 1
09.04.2024 Проект NtechLab победил в ИT-конкурсе «Digital Awards РБК Петербург» 1
16.02.2024 Российский разработчик ПО для распознавания лиц создал систему для выявления рака почек 1
30.01.2024 В NtechLab назначен новый генеральный директор, выходец из «Ростелекома» и «Эр-Телекома» 2
16.02.2012 Правительство Мурманской области направит более 200 млн руб. на информатизацию здравоохранения 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Паламарчук Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

NtechLab - НтехЛаб 121 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
Ростелеком 9701 2
VisionLabs - ВижнЛабс 221 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
МТС ИИ - Intema 4 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Snapchat 129 1
Telegram Group 1983 1
Google LLC 11775 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 8
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 524 5
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2463 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1439 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 294 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 2
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 215 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 324 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2348 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1942 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 1
NtechLab - NTechMed CT Brain - NTechMed MRI Brain - NTechMed Norm Brain 5 5
NtechLab NtechCity 2 2
VK - Mail.Ru Почта 349 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
NtechLab FindFace 47 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Хрулев Андрей 14 1
Гусев Александр 36 1
Сучков Сергей 11 1
Николаев Олег 16 1
Хайруллин Айрат 104 1
Минниханов Рустам 118 1
Цукарь Сергей 25 1
Поваразднюк Игорь 6 1
Конушин Вадим 1 1
Лакко Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 11
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
Саудовская Аравия - Королевство 584 2
Египет - Арабская Республика 1004 2
Марокко - Королевство 208 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
Россия - Заполярье 112 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 165 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 125 1
Саудовская Аравия - Эр-Рияд 28 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 237 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 348 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 323 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Forbes - Форбс 817 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще