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NtechLab планирует реализацию ИИ-проектов в Аргентине

Компания NtechLab и аргентинский Национальный университет Авельянеды (Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAV) заключили соглашение о намерениях по развитию сотрудничества. Стороны планируют обмениваться информацией о новых технологиях, знаниями и опытом в сфере ИИ. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

В качестве перспективных проектов обсуждались реализация совместной программы создания проекта умного и безопасного города, мониторинг качества уборки городских территорий, а также использование в Аргентине ИИ-решений NtechLab для помощи в борьбе с пожарами.

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«Компания NtechLab широко представлена на международном рынке. Наши решения уже работают более, чем в 34 странах. Мы присутствуем на рынках Латинской Америки, Индии и других стран БРИКС, в СНГ, в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Мы видим потенциал для реализации проектов в Аргентине. Национальный университет Авельянеды заинтересован в том числе в использовании наших продуктов на базе ИИ для совершенствования и повышения уровня комфорта городской среды», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Ранее NtechLab заключила соглашение о намерениях с DATYS, поставщиком ИТ-решений на Кубе. Также делегация NtechLab провела консультации и встречи с компаниями из Алжира и Индии.

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