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В США остановили сотни авиарейсов. Авиадиспетчерам порвали оптоволоконный кабель связи

Три крупных аэропорта США несколько часов не могли выполнять авиарейсы из-за случайного повреждения оптоволоконной линии связи при проведении строительных работ. Этот сбой стал очередным происшествием в системе управления воздушным сообщением в США, которая устарела, по словам министра транспорта, до «неприемлемого для Америки» уровня.

Сбой в авиасообщения в США

В течение всего дня 21 сентября 2026 г. тысячи рейсов по всей территории США были отменены из-за проблем со связью у авиадиспетчеров в трех крупных аэропортах Восточного побережья, пишет Reuters.

Сбой затронул аэропорты в Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне, а также два небольших аэропорта Нью-Йорка. О приостановке полетов объявило Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

Причиной потери связи стала неисправность на линии в диспетчерском пункте управления воздушным движением в Филадельфии, заявил администратор FAA Брайан Бедфорд (Bryan Bedford). Как выяснилось позже, строительная бригада компании Amtrak случайно повредила оптоволоконный кабель в Нью-Джерси.

Масштаб проблемы

Около 7 тыс. рейсов были задержаны или отменены, в том числе 1,4 тыс. рейсов в трех крупнейших аэропортах Нью-Йорка, по данным сайта FlightAware, отслеживающего авиарейсы. В Ньюарке было отменено более половины всех рейсов. В аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне также были приостановлены полеты более чем на час.

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Юваль Цукерман на Unsplash.
Тысячи рейсов по всей территории США были отменены из-за сбоя в системе связи авиадиспетчеров

В течение восьми часов проблема была в основном решена, но на полное возобновление полетов потребовалось дополнительное время.

Министр транспорта Шон Даффи (Sean Duffy) только поздно вечером опубликовал в социальной сети сообщение о том, что линии связи восстановлены, но для нормальлизации работы транспорта потребуется еще время.

Устаревшая система управления полетами

Масштабная остановка авиасообщения стала очередным сбоем устаревшей системы управления воздушным движением с США. В 2025 г. Конгресс обсуждал необходимость ее модернизации. Министр транспорта назвал ситуацию «неприемлемой для Америки». Уже несколько десятилетий власти получают регулярные жалобы на перегруженность аэропортов, задержки рейсов и технологические проблемы.

В мае 2025 г., например, в диспетчерском пункте управления воздушным движением Филадельфии произошла серия серьезных сбоев в связи. FAA сообщило о нарушении работы телекоммуникационной системы, повлиявшем на отображение информации на радаре.

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Конгресс выделил $12,5 млрд на модернизацию, но Даффи заявил, что необходимо одобрить еще $17,5 млрд, чтобы завершить работу.

В сентябре 2026 г. CNews писал, что 97% баз данных в частном бизнесе и в государственных организациях США управляются устаревшими не обновляемыми программами. Одна из причин — это деньги. В апдейт придется вложить немало средств. Вторая причина — общая сложность технической реализации процесса.

Анна Любавина

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