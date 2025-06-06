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Алжир Алжирская Народная Демократическая Республика

Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика

"Дорога к морю. Алжир", 1883 год. Художник — Брюллов Павел Александрович. "Дорога к морю. Алжир", 1883 год. Художник — Брюллов Павел Александрович.
"Дорога к морю. Алжир", 1883 год. Художник — Брюллов Павел Александрович.

СОБЫТИЯ


06.06.2025 АРПП «Отечественный софт» и Объединение цифровых деятелей Алжира подписали меморандум о сотрудничестве

нности», — сказал Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт». «Сегодня Россия и Алжир как никогда необходимы друг другу для кооперации в сфере информационных технологий, а г
19.02.2025 «МегаФон»: Алжир, Вьетнам и Пакистан: красноярские бизнесмены расширяют деловые контакты

должительность голосовых вызовов увеличились на четверть. Все чаще региональные предприниматели стали связываться с представителями на Африканском континенте. Например, в этом году в списке появились Алжир, Габон, Гана, Конго, Мавритания, Эритрея, Судан и Южный Судан. «Наши корпоративные клиенты наращивают свою активность в интернете — год к году мобильный трафик вырос на 28%. Для того, что
07.04.2022 На сложный актив владельца «Билайна» нашелся неожиданный покупатель

вать сразу двух из трех сотовых операторов в стране. Сейчас правительство страны владеет основным в Алжире оператором фиксированной связи Algeria Telecom, у которого есть собственное мобильное

02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов

и контрольного пакета египетского холдинга Orascom Telecom (OTH), владевшего сотовыми операторами в Алжире, Бангладеше, Пакистане, Италии, Канаде и странах Черной Африки. Длительный конфликт с

22.06.2018 Алжир отказывается от интернета ради школьников

В Алжире приняли решение о полной блокировке интернета, который продлиться до 25 июня. После начала сезона выпускных школьных экзаментов в Алжире традиционно начинается блокировка доступа

20.03.2015 Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Алжире

олжает увеличивать число роуминговых партнеров в целях повышения качества обслуживания абонентов. В Алжире клиентам Tele2 доступен автоматический голосовой роуминг по цене i35 за минуту входяще
03.03.2015 Алжир помог Vimpelcom погасить долги на $2,1 млрд

можность сократить задолженность у Vimpelcom появилась после недавнего завершения сделки с властями Алжира относительно крупнейшего в стране сотового оператора Otpimum Telecom Algerie (торговая
18.04.2014 Vimpelcom спас свою «дочку» и заработал $4 млрд

Vimpelcom (в России торговая марка «Билайн») сообщил о достижении договоренности с правительством Алжира относительно судьбы крупнейшего в стране сотового оператора Orascom Telecom Algerie (O
15.10.2013 «Билайн» прорвал блокаду властей Алжира

редусматривал получение OTA 3G-лицензии. «Дочка» Vimpelcom сумела получить за $40 млн 3G-лицензию в Алжире Однако договор так и не вступил в силу, а у компании начались новые проблемы. Так, про
22.05.2013 Президент Алжира впал в кому, разрушив планы «Билайна»

оворенность также пока не вступила в силу. Возможно, дело в сложной политической обстановке в самом Алжире. В конце апреля 76-летний президент страны Абдель Азиз Бутефлика (Abdelaziz Bouteflika
13.12.2012 Vimpelcom решил свою главную международную проблему

дом «Билайн») достиг договоренности, которая должна положить конец длительному конфликту с властями Алжира. Речь идет о судьбе крупнейшего в этой стране сотового оператора Orascom Telecom Alger
29.05.2012 Хозяева «Билайна» оштрафованы на $1,3 млрд

Апелляционный суд Алжира отклонил иск крупнейшего сотового оператора страны Orascom Teleocm Algerie (OTE, торго
09.04.2012 Vimpelcom на пороге войны с Алжиром

аботает под брендом «Билайн») рассматривает возможность подачи иска в международный арбитраж против Алжира. Об этом агентству Reuters сообщили источники, близкие к компании и алжирским властям.
28.03.2012 Топ-менеджер группы VimpelCom осужден в Алжире

ператора. По данным агентства Reuters, которое ссылается на представительство министерство финансов Алжира, власти страны согласны заплатить Vimpelcom за 51% акций OTA $6,5 млрд. Экс-владелец O
09.01.2012 Крупнейшая сделка «Билайна» может оказаться провальной

Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») подписал меморандум с министерством финансов Алжира о продаже контрольного пакета акций крупнейшего в стране сотового оператора Orascom Te
15.11.2011 «Билайн» лишился страховки от миллиардных убытков

m. Wind Telecom через египетской холдинг Orascom Telecom (OTH) контролирует 96% акций крупнейшего в Алжире сотового оператора Orascom Telecom Algeria (OTA, торговая марка Djezzy). Власти Алжира
20.09.2011 Власти Алжира не станут разорять “Билайн”

и его же акциями. Причем в качестве гарантии выплат Савирис заложил 2% голосующих акций Vimpelcom. Алжир — одна из пяти африканских стран, которую получил Vimpelcom после слияния с Wind Teleco
19.10.2010 «Билайн» получил «черную метку» из Алжира

осимов были в составе делегации, сопровождавшей президента России Дмитрия Медведева в ходе визита в Алжир. По словам источника, близкого к акционерам Vimpelcom, вопрос о OTA решается на перегов
11.10.2010 Слияние VimpelCom и Orascom оказалось под угрозой срыва

ринадлежащего египетскому миллиардеру Нагибу Савирису холдинга Weather Investments. Дело в том, что Алжир владеет правом преимущественного отказа от продажи Djezzy другим инвесторам и уже не ра
16.04.2009 GSM-R от Nortel внедрят на новой ЖД-линии в Алжире

на выбрна поставщиком беспроводной коммуникационной системы GSM-R для новой железнодорожной линии в Алжире, связывающей города Айн-Тута и Мсила и являющейся частью железнодорожной сети Высоких

04.01.2008 Россия поставила Алжиру первые два Су-30МКА

Как сообщает агентство Синьхуа, перед Новым годом российский тяжелый транспортный самолет Ан-124 доставил на авиабазу ВВС Алжира первые два истребителя Cу-30МКА. Поставки заказанных Алжиром в России боевых машин (28 Су-30 и 34 МиГ-29) должны быть завершены в 2008 году.
14.12.2007 Украина и Алжир будут совместно исследовать космос

Украина и Алжир подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере исследовани
05.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Алжире

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией Wataniya Telecom Algerie s.p.a. (Алжир). Всего у компании коммерческий роуминг GPRS действует со 154 сетями из 94 стран, предоставляющими услуги в 100 странах.
05.04.2005 Alcatel построит подводную ВОЛС между Францией и Алжиром

о моря. Общая протяженность новой сети составит почти 1300 км. Она расширит возможности связи между Алжиром, Европой и мировыми сетями. По условиям контракта, в точках выхода сети на сушу Alcat
23.08.2001 Siemens поставит египетской Orascom Telecom оборудование для создания сети GSM в Алжире и Иордании

Information and Communication Mobile Group (IC Mobile), отделение компании Siemens, и египетский оператор Orascom Telecom Holding S.A.E. заключили соглашение по поставкам оборудования для сети GSM в Алжире и Иордании Сумма сделки превышает 220 млн евро. Соглашение, подписанное сроком на три года, предусматривает инвестиции в этот проект со стороны Siemens, которые составляют значительную ч
01.06.2001 В Алжире названы претенденты на первую частную лицензию на GSM-cвязь

lecom и египетская Orascom Telecoms. Тендер, начавшийся 10 мая, будет завершен до 23 июля. Сейчас в Алжире действует только одна государственная GSM-сеть, а число абонентов около 100 тыс. Прави
11.03.2001 Wanadoo и EEPAD заключили контракт с целью развития интернета в Алжире

Французская провайдерская компания Wanadoo, филиал телекоммуникационной группы France Telecom, и алжирская компания EEPAD заключили соглашение, направленное на развитие интернета в Алжире, сообщает Yahoo! Actualites. В соответствии с соглашением, Wanadoo войдет в капитал компании EEPAD, основанной в 1992 году и являющейся наиболее крупным частным провайдером в Алжире

03.08.2000 В Алжире принят закон о приватизации государственных телекоммуникационной и почтовой компаний

онца 2000 г. Ожидается, что участие в конкурсе на GSM-связь примут и иностранные компании. Сейчас в Алжире 1,5 млн. абонентов стационарной телефонной связи и около 60000 пользователей сотовой с
14.07.2000 Рынок телекоммуникаций Алжира будет открыт для иностранных инвесторов в конце этого года

аться выдачей лицензий. Тендер по выдаче лицензий будет открыт в начале 2001 г. В настоящее время в Алжире 1,6 млн. абонентов стационарной телефонной связи и 60000 абонентов мобильной связи.

Публикаций - 254, упоминаний - 324

Алжир и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 90
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 87
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 68
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 60
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 43
Киевстар - Kyivstar 569 27
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 26
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 25
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
МегаФон 10742 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
Telecel Globe 12 10
Google LLC 12690 10
Yandex - Яндекс 9216 10
Microsoft Corporation 25775 9
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 9
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 8
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 8
Orange Egypt - Mobinil 19 7
Samsung Electronics 11065 7
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
Telecel Zimbabwe 12 6
Cisco Systems 5372 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 5
Iraqna 5 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Lenovo Motorola 3566 5
Gionee 22 5
Telecel Centrafrique 7 4
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 4
Wind Hellas Telecommunications - Telestet Hellas - TIM Hellas - STET Hellas Telecommunications 15 4
PowerCom Cell One 5 4
Ростелеком 10948 4
9594 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Альфа-Групп 745 35
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 18
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 18
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 15
Shearman & Sterling 13 11
Apax Partners - Weather Investments 30 11
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Visa International 1993 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 5
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 3
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Почта России ПАО 2370 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
American Express - Amex 338 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 2
JCB International 146 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
Citi - Citibank 158 2
Lockheed Martin 777 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 2
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 2
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 2
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Международный арбитраж 32 6
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 6
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 5
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 3
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
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U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 2
ООН ЮНОДК - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 12 2
Высший административный суд Египта 2 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 2
Экономический суд Каира 2 2
Правительство Канады 51 2
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 17 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Профсоюз работников связи России 9 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Orange S.A. - Tesam Консорциум 5 1
Green Beret Foundation 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 20
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 9
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 18
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