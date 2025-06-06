Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика

АРПП «Отечественный софт» и Объединение цифровых деятелей Алжира подписали меморандум о сотрудничестве нности», — сказал Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт». «Сегодня Россия и Алжир как никогда необходимы друг другу для кооперации в сфере информационных технологий, а г

«МегаФон»: Алжир, Вьетнам и Пакистан: красноярские бизнесмены расширяют деловые контакты должительность голосовых вызовов увеличились на четверть. Все чаще региональные предприниматели стали связываться с представителями на Африканском континенте. Например, в этом году в списке появились Алжир, Габон, Гана, Конго, Мавритания, Эритрея, Судан и Южный Судан. «Наши корпоративные клиенты наращивают свою активность в интернете — год к году мобильный трафик вырос на 28%. Для того, что

На сложный актив владельца «Билайна» нашелся неожиданный покупатель вать сразу двух из трех сотовых операторов в стране. Сейчас правительство страны владеет основным в Алжире оператором фиксированной связи Algeria Telecom, у которого есть собственное мобильное

Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов и контрольного пакета египетского холдинга Orascom Telecom (OTH), владевшего сотовыми операторами в Алжире, Бангладеше, Пакистане, Италии, Канаде и странах Черной Африки. Длительный конфликт с

Алжир отказывается от интернета ради школьников В Алжире приняли решение о полной блокировке интернета, который продлиться до 25 июня. После начала сезона выпускных школьных экзаментов в Алжире традиционно начинается блокировка доступа

Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Алжире олжает увеличивать число роуминговых партнеров в целях повышения качества обслуживания абонентов. В Алжире клиентам Tele2 доступен автоматический голосовой роуминг по цене i35 за минуту входяще

Алжир помог Vimpelcom погасить долги на $2,1 млрд можность сократить задолженность у Vimpelcom появилась после недавнего завершения сделки с властями Алжира относительно крупнейшего в стране сотового оператора Otpimum Telecom Algerie (торговая

Vimpelcom спас свою «дочку» и заработал $4 млрд Vimpelcom (в России торговая марка «Билайн») сообщил о достижении договоренности с правительством Алжира относительно судьбы крупнейшего в стране сотового оператора Orascom Telecom Algerie (O

«Билайн» прорвал блокаду властей Алжира редусматривал получение OTA 3G-лицензии. «Дочка» Vimpelcom сумела получить за $40 млн 3G-лицензию в Алжире Однако договор так и не вступил в силу, а у компании начались новые проблемы. Так, про

Президент Алжира впал в кому, разрушив планы «Билайна» оворенность также пока не вступила в силу. Возможно, дело в сложной политической обстановке в самом Алжире. В конце апреля 76-летний президент страны Абдель Азиз Бутефлика (Abdelaziz Bouteflika

Vimpelcom решил свою главную международную проблему дом «Билайн») достиг договоренности, которая должна положить конец длительному конфликту с властями Алжира. Речь идет о судьбе крупнейшего в этой стране сотового оператора Orascom Telecom Alger

Хозяева «Билайна» оштрафованы на $1,3 млрд Апелляционный суд Алжира отклонил иск крупнейшего сотового оператора страны Orascom Teleocm Algerie (OTE, торго

Vimpelcom на пороге войны с Алжиром аботает под брендом «Билайн») рассматривает возможность подачи иска в международный арбитраж против Алжира. Об этом агентству Reuters сообщили источники, близкие к компании и алжирским властям.

Топ-менеджер группы VimpelCom осужден в Алжире ператора. По данным агентства Reuters, которое ссылается на представительство министерство финансов Алжира, власти страны согласны заплатить Vimpelcom за 51% акций OTA $6,5 млрд. Экс-владелец O

Крупнейшая сделка «Билайна» может оказаться провальной Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») подписал меморандум с министерством финансов Алжира о продаже контрольного пакета акций крупнейшего в стране сотового оператора Orascom Te

«Билайн» лишился страховки от миллиардных убытков m. Wind Telecom через египетской холдинг Orascom Telecom (OTH) контролирует 96% акций крупнейшего в Алжире сотового оператора Orascom Telecom Algeria (OTA, торговая марка Djezzy). Власти Алжира

Власти Алжира не станут разорять “Билайн” и его же акциями. Причем в качестве гарантии выплат Савирис заложил 2% голосующих акций Vimpelcom. Алжир — одна из пяти африканских стран, которую получил Vimpelcom после слияния с Wind Teleco

«Билайн» получил «черную метку» из Алжира осимов были в составе делегации, сопровождавшей президента России Дмитрия Медведева в ходе визита в Алжир. По словам источника, близкого к акционерам Vimpelcom, вопрос о OTA решается на перегов

Слияние VimpelCom и Orascom оказалось под угрозой срыва ринадлежащего египетскому миллиардеру Нагибу Савирису холдинга Weather Investments. Дело в том, что Алжир владеет правом преимущественного отказа от продажи Djezzy другим инвесторам и уже не ра

GSM-R от Nortel внедрят на новой ЖД-линии в Алжире на выбрна поставщиком беспроводной коммуникационной системы GSM-R для новой железнодорожной линии в Алжире, связывающей города Айн-Тута и Мсила и являющейся частью железнодорожной сети Высоких

Россия поставила Алжиру первые два Су-30МКА Как сообщает агентство Синьхуа, перед Новым годом российский тяжелый транспортный самолет Ан-124 доставил на авиабазу ВВС Алжира первые два истребителя Cу-30МКА. Поставки заказанных Алжиром в России боевых машин (28 Су-30 и 34 МиГ-29) должны быть завершены в 2008 году.

Украина и Алжир будут совместно исследовать космос Украина и Алжир подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере исследовани

«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Алжире «Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией Wataniya Telecom Algerie s.p.a. (Алжир). Всего у компании коммерческий роуминг GPRS действует со 154 сетями из 94 стран, предоставляющими услуги в 100 странах.

Alcatel построит подводную ВОЛС между Францией и Алжиром о моря. Общая протяженность новой сети составит почти 1300 км. Она расширит возможности связи между Алжиром, Европой и мировыми сетями. По условиям контракта, в точках выхода сети на сушу Alcat

Siemens поставит египетской Orascom Telecom оборудование для создания сети GSM в Алжире и Иордании Information and Communication Mobile Group (IC Mobile), отделение компании Siemens, и египетский оператор Orascom Telecom Holding S.A.E. заключили соглашение по поставкам оборудования для сети GSM в Алжире и Иордании Сумма сделки превышает 220 млн евро. Соглашение, подписанное сроком на три года, предусматривает инвестиции в этот проект со стороны Siemens, которые составляют значительную ч

В Алжире названы претенденты на первую частную лицензию на GSM-cвязь lecom и египетская Orascom Telecoms. Тендер, начавшийся 10 мая, будет завершен до 23 июля. Сейчас в Алжире действует только одна государственная GSM-сеть, а число абонентов около 100 тыс. Прави

Wanadoo и EEPAD заключили контракт с целью развития интернета в Алжире Французская провайдерская компания Wanadoo, филиал телекоммуникационной группы France Telecom, и алжирская компания EEPAD заключили соглашение, направленное на развитие интернета в Алжире, сообщает Yahoo! Actualites. В соответствии с соглашением, Wanadoo войдет в капитал компании EEPAD, основанной в 1992 году и являющейся наиболее крупным частным провайдером в Алжире

В Алжире принят закон о приватизации государственных телекоммуникационной и почтовой компаний онца 2000 г. Ожидается, что участие в конкурсе на GSM-связь примут и иностранные компании. Сейчас в Алжире 1,5 млн. абонентов стационарной телефонной связи и около 60000 пользователей сотовой с