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Алжир
Алжирская Народная Демократическая Республика


05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса 1
02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 7
20.04.2021 Хозяева «Билайна» лишились гендиректора 1
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 1
26.01.2021 Хозяин «Билайна» урегулировал международный спор на $50 млн 1
07.12.2020 Проигранный в карты производитель смартфонов заразил 20 млн гаджетов трояном, чтобы подзаработать 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
30.07.2020 Проигранный в карты крупный производитель смартфонов создал дешевый мобильник с огромной батареей 1
30.04.2020 «Касперский»: Шпионские программы годами «легально» распространялись через официальный магазин Android 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» 1
10.03.2020 «Мой офис» начал формировать партнерскую сеть в Африке 1
17.02.2020 Начальником «Билайна» назначен главный юрист компании 1
14.02.2020 «Билайн» остается без гендиректора 1
17.01.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала об активизации русскоговорящих скамеров 1
19.12.2019 Prof-IT Group помогла автоматизировать отчетность по МСФО в «Джокей пластике» 1
11.11.2019 Проигранный в карты крупный производитель смартфонов вернулся к жизни с неожиданным устройством 1
14.10.2019 Проигранный в карты крупный производитель восстал из мертвых и выпустил новые дешевые смартфоны 1
25.09.2019 Рынок промышленных роботов достиг $16,5 млрд 1
27.06.2019 Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн 1
10.04.2019 Мир лишился крупного производителя смартфонов, потому что его основатель проиграл в карты $1,4 миллиарда 1
25.03.2019 Украина ослабила санкции против российского разработчика и ввела против швейцарского 1
25.02.2019 Ericsson вернет «Билайну» $350 млн за недоделанную ИТ-систему 1
25.02.2019 Хозяева «Билайна» ищут ему нового владельца 1
06.02.2019 Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн 1
12.11.2018 Дайджест InfoWatch: как данные утекают по вине руководителей 1
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 1
10.09.2018 «Лаборатория Касперского»: более 40% компьютеров АСУ атакованы с начала 2018 года 2
03.09.2018 Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта 1
03.07.2018 «Билайн» полностью продает свои активы в Италии 2
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
19.04.2018 Владельцы «Билайна» под угрозой уголовного дела: Не хотят выкупать акции у миноритариев 1
04.04.2018 Владелец «Билайна» отказался выкупать акции у миноритариев из-за проблем с властями 1
27.03.2018 Исследование «Лаборатории Касперского»: какие индустрии хакеры атакуют чаще других 1
22.03.2018 Зачем ИТ-экспертам подтверждать свои знания сертификатами 4
21.03.2018 Власти Египта арестовывают счета владельца «дочки» «Билайна» 1
16.03.2018 Власти Египта требуют денег у хозяев «Билайна» 2
26.02.2018 Ребрендинг салонов «Евросети» обойдется «Билайну» в 3 миллиарда 2
16.02.2018 «Билайн» отдал Евразию главе «Киевстара» 2

Публикаций - 119, упоминаний - 212

Алжир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 68
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 16
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 10
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 104 9
Microsoft Corporation 11077 6
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 31 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
Google LLC 7148 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
Gionee 15 5
Киевстар 260 5
Samsung Electronics 5666 4
Iraqna 5 4
Banglalink 13 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 4
Xiaomi 904 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Amdocs 54 2
Cisco Systems 2040 2
SEC Consult Services 929 2
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 33 2
Prestigio 167 2
Iragna 2 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Альфа-Групп - Altimo 226 2
Orange France Télécom 98 2
Djezzy - Алжирский сотовый оператор 28 2
Facebook 3765 2
Iliad Italia 4 2
Gionee India 2 2
Ericsson 860 2
Turkcell 179 2
Spitch 3 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
GWMC - Globalive Wireless Management - Wind Canada 9 1
LeEco - LeTV 46 1
Inmarsat - Инмарсат 29 1
Tecno Mobile 19 1
Hutchison Holdings 13 1
Citizen Lab 11 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 8
EGX - Египетская фондовая биржа 9 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Альфа-Групп 319 4
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 3
Почта России ПАО 1572 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Net Element - NETE 49 1
JCB International 113 1
Бином 16 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Mars Incorporated 5 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Lazard Freres SAS 1 1
Почта Банк 289 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Tessi 8 1
Dukascopy Bank SA 4 1
East Capital AB 3 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 3 1
Jokey - Джокей пластик Ульяновск 1 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Альфа-Банк 1123 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Tesla Motors 241 1
Visa International 1345 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Балтика - Пивоваренная компания 111 1
Евросеть 885 1
ONE RETAIL 23 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
American Express 172 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 9 6
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Экономический суд Каира 2 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 80 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Smartphone - Смартфон 773 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 24 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
USB Type-C - USB-C 901 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 207 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
Google Android 10751 10
Microsoft Windows 10 6635 4
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 3
Apple iOS 5742 3
WhatsApp Messenger 654 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Google Android 8 Oreo 139 2
Gionee F - серия смартфонов 2 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 2
ASBIS Prestigio 157 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Apple macOS 925 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Linux OS 4257 2
Купибилет - Kupibilet 13 1
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 78 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Tizen OS - Linux 215 1
MasterCard Maestro 112 1
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 32 1
Prof-IT Управленческий учет и МСФО 1 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
Oukitel K - серия смартфонов 5 1
Ланит LanDocs 41 1
Google Flutter 15 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
Tecno W - Серия смартфонов 4 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Tango 23 1
APKPure App - альтернативный маркет приложений 2 1
Smart Engines - Smart Document Engine 8 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Smart Engines - Smart Code Engine 9 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise 5 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 20
Lirong Liu - Лоранг Лю 5 5
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 3
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 3
Комиссаров Дмитрий 157 3
Волож Аркадий 181 3
Арлазаров Владимир 118 2
Изосимов Александр 92 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 2
Лацанич Василь 92 2
Леличенко Ирина 2 1
Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
Горьков Игорь 15 1
Pucino Melissa - Пучино Мелисса 1 1
Aamir Hafeez Ibrahim - Амир Хафез Ибрагим 2 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 12 1
Мансур Ахмед 7 1
Belkacimi Ahmed - Белкасми Ахмед 1 1
Paquette Jennifer - Пакетт Дженнифер 1 1
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 1
Андреев Сергей 39 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Бирюков Виктор 5 1
Li Xu - Ли Cюй 1 1
Ying Zhu - Ин Чжу 1 1
Zhengqiang Jia - Чжэнцян Цзя 1 1
Qi Pan - Ци Пань 1 1
Weibing Lu - Вейбинг Лу 3 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Коболев Андрей 3 1
Ивашкович Мария 1 1
Красовский Александр 26 1
Волошин Александр 7 1
Демидов Михаил 125 1
Галушкин Олег 168 1
Дорогой Леонид 1 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 85
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 22
Украина 3365 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 18
Казахстан - Республика 2629 17
Индия - Республика 2169 17
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 16
Египет - Арабская Республика 369 13
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 11
Европа 3752 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 10
Канада 1301 9
Африка 1489 8
Марокко - Королевство 75 8
Франция - Французская Республика 2122 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 8
Узбекистан - Республика 822 7
Ирак - Республика 81 7
Союз Мьянма - Республика 47 7
Германия - Федеративная Республика 3633 7
Грузия 691 7
Бразилия - Федеративная Республика 1125 7
Италия - Итальянская Республика 1384 6
Нигерия - Федеративная Республика 113 6
Беларусь - Белоруссия 2088 6
Япония 2780 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 6
Бурунди - Республика 51 5
Армения - Республика 688 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 5
Того - Тоголезская Республика 11 5
Уганда - Республика 32 5
Китай - Шэньчжэнь 89 4
Индонезия - Республика 384 4
Зимбабве - Республика 60 4
Азия - Азиатский регион 1514 4
Турция - Турецкая республика 952 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Русский язык 982 1
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 1
SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 8 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT - Сертифицированный специалист по корпоративному управлению ИТ 1 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 96 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 237 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Jiemian 4 4
TENAA 16 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
GizmoChina 77 2
Bloomberg 785 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
GizChina - Издание 40 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Gartner 2190 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Cisco Expo 9 1
Россия-Африка - саммит 2 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761016, в очереди разбора - 664705.
Создано именных указателей - 46354.
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