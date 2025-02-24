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Демченко Олег



24.02.2025 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
02.06.2022 Qsoft предлагает платформу онлайн продаж для фарм-индустрии c применением технологий AI и ML 1
23.03.2017 «1С-Рарус» создала сайт для «Стройменеджмент Холдинг» 1
19.10.2010 GMCS построила единую систему учета для «Иркут» на базе Infor ERP LN 1
01.07.2010 "Иркут" признан авиаэкспортёром минувшего года 1
27.05.2010 "Иркут" наращивает мощь инженерного центра имени Яковлева 1
18.02.2010 Первый Як-130 получили ВВС РФ 1
12.02.2010 Сообщения о свёртывании программы Ту-204СМ опровергнуты 1
09.02.2010 Программа МС-21 прошла очередной бизнес-этап 1
08.02.2010 Олег Демченко стал председателем совета директоров ЗАО "Авиастар-СП" 2
23.12.2009 Корпорация "Иркут" стала лауреатом национальной премии "Золотая идея" 1
23.12.2009 Як-130: первый несоветский 1
28.08.2009 Иркутскому авиационному заводу исполняется 75 лет 1
01.07.2009 Корпорация "Иркут" признана лучшим российским экспортером 2008 года 1
22.06.2009 "Иркут": итоги 2008 года по МСФО 1
25.05.2009 "Иркут" признан лучшим российским экспортёром авиатехники 1
19.02.2009 "Иркут": налоги на порядок больше прибыли 1
12.02.2009 AERO INDIA 2009: программа Су-30МКИ признана лучшей 1
25.12.2008 Начат поиск поставщиков систем для МС-21 1
03.12.2008 Корпорация "Иркут" признана лидером ВПК 1
12.11.2008 Корпорация "Иркут" будет сотрудничать с компанией Hellenic Aerospace Industry 1
17.07.2008 Самолеты A-320 и А-321 конвертируют в грузовые версии 1
27.05.2008 Корпорация "Иркут" получила международный сертификат системы менеджмента качества 1
25.10.2007 "Иркут" начинает производство комплектующих для Airbus A320 1
03.08.2006 В Салехарде запустили главную цифровую магистраль Ямала 1
21.06.2006 Индия закажет еще 18 Су-30МКИ 1
21.06.2006 Индия закажет еще 18 Су-30МКИ 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Демченко Олег и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Битрикс - Bitrix 582 1
1С-Рарус 888 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 1
8269 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
Qsoft - Кьюсофт 25 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
Bureau Veritas Certification RUS - Бюро Веритас Сертификейшн Русь 6 1
ST Engineering - Airbus Group - Elbe Flugzeugwerke 4 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 23
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 8
Airbus Group - Airbus Industries 224 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 30 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 16 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 2
Газпром ПАО 1345 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 267 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 123 1
Газпром трансгаз 146 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 82 1
Межгосударственный авиационный комитет - МАК 6 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 13 1
Ростех - ОАК - Сокол НАЗ - Нижегородский авиастроительный завод 4 1
AerCap 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2879 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 87 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13272 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2952 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1069 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2130 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6704 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4720 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8506 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4039 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12100 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3748 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6840 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6638 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3768 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5079 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9395 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2283 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6983 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 789 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4183 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12028 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7141 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство 154 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 765 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 93 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1087 1
Аналоговые технологии 2776 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 760 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 278 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3464 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 847 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 60 12
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 7
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 4
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 3
ФЦП Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы - Развитие гражданской авиации - Федеральная целевая программа 4 3
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Максима ГК - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Panasonic DMR - Panasonic Diga DMR - DVD-рекордер 15 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
Христенко Виктор 43 3
Федоров Алексей 119 2
Зелин Александр 32 2
Иванов Сергей 388 1
Шувалов Игорь 82 1
Мантуров Денис 107 1
Воропаева Екатерина 22 1
Медведев Дмитрий 1655 1
Вдовин Андрей 3 1
Полевщиков Денис 4 1
Смолко Владимир 1 1
Романовский Роман 2 1
Ливанов Виктор 1 1
Прутковский Василий 1 1
Шушпанов Михаил 1 1
Попович Константин 2 1
Морозов Сергей 59 1
Михайлюк Сергей 2 1
Heinemann Klaus - Хайнеманн Клаус 1 1
Аверьянов Вячеслав 1 1
Саутов Владимир 1 1
Чириков Владимир 1 1
Вальков Владимир 1 1
Вепрев Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 24
Россия - СФО - Иркутская область 1113 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 4
Индия - Bharat 5470 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 919 3
Малайзия 868 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 236 2
Европа 21808 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 296 1
Япония 13307 1
Германия - Федеративная Республика 12708 1
Франция - Французская Республика 7861 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 616 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 857 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 488 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 156 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 323 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 201 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 159 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 110 1
Германия - Гамбург 182 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 58 1
Германия - Саксония - Дрезден 101 1
Франция - Тулуза 65 1
Греция - Афины 121 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1894 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 385 1
Германия - Берлин 716 1
Германия - Шёнефельд 4 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район - Ямбург 17 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 47 1
Россия - УФО - ЯНАО - Тазовский район 19 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3443 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1644 2
Аудит - аудиторский услуги 2687 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 297 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5811 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 94 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3129 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3053 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4998 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2200 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4387 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2499 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6993 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5996 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6738 1
Национальный проект 308 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 382 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1451 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2447 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 513 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3562 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1595 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 356 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2137 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 3
Военно-промышленный курьер 88 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11260 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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