Демченко Олег
Демченко Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
|Христенко Виктор 43 3
|Федоров Алексей 119 2
|Зелин Александр 32 2
|Иванов Сергей 388 1
|Шувалов Игорь 82 1
|Мантуров Денис 107 1
|Воропаева Екатерина 22 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Вдовин Андрей 3 1
|Полевщиков Денис 4 1
|Смолко Владимир 1 1
|Романовский Роман 2 1
|Ливанов Виктор 1 1
|Прутковский Василий 1 1
|Шушпанов Михаил 1 1
|Попович Константин 2 1
|Морозов Сергей 59 1
|Михайлюк Сергей 2 1
|Heinemann Klaus - Хайнеманн Клаус 1 1
|Аверьянов Вячеслав 1 1
|Саутов Владимир 1 1
|Чириков Владимир 1 1
|Вальков Владимир 1 1
|Вепрев Александр 1 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 3
|Военно-промышленный курьер 88 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11260 1
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