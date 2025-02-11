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Шайдуллин Ильдар



11.02.2025 Квалифицированная ЭП со смартфона myDSS 2.0 работает с МЧД 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Шайдуллин Ильдар и организации, системы, технологии, персоны:

SafeTech - СэйфТек 90 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 402 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 552 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7633 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 886 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
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