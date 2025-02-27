ICL Services поделится опытом импортозамещения на конференции CNews «Цифровая стратегия 2025»

4 марта продуктово-сервисная компания ICL Services выступит в качестве официального партнера конференции CNews «Цифровая стратегия 2025». В рамках мероприятия эксперты компании представят платформы импортозамещения ИТ на базе программно-аппаратных комплексов и отечественной системы по управлению ИТ-инфраструктурой Колибри-АРМ.

Мероприятие «Цифровая стратегия 2025» включает в себя три деловых блока: цифровая стратегия российского бизнеса, востребованные технологии и успешные кейсы. Эксперты встретятся на площадке, чтобы обсудить задачи цифровой трансформации, которые стоят перед бизнесом, влияние импортозамещения на цифровизацию бизнеса, необходимость государственной поддержки и другие актуальные вопросы.

Ведущий системный архитектор ICL Services Ильдар Шайдуллин представит коллегам платформы импортозамещения на базе программно-аппаратного комплекса «ЭВО» и системы Колибри-АРМ, расскажет о стратегии перехода на отечественную ОС Linux и поделится реализованными в Татарстане кейсами по миграции на российские решения.

«Для нас, как для части крупного ИТ-сообщества, сегодня важно создавать решения, которые не только заменяют зарубежные аналоги, но и превосходят их по многим параметрам. Такой подход позволяет создать здоровую конкуренцию между российскими разработчиками на рынке, что безусловно скажется на улучшении отечественных платформ, которые станут более качественными по функционалу и адаптированными под наши реалии. Поэтому встреча с коллегами на конференции – это возможность сверить координаты, поделиться своим опытом и выработать новые стратегии для развития своих продуктов и бизнеса», – отмечает Ильдар Шайдуллин, ведущий системный архитектор ICL Services.