Российская электронная площадка увеличила расходы на ИТ-персонал и вознаграждение сотрудников

Выручка «B2B-РТС» в первом полугодии 2026 г. увеличилась за год на 15%, показатель EBITDA - на 17,7%. У компании выросли расходы на персонал и сократились расходы на обслуживание ПО за счет постепенного отказа от аутстафинга.

Финансовые итоги «B2B-РТС» за первое полугодие 2026 года

Электронная торговая площадка «B2B-РТС» представила финансовые итоги за первое полугодие 2026 г.

Совокупный доход компании составил 5,45 млрд руб., увеличившись за год на 17%. Выручка от оказания услуг увеличилась за год 15% и составила 4,44 млрд руб. Доход от управления активами составил 1 млрд руб. (рост - 25,7%).

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 2,89 млрд руб., увеличившись за год на 17,7%. Рентабельность по данному показателю составила 53,1% (практически без изменений). Чистая прибыль выросла за год на 9,4% до 2 млрд руб., при этом рентабельность по чистой прибыли снизилась на 2,5 процентных пункта (п.п.) до 36,7%.

Фото: © valphoto / Фотобанк Фотодженика У электронной торговой площадки «B2B-РТС» выросли расходы на персонал и сократились расходы на обслуживание ПО за счет отказа от аутстафинга

В компании связывают рост чистой прибыли и скорректированного показателя EBITDA с увеличением совокупного дохода и контролем затрат. При этом без учета разовых расходов на проведение IPO (первичное размещение акций) рентабельность по чистой прибыли составили бы 39%.

«Бизнес-модель «B2B-РТС» демонстрирует высокую устойчивость и способность генерировать рост даже в условиях макроэкономической волатильности», - заявили в компании. В компании отсутствует долг, а чистая денежная позиция на конец отчетного периода составила 2,1 млрд руб.

Рост расходов на персонал и снижение расходов на обслуживание ПО

Расходы компании в первом полугодии 2026 г. составили 2,58 млрд, увеличившись за год 13,8%. В том числе расходы на вознаграждение работникам увеличились на 20,3% до 1,88 млрд руб. Штат компании увеличился на 3% до 1,2 тыс. Также на рост данного показателя сыграло увеличение доли ИТ-специалистов и постепенный отказ от аутстафинга, индексация зарплат, изменение ставки по страховым взносам для ИТ-компаний.

Расходы на сопровождение ПО снизились на 5,5% до 300 млн руб. В компании объясняют это оптимизацией инфраструктуры, постепенный отказ от аутстафинга и капитализацией затрат на разработку. Расходы на агентские услуги выросли на 10,5% до 195 млн руб.

Расходы на проведение IPO составили 185 млн руб. Размер капитальных затрат составил 160 млн руб., из которых расходы на внутреннюю разработку составили 70 млн руб.

Выручка по сегментам

В разрезе выручки по сегментам выручка сегмента «Регулируемые закупки» составила 2,9 млрд руб., увеличившись за год на 13,8%. Доля сегмента в совокупном доходе компании составила 53,9% (снижение -1,4 п.п.).

В том числе выручка закупок по 223-ФЗ («О закупках торов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») составила 1,15 млрд руб.. увеличишь за год 17,1%. Свою роль сыграло удержание доли заказчиков, в том числе благодаря повышению лояльности в силу расширения функционала (например, запуск ИИ-ассистента), роста процедур от крупнейших заказчиков, унификации тарифной модели с секцией закупок по 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). .

Выручка закупок по 44-ФЗ увеличилась на 4% до 925 млн руб. Стабильность обеспечена госзаказом и запуском сервиса «Мастер закупок». Закупки малого бизнеса (ЗМО) увеличились за го 43,8% до 645 млн руб. В «B2C-РТС» объясняют это увеличением доли монетизируемых магазинов, ростом среднего НМЦ процедуры и изменением тарифов. В совокупности выручка от 44-ФЗ и 223-ФЗ составляет 70,5% от общей выручки сегмента регулируемых закупок. По собственным данным «B2B-РТС», компания является лидером на рынке по данным сегментам с долей 38%,

Выручка от имущественных торгов снизилась за год на 23,9% до 165 млн руб. В компании объясняют это неравномерность крупных сделок в течении года и тем, что существенная часть дохода от секции относится к сегменту управлениям активами (размещение обеспечительных депозитов). Выручка от 615-ПП выросла на 20,6% до 56 млн руб. В компании объясняют это увеличением расходов на ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство).

Выручка сегмента «Коммерческие (нерегулируемые) закупки» увеличилась за год 22% до 1,2 млрд руб. Доля данного сегмента в совокупном доходе компании составила 22,1% (рост за год - 1 п.п.). Сегмент коммерческих закупок является главным драйвером роста компании, при этом если в I квартале 2026 г. данный сегмент вырос на 19,3% (по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.), то во II квартале 2026 г. сегмент вырос уже на 25%,

Количество процедур в данном сегменте в первом полугодии 2026 г. выросло за год на 24,1% до 146 тыс. При этом во II квартале 2026 г. рост составил 34,8% (по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.). Драйзерами роста являются: привлечение новых заказчиков (в том числе благодаря повышению узнаваемости бренда и усилению региональных продаж), расторговывание старых клиентов (увеличение разнообразия номенклатур и количества закупок), повышение удобства пользователей платформы, переход клиентов на «Тендеры 2.0», упрощение и ускорение процессов за счет запуска ИИ-ассистентов. «B2B-РТС» считает себя лидером рынка в данном сегменте с долей 44%.

В сегменте «Доход от управления активами» выручка компании в первом полугодии 2026 г. составила 1 млрд руб., увеличившись за год на 25,7%. Доля данного сегменте в совокупной выручки компании составила 18,6% (рост за год - 1,3 п.п.). Увеличение дохода было вызвано ростом клиентским остатков и успешной реализаций крупных сделок в секции имущественных торгов.

Клиентские остатки увеличились за год на 8,5% до 6,315 млрд руб., в компании это связывает с усилением бизнес-активности и изменениями в правилах участиях в торгах. Денежные средства и эквиваленты по состоянию на 30 июня 2026 г. составила 3,45 млрд руб., вложения в ценные бумаги составили 5,27 млрд руб. (рост за год - 180%).

В сегменте «Сервисы и прочие услуги и решения» выручка за первое полугодие 2026 Г7 составила 292 млн руб. (рост за год - 1,4%), для данного сегмента с совокупном доходе компании составила 5,4% (снижение за год - 0,8 п.п.).

IPO «B2B-РТС»

В апреле 2026 г. «B2B-РТС» провела IPO на Московской бирже. Объем размещения составил 2,43 млрд руб., цена размещения составила 118 руб. за одну акцию. Продающими акционерами выступил Совкомбанк и неназванные финансовые инвесторы.