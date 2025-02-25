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ICL Колибри-АРМ автоматизированное управление рабочими местами


Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами Windows и Linux из «единого окна».  Он автоматизирует установку, конфигурацию и удаление операционных систем и прикладных программ и другие процессы управления рабочими местами. Включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (реестровая запись №20037 от 27.11.2023 г.).


25.02.2025 Колибри-АРМ — генеральный партнер конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025» 1
03.12.2024 ICL Services представила два программно-аппаратных комплекса, соответствующих стандартам импортозамещения 1
02.12.2024 Подтверждена совместимость «Колибри-АРМ» с AlterOS 1
18.11.2024 ICL Services разработала ПАК «ЭВО» для организации рабочих мест 1
14.11.2024 «Ростелеком» и ICL Services связали подразделения ДГТУ с помощью российского ПО 1
29.10.2024 ICL Services и Wone IT заключили партнерское соглашение 1
29.10.2024 Axoft стала дистрибьютором системы управления рабочими местами «Колибри-АРМ» 1
16.10.2024 ICL Services и Lasmera подписали соглашение о сотрудничестве 1
07.10.2024 «Колибри-АРМ» подтвердила совместимость с Аstra Linux 1
26.09.2024 ПАК ICL Services «Управляемое офисное рабочее место» включен в реестр Минцифры РФ 1
26.09.2024 ПАК ICL Services «Управляемое офисное рабочее место» включен в реестр Минцифры России 1
24.09.2024 Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании 1
20.08.2024 ICL Services расширила портфолио и обновила фирменный стиль 1
01.07.2024 ГК Softline и «Колибри-АРМ» развивают технологическое партнерство 1
19.06.2024 Дмитрий Игнатьев, «Колибри-АРМ»: Наша система позволяет управлять рабочими местами с любой ОС 1
18.06.2024 ОС «Альт Рабочая станция» совместима с системой управления рабочими местами «Колибри-АРМ» 1
14.05.2024 Россияне создали на базе Astra Linux аналог Microsoft SCCM для легкого управления ИТ-инфраструктурой 1
24.04.2024 Когда государство обретет технологическую независимость 1
03.04.2024 ICL Services расскажет об ИТ-модернизации госорганов Татарстана на конференции CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» 1
21.03.2024 Уход Microsoft или экстренная миграция на российские сервисы 1
18.12.2023 В России создается решение для управления парком компьютеров на Windows и Linux на замену софту Microsoft 1
28.08.2023 ICL Services и Softline рассказали про импортозамещение пользовательских инфраструктур 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

ICL Колибри-АРМ и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 123 18
ICL ГК 387 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 9
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 99 4
Microsoft Corporation 24675 3
Softline - Софтлайн 2850 2
8272 2
Ростелеком 9750 2
Yandex - Яндекс 7431 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 2
Ред Софт - Red Soft 725 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 1
Крок - Croc 1777 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3956 1
SimbirSoft - СимбирСофт 76 1
Amazon Inc - Amazon.com 3014 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Google LLC 11831 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 247 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 333 1
Diasoft - Диасофт 885 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 1
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 321 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
1С-Битрикс - Bitrix 582 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
Picvario - Пикварио 15 1
Референс пойнт - Reference Point 7 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 343 1
Selectel - Селектел 390 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 415 1
ЭвриТег - EveryTag 34 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 1
МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 12 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 51 1
Монолит-Инфо 121 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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