ICL Колибри-АРМ автоматизированное управление рабочими местами
Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами Windows и Linux из «единого окна». Он автоматизирует установку, конфигурацию и удаление операционных систем и прикладных программ и другие процессы управления рабочими местами. Включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (реестровая запись №20037 от 27.11.2023 г.).
ICL Колибри-АРМ и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
|Игнатьев Дмитрий 9 9
|Ибрагимов Ильнур 3 3
|Вагизов Руслан 25 2
|Косачев Роман 2 2
|Фролов Александр 34 2
|Сысоев Александр 41 1
|Барсуков Евгений 1 1
|Хасин Евгений 20 1
|Залаев Геннадий 4 1
|Сергиенко Сергей 12 1
|Мирон София 3 1
|Тэн Марина 4 1
|Слышкин Василий 129 1
|Гребенщиков Дмитрий 36 1
|Александрова Екатерина 6 1
|Фомин Сергей 19 1
|Чернышев Александр 13 1
|Гущин Сергей 3 1
|Звонарева Елена 19 1
|Паутов Евгений 19 1
|Алимханов Тимур 5 1
|Мусиенко Владимир 1 1
|Абайдуллин Ренат 1 1
|Парфентьев Алексей 133 1
|Вахитов Александр 2 1
|Трубочев Алексей 32 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Мозговой Андрей 2 1
|Тверитнев Михаил 5 1
|Плахтиева Светлана 7 1
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