Фахрутдинов Азат


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Правительство Ленинградской области переходит на «Ред ОС» 1
21.05.2025 Билайн и ICL Services обеспечивают технологическую независимость регионального правительства Ленобласти 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Фахрутдинов Азат и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9041 1
ICL ГК 429 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 140 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4705 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 411 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10863 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12116 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21903 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26555 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30333 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1167 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 2
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 33 1
НКТ - Р7-Офис 440 1
Шведов Александр 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2587 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3098 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9687 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1538 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53825 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8396 1
Аудит - аудиторский услуги 2949 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2330 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7178 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
