Правительство Ленинградской области переходит на «Ред ОС»

Ленинградская область проводит цифровое импортозамещение рабочих станций, в рамках которого все госслужащие региона будут работать на российских решениях, в том числе на операционной системе «Ред ОС». Проект реализуется в рамках регионального проекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом CNews сообщил представитель компании «Ред Софт».

В мае 2024 г. экспертный совет по вопросам импортозамещения в Ленинградской области под руководством первого заместителя председателя правительства региона Романа Маркова определил российские решения на замену зарубежным, включая операционную систему «Ред ОС», разработанную «Ред Софт», а также офисный пакет «Р7-Офис».

Решение о замене иностранных ИТ-продуктов в органах власти принято в соответствии с Указом Президента РФ №166. Заказчиком проекта в Ленинградской области выступил «Оператор электронного правительства» (ГКУ ЛО «ОЭП»), генеральным подрядчиком — «ВымпелКом», технологическим партнером — продуктово-сервисная компания ICL Services.

Перед внедрением АРМ с российской операционной системой технические специалисты Комитета цифрового развития Ленобласти провели детальный анализ ИТ-инфраструктуры. Также ими были сформированы технические требования и разработан стандарт подходящих решений.

В декабре 2024 г. Комитет цифрового развития стал первым органом власти в Ленобласти, завершившим внедрение российского ПО. В марте 2025 г. начался переход рабочих станций служащих региона и в других органах исполнительной власти.

Операционная система «Ред ОС» до конца сентября будет установлена в 2,3 тыс. автоматизированных рабочих местах (АРМ) 46 органах исполнительной власти Ленинградской области. Для централизованной установки и обновления «Ред ОС» ИТ-специалисты Комитета цифрового развития использовали систему «Колибри-АРМ» — разработку ICL Services.

Проект импортозамещения в Ленинградской области продолжается: устанавливается операционная система, реализуется подготовка к настройке рабочих мест. Комитет цифрового развития региона и разработчики решения — компания «Ред Софт» — организовали постоянную техническую поддержку пользователей «Ред ОС», а также создали форму обратной связи.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт», сказал: «Мы гордимся тем, что стали частью такого значимого проекта. Перевод Ленинградской области на отечественное ПО — это не просто замена иностранных программных продуктов, но и создание устойчивой и независимой ИТ-инфраструктуры в регионе. Операционная система «Ред ОС», которая составляет основу проекта по импортозамещению, продемонстрировала себя как надежное и эффективное решение, полностью соответствующее требованиям госструктур».

Азат Фахрутдинов, замдиректора по развитию бизнеса ICL Services, сказал: «Этот проект стал для нас логичным шагом после масштабной трансформации ИТ-инфраструктуры госорганов Республики Татарстан, которую мы реализовывали вместе с Минцифрой региона. Мы продемонстрировали, что переход на отечественные ОС в госструктурах – это реальная задача, если подойти к ней системно. Сейчас, в Ленинградской области, мы использовали весь накопленный опыт, от глубокой аналитики инфраструктуры до развертывания собственной системы централизованного управления АРМ. Мы очень гордимся нашим вкладом в достижение технологического суверенитета России».