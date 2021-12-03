Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФЦП Электронное правительство России
Федеральная целевая программа
Публикаций - 99, упоминаний - 120
ФЦП Электронное правительство России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1131 11
|Козырев Алексей 274 9
|Дрожжинов Владимир 26 8
|Путин Владимир 2442 6
|Гаттаров Руслан 140 5
|Авербах Владимир 122 5
|Попов Алексей 329 5
|Щеголев Игорь 684 4
|Разумовский Дмитрий 70 4
|Медведев Дмитрий 1590 4
|Евраев Михаил 227 4
|Рейман Леонид 1001 3
|Соловьев Владимир 101 3
|Деянышев Вадим 19 3
|Дьяков Петр 10 3
|Матвиенко Валентина 104 3
|Гуральников Сергей 162 3
|Лысенко Эдуард 221 3
|Шмид Александр 18 3
|Воинов Сергей 12 2
|Козлов Александр 56 2
|Провоторов Александр 153 2
|Калина Роман 61 2
|Горобцов Алексей 14 2
|Массух Илья 197 2
|Бондаренко Михаил 55 2
|Сафронов Юрий 67 2
|Новиков Алексей 39 2
|Рудычева Наталья 89 2
|Звягина Наталья 64 2
|Новиков Александр 33 2
|Васильев Кирилл 15 2
|Эйгес Павел 70 2
|Калугин Сергей 168 2
|Греф Герман 342 2
|Наумов Дмитрий 9 2
|Кузнецов Андрей 46 2
|Сиваков Руслан 4 2
|Коптелов Андрей 82 2
|Кесельбренер Леонид 49 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 12
|Gartner 3191 2
|IDC - International Data Corporation 4526 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 1
|CNews Tenders 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru