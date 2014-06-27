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ФЦП Электронное правительство России Федеральная целевая программа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.06.2014
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Прощай Америка: Электронное правительство России перейдет на свободное ПО
С перечнем всех систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства, а также с программным и аппаратным обеспечением, на котором построена инфраструктура, можно ознакомиться в статье CNews «Электронное правительство России. Полное досье». Наиболее широко в информационных системах используется ПО Oracle и оборудование IBM. На нем, в частности, работают Единый портал госуслуг (ЕПГУ)
|20.11.2013
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Электронное правительство России. Полное досье
средств, предусмотренных контрактом на этот год. Нашествие IBM Практически весь федеральный сегмент электронного правительства России располагается в двух ЦОДах «Ростелекома» в Москве — на Суще
|12.04.2013
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«Банк Москвы» и «Ростелеком» расширили сеть пунктов выдачи «Карт электронного правительства»
от 18 лет при предъявлении паспорта РФ и страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). «Карта электронного правительства» предоставляет возможность без предварительной регистрации н
|12.03.2013
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Электронное правительство России. СХЕМА
о, что купить машину и не получить права». Чтобы «научиться ездить и получить права», т.е. запустить обмен и начать реальную работу, и был сформирован проектный офис. CNews Analytics подготовил схему Электронного правительства России (кликните, чтобы увеличить) Основная сложность проекта, по словам Козырева, заключалась в том, что, когда строилась инфраструктура системы, не были учтены спец
|09.10.2012
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«Банк Москвы» и «Ростелеком» выпустили карту электронного правительства
«Банк Москвы» совместно с компанией «Ростелеком» выпустил в пилотном режиме новый продукт — «Карту электронного правительства» (КЭП). КЭП представляет собой расчетную банковскую карту и универсальный электронный ключ, предоставляющий доступ к единому порталу государственных услуг. При
|04.02.2008
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21 февраля откроется конференция «Электронное правительство электронного региона России»
проводит 3-ю Международной конференции “Современные технологии государственно управления е-Government”, которая состоится в Москве 21 – 22 февраля 2008 г. В 2008 г. конференция пройдет под лозунгом «Электронное правительство электронного региона России». Особое внимание будет уделено достижениям в области формирования федерального, региональных и муниципальных электронных и мобильных прави
|24.04.2002
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РБК представляет трансляцию Всероссийского совещания "Электронное правительство для Электронной России"
Информационное агентство РБК объявило о завершении трансляции Всероссийского совещания "Электронное правительство для Электронной России". Аудиоверсия трансляции доступна на сервере РБК. Также доступны интервью президента Чувашской республики, принимавшей
ФЦП Электронное правительство России и организации, системы, технологии, персоны:
|Дрожжинов Владимир 30 13
|Никифоров Николай 1138 12
|Козырев Алексей 328 10
|Путин Владимир 3454 8
|Авербах Владимир 127 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Щеголев Игорь 699 6
|Попов Алексей 339 6
|Евраев Михаил 266 5
|Разумовский Дмитрий 125 5
|Гаттаров Руслан 144 5
|Валяева Елизавета 72 5
|Лысенко Эдуард 317 4
|Массух Илья 239 4
|Деянышев Вадим 19 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Рейман Леонид 1065 3
|Паршин Максим 323 3
|Соловьев Владимир 108 3
|Матвиенко Валентина 117 3
|Горобцов Алексей 16 3
|Меджитов Тимур 85 3
|Казак Максим 162 3
|Дьяков Петр 12 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Шмид Александр 17 3
|Кесельбренер Леонид 52 3
|Михалев Виктор 4 2
|Якушкин Дмитрий 3 2
|Агамян Сергей 4 2
|Макеев Николай 3 2
|Слюсар Ирина 5 2
|Зайцев Максим 9 2
|Рудаковский Артем 3 2
|Аубекиров Мурад 2 2
|Шевлягин Владимир 2 2
|Торба Александр 4 2
|Аристов Иван 2 2
|Фахрутдинов Азат 2 2
|Коптелов Андрей 134 2
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