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ФЦП Электронное правительство России Федеральная целевая программа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.06.2014 Прощай Америка: Электронное правительство России перейдет на свободное ПО

С перечнем всех систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства, а также с программным и аппаратным обеспечением, на котором построена инфраструктура, можно ознакомиться в статье CNews «Электронное правительство России. Полное досье». Наиболее широко в информационных системах используется ПО Oracle и оборудование IBM. На нем, в частности, работают Единый портал госуслуг (ЕПГУ)
20.11.2013 Электронное правительство России. Полное досье

средств, предусмотренных контрактом на этот год. Нашествие IBM Практически весь федеральный сегмент электронного правительства России располагается в двух ЦОДах «Ростелекома» в Москве — на Суще
12.04.2013 «Банк Москвы» и «Ростелеком» расширили сеть пунктов выдачи «Карт электронного правительства»

от 18 лет при предъявлении паспорта РФ и страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). «Карта электронного правительства» предоставляет возможность без предварительной регистрации н
12.03.2013 Электронное правительство России. СХЕМА

о, что купить машину и не получить права». Чтобы «научиться ездить и получить права», т.е. запустить обмен и начать реальную работу, и был сформирован проектный офис. CNews Analytics подготовил схему Электронного правительства России (кликните, чтобы увеличить) Основная сложность проекта, по словам Козырева, заключалась в том, что, когда строилась инфраструктура системы, не были учтены спец
09.10.2012 «Банк Москвы» и «Ростелеком» выпустили карту электронного правительства

«Банк Москвы» совместно с компанией «Ростелеком» выпустил в пилотном режиме новый продукт — «Карту электронного правительства» (КЭП). КЭП представляет собой расчетную банковскую карту и универсальный электронный ключ, предоставляющий доступ к единому порталу государственных услуг. При

04.02.2008 21 февраля откроется конференция «Электронное правительство электронного региона России»

проводит 3-ю Международной конференции “Современные технологии государственно управления е-Government”, которая состоится в Москве 21 – 22 февраля 2008 г. В 2008 г. конференция пройдет под лозунгом «Электронное правительство электронного региона России». Особое внимание будет уделено достижениям в области формирования федерального, региональных и муниципальных электронных и мобильных прави
24.04.2002 РБК представляет трансляцию Всероссийского совещания "Электронное правительство для Электронной России"

Информационное агентство РБК объявило о завершении трансляции Всероссийского совещания "Электронное правительство для Электронной России". Аудиоверсия трансляции доступна на сервере РБК. Также доступны интервью президента Чувашской республики, принимавшей

Публикаций - 141, упоминаний - 167

ФЦП Электронное правительство России и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 32
Microsoft Corporation 25775 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Oracle Corporation 7074 9
9594 8
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 8
SAP SE 5601 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
АйТи 1519 6
ФОРС - Центр разработки 703 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
Broadcom - VMware 2610 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Directum - Директум 1268 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 4
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 4
InterSystems - ИнтерСистемз 137 4
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 3
Системы документооборота 522 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
МегаФон 10742 3
Dell EMC 5180 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Intel Corporation 12811 3
HP Inc. 5883 3
БАРС Груп 579 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 3
InterTrust - ИнтерТраст 336 3
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Аргус-ЦС 2 2
CodeInside - Кодинсайд 19 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Почта России ПАО 2370 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Visa International 1993 4
Ак Барс Банк 283 4
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 4
Infor-media Russia - Информ-Медиа 20 3
Альфа-Банк 1979 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Социальные гарантии 41 3
Promo.ru 37 2
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
КоПИТАНИЯ - агропромышленный холдинг 4 2
Северный кредит КБ 5 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 2
Ростелеком - РТК РосТелеКонтент 2 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Фармация 16 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
Институт Электронного Государства НИИ - Institute for Electronic Government - eGovExpert 3 1
ТМК ТАГМЕТ - Таганрогский металлургический завод 10 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
SCC - Sequoia Credit Consolidation - Секвойя Кредит Консолидейшн - SCC Assets Management - ЭсСиСи Эссетс Менеджмент 13 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 55
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 48
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 46
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 29
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 24
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 15
Федеральное казначейство России 1949 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 5
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 5
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 5
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 94
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 79
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 62
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 52
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 48
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 37
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 25
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
Электронный документ - Electronic document 1579 14
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 14
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 13
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 12
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 11
Стандартизация - Standardization 2339 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 60
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 9
Google Android 15244 7
Apple iOS 8583 7
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 6
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 6
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 5
Microsoft Windows 16882 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 4
Apple iPad 4012 3
Linux OS 11533 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 3
НКТ - Р7-Офис 543 3
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 3
Администрация Ленинградской области - СОЛО ГИС - Современное образование Ленинградской области - государственная информационная система 7 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 3
ЭОС АРМ руководителя 79 3
ЕМИАС Электронный рецепт 90 3
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения АПК - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России - ЦИАС СГИО СХ - Центральная информационно-аналитическая система 11 2
Dell EMC Captiva 29 2
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 46 2
Дрожжинов Владимир 30 13
Никифоров Николай 1138 12
Козырев Алексей 328 10
Путин Владимир 3454 8
Авербах Владимир 127 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Щеголев Игорь 699 6
Попов Алексей 339 6
Евраев Михаил 266 5
Разумовский Дмитрий 125 5
Гаттаров Руслан 144 5
Валяева Елизавета 72 5
Лысенко Эдуард 317 4
Массух Илья 239 4
Деянышев Вадим 19 4
Рудычева Наталья 95 4
Рейман Леонид 1065 3
Паршин Максим 323 3
Соловьев Владимир 108 3
Матвиенко Валентина 117 3
Горобцов Алексей 16 3
Меджитов Тимур 85 3
Казак Максим 162 3
Дьяков Петр 12 3
Гуральников Сергей 164 3
Шмид Александр 17 3
Кесельбренер Леонид 52 3
Михалев Виктор 4 2
Якушкин Дмитрий 3 2
Агамян Сергей 4 2
Макеев Николай 3 2
Слюсар Ирина 5 2
Зайцев Максим 9 2
Рудаковский Артем 3 2
Аубекиров Мурад 2 2
Шевлягин Владимир 2 2
Торба Александр 4 2
Аристов Иван 2 2
Фахрутдинов Азат 2 2
Коптелов Андрей 134 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 17
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Россия - УФО - Свердловская область 1951 11
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 9
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 9
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 9
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 8
Россия - ПФО - Пензенская область 637 8
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Россия - УФО - Челябинская область 1512 7
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Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 6
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 6
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 6
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 6
Европа 24964 5
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Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 5
Россия - ЮФО - Севастополь 613 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 126
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 51
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 42
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 42
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 38
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 29
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 21
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 19
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 17
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 15
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 14
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 13
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Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 12
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 12
Паспорт - Паспортные данные 2848 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 11
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 9
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
Ставропольская правда 4 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Bloomberg 1627 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Парламентская газета 32 1
Российская газета 290 1
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Forrester Research 834 1
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The Economist Intelligence Unit 41 1
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СГУГиТ - Сибирский государственный университет геосистем и технологий - Сибирская государственная геодезическая академия - Институт геодезии и менеджмента 2 2
Микроинформ 36 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
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РАН - Российская академия наук 2122 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 6 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
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Минобороны РФ - Военная академия им. Ф. Э. Дзержинского 8 1
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АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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