ФЦП Электронное правительство России

Прощай Америка: Электронное правительство России перейдет на свободное ПО С перечнем всех систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства, а также с программным и аппаратным обеспечением, на котором построена инфраструктура, можно ознакомиться в статье CNews «Электронное правительство России. Полное досье». Наиболее широко в информационных системах используется ПО Oracle и оборудование IBM. На нем, в частности, работают Единый портал госуслуг (ЕПГУ)