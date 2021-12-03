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ФЦП Электронное правительство России
Федеральная целевая программа



03.12.2021 Власти Ленобласти удаленно работают в системе на базе Astra Linux 1
29.07.2021 Цифровые портфолио станут доступны учащимся Ленинградской области 1
22.12.2020 В Ленинградской области завершено создание единого цифрового образовательного пространства 1
04.06.2020 В Минкомсвязи появился Департамент передовых цифровых решений. Его возглавил экс-глава ИТ Севастополя 1
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 1
13.02.2019 В Минкомсвязи закрыли два департамента, открыли два новых и переименовали часть остальных 1
17.01.2019 Рейтинг электронных правительств ООН возглавила Москва 1
26.07.2018 Для россиян готовят цифровые водительские удостоверения, трудовые договора и визы 1
10.04.2018 Система Naumen Network Manager включена в реестр российского ПО 1
31.10.2017 «Реак Софт» и «Новые облачные технологии» договорились работать вместе 1
10.08.2017 Аудитория мобильного приложения «Госуслуги» выросла за год на 400% 1
31.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2017 г. 4
23.06.2017 Соперник «Барс груп» остался без госконтракта, несмотря на поддержку суда, ФАС и губернатора Ленобласти 7
07.06.2017 «Ростелекому» не хватает денег на электронное правительство 1
28.04.2017 Конференция CNews. «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
17.04.2017 Конференция CNews: «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
20.12.2016 Генпрокуратура: Минкомсвязи забыло о государственных ЦОДах 1
02.08.2016 Власти Крыма строят ЦОД, заранее не доверяя подрядчикам 1
25.07.2016 Ярослав Раков - Все участники процесса должны понимать, к какому результату мы идем    1
31.05.2016 AT Consulting создала для банков решение по обмену данными с ГИС ЖКХ 1
21.04.2016 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 1
14.03.2016 Российский продукт А3 от «Атринити» поможет развитию электронного правительства 1
10.02.2016 Евгений Матвеев назначен управляющим директором SAP СНГ по кластеру из пяти стран СНГ 1
01.02.2016 Электронные госуслуги стали доступны жителям Республики Крым 1
28.11.2015 Глава Комитета ИТ и связи Петербурга Иван Громов о приоритетах информатизации 1
30.09.2015 vGate обеспечивает защиту ЦОДа «Электронного правительства» в Ленинградской области 1
22.09.2015 ИКТ-расходы федеральных ведомств снижаются второй год подряд 1
16.09.2015 Госведомства снизили ИТ-расходы. Топ-10 бюджетов на информатизацию в 2015 году 1
08.06.2015 В Кабардино-Балкарской Республике внедрили СЭД в органах государственной власти и местного самоуправления 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1
13.03.2015 Минкомсвязи, ПФР, Казначейство примут участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
26.01.2015 Ленинградская область запустила новую версию портала госуслуг 1
30.09.2014 CNews составил карту систем электронного правительства 2014 1
18.09.2014 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, Росреестра и ИТ-директора 10 регионов соберутся на конференции 23 сентября 1
18.08.2014 Тюменская областная Дума: в СЭД «Дело» работают более 300 пользователей 1
11.08.2014 На создание электронного правительства в Крыму и Севастополе потратят 300 млн рублей 1
14.07.2014 В развитие электронного правительства вложено еще 180 млн рублей 1
27.06.2014 Прощай Америка: Электронное правительство России перейдет на свободное ПО 1
12.05.2014 Регионы подключились к СМЭВ на 100% 1
03.03.2014 Электронное правительство РФ как система систем: новый сценарий 3

Публикаций - 99, упоминаний - 120

ФЦП Электронное правительство России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 27
Microsoft Corporation 21009 11
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 6
IBM 8683 6
Oracle Corporation 5809 6
Ростех - Ростехнологии 2312 6
5030 5
SAP SE 4377 4
Восход ФГБУ НИИ 423 4
ГКС - Группа компаний Систематика 274 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 4
АйТи 1066 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 4
InterTrust - ИнтерТраст 291 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1329 3
ФОРС - Центр разработки 287 3
InterSystems - ИнтерСистемз 129 3
Барс груп 417 3
Brocade Communications Systems 237 3
VMware 1981 3
Прогноз 224 3
Accenture - Аксенчер 777 2
Vodafone Group 1267 2
Rambler Group - Рамблер ГК 757 2
Directum - Директум 810 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 13 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 439 2
Русские башни ГК 26 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 485 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 295 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 2
Dell EMC 4472 2
Netrika - Нетрика 89 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 85 2
Ситроникс - Sitronics 837 2
Abbyy 1058 2
Meta - Facebook 4129 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 2
УЭК - Универсальная электронная карта 523 7
Уралсиб Банк 426 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 5
Почта России ПАО 1779 5
Visa International 1640 4
ВТБ24 622 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 60 3
ВТБ Банк Москвы 432 3
Социальные гарантии 8 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 107 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 2
Роснефть НК 419 2
Открытие ФК 567 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 50 2
УЗТМ Ростсельмаш 17 1
Почта Банк 304 1
РСХБ - Россельхозбанк 198 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Связной Банк 75 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 69 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 151 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
Газпром ПАО 751 1
ЕС-лизинг 17 1
Алтайкрайэнерго 3 1
Банк Россия 59 1
Русский стандарт Банк 344 1
СКБ-банк 92 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 1
Банк Санкт-Петербург 127 1
Ак Барс Банк 182 1
Русагро Группа Компаний 172 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 1
ГПБ - Газпромбанк 799 1
HeadHunter Group - HH Group 385 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 12
Президент Российской Федерации 1729 9
Правительство РФ 2657 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 8
Федеральное казначейство России 867 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 928 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2044 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1140 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 4
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 227 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 3
World Bank Group - Всемирный банк 241 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 162 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 132 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 275 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2761 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1172 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1852 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1140 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1481 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 305 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 2
Окружная администрация Якутска 7 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 35 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 505 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 684 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2445 4
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 31 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1892 3
ЭТП - Электронная торговая площадка 108 2
Collaboration - Совместная работа 16 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1461 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1587 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 112 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 241 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 923 2
Безопасный город 390 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9114 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1212 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 1
LiveUSB - LiveUSB OS 6 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 81 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 632 1
СМИС - Система Мониторинга Инженерных Систем 11 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 44 1
AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) 8 1
Открытый регион 25 1
CMIS - Content Management Interoperability Services - набор веб-сервисов для совместного использования информации, хранимой в несвязанных между собой хранилищах контента 27 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 86 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 146 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 253 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 106 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1139 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 8
Google Android 11666 6
ЭОС Дело СЭД 760 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 358 5
Apple iOS 6242 5
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 39 4
Linux OS 7206 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 133 3
OpenText Documentum 342 2
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 8 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 270 2
Microsoft Windows Phone OS 1521 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 2
АПК БГ - Безопасный город 49 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 125 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
ГИС СОЛО - государственная информационная система Современное образование Ленинградской области 17 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
ЭОС АРМ руководителя 53 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 2
Intel x86 - архитектура процессора 1274 2
Электронный дневник 29 1
Apple macOS 1229 1
Новые облачные технологии - МойОфис 326 1
Naumen Inventory 6 1
Инфосистемы-КС 2 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 42 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 48 1
Microsoft Windows 10 10127 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
Naumen Business Intelligence 1 1
Microsoft SharePoint Server 518 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
IBM FileNet 99 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 42 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 1
Никифоров Николай 1131 11
Козырев Алексей 274 9
Дрожжинов Владимир 26 8
Путин Владимир 2442 6
Гаттаров Руслан 140 5
Авербах Владимир 122 5
Попов Алексей 329 5
Щеголев Игорь 684 4
Разумовский Дмитрий 70 4
Медведев Дмитрий 1590 4
Евраев Михаил 227 4
Рейман Леонид 1001 3
Соловьев Владимир 101 3
Деянышев Вадим 19 3
Дьяков Петр 10 3
Матвиенко Валентина 104 3
Гуральников Сергей 162 3
Лысенко Эдуард 221 3
Шмид Александр 18 3
Воинов Сергей 12 2
Козлов Александр 56 2
Провоторов Александр 153 2
Калина Роман 61 2
Горобцов Алексей 14 2
Массух Илья 197 2
Бондаренко Михаил 55 2
Сафронов Юрий 67 2
Новиков Алексей 39 2
Рудычева Наталья 89 2
Звягина Наталья 64 2
Новиков Александр 33 2
Васильев Кирилл 15 2
Эйгес Павел 70 2
Калугин Сергей 168 2
Греф Герман 342 2
Наумов Дмитрий 9 2
Кузнецов Андрей 46 2
Сиваков Руслан 4 2
Коптелов Андрей 82 2
Кесельбренер Леонид 49 2
Россия - Российская федерация - РФ 82467 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 6
Россия - ЦФО - Калужская область 726 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 5
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 5
Россия - УФО - Свердловская область 1024 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 515 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 812 4
Россия - СФО - Иркутская область 725 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 4
Россия - УФО - Тюменская область 748 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 485 3
Россия - СФО - Новосибирск 2924 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 462 3
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 225 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 503 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 3
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 325 3
Россия - ЮФО - Севастополь 457 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 861 3
Россия - СФО - Омская область 473 3
Россия - ПФО - Саратовская область 508 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1073 3
Австралия - Австралийский Союз 2654 2
Нидерланды 1992 2
Россия - УФО - Челябинская область 848 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 803 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 650 2
Европа 7261 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3785 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 682 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 5
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 183 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1497 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1090 4
Информационное общество - Государственная программа 305 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1881 2
Образование в России 552 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1478 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 624 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 64 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 1
Русский язык 1657 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 58 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 51 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 948 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 35 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1224 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 5 1
Проектный офис 19 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 160 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 8
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
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