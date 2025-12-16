Разделы

Зайцев Максим


СОБЫТИЯ


16.12.2025 «Т-Банк» добавил оплату по частям во все способы безналичных платежей 1
20.11.2024 «Авито» и «Т-Банк» расширяют партнерство в финтех-сервисах: у пользователей платформы появится возможность покупок в кредит и рассрочку 1
30.05.2024 Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф Кредит Брокера» 1
10.08.2022 «Билайн» купил платформу интернет-рекламы стимостью $23 млн 1
16.09.2020 Банк «Национальный стандарт» подключился к СБП на базе комплекса решений ЦФТ 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1
13.03.2015 Минкомсвязи, ПФР, Казначейство примут участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
06.03.2015 В конференции «ИКТ в госсекторе» примут участие Минкомсвязи, ПФР, Казначейство, ФССП и другие 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Зайцев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

CodeInside - Кодинсайд 18 3
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 3
АйТи 1440 3
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 3
Brocade Communications Systems 244 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 965 2
Ростелеком 10316 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 2
ЕС-лизинг 22 2
Lenovo Group 2364 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 1
Microsoft Corporation 25245 1
Samsung Electronics 10631 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 186 1
Oracle Corporation 6873 1
Directum - Директум 1169 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Meta Platforms - Facebook 4533 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 700 1
Teradata - Терадата 219 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 1
СТУ - Современные технологии управления ГК 24 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1377 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Совкомбанк Совесть 277 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Т-Банк - Тинькофф кредит брокер 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Retail Russia - Tele2 Ретейл 13 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1310 1
Veon - Veon Ventures - Веон Венчурс Б.В. 4 1
Федеральное казначейство России 1879 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 2
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4913 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5243 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2006 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 254 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 224 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Челябинской области 74 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2473 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31801 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2858 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 3
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 515 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5679 2
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 74 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 730 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8940 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 2
FinTech - Банковская карта - Кредитка - кредитная карта - credit card 130 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4490 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 693 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 612 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1216 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5844 1
Google Android 14702 1
Apple iOS 8254 1
Intel x86 - архитектура процессора 1984 1
Microsoft Office 3956 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1720 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 805 1
Apple iPad 3941 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 46 1
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 36 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
Microsoft Office 365 982 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 75 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1780 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
Apache OpenOffice 484 1
Microsoft Dynamics CRM 545 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Brocade ADX 1 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 34 1
Рудаковский Артем 3 3
Лысенко Эдуард 312 3
Дьяков Петр 12 3
Козырев Алексей 326 3
Авербах Владимир 127 3
Деянышев Вадим 19 3
Сиваков Руслан 5 3
Гуральников Сергей 164 3
Гаттаров Руслан 144 3
Шмид Александр 17 3
Щербаков Сергей 31 3
Кононов Виктор 5 3
Шадаев Максут 1150 2
Балуев Евгений 31 2
Разумовский Дмитрий 124 2
Калина Роман 62 2
Козлова Ирина 18 2
Козлов Александр 68 2
Новиков Алексей 64 2
Евраев Михаил 264 2
Звягина Наталья 64 2
Алексеев Матвей 12 2
Никуличев Андрей 43 2
Соколов Олег 51 2
Елистратов Николай 90 2
Кесельбренер Леонид 52 2
Герко Виталий 3 1
Шагалин Ринат 8 1
Меджитов Тимур 85 1
Рудычева Наталья 95 1
Матвеев Кирилл 6 1
Надточий Андрей 4 1
Володкович Вячеслав 103 1
Халин Дмитрий 56 1
Чукарин Алексей 59 1
Кузнецов Дмитрий 70 1
Чучелов Андрей 44 1
Алешин Александр 4 1
Леви Гавриил 24 1
Чулапов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8122 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53475 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1651 3
Россия - УФО - Челябинская область 1391 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 746 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 544 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 2
Европа Западная 1492 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 2
Нидерланды 3634 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 1
Россия - УФО - Тюменская область 1256 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 883 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Бразилия - Федеративная Республика 2451 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 1
Россия - ПФО - Пензенская область 622 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 689 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4097 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 399 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 767 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3777 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 145 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Увлечения и хобби - Hobbies 383 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407948, в очереди разбора - 732432.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

