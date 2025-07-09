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Федеральное казначейство России АС ФК Автоматизированная система Федерального казначейства РФ Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе


 

"Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе"  Александр Червяков, Начальник Управления развития информационных систем, Федеральное казначейство на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 CNews подготовил инфографику по одной из крупнейших информационных систем России 1
20.05.2024 Рекордсмена по участию в госконтрактах отстранили от крупного тендера. Перед этим он завалил поставку Казначейству 13 тыс. ПК 1
27.04.2024 Федеральное казначейство покупает на полмиллиарда СХД, совместимые с Yadro 2
17.08.2022 «БФТ-холдинг» автоматизирует процессы управления земельно-имущественным комплексом Красноярского края 2
26.07.2022 Телефония как услуга: какие плюсы дает переход в облако? 2
12.05.2022 В контакт-центре Казначейства России заработал чат-бот Naumen 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
16.01.2017 «Техносерв» продолжит поддержку аппаратно-программных комплексов Федерального казначейства 4
23.12.2016 «Техносерв» перехватил миллиардный контракт у «Сервионики» и «Компьютела» 1
31.05.2016 Россельхозбанк купил поддержку ПО Progress Software за 230 млн 1
25.02.2016 За баловство с бюджетными деньгами в России с 2016 г. будут наказывать роботы 1
24.02.2016 «Техносерв» обеспечит поддержку АПК Федерального казначейства за 900 млн руб. 3
02.12.2015 Систему госзакупок привели в порядок: В новой ИС будет удобный поиск и только машиночитаемые документы 1
10.07.2015 Медведев увеличил срок создания ГИС «Электронный бюджет» с 5 до 10 лет 2
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1
26.12.2014 Вышел 74 номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
21.11.2014 ИКТ в госсекторе: что год грядущий нам готовит 2
28.10.2014 Сергей Гуральников - Мы хотим дать клиентам универсальные web-сервисы для финансово-хозяйственной деятельности 1
10.09.2014 Федеральное казначейство доверило «Онланте» обслуживание ПАК системы мониторинга исполнения бюджетов 1
19.08.2014 Сергей Гуральников: Мы хотим дать клиентам универсальные web-сервисы для финансово-хозяйственной деятельности 1
04.03.2014 От модернизации системы Казначейства к Электронному бюджету России 1
31.01.2014 ИТ-конкурс на 1 млрд: ФАС запретила Казначейству отстранять компанию с минимальной ценой 2
31.12.2013 В России после 2 лет разработки запущен Единый портал о госбюджете 1
27.12.2013 Федеральное казначейство потратит 950 млн руб. на техобслуживание аппаратно-программных комплексов 1
20.08.2013 Казначейство назвало чемпионов и отстающих по подключению к ГАС "Управление" 1
25.07.2013 В Федеральном Казначействе утверждена ИТ-стратегия до 2016 года 2
29.03.2013 ИКТ в госсекторе: перезагрузка 1
25.12.2012 Система управления Россией: очередной мега-проект провалил сроки Путина 1
27.11.2012 Казначейство распределит на тендерах 1,8 млрд руб. на ИТ за 1 месяц 1
08.05.2012 Медведев назначил срок электронной среде госуправления 1
15.03.2012 Медведев включил портал для контроля бюджета в число антикоррупционных мер 1
20.02.2012 В Минздраве назначен замминистра, ответственный за ИТ 1
20.02.2012 Андрей Гусельников назначен замглавы Минздравсоцразвития по ИТ 1
13.12.2011 Казначейство: Внедрив ИТ-систему, мы уже сократили 2,5 тыс чиновников и сократим еще тысячи 1
13.12.2011 ФНС России подписала договор с Федеральным казначейством о присоединении к правилам оказания информационных услуг 1
20.10.2011 Москва запустила интернет-проект «Открытый бюджет» 1
19.09.2011 ИТ-проекты в госсекторе: на переднем краю модернизации 1
05.09.2011 Все управления Федерального Казначейства переведены на АСФК 2
23.05.2011 «Ай-Теко» выросла на 17% 2
09.03.2011 «АМТ-Груп» и «РТКомм» создали ведомственную транспортную сеть Федерального казначейства 1

Публикаций - 42, упоминаний - 57

Федеральное казначейство России и организации, системы, технологии, персоны:

ОТР ГК - ОТР 2000 216 6
Oracle Corporation 6773 6
Ростелеком 10025 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1661 4
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 681 3
IBM - International Business Machines Corp 9485 2
Ланит - Онланта - Onlanta 111 2
ФОРС - Центр разработки 655 2
Т1 Сервионика - Servionica 264 2
Открытые технологии 707 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 348 2
Microsoft Corporation 24932 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Бюджетный процесс 62 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 1
МегаФон 9403 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
Artwell - Артвелл 15 1
Крок - Croc 1787 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 392 1
Selectel - Селектел 408 1
Broadcom - VMware 2414 1
HP Inc. 5724 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
X Corp - Twitter 2889 1
Cisco Systems 5168 1
SAP SE 5352 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 607 1
Tencent 167 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 515 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 94 1
Восход ФГБУ НИИ 663 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
МКД 67 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 259 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7756 2
Газпром ПАО 1377 2
Альфа-Банк 1804 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 1
ГПБ - Газпромбанк 1115 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 365 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 273 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 300 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 492 1
Газпром нефть 645 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
Совкомбанк Совесть 275 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 126 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Springer Nature Limited 6 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 47 1
Kaspi Bank 29 1
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 1
Мигалка ООО 9 1
ТПК - Топливная Процессинговая Компания 10 1
Федеральное казначейство России 1827 41
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5093 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2045 8
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 781 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2608 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1410 5
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 300 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4661 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6120 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1419 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 299 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2766 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 874 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3378 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 243 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 2
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 19 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3451 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5028 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69203 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32337 24
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Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 243 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3353 12
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5523 8
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 598 8
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 64 6
Федеральное казначейство России - СУФД - Система управления финансовым документооборотом 13 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1030 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1473 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 304 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1101 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 549 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1459 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1853 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1686 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1024 2
Microsoft Office 3843 2
Apple iPad 3890 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 411 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1412 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 589 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 531 1
Linux OS 10341 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 1
Apple - App Store 2948 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 638 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 556 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Имущество - Saumi 15 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 533 1
Microsoft Windows 16006 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 801 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 79 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Моя Россия 1 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 60 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 97 1
Гуральников Сергей 164 11
Попов Алексей 336 7
Путин Владимир 3262 6
Медведев Дмитрий 1658 6
Артюхин Роман 11 5
Нестеренко Татьяна 42 4
Ермолаев Артем 378 3
Прокофьев Станислав 8 2
Рудычева Наталья 95 2
Козлов Александр 68 2
Голикова Татьяна 56 2
Звягина Наталья 64 2
Авербах Владимир 126 2
Чучелов Андрей 44 2
Катамадзе Анна 101 2
Гусельников Андрей 15 2
Вайно Антон 25 2
Кальченко Игорь 8 2
Собянин Сергей 422 1
Захаров Владимир 22 1
Сорокин Даниил 33 1
Симаков Олег 113 1
Стрельцов Андрей 61 1
Головин Дмитрий 38 1
Таран Сергей 42 1
Никифоров Николай 1136 1
Шевченко Евгений 60 1
Меднов Сергей 124 1
Кутилов Евгений 22 1
Шепилов Александр 12 1
Малышева Валентина 1 1
Селиванов Максим 27 1
Кузьмин Алексей 38 1
Гусев Владимир 24 1
Смирнов Денис 24 1
Юнов Константин 45 1
Сурков Владислав 73 1
Белов Владимир 5 1
Шакиров Шамиль 22 1
Сапельников Сергей 109 1
Россия - РФ - Российская федерация 150676 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44508 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7812 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52738 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1767 3
Нидерланды 3571 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1904 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3246 2
Россия - УФО - Тюменская область 1212 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 621 2
Россия - УФО - Челябинская область 1312 2
Земля - планета Солнечной системы 10494 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3127 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1521 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1638 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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