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Федеральное казначейство России АС ФК Автоматизированная система Федерального казначейства РФ Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе
"Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе" Александр Червяков, Начальник Управления развития информационных систем, Федеральное казначейство на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
УПОМИНАНИЯ
Федеральное казначейство России и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуральников Сергей 164 11
|Попов Алексей 336 7
|Путин Владимир 3262 6
|Медведев Дмитрий 1658 6
|Артюхин Роман 11 5
|Нестеренко Татьяна 42 4
|Ермолаев Артем 378 3
|Прокофьев Станислав 8 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Козлов Александр 68 2
|Голикова Татьяна 56 2
|Звягина Наталья 64 2
|Авербах Владимир 126 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Катамадзе Анна 101 2
|Гусельников Андрей 15 2
|Вайно Антон 25 2
|Кальченко Игорь 8 2
|Собянин Сергей 422 1
|Захаров Владимир 22 1
|Сорокин Даниил 33 1
|Симаков Олег 113 1
|Стрельцов Андрей 61 1
|Головин Дмитрий 38 1
|Таран Сергей 42 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Шевченко Евгений 60 1
|Меднов Сергей 124 1
|Кутилов Евгений 22 1
|Шепилов Александр 12 1
|Малышева Валентина 1 1
|Селиванов Максим 27 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Гусев Владимир 24 1
|Смирнов Денис 24 1
|Юнов Константин 45 1
|Сурков Владислав 73 1
|Белов Владимир 5 1
|Шакиров Шамиль 22 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Ведомости 1097 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11327 1
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