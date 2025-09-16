Разделы

Селезнев Кирилл


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 Cicada8 представила платформу нового поколения для управления уязвимостями во внутреннем периметре компаний 1
23.11.2016 «Ростелеком» завершил расширение оптической сети связи в Перми 1
27.04.2015 Чиновники и коммерсанты обсудили государственно-частное партнерство в ИТ 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Селезнев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10112 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 944 2
8739 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 349 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 2
InterSystems - ИнтерСистемз 134 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 40 2
ЕС-лизинг 22 2
Lenovo Group 2324 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2208 1
Yandex - Яндекс 8113 1
Microsoft Corporation 25053 1
Samsung Electronics 10491 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 178 1
Directum - Директум 1155 1
АйТи 1419 1
Цифра ГК 2517 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 685 1
Meta Platforms - Facebook 4501 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
Teradata - Терадата 216 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
Brocade Communications Systems 242 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 25 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 1
СТУ - Современные технологии управления ГК 22 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7901 1
Новая поликлиника 3 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Совкомбанк Совесть 276 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 4
Федеральное казначейство России 1843 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12534 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3299 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4668 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2656 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5148 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 894 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3408 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 246 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 163 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 274 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 220 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 183 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 81 1
Правительство Челябинской области 72 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21568 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9890 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13112 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55254 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13176 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33021 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2364 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22403 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1698 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 601 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8437 2
Data monetization - Монетизация данных 1763 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4261 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11685 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22006 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12065 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4320 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5094 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26636 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7957 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7150 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2160 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31312 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16708 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 673 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14809 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1448 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9450 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6200 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1369 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12136 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11089 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14246 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1104 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1981 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3266 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2745 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5665 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 560 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1055 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Google Android 14485 1
Apple iOS 8122 1
Intel x86 - архитектура процессора 1952 1
Microsoft Office 3889 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1494 1
Apple iPad 3900 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 77 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
Microsoft Office 365 968 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 314 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1037 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3399 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1755 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
Apache OpenOffice 482 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 222 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 74 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 452 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Brocade ADX 1 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 277 1
Шагалин Ринат 8 4
Лысенко Эдуард 311 4
Козлов Александр 68 4
Новиков Алексей 63 4
Шадаев Максут 1102 3
Орлов Геннадий 16 2
Албычев Александр 168 2
Дегтерева Мария 28 2
Стрельцов Андрей 61 2
Леви Гавриил 23 2
Вафин Адель 6 2
Афанасьев Александр 39 2
Бойко Елена 152 2
Кузнецов Дмитрий 68 2
Гаттаров Руслан 144 2
Громов Иван 102 2
Казарин Станислав 175 2
Козырев Алексей 326 2
Евраев Михаил 263 2
Гридасов Геннадий 7 2
Зингерман Борис 39 2
Зорин Александр 51 2
Чукарин Алексей 59 2
Дюбанов Анатолий 95 2
Захаров Павел 60 2
Никуличев Андрей 43 2
Соколов Олег 51 2
Звягина Наталья 64 2
Авербах Владимир 126 2
Гайдуков Алексей 23 2
Князев Александр 15 2
Васильев Сергей 51 2
Оголь Елена 24 2
Левашов Александр 90 2
Бородин Андрей 38 2
Макаров Владимир 76 2
Контрабаев Артур 70 2
Полещук Александр 8 2
Засыпкин Дмитрий 6 2
Гуральников Сергей 164 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1607 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7936 4
Россия - РФ - Российская федерация 153120 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 735 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1314 4
Россия - УФО - Челябинская область 1349 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 899 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1562 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45010 3
Россия - УФО - Тюменская область 1233 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1279 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1494 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 851 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 580 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18245 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3106 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 681 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1384 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1820 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1202 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 624 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1961 2
Россия - ПФО - Самарская область 1418 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 732 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 802 2
Россия - ЦФО - Костромская область 427 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 632 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 604 2
Нидерланды 3590 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2372 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52998 1
Россия - Лобаново 10 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 869 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 540 1
Россия - УФО - Пермский край - Фролы 8 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 676 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1277 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 393 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53928 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14666 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6097 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10447 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9389 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8168 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19847 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50302 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10364 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 386 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5238 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5373 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31098 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5176 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6131 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25408 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11525 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 746 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3311 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3709 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6249 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 228 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2806 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5910 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17071 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7197 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 143 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1631 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4232 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 908 1
Увлечения и хобби - Hobbies 377 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 547 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1528 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1870 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 722 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3547 1
Список системообразующих предприятий РФ 305 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6800 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2232 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11364 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8305 3
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 932 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2108 4
