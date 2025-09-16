Получите все материалы CNews по ключевому слову
Селезнев Кирилл
УПОМИНАНИЯ
Селезнев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Шагалин Ринат 8 4
|Лысенко Эдуард 311 4
|Козлов Александр 68 4
|Новиков Алексей 63 4
|Шадаев Максут 1102 3
|Орлов Геннадий 16 2
|Албычев Александр 168 2
|Дегтерева Мария 28 2
|Стрельцов Андрей 61 2
|Леви Гавриил 23 2
|Вафин Адель 6 2
|Афанасьев Александр 39 2
|Бойко Елена 152 2
|Кузнецов Дмитрий 68 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Громов Иван 102 2
|Казарин Станислав 175 2
|Козырев Алексей 326 2
|Евраев Михаил 263 2
|Гридасов Геннадий 7 2
|Зингерман Борис 39 2
|Зорин Александр 51 2
|Чукарин Алексей 59 2
|Дюбанов Анатолий 95 2
|Захаров Павел 60 2
|Никуличев Андрей 43 2
|Соколов Олег 51 2
|Звягина Наталья 64 2
|Авербах Владимир 126 2
|Гайдуков Алексей 23 2
|Князев Александр 15 2
|Васильев Сергей 51 2
|Оголь Елена 24 2
|Левашов Александр 90 2
|Бородин Андрей 38 2
|Макаров Владимир 76 2
|Контрабаев Артур 70 2
|Полещук Александр 8 2
|Засыпкин Дмитрий 6 2
|Гуральников Сергей 164 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11364 2
|РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 932 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.