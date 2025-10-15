Платформа Cicada8 ETM теперь доступна в модели on-premise

Компания Cicada8 запустила поставки платформы для управления уязвимостями и цифровыми угрозами Cicada8 ETM (External Threat Management) по модели on-premise. Это делает решение универсальным вариантом для компаний, которые стремятся контролировать внешние киберриски, вне зависимости от типа инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

В поставке on-premise платформа устанавливается на локальных серверах внутри инфраструктуры организации. Все данные хранятся и обрабатываются в ИТ-контуре компании, что обеспечивает полный контроль над информацией. Такой подход оптимален для крупных организаций, которые стремятся к созданию внутренней экосистемы решений по информационной безопасности путем их взаимной интеграции. Использование Cicada8 ETM по модели on-premise также обеспечивает выполнение регуляторных и отраслевых требований к хранению и обработке данных, а также гарантирует заказчикам полную автономность и контроль над инфраструктурой.

«С ростом числа и сложности современных кибератак задачи, решаемые с помощью Cicada8 ETM, приобретают все большее значение. Поэтому мы стремимся сделать продукт доступным как можно более широкому кругу российский компаний, и в том числе тем заказчикам, чьи политики информационной безопасности требуют развертывания решений строго во внутреннем контуре», – сказал Кирилл Селезнев, директор продуктового портфеля компании Cicada8.

Если приоритетом для компании является быстрый запуск, доступ к платформе из любой точки с защищенным подключением и экспертное сопровождения со стороны команды Cicada8, они могут воспользоваться версией поставки Cicada8 ETM по модели SaaS (Soft as a Service). В этом случае платформа размещается в облаке и доступна через личный кабинет для команды информационной безопасности. Такой подход не требует закупки и обслуживания серверного оборудования, а обновления системы выполняются автоматически.

Cicada8 ETM обеспечивает комплексный подход к управлению внешними рисками кибербезопасности. Решение помогает компаниям в реальном времени контролировать текущий уровень защищенности внешнего периметра, а также в динамике отслеживать новые ИТ-активы и выстраивать оптимальный подход управления уязвимостями.

Совместно с другими решениями компании, такими как Cicada8 VM, Cicada8 CyberRating и Cicada8 Dependency Firewall, платформа образует единую экосистему, которая позволяет централизованно защищать внешний и внутренний периметр от киберугроз и реализовать комплексный подход к снижению цифровых рисков. В рамках экосистемы заказчикам доступны инструменты для контроля уязвимостей, выявления фишинговых сайтов с упоминанием бренда, обнаружение утечек исходного кода, корпоративных данных и интеллектуальной собственности, а также упоминаний об инцидентах кибербезопасности компании в СМИ, соцсетях и даркнете.