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BSS Engineering
БСС Инжиниринг


30.07.2015 «БСС Инжиниринг» обновила систему «Учет начислений и платежей» 2
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 3
13.03.2015 На конференции CNews «ИКТ в госсекторе» «БСС Инжиниринг» представит систему адресной помощи 4
03.03.2015 «БСС Инжиниринг» обновит систему регистрации начислений и сведений о платежах Сахалинской области 3
26.02.2015 «БСС Инжиниринг» обеспечит устойчивую работу системы государственных и муниципальных услуг Краснодарского края 5
21.11.2014 ИКТ в госсекторе: что год грядущий нам готовит 5
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.11.2014 «БСС Инжиниринг» на CNews Forum 2014 поднимет тему востребованности региональных агрегаторов 4
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
09.10.2014 ИТ в госсекторе: новые возможности и планы 4
18.09.2014 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, Росреестра и ИТ-директора 10 регионов соберутся на конференции 23 сентября 1
09.09.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
02.09.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
29.08.2014 «BSS e-Government Gate» обеспечит банку «Петрокоммерц» электронное взаимодействие с ФССП России 2
19.08.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
28.07.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
17.06.2014 BSS Engineering обеспечила автоматизированный учет начислений и фактов оплаты госуслуг в Якутии 2
10.06.2014 Сервис-адаптер ФМС для BSS e-Government Gate позволит банкам выполнить требования законодательства 1
21.04.2014 BSS Engineering создала регионального агрегатора начислений в Краснодарском крае 1
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 3
27.03.2014 ИТ-проекты в банках становятся лаконичными 3
17.03.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
12.03.2014 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2014» 1
28.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе» 1
25.02.2014 На конференции «ИКТ в госсекторе 2014» BSS Engineering расскажет, как оживить портал госуслуг в регионе 4
19.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2014» 1
18.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
10.02.2014 BSS Engineering модернизировала СМЭВ ЯНАО 2
28.01.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2014» 1
23.01.2014 BSS реализовала более 70 проектов по подключению кредитных и госорганизаций к инфраструктуре электронного правительства в 2013 г. 1
25.12.2013 СМЭВ для банков – не только расходы 1
29.11.2013 ИТ в госсекторе: Большое преодоление 4
26.11.2013 Технологии BSS Engineering добавили новую функциональность порталу госуслуг Ставропольского края 2
30.10.2013 BSS представит решения для финансового и государственного сектора на CNews Forum 2013 2
13.10.2013 Госинформатизация: время ускорения 1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 5
27.09.2013 К 2018 г. не будет реализовано и половины планов «Электронного правительства» 1

Публикаций - 69, упоминаний - 125

BSS Engineering упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 752 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 16
Microsoft Corporation 11143 13
Ланит ГК 1160 11
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 7
Polycom - Поликом Раша 301 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 6
Citrix Systems 571 5
VK - Mail.ru Group 2485 5
Роснефть РН-информ 32 5
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 269 5
HDS - Hitachi Data Systems 291 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 5
Tonk - Тонк ГК 32 5
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 5
Элвис-Плюс 69 4
CleverDATA 54 4
Abbyy 797 4
Cinimex - Синимекс 160 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 4
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 3
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 40 3
Directum - Директум 646 3
Инфозащита 24 3
Инверсия 64 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 3
SAP CIS - САП СНГ 757 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Ред Софт - Red Soft 246 2
3770 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 2
SAP SE 3218 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
ВТБ Банк Москвы 372 7
МДМ Банк 150 7
УЭК - Универсальная электронная карта 512 6
Альфа-Банк 1127 6
Citibank - Ситибанк 170 6
Роснефть НК 367 5
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 5
Mary Kay - Мэри Кэй 82 5
Обувь России 27 5
Утконос 99 5
Газпром нефть 382 5
X5 Group 599 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
KupiVip 75 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 5
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 4
Возрождение - Коммерческий банк 99 4
Аэрофлот 493 3
Совкомбанк ПАО 147 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 3
ЕС-лизинг 13 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 2
ВТБ24 583 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Уралсиб Банк 390 2
Открытие ФК 538 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Ак Барс Банк 174 1
Национальный банк Траст 96 1
Петрокоммерц 29 1
Русфинанс Банк 34 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Связь-банк 79 1
Почта России ПАО 1577 1
Экспобанк - Expobank 21 1
Федеральное казначейство России 766 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 6
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Правительство Москвы 653 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Президент Российской Федерации 1442 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Правительство Пензенской области 16 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Правительство Самарской области 48 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Администрация Президента РФ 269 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 152 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
Big Data - Большие данные 1136 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 2
Безопасный город 347 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 1
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 37 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
OpenStack 347 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
G2B - Government to Business - Правительство бизнесу 8 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
Умные платформы 499 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 7
Kaspersky DDoS Prevention 27 3
Google Android 10751 3
BSS e-Government Gate 26 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
Microsoft SQL Server 798 3
Linux OS 4272 2
IBM Cognos BI 143 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Diasoft Flextera 45 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 2
Apple iPad 3263 2
Apple iOS 5742 2
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Directum Solo 33 1
Microsoft Skype 1476 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
Directum Jazz 25 1
Microsoft Office 1948 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
Diasoft Framework 17 1
BSS BS-Client ДБО 110 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
Brocade ADX 1 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
IBM DB2 150 1
Microsoft Exchange 684 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Чучелов Андрей 44 21
Гуральников Сергей 161 16
Лысенко Эдуард 209 16
Козырев Алексей 270 14
Кесельбренер Леонид 49 13
Авербах Владимир 121 13
Деянышев Вадим 19 11
Стрельцов Андрей 53 11
Разумовский Дмитрий 70 10
Четвернин Алексей 651 10
Евраев Михаил 222 10
Шадаев Максут 384 9
Опенышева Светлана 54 8
Леушев Андрей 63 8
Ермолаев Артем 340 8
Фомичев Олег 107 8
Солодовников Денис 62 7
Никуличев Андрей 43 7
Попов Алексей 319 7
Усманов Артур 24 7
Громов Иван 96 7
Шмид Александр 18 6
Меднов Сергей 115 6
Власов Сергей 76 6
Кравченко Константин 65 5
Юсупов Ренат 75 5
Ведехин Игорь 23 5
Соколов Олег 51 5
Мацоцкий Сергей 150 5
Козлов Михаил 153 5
Ушаков Михаил 23 5
Скачков Юрий 50 5
Серебряков Виктор 42 5
Садовенко Илья 60 5
Шевченко Владимир 135 5
Богданов Кирилл 91 5
Матвеева Татьяна 83 5
Звягина Наталья 64 5
Прохоров Фёдор 78 5
Устюжанин Дмитрий 43 5
Россия - Российская федерация - РФ 57617 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 16
Россия - Калужская область 574 11
Россия - Тульская область 754 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 7
Россия - Вологодская область 317 6
Россия - Республика Мордовия 390 6
Россия - Тюменская область 586 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Европа 3781 5
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 5
Россия - Сахалинская область 435 4
Россия - Челябинская область 660 4
Россия - Новосибирская область 818 4
Россия - Ульяновская область 354 4
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 4
Казахстан - Республика 2646 4
Россия - Ростовская область 864 3
Восточная Европа 1688 3
Россия - Архангельская область 344 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 3
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 3
Россия - Свердловская область 807 3
Беларусь - Белоруссия 2096 3
Россия - Омская область 385 2
Украина 3389 2
Россия - Краснодарский край 917 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - Ивановская область 262 2
Россия - Ярославская область 333 2
Россия - Саратовская область 346 2
Россия - Липецкая область 293 2
Россия - Оренбургская область 295 2
Россия - Красноярский край 668 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 2
Россия - Владимирская область 368 2
Россия - Пензенская область 349 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 165 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 9
CNews Analytics 1991 11
Gartner 2196 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 7
CNews AWARDS 292 2
CNews APPWards 36 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
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