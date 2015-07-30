Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BSS Engineering
БСС Инжиниринг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 125
BSS Engineering упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чучелов Андрей 44 21
|Гуральников Сергей 161 16
|Лысенко Эдуард 209 16
|Козырев Алексей 270 14
|Кесельбренер Леонид 49 13
|Авербах Владимир 121 13
|Деянышев Вадим 19 11
|Стрельцов Андрей 53 11
|Разумовский Дмитрий 70 10
|Четвернин Алексей 651 10
|Евраев Михаил 222 10
|Шадаев Максут 384 9
|Опенышева Светлана 54 8
|Леушев Андрей 63 8
|Ермолаев Артем 340 8
|Фомичев Олег 107 8
|Солодовников Денис 62 7
|Никуличев Андрей 43 7
|Попов Алексей 319 7
|Усманов Артур 24 7
|Громов Иван 96 7
|Шмид Александр 18 6
|Меднов Сергей 115 6
|Власов Сергей 76 6
|Кравченко Константин 65 5
|Юсупов Ренат 75 5
|Ведехин Игорь 23 5
|Соколов Олег 51 5
|Мацоцкий Сергей 150 5
|Козлов Михаил 153 5
|Ушаков Михаил 23 5
|Скачков Юрий 50 5
|Серебряков Виктор 42 5
|Садовенко Илья 60 5
|Шевченко Владимир 135 5
|Богданов Кирилл 91 5
|Матвеева Татьяна 83 5
|Звягина Наталья 64 5
|Прохоров Фёдор 78 5
|Устюжанин Дмитрий 43 5
|CNews Analytics 1991 11
|Gartner 2196 1
|EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru