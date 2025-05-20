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Индексная книга (каталог) CNews*
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Kaspersky DDoS Prevention Kaspersky DDoS Protection Kaspersky DDoS Intelligence


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 В России хотят ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки 1
09.08.2024 «Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность Российского Красного Креста 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
20.03.2024 «Лаборатория Касперского» рассказала, как меняется ландшафт DDoS-атак в России 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
21.07.2022 «Лаборатория Касперского»: II квартал 2022 года побил рекорд по продолжительности DDoS-атак 1
29.10.2020 «Лаборатория Касперского»: количество DDoS-атак в третьем квартале 2020 года выросло в полтора раза 2
11.09.2020 «Лаборатория Касперского»: количество DDoS-атак на образовательный сектор в России резко увеличилось 1
12.08.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий скачок DDoS-атак во втором квартале 2020 года 1
14.02.2020 «Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак увеличилось почти вдвое в конце 2019 года 1
11.11.2019 «Лаборатория Касперского»: школьники ответственны почти за половину DDoS-атак в третьем квартале 1
05.08.2019 «Лаборатория Касперского»: по итогам квартала число DDoS-атак выросло на 18% 1
21.05.2019 «Лаборатория Касперского» вновь зафиксировала всплеск DDoS-атак после долгого спада 1
29.04.2019 «Лаборатория Касперского» защитит госучреждения Татарстана от вредоносного ПО и хакерских атак 1
07.02.2019 «Лаборатория Касперского»: Число DDoS-атак снизилось, при этом они стали сложнее 1
31.10.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала всплеск DDoS-атак на образовательные учреждения 2
24.07.2018 Отчет «Лаборатории Касперского»: камеры видеонаблюдения и принтеры вновь используются для DDoS-атак 1
17.05.2018 Исследование «Лаборатории Касперского»: треть российских компаний пренебрегают защитой от DDoS-атак 1
26.04.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала самую длительную DDoS-атаку c 2015 года 1
27.03.2018 «Лаборатория Касперского»: каждая пятая компания в России становится жертвой DDoS-атак случайно 1
13.10.2017 «Лаборатория Касперского» зафиксировала 2-кратный рост DDoS-атак на российский бизнес 1
18.08.2017 «Лаборатория Касперского»: Россия на 6 месте в мире по количеству DDoS-атак 2
26.07.2017 «Лаборатория Касперского»: за последний год четверть банков столкнулась с DDoS-атаками 1
02.02.2017 «Лаборатория Касперского»: каждая третья компания в России не знает, как защитить себя от DDoS-атак 1
11.11.2016 «Сбербанк онлайн» пережил многочасовой сбой 1
31.10.2016 «Лаборатории Касперского» зафиксировала увеличение числа «умных» DDoS-атак 1
27.09.2016 Россия: 77% компаний неоднократно подвергаются DDoS-атакам в течение года 1
22.07.2016 «Сервионика» и «Лаборатория Касперского» защитят ИТ-ресурсы клиентов от DDoS-атак 1
02.04.2015 Большой vs малый бизнес: кто должен защищать компанию от DDoS-атак? 1
29.01.2015 Решение «Лаборатории Касперского» для защиты от DDoS получило сертификат ФСТЭК 1
09.12.2014 Мобильные азиатские ботнеты - главный источник DDoS в 2015 году 1
21.11.2014 Борьба с киберпреступностью набирает обороты 1
18.11.2014 «Инфозащита» выступила спонсором секции «Информационная безопасность» на CNews Forum 2014 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
17.09.2014 Лаборатория Касперского: Мы готовы делиться экспертными знаниями 1
28.03.2014 «Билайн» научился отражать мощные Ddos-атаки 1
07.10.2013 Сайты крупнейших российских банков подверглись DDoS-атакам 1

Публикаций - 52, упоминаний - 56

Kaspersky DDoS Prevention и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5026 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 7
Microsoft Corporation 24841 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 603 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 5
Citrix Systems 821 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 5
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 60 5
VK - Mail.ru Group 3482 4
МегаФон 9252 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1646 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 4
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 4
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 68 4
Tonk - Тонк ГК 50 4
Инверсия - Инверсия НПФ 145 4
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 4
Развитие Бизнеса / Ру 81 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 3
SAP CIS - САП СНГ 855 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
АйТи 1381 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2057 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 678 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 3
Artwell - Артвелл 15 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 234 3
Google LLC 11939 2
Meta Platforms - Facebook 4465 2
Альфа-Банк 1797 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2504 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 5
Возрождение - Коммерческий банк 347 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7572 4
KupiVip - Приват Трэйд 81 4
Роснефть НК - нефтяная компания 519 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1071 4
ПСБ - Промсвязьбанк 870 4
Газпром нефть 637 4
Лента - Утконос 177 4
Mary Kay - Мэри Кэй 104 4
OR Group - Обувь России 29 4
Citi - Citibank - Ситибанк 319 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 4
ГПБ - Газпромбанк 1105 3
Совкомбанк ПАО 261 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 3
ВкусВилл - Избёнка 163 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 2
Visa International 1953 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 369 1
American Express - Amex 331 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1434 1
Assist - Ассист 210 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 213 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 75 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
Федеральное казначейство России 1811 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4947 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2577 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 333 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 154 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5566 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4373 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3328 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3211 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3117 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 204 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 715 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 81 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 51
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3234 48
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Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 940 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16348 13
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16163 8
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2087 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12370 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6991 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 6
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5027 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12811 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10395 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13723 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4176 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6398 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2989 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11371 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14014 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2298 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6303 4
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3149 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5872 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4620 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5323 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2749 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25970 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28243 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4035 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3350 3
Linux OS 10216 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4681 4
Google Android 14247 3
Kaspersky Internet Security 462 3
Google YouTube - Видеохостинг 2809 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 2
Kaspersky Security Network - KSN 94 2
Kaspersky Total Security 41 2
Лоялти Партнерс Восток - Малина - программа лояльности 5 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Microsoft Windows 15893 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 277 2
Apple iOS 7957 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 2
Kaspersky Secure Mobility Management - Kaspersky MDM 4 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 790 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Sony Playstation Network - PSN 199 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
InfoWatch Appercut Security 34 1
Kaspersky SD-WAN 20 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 110 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1182 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 257 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 861 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 240 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 495 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 373 1
Kaspersky Security Cloud 29 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 110 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 21 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 60 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 130 1
Киселёв Алексей 68 27
Афанасьев Алексей 25 6
Стуров Дмитрий 33 5
Халин Дмитрий 56 5
Устюжанин Дмитрий 50 5
Юсупов Ренат 118 5
Хрусталев Александр 33 5
Широких Алексей 72 5
Наймарк Владимир 14 5
Пшыченко Дмитрий 20 5
Магун Михаил 5 5
Строкович Антон 53 4
Быстров Константин 24 4
Шадаев Максут 1044 4
Богданов Кирилл 112 4
Садовенко Илья 65 4
Сыкулев Андрей 84 4
Реймер Денис 54 4
Мацоцкий Сергей 177 4
Халяпин Сергей 83 4
Шевченко Владимир 148 4
Козырев Алексей 324 4
Скородумов Анатолий 65 4
Кравченко Константин 90 4
Висящев Андрей 64 4
Коротнев Константин 34 4
Соколов Михаил 30 4
Ушаков Михаил 34 4
Козлов Михаил 175 4
Карпенко Дмитрий 31 4
Меднов Сергей 124 4
Еремеев Сергей 25 4
Прохоров Фёдор 83 4
Леушев Андрей 73 4
Гуральников Сергей 164 4
Громов Иван 102 4
Брагин Павел 23 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 4
Пирогов Алексей 29 4
Александрин Андрей 15 4
Россия - РФ - Российская федерация 148622 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17438 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 6
Европа Восточная 3109 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 5
Южная Корея - Республика 6727 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13402 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7706 4
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 4
Германия - Федеративная Республика 12781 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1252 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1001 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 615 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 714 3
Россия - УФО - Тюменская область 1197 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 518 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 626 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 876 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 589 3
Нидерланды 3559 3
Украина 7664 2
Индонезия - Республика 972 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1019 2
Европа 24371 2
Сингапур - Республика 1870 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3547 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 2
Франция - Французская Республика 7895 2
Бразилия - Федеративная Республика 2391 2
Греция - Греческая Республика 985 2
Европа Западная 1483 1
Индия - Bharat 5533 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3078 1
Азия - Азиатский регион 5610 1
Турция - Турецкая республика 2411 1
Испания - Королевство 3735 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 326 1
Иран - Исламская Республика Иран 1098 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5914 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11214 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3547 6
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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