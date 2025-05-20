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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174967
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Виговский Евгений


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 В России хотят ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки 1
29.01.2015 Решение «Лаборатории Касперского» для защиты от DDoS получило сертификат ФСТЭК 1
09.12.2014 Мобильные азиатские ботнеты - главный источник DDoS в 2015 году 1
28.03.2014 «Билайн» научился отражать мощные Ddos-атаки 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Виговский Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5026 4
Akamai Technologies - Prolexic Technologies 6 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2057 1
МегаФон 9252 1
Cisco Systems 5153 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 1
Arbor Networks 59 1
Radware 59 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4373 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3234 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16348 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10395 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 940 1
Пропускная способность - Bandwidth 1775 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2965 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1010 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3701 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4149 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2298 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2249 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12370 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2087 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 52 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Суконник Михаэль 8 1
Крохин Валентин 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4001 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17438 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 1
Индия - Bharat 5533 1
Германия - Федеративная Республика 12781 1
Индонезия - Республика 972 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1019 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3602 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2485 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1771 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5701 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2893 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1024 1
B2B International 50 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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