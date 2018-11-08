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Arbor Networks
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|08.11.2018
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«Ростелеком» отразил DDoS-атаку на телеком-оператора Dtel.ru
направленную на телеком-оператора Dtel.ru. По данным системы глобального мониторинга Atlas компании Arbor Networks за 2017 г., доля атак подобной мощности составила менее 0,001%. В среднем атак
|27.05.2016
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Arbor Networks представила платформу для обнаружения и расследования таргетированных атак
Компания Arbor Networks выпускает новую платформу для обнаружения угроз и расследования сетевых кибера
|19.12.2007
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iPhone таит неожиданные опасности
Эксперты компании Arbor Networks заявили, что если в уходящем году хакеры в основном проявляли интерес к операц
|30.03.2005
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Сотовые гиганты внедряют ПО для борьбы с хакерами
ications и др. Посредником в создании системы цифровых идентификаторов выступила американская фирма Arbor Networks, она же занимается распространением системы. Хакеры используют группы компьюте
|30.03.2005
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Сетевые атаки: задуман контрудар?
da, Asia Netcom, а также множество других. Инициатором создания этой системы выступила американская Arbor Networks. В настоящее время преступники все шире используют для организации сетевых ата
|26.11.2002
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Новые одноплатные процессорные модули: Hercules от Diamond Systems и EmCore-i613 от Arbor Technology
два новых одноплатных процессорных модуля: Hercules от Diamond Systems Corporation, первого представителя новой концепции компоновки вычислительных ядер PluriBus, и EmCore-i613 с процессором Intel от Arbor Technology Corporation. Новая концепция PluriBus родилась в борьбе двух начал, нового и старого: "бескабельной" компоновки вычислительных ядер (EnCore от Ampro и ETX от Jumptec) и традици
|17.09.2002
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Рабочие станции MIL теперь работают при -25°C
Компания Arbor, сообщавшая ранее о том, что ее рабочие станции серии MIL могут нормально функционировать при -20°C, провела серию температурных тестов с MIL-2010. MIL-2010 представляет собой улучшенную
Arbor Networks и организации, системы, технологии, персоны:
|Nazario Jose - Назарио Хосе 5 5
|Клеймёнов Сергей 5 2
|Мантуров Денис 126 2
|Holden David - Холден Дэвид 17 1
|Ефимов Петр 39 1
|Гузаиров Айдар 64 1
|Белов Виктор 60 1
|Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
|Новиков Дмитрий 41 1
|Семиохин Андрей 1 1
|Пономарёв Владимир 19 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Винокур Дмитрий 13 1
|Бодунов Олег 3 1
|Мелешко Сергей 1 1
|Федотова Валентина 6 1
|Лебедев Артемий 110 1
|Лосев Артем 2 1
|Михайлов Артем 9 1
|Папин Максим 10 1
|Цукарь Сергей 38 1
|Cerf Vint - Серф Винт 36 1
|Сюртукова Екатерина 10 1
|Щапов Олег 24 1
|Максимов Юрий 37 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Хантимиров Рамиль 82 1
|Степанов Антон 71 1
|Мякишева Марина 84 1
|Росомахо Ярослав 1 1
|Дьячков Виктор 37 1
|Кадер Михаил 24 1
|Мартынов Александр 59 1
|Ющенко Виктор 39 1
|Дятлов Сергей 18 1
|Суконник Михаэль 8 1
|Федотов Валентин 7 1
|Матыков Олег 6 1
|Нагибин Дмитрий 8 1
|Краснов Сергей 6 1
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
|Информзащита Учебный центр 38 1
|КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 1
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