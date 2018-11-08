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Arbor Networks

Arbor Networks

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.11.2018 «Ростелеком» отразил DDoS-атаку на телеком-оператора Dtel.ru

направленную на телеком-оператора Dtel.ru. По данным системы глобального мониторинга Atlas компании Arbor Networks за 2017 г., доля атак подобной мощности составила менее 0,001%. В среднем атак
27.05.2016 Arbor Networks представила платформу для обнаружения и расследования таргетированных атак

Компания Arbor Networks выпускает новую платформу для обнаружения угроз и расследования сетевых кибера
19.12.2007 iPhone таит неожиданные опасности

Эксперты компании Arbor Networks заявили, что если в уходящем году хакеры в основном проявляли интерес к операц
30.03.2005 Сотовые гиганты внедряют ПО для борьбы с хакерами

ications и др. Посредником в создании системы цифровых идентификаторов выступила американская фирма Arbor Networks, она же занимается распространением системы. Хакеры используют группы компьюте
30.03.2005 Сетевые атаки: задуман контрудар?

da, Asia Netcom, а также множество других. Инициатором создания этой системы выступила американская Arbor Networks. В настоящее время преступники все шире используют для организации сетевых ата
26.11.2002 Новые одноплатные процессорные модули: Hercules от Diamond Systems и EmCore-i613 от Arbor Technology

два новых одноплатных процессорных модуля: Hercules от Diamond Systems Corporation, первого представителя новой концепции компоновки вычислительных ядер PluriBus, и EmCore-i613 с процессором Intel от Arbor Technology Corporation. Новая концепция PluriBus родилась в борьбе двух начал, нового и старого: "бескабельной" компоновки вычислительных ядер (EnCore от Ampro и ETX от Jumptec) и традици
17.09.2002 Рабочие станции MIL теперь работают при -25°C

Компания Arbor, сообщавшая ранее о том, что ее рабочие станции серии MIL могут нормально функционировать при -20°C, провела серию температурных тестов с MIL-2010. MIL-2010 представляет собой улучшенную


Публикаций - 62, упоминаний - 75

Arbor Networks и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 8
Microsoft Corporation 25775 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Ростелеком 10948 6
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HPE - Juniper Networks 460 3
ДиалогНаука 271 3
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Radware 61 3
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 3
Ланит - SafeLine 40 3
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 3
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Airbnb 101 2
Мосводоканал МГУП 69 1
Castorama - Касторама 32 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Норвик банк - Вятка банк 7 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
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ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Татнефть 243 1
Boeing 1031 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
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Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 2
Здравоохранение - Эбола (вирус) - Ebolavirus - Геморрагическая лихорадка 31 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
TG Daily 98 1
heise online - heise security 122 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
NewsFactor 127 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
AnnArbor - The Ann Arbor News 1 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Ведомости 1466 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Forbes Insights 19 1
TAdviser 100 5 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
B2B International 50 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Информзащита Учебный центр 38 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 1
Infosecurity - выставка 63 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
IT&Security Forum 10 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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