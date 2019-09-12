Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Arbor Networks
Публикаций - 36, упоминаний - 54
Arbor Networks упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ингосстрах СПАО 210 1
|Зетта Страхование - Zetta 11 1
|Газпромбанк - ГПБ 696 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 3
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 1
|Дягилев Василий 83 1
|Захаров Павел 55 1
|Проскура Дмитрий 26 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Алексеев Олег 17 1
|Ефимов Петр 30 1
|Семиохин Андрей 1 1
|Пономарёв Владимир 10 1
|Бодунов Олег 2 1
|Мелешко Сергей 1 1
|Лосев Артем 2 1
|Щапов Олег 24 1
|Степанов Антон 56 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 1
|CoR - cost of risk - Стоимость риска 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786533, в очереди разбора - 690209.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786533, в очереди разбора - 690209.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru