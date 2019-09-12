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Arbor Networks



12.09.2019 «Мегафон» представил услугу «Антивзлом Бизнес» 1
24.07.2019 «Мегафон» запустил услугу «Защита баз данных» 1
08.11.2018 «Ростелеком» отразил DDoS-атаку на телеком-оператора Dtel.ru 4
20.09.2018 «Вятка банк» выбрал сервисы «Ростелеком-Solar» для защиты от киберугроз 1
31.07.2018 «Мегафон» объявил экспансию на рынок защиты от DDoS-атак 3
17.04.2018 «Информзащита» сообщила о 21% росте выручки по итогам 2017 года 1
09.10.2017 Brain4Net выпустила релиз 2.2 платформы B4N Service Platform 1
26.09.2017 Castorama выбрала Orange Business Services для защиты от DDoS-атак 1
08.07.2016 Positive Technologies открыла новый офис в Швеции 1
27.05.2016 Arbor Networks представила платформу для обнаружения и расследования таргетированных атак 5
17.05.2016 Новая версия PT Application Firewall блокирует DDoS-атаки и упрощает расследование инцидентов 1
10.09.2015 Михаил Родионов назначен главой представительства Fortinet в России и Казахстане 2
28.11.2014 Как защитить компьютер с помощью антивируса и пяти правил 2
06.11.2014 Методы защиты: решения, которые позволяют противостоять кибератакам 1
16.07.2014 Менеджеры и специалисты «Энвижн» перешли в «Энтайп» 1
02.07.2014 В Казани завершил свою работу VIII Всероссийский IT&Security Forum 1
28.03.2014 «Билайн» научился отражать мощные Ddos-атаки 4
18.02.2014 «Акадо Телеком» подключит «Мосводоканал» к интернету 1
13.03.2012 "Энвижн Груп": "Окопы" не для нас 1
15.08.2011 Microsoft примет участие в «Infobez-Expo/ИнфоБезопасность-2011» 1
12.08.2011 «Единая электронная торговая площадка» установила систему защиты от DDoS-атак «Акадо Телеком» 1
05.03.2011 В Ливии заблокирован доступ в интернет 1
21.02.2011 В Ливии власти отключали интернет 1
14.10.2009 Интернет-доступ подешевел в 10 раз 2
14.08.2009 Хакеры управляли ботнетом через Twitter 1
30.10.2008 Infosecurity Russia 2008: вирусам кризис не страшен 1
20.10.2008 Антон Сушкевич: Конкурентоспособность операторов упирается в ИТ 1
17.10.2008 В Москве завершила работу выставка-конференция Infosecurity Russia 2008 1
24.09.2008 «Синтерра» хочет стать русским Cisco 1
03.04.2008 DDoS-пакеты составляют 3% сетевого трафика 3
05.06.2007 Россия не причастна к DDoS-атакам на Эстонию 2
01.06.2007 AMD выпустил новые процессоры для жестких условий 1
20.04.2007 JavaScript: «оружие» хакеров 1
04.04.2007 "Казахтелеком" очистит трафик 1
29.03.2007 AT&T представил защиту от DDoS для SMB-сектора 1
29.01.2007 Более 150 млн. компьютеров участвуют в ботнет-сетях 1

Публикаций - 36, упоминаний - 54

Arbor Networks упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 5
Гарда Технологии 38 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 3
Check Point Software Technologies 456 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Fortinet 291 2
Синтерра - Synterra 602 2
Акадо Телеком - Комкор 633 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 437 2
Microsoft Corporation 11628 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 267 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 1
Код Безопасности 365 1
Дагомыс Телеком - Dtel.ru 2 1
BioLink Solutions - Биолинк Солюшенс 1 1
IBM 3677 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Infotecs - ИнфоТеКС 251 1
Информзащита 431 1
InfoWatch - Инфовотч 664 1
Yandex - Яндекс 4129 1
МФИ Софт 108 1
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
VMware 1839 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Зетта Страхование - Zetta 11 1
Газпромбанк - ГПБ 696 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 3
DAM - Database Firewall - Системы защиты баз данных 2 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 1
Smurf-атака - вариант DDoS-атаки 3 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 1
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 15 1
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 23 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3835 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Фишинг - Phishing 100 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 170 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 221 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 311 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 359 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 593 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 86 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 535 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 568 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 450 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Java - Язык программирования 1221 2
МегаФон Антивзлом 5 2
Google Android 10752 1
Apple iOS 5744 1
Гарда БД 26 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
SAP NetWeaver 64 1
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 1
Apple Mail 8 1
Check Point SandBlast 25 1
Brain4Net B4N Service Platform 12 1
Brain4Net B4N Visibility Fabric 1 1
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 1
Дягилев Василий 83 1
Захаров Павел 55 1
Проскура Дмитрий 26 1
Сапунов Алексей 30 1
Алексеев Олег 17 1
Ефимов Петр 30 1
Семиохин Андрей 1 1
Пономарёв Владимир 10 1
Бодунов Олег 2 1
Мелешко Сергей 1 1
Лосев Артем 2 1
Щапов Олег 24 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 3
Россия - СФО - Новосибирск 2037 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 1
Нидерланды 1002 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозный 97 1
Россия - Сибирь 899 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 1
Ближний Восток 1513 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 242 1
Африка - Африканский регион 1543 1
Канада 1360 1
Азия - Азиатский регион 1571 1
Земля - планета Солнечной системы 933 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1190 1
Европа 3900 1
Германия - Федеративная Республика 3796 1
Россия - ПФО - Казань 1548 1
Европа Восточная 1753 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4146 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 696 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 610 1
Казахстан - Республика 2721 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 1
Европа Северная - Скандинавия 278 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 1
CoR - cost of risk - Стоимость риска 2 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
IDC - International Data Corporation 2797 1
Forbes Insights 14 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786533, в очереди разбора - 690209.
Создано именных указателей - 46513.
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