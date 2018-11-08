«Ростелеком» отразил DDoS-атаку на телеком-оператора Dtel.ru направленную на телеком-оператора Dtel.ru. По данным системы глобального мониторинга Atlas компании Arbor Networks за 2017 г., доля атак подобной мощности составила менее 0,001%. В среднем атак

Arbor Networks представила платформу для обнаружения и расследования таргетированных атак Компания Arbor Networks выпускает новую платформу для обнаружения угроз и расследования сетевых кибера

iPhone таит неожиданные опасности Эксперты компании Arbor Networks заявили, что если в уходящем году хакеры в основном проявляли интерес к операц

Сотовые гиганты внедряют ПО для борьбы с хакерами ications и др. Посредником в создании системы цифровых идентификаторов выступила американская фирма Arbor Networks, она же занимается распространением системы. Хакеры используют группы компьюте

Сетевые атаки: задуман контрудар? da, Asia Netcom, а также множество других. Инициатором создания этой системы выступила американская Arbor Networks. В настоящее время преступники все шире используют для организации сетевых ата

Новые одноплатные процессорные модули: Hercules от Diamond Systems и EmCore-i613 от Arbor Technology два новых одноплатных процессорных модуля: Hercules от Diamond Systems Corporation, первого представителя новой концепции компоновки вычислительных ядер PluriBus, и EmCore-i613 с процессором Intel от Arbor Technology Corporation. Новая концепция PluriBus родилась в борьбе двух начал, нового и старого: "бескабельной" компоновки вычислительных ядер (EnCore от Ampro и ETX от Jumptec) и традици