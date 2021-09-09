Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Booking.com
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 75, упоминаний - 98
Booking.com упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жаров Александр 165 4
|Никифоров Николай 1126 2
|Путин Владимир 1826 2
|Вольфсон Влад 55 2
|Семенов Александр 69 2
|Курюмов Анатолий 1 1
|Сафронов Роман 33 1
|Марков Сергей 2 1
|Ельчинский Сергей 2 1
|Подуков Игорь 3 1
|Beard Chris - Крис Берд 12 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Bandourian Ripsy - Бандуриан Рипси 1 1
|Bleddyn Jane - Бледдин Джейн 1 1
|Вахов Алексей 2 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Костен Артур 1 1
|Витченко Алексей 4 1
|Матушкин Алексей 1 1
|Починок Николай 8 1
|Извеков Алексей 6 1
|Котилевский Александр 2 1
|Карпинский Владислав 2 1
|Кретов Илья 11 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Мольский Александр 11 1
|Карнаух Павел 5 1
|Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 11 1
|Кушнир Леонид 16 1
|Лобанов Герман 2 1
|Menke Shawn - Менке Шон 14 1
|Талдыкина Наталья 24 1
|Главчев Владимир 17 1
|Березин Максим 60 1
|Михалев Евгений 40 1
|Садовенко Илья 60 1
|CNews Analytics 1991 3
|SimilarWeb 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764499, в очереди разбора - 668186.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764499, в очереди разбора - 668186.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru