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Booking.com
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|31.07.2025
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Выходцы из «Яндекса» запустили в России «убийцу» сбежавших из страны Airbnb и Booking.com
ц, по данным ЕГРЮЛ. Конкуренция в России За последние несколько лет в России появилось множество сервисов краткосрочной аренды жилья. После ухода из страны в 2022 г. американской Airbnb и голландской Booking.com на российском рынке, по данным Infoline, лидируют «Авито путешествия», «Суточно.ру», «Циан» и «Яндекс» со его сервисом «Яндекс путешествия». По словам гендиректор «Infoline-аналитик
|15.11.2022
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В России заработал отечественный аналог Booking. За ним стоит «дочка» МТС
ся конкурировать Появление сервисов наподобие travel.mts.ru – это следствие ухода из России проекта Booking.com, крупнейшего игрока на мировом рынке букинга отелей. В начале марта 2022 г. он за
|13.07.2022
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МТС купил российский «суверенный» Booking
ем в трех тыс. населенных пунктах, говорится в сообщении МТС. Замена Booking В начале марта 2022 г. Booking.com закрыл возможность бронирования жилья в России и Белоруссии. Однако жители обоих
|20.04.2022
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Booking.com потерял более 30% в доле трафика: анализ трафика клиентов Yota
нии российского происхождения: 101Hotels.com, Sutochno.ru, Ostrovok и Tvil. Еще шесть — зарубежные: Booking.com, Tripadvisor, Airbnb, OneTwoTrip, Agoda и Trivago. Суточный объем трафика на все
|12.04.2022
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Booking.com вернул долги российским отелям и туристам в отличие от конкурента, который их ограбил
ing.com вернул средства российским туристам и отельерам Сервис бронирования гостиниц и апартаментов Booking.com рассчитался со своими российскими пользователями. Об этом рассказал CNews партнер
|12.04.2022
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Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников
5 марта Booking запретил бронировать номера в отелях России и Беларуси. А сервис Airbnb и вовсе закрыл доступ из этих стран и отменил все бронирования, начинающиеся 4 апреля и позже. Бронировать номер
|08.04.2022
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Ушедший из России Booking заплатил в казну гигантский штраф
о за Booking «взялись только сейчас». Оспорить штраф не удалось По данным судебной картотеки судов, Booking.com B.V. обратилась в Арбитражный суд Москвы 27 августа 2021 г. для обжалования оборо
|10.03.2022
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Запущен «суверенный» Booking для путешествий по России
ния номеров в отелях, гостиницах и хостелах. По своей сути это полноценный аналог западного проекта Booking.com, который решил присоединиться к антироссийским санкциям и прекратил предоставлять
|09.09.2021
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Создатель российского конкурента Booking.com арестован за запрещенные вещества. Ему светят 20 лет тюрьмы
аге было три крупных проекта. Первый – это «Островок», который можно считать отечественным аналогом Booking.com. Сервис позволяет бронировать отели, хостелы и апартаменты, Он был основан Фаге с
|27.08.2021
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Власти России выписали Booking.com штраф космических размеров
Супергигантский штраф Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала сервис Booking.com на 1,3 млрд руб. Согласно заявлению службы, столь серьезное наказание компания по
|05.08.2021
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«Аэроклуб» в партнерстве с Amadeus интегрировал предложения по размещению от Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования
эроклуб» в партнерстве с Amadeus завершил проект по внедрению предложений по размещению от компании Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования Time. Клиенты «Аэроклуба» – св
|10.06.2020
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«Мегафон» и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России
«Мегафон» и Booking.com предлагают забронировать отель в России и получить бесплатную связь в подарок. Ак
|23.12.2019
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«Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира
ународного роуминга, действующую в 130 странах мира. Партнером оператора выступила тревел-платформа Booking.com. К участию в акции подключились более 1 млн отелей в 130 странах мира. Услуга «Ро
|23.12.2019
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«Мегафон» и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
«Мегафон» и Booking.com заключили соглашение, чтобы предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 ст
|29.10.2019
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Сервис онлайн-бронирования Booking.com стал доступен в системе для организации комадировок «Ракета»
Сервис онлайн-бронирования Booking.com стал доступен в системе для организации командировок «Ракета». По словам представ
|02.01.2019
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Firefox перешел на темную сторону: На пустых вкладках теперь показывается реклама
прямоугольных полях внизу страницы. Рекламируются те отели, которые можно забронировать через сайт Booking.com, прямо в поле рекламы есть кнопка «Найти отель», ведущая на сайт. Реклама появила
|07.08.2018
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Sabre интегрирует контент Booking.com в новую платформу Content Services for Lodging
abre, поставщик технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, заключил новое соглашение с Booking.com, сервисом, предоставляющим путешественникам широкий выбор вариантов проживания. Т
|20.12.2016
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Украина начала уголовное преследование Booking.com из-за Крыма
Расследование деятельности Booking.comДеятельность онлайн-сервиса по бронированию отелей Booking.com на Украине может быть приостановлена. Причина – уголовное производство, начатое у
|02.11.2016
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Timescenery интегрировал систему онлайн-бронирования авто Rentalcars.com по модели full booking API
Российский онлайн-сервис Timescenery, конструктор путешествий и планов на каждый день, объявил об интеграции системы онлайн-бронирования авто Rentalcars.com по модели full booking API. Как сообщили CNews в Timescenery, это подразумевает полное использование всех технических наработок Rentalcars Connect — b2b-подразделения Rentalcars — в рамках конструктора путеше
|28.06.2016
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В Maps.me появятся 800 000 отелей из Booking.com
риложениях Maps.me для iOS и Android появились данные об отелях из базы системы онлайн-бронирования Booking.com, а также добавилась возможность забронировать номер. Теперь пользователь приложен
|29.04.2016
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Любовь к сотруднице обошлась главе Booking.com в $15 млн
бывший CEO компании Джеффри Бойд (Jeffery Boyd). Одновременно Хьюстону пришлось оставить пост главы Booking.com, которая принадлежит Priceline Group. На этой позиции его заменила операционный д
|20.04.2016
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ActiveCloud разместила в «облаке» сервис поиска попутчиков для совместных поездок Boombilla
Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) предоставила облачную инфраструктуру для сервиса совместных поездок компании Booking Group. В результате была обеспечена его высокая доступность, бесперебойная работа при одновременном подключении большого количества пользователей, сообщили CNews в ActiveCloud. Междунар
|13.10.2015
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Booking.com представила специальный сервис для деловых путешественников и работодателей
Booking.com, онлайн-платформа для бронирования размещения, представила Booking.com для бизнеса (booking.com/business) — сервис, разработанный специально для
|21.04.2015
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Booking.com запускает приложение мгновенных бронирований для Apple Watch
Приложение Booking Now, разработанное игроком рынка онлайн-бронирования Booking.com, в скором времени будет доступно для владельцев Apple Watch. Booking Now позволяе
|06.04.2015
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«Ростех» задумал создать медицинские аналоги GetTaxi, Viber и Booking.com
ны, информация об оказанных ими услугах централизованно не агрегируется. По следам GetTaxi, Viber и Booking.com Среди основных сервисов, которые предлагается создать в концепции НЦИ, самым доро
|22.09.2014
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В России хотят создать национальный аналог Booking.com
м сейчас очень активно бизнес-партнеров, которые могли бы создать российский аналог Tripadvisor или Booking.com», — сказал Мединский на слушаниях в Общественной палате в Москве. Глава министерс
|21.05.2014
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TripAdvisor.com, Booking.com и Expedia.com заподозрили в нечистоплотности
веб-сайтов, специализирующихся на бронировании и рейтингах отелей, — TripAdvisor.com, Expedia.com и Booking.com. Поводом к расследованию послужили жалобы со стороны интернет-пользователей и оте
Booking.com и организации, системы, технологии, персоны:
|Фаге Сергей 10 5
|Лисовский Евгений 20 4
|Путин Владимир 3454 4
|Жаров Александр 183 4
|Семенов Александр 166 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Бойко Елена 152 2
|Ахмеров Тимур 91 2
|Вольфсон Влад 59 2
|Евраев Михаил 266 2
|Кочаров Армен 25 2
|Мильнер Юрий 137 2
|Шулейко Даниил 17 2
|Сивидов Алексей 40 2
|Ивакин Роман 57 2
|Якубов Тимур 19 2
|Юртаев Дмитрий 7 2
|Мельников Вадим 13 2
|Тиктинский Эдуард 2 2
|Сигов Дмитрий 3 2
|Бегларян Геворг 3 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Свердлов Денис 201 2
|Садовенко Илья 65 1
|Михалев Евгений 98 1
|Березин Максим 144 1
|Песков Дмитрий 129 1
|Главчев Владимир 21 1
|Макаров Валентин 251 1
|Новиков Алексей 66 1
|Талдыкина Наталья 54 1
|Menke Shawn - Менке Шон 16 1
|Лобанов Герман 2 1
|Кушнир Леонид 19 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 1
|Яровая Ирина 72 1
|Карнаух Павел 8 1
|Мольский Александр 15 1
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