Выходцы из «Яндекса» запустили в России «убийцу» сбежавших из страны Airbnb и Booking.com ц, по данным ЕГРЮЛ. Конкуренция в России За последние несколько лет в России появилось множество сервисов краткосрочной аренды жилья. После ухода из страны в 2022 г. американской Airbnb и голландской Booking.com на российском рынке, по данным Infoline, лидируют «Авито путешествия», «Суточно.ру», «Циан» и «Яндекс» со его сервисом «Яндекс путешествия». По словам гендиректор «Infoline-аналитик

В России заработал отечественный аналог Booking. За ним стоит «дочка» МТС ся конкурировать Появление сервисов наподобие travel.mts.ru – это следствие ухода из России проекта Booking.com, крупнейшего игрока на мировом рынке букинга отелей. В начале марта 2022 г. он за

МТС купил российский «суверенный» Booking ем в трех тыс. населенных пунктах, говорится в сообщении МТС. Замена Booking В начале марта 2022 г. Booking.com закрыл возможность бронирования жилья в России и Белоруссии. Однако жители обоих

Booking.com потерял более 30% в доле трафика: анализ трафика клиентов Yota нии российского происхождения: 101Hotels.com, Sutochno.ru, Ostrovok и Tvil. Еще шесть — зарубежные: Booking.com, Tripadvisor, Airbnb, OneTwoTrip, Agoda и Trivago. Суточный объем трафика на все

Booking.com вернул долги российским отелям и туристам в отличие от конкурента, который их ограбил ing.com вернул средства российским туристам и отельерам Сервис бронирования гостиниц и апартаментов Booking.com рассчитался со своими российскими пользователями. Об этом рассказал CNews партнер

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников 5 марта Booking запретил бронировать номера в отелях России и Беларуси. А сервис Airbnb и вовсе закрыл доступ из этих стран и отменил все бронирования, начинающиеся 4 апреля и позже. Бронировать номер

Ушедший из России Booking заплатил в казну гигантский штраф о за Booking «взялись только сейчас». Оспорить штраф не удалось По данным судебной картотеки судов, Booking.com B.V. обратилась в Арбитражный суд Москвы 27 августа 2021 г. для обжалования оборо

Запущен «суверенный» Booking для путешествий по России ния номеров в отелях, гостиницах и хостелах. По своей сути это полноценный аналог западного проекта Booking.com, который решил присоединиться к антироссийским санкциям и прекратил предоставлять

Создатель российского конкурента Booking.com арестован за запрещенные вещества. Ему светят 20 лет тюрьмы аге было три крупных проекта. Первый – это «Островок», который можно считать отечественным аналогом Booking.com. Сервис позволяет бронировать отели, хостелы и апартаменты, Он был основан Фаге с

Власти России выписали Booking.com штраф космических размеров Супергигантский штраф Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала сервис Booking.com на 1,3 млрд руб. Согласно заявлению службы, столь серьезное наказание компания по

«Аэроклуб» в партнерстве с Amadeus интегрировал предложения по размещению от Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования эроклуб» в партнерстве с Amadeus завершил проект по внедрению предложений по размещению от компании Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования Time. Клиенты «Аэроклуба» – св

«Мегафон» и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России «Мегафон» и Booking.com предлагают забронировать отель в России и получить бесплатную связь в подарок. Ак

«Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира ународного роуминга, действующую в 130 странах мира. Партнером оператора выступила тревел-платформа Booking.com. К участию в акции подключились более 1 млн отелей в 130 странах мира. Услуга «Ро

«Мегафон» и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира «Мегафон» и Booking.com заключили соглашение, чтобы предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 ст

Сервис онлайн-бронирования Booking.com стал доступен в системе для организации комадировок «Ракета» Сервис онлайн-бронирования Booking.com стал доступен в системе для организации командировок «Ракета». По словам представ

Firefox перешел на темную сторону: На пустых вкладках теперь показывается реклама прямоугольных полях внизу страницы. Рекламируются те отели, которые можно забронировать через сайт Booking.com, прямо в поле рекламы есть кнопка «Найти отель», ведущая на сайт. Реклама появила

Sabre интегрирует контент Booking.com в новую платформу Content Services for Lodging abre, поставщик технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, заключил новое соглашение с Booking.com, сервисом, предоставляющим путешественникам широкий выбор вариантов проживания. Т

Украина начала уголовное преследование Booking.com из-за Крыма Расследование деятельности Booking.comДеятельность онлайн-сервиса по бронированию отелей Booking.com на Украине может быть приостановлена. Причина – уголовное производство, начатое у

Timescenery интегрировал систему онлайн-бронирования авто Rentalcars.com по модели full booking API Российский онлайн-сервис Timescenery, конструктор путешествий и планов на каждый день, объявил об интеграции системы онлайн-бронирования авто Rentalcars.com по модели full booking API. Как сообщили CNews в Timescenery, это подразумевает полное использование всех технических наработок Rentalcars Connect — b2b-подразделения Rentalcars — в рамках конструктора путеше

В Maps.me появятся 800 000 отелей из Booking.com риложениях Maps.me для iOS и Android появились данные об отелях из базы системы онлайн-бронирования Booking.com, а также добавилась возможность забронировать номер. Теперь пользователь приложен

Любовь к сотруднице обошлась главе Booking.com в $15 млн бывший CEO компании Джеффри Бойд (Jeffery Boyd). Одновременно Хьюстону пришлось оставить пост главы Booking.com, которая принадлежит Priceline Group. На этой позиции его заменила операционный д

ActiveCloud разместила в «облаке» сервис поиска попутчиков для совместных поездок Boombilla Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) предоставила облачную инфраструктуру для сервиса совместных поездок компании Booking Group. В результате была обеспечена его высокая доступность, бесперебойная работа при одновременном подключении большого количества пользователей, сообщили CNews в ActiveCloud. Междунар

Booking.com представила специальный сервис для деловых путешественников и работодателей Booking.com, онлайн-платформа для бронирования размещения, представила Booking.com для бизнеса (booking.com/business) — сервис, разработанный специально для

Booking.com запускает приложение мгновенных бронирований для Apple Watch Приложение Booking Now, разработанное игроком рынка онлайн-бронирования Booking.com, в скором времени будет доступно для владельцев Apple Watch. Booking Now позволяе

«Ростех» задумал создать медицинские аналоги GetTaxi, Viber и Booking.com ны, информация об оказанных ими услугах централизованно не агрегируется. По следам GetTaxi, Viber и Booking.com Среди основных сервисов, которые предлагается создать в концепции НЦИ, самым доро

В России хотят создать национальный аналог Booking.com м сейчас очень активно бизнес-партнеров, которые могли бы создать российский аналог Tripadvisor или Booking.com», — сказал Мединский на слушаниях в Общественной палате в Москве. Глава министерс