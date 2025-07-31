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Booking.com

Booking.com

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


31.07.2025 Выходцы из «Яндекса» запустили в России «убийцу» сбежавших из страны Airbnb и Booking.com

ц, по данным ЕГРЮЛ. Конкуренция в России За последние несколько лет в России появилось множество сервисов краткосрочной аренды жилья. После ухода из страны в 2022 г. американской Airbnb и голландской Booking.com на российском рынке, по данным Infoline, лидируют «Авито путешествия», «Суточно.ру», «Циан» и «Яндекс» со его сервисом «Яндекс путешествия». По словам гендиректор «Infoline-аналитик
15.11.2022 В России заработал отечественный аналог Booking. За ним стоит «дочка» МТС

ся конкурировать Появление сервисов наподобие travel.mts.ru – это следствие ухода из России проекта Booking.com, крупнейшего игрока на мировом рынке букинга отелей. В начале марта 2022 г. он за
13.07.2022 МТС купил российский «суверенный» Booking

ем в трех тыс. населенных пунктах, говорится в сообщении МТС. Замена Booking В начале марта 2022 г. Booking.com закрыл возможность бронирования жилья в России и Белоруссии. Однако жители обоих

20.04.2022 Booking.com потерял более 30% в доле трафика: анализ трафика клиентов Yota

нии российского происхождения: 101Hotels.com, Sutochno.ru, Ostrovok и Tvil. Еще шесть — зарубежные: Booking.com, Tripadvisor, Airbnb, OneTwoTrip, Agoda и Trivago. Суточный объем трафика на все

12.04.2022 Booking.com вернул долги российским отелям и туристам в отличие от конкурента, который их ограбил

ing.com вернул средства российским туристам и отельерам Сервис бронирования гостиниц и апартаментов Booking.com рассчитался со своими российскими пользователями. Об этом рассказал CNews партнер
12.04.2022 Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

5 марта Booking запретил бронировать номера в отелях России и Беларуси. А сервис Airbnb и вовсе закрыл доступ из этих стран и отменил все бронирования, начинающиеся 4 апреля и позже.  Бронировать номер
08.04.2022 Ушедший из России Booking заплатил в казну гигантский штраф

о за Booking «взялись только сейчас». Оспорить штраф не удалось По данным судебной картотеки судов, Booking.com B.V. обратилась в Арбитражный суд Москвы 27 августа 2021 г. для обжалования оборо
10.03.2022 Запущен «суверенный» Booking для путешествий по России

ния номеров в отелях, гостиницах и хостелах. По своей сути это полноценный аналог западного проекта Booking.com, который решил присоединиться к антироссийским санкциям и прекратил предоставлять
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за запрещенные вещества. Ему светят 20 лет тюрьмы

аге было три крупных проекта. Первый – это «Островок», который можно считать отечественным аналогом Booking.com. Сервис позволяет бронировать отели, хостелы и апартаменты, Он был основан Фаге с
27.08.2021 Власти России выписали Booking.com штраф космических размеров

Супергигантский штраф Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала сервис Booking.com на 1,3 млрд руб. Согласно заявлению службы, столь серьезное наказание компания по
05.08.2021 «Аэроклуб» в партнерстве с Amadeus интегрировал предложения по размещению от Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования

эроклуб» в партнерстве с Amadeus завершил проект по внедрению предложений по размещению от компании Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования Time. Клиенты «Аэроклуба» – св
10.06.2020 «Мегафон» и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

«Мегафон» и Booking.com предлагают забронировать отель в России и получить бесплатную связь в подарок. Ак
23.12.2019 «Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира

ународного роуминга, действующую в 130 странах мира. Партнером оператора выступила тревел-платформа Booking.com. К участию в акции подключились более 1 млн отелей в 130 странах мира. Услуга «Ро
23.12.2019 «Мегафон» и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

«Мегафон» и Booking.com заключили соглашение, чтобы предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 ст
29.10.2019 Сервис онлайн-бронирования Booking.com стал доступен в системе для организации комадировок «Ракета»

Сервис онлайн-бронирования Booking.com стал доступен в системе для организации командировок «Ракета». По словам представ
02.01.2019 Firefox перешел на темную сторону: На пустых вкладках теперь показывается реклама

прямоугольных полях внизу страницы. Рекламируются те отели, которые можно забронировать через сайт Booking.com, прямо в поле рекламы есть кнопка «Найти отель», ведущая на сайт. Реклама появила
07.08.2018 Sabre интегрирует контент Booking.com в новую платформу Content Services for Lodging

abre, поставщик технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, заключил новое соглашение с Booking.com, сервисом, предоставляющим путешественникам широкий выбор вариантов проживания. Т
20.12.2016 Украина начала уголовное преследование Booking.com из-за Крыма

Расследование деятельности Booking.comДеятельность онлайн-сервиса по бронированию отелей Booking.com на Украине может быть приостановлена. Причина – уголовное производство, начатое у
02.11.2016 Timescenery интегрировал систему онлайн-бронирования авто Rentalcars.com по модели full booking API

Российский онлайн-сервис Timescenery, конструктор путешествий и планов на каждый день, объявил об интеграции системы онлайн-бронирования авто Rentalcars.com по модели full booking API. Как сообщили CNews в Timescenery, это подразумевает полное использование всех технических наработок Rentalcars Connect — b2b-подразделения Rentalcars — в рамках конструктора путеше
28.06.2016 В Maps.me появятся 800 000 отелей из Booking.com

риложениях Maps.me для iOS и Android появились данные об отелях из базы системы онлайн-бронирования Booking.com, а также добавилась возможность забронировать номер. Теперь пользователь приложен
29.04.2016 Любовь к сотруднице обошлась главе Booking.com в $15 млн

бывший CEO компании Джеффри Бойд (Jeffery Boyd). Одновременно Хьюстону пришлось оставить пост главы Booking.com, которая принадлежит Priceline Group. На этой позиции его заменила операционный д
20.04.2016 ActiveCloud разместила в «облаке» сервис поиска попутчиков для совместных поездок Boombilla

Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) предоставила облачную инфраструктуру для сервиса совместных поездок компании Booking Group. В результате была обеспечена его высокая доступность, бесперебойная работа при одновременном подключении большого количества пользователей, сообщили CNews в ActiveCloud. Междунар
13.10.2015 Booking.com представила специальный сервис для деловых путешественников и работодателей

Booking.com, онлайн-платформа для бронирования размещения, представила Booking.com для бизнеса (booking.com/business) — сервис, разработанный специально для

21.04.2015 Booking.com запускает приложение мгновенных бронирований для Apple Watch

Приложение Booking Now, разработанное игроком рынка онлайн-бронирования Booking.com, в скором времени будет доступно для владельцев Apple Watch. Booking Now позволяе
06.04.2015 «Ростех» задумал создать медицинские аналоги GetTaxi, Viber и Booking.com

ны, информация об оказанных ими услугах централизованно не агрегируется. По следам GetTaxi, Viber и Booking.com Среди основных сервисов, которые предлагается создать в концепции НЦИ, самым доро
22.09.2014 В России хотят создать национальный аналог Booking.com

м сейчас очень активно бизнес-партнеров, которые могли бы создать российский аналог Tripadvisor или Booking.com», — сказал Мединский на слушаниях в Общественной палате в Москве. Глава министерс
21.05.2014 TripAdvisor.com, Booking.com и Expedia.com заподозрили в нечистоплотности

веб-сайтов, специализирующихся на бронировании и рейтингах отелей, — TripAdvisor.com, Expedia.com и Booking.com. Поводом к расследованию послужили жалобы со стороны интернет-пользователей и оте

Публикаций - 126, упоминаний - 158

Booking.com и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 37
Yandex - Яндекс 9216 26
Meta Platforms - Facebook 4621 22
Huawei 4677 18
Apple Inc 13156 18
X Corp - Twitter 2938 13
Microsoft Corporation 25775 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
Ростелеком 10948 11
VK - Mail.ru Group 3602 11
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 8
PayPal 671 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Samsung Electronics 11065 6
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 5
Leica Camera 282 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
SAP SE 5601 5
Alibaba Group 473 5
9594 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
Agoda 8 4
МегаФон 10742 4
Dropbox 527 4
Canva 38 3
Adobe Figma 73 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Oracle Corporation 7074 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
IXcellerate - Икселерейт 153 3
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
АйТи 1519 2
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 2
eBay Inc 1640 17
Airbnb 101 16
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 15
Uber 357 13
Геометрия НПО 165 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 8
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 8
TripAdvisor 41 8
Microsoft - LinkedIn 699 8
Visa International 1993 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
Expedia Group 136 7
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
МТС Трэвел - MTS Travel 292 5
Суточно АО - Суточно.ру 19 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
ЦИАН - CIAN 192 4
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 35 3
101Hotels.com 456 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Альфа-Банк 1979 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
British Airways - British Midland International 127 2
Аэроклуб 28 2
Nike 195 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 2
Фонд поддержки российского программного обеспечения - Фонд поддержки отечественного ПО 7 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 36
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 24
Бронирование - Booking 983 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 18
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 16
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 494 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 15
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 15
Оповещение и уведомление - Notification 5945 15
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 13
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 12
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 12
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 11
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 11
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
SIM-card - Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 84 10
Google Android 15244 29
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 17
Apple iOS 8583 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 11
Apple - App Store 3109 9
Opera Browser - Браузер 1050 9
Rakuten Viber 665 8
Google Chrome - браузер 1701 7
Shazam 42 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
Kingsoft Office Software - WPS Office 51 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 5
VK - Mail.ru Maps.me 55 4
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 4
Honor SuperCharge 193 4
Samsung SVR-диктофон 464 4
FreePik 1841 4
Apple iPad 4012 4
Apple macOS 2419 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Google VirusTotal 108 3
Proton Technologies - ProtonVPN 23 3
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 3
Sabre Red 360 and GetThere 13 3
OpenAI - ChatGPT 720 3
Notion Labs - Notion 56 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 9 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
Microsoft Windows 16882 3
Huawei Mate - серия смартфонов 453 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 3
Фаге Сергей 10 5
Лисовский Евгений 20 4
Путин Владимир 3454 4
Жаров Александр 183 4
Семенов Александр 166 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Никифоров Николай 1138 3
Бойко Елена 152 2
Ахмеров Тимур 91 2
Вольфсон Влад 59 2
Евраев Михаил 266 2
Кочаров Армен 25 2
Мильнер Юрий 137 2
Шулейко Даниил 17 2
Сивидов Алексей 40 2
Ивакин Роман 57 2
Якубов Тимур 19 2
Юртаев Дмитрий 7 2
Мельников Вадим 13 2
Тиктинский Эдуард 2 2
Сигов Дмитрий 3 2
Бегларян Геворг 3 2
Белоусов Сергей 254 2
Свердлов Денис 201 2
Садовенко Илья 65 1
Михалев Евгений 98 1
Березин Максим 144 1
Песков Дмитрий 129 1
Главчев Владимир 21 1
Макаров Валентин 251 1
Новиков Алексей 66 1
Талдыкина Наталья 54 1
Menke Shawn - Менке Шон 16 1
Лобанов Герман 2 1
Кушнир Леонид 19 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 1
Яровая Ирина 72 1
Карнаух Павел 8 1
Мольский Александр 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 70
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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