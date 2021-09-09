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Booking.com


09.09.2021 Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль 1
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 2
27.08.2021 Власти России выписали Booking.com штраф космических размеров 5
05.07.2021 FinalPrice привлекла $1 млн от OKS Group, Sistema VC и Almaz Capital 1
22.09.2020 eBay запустил кэшбэк-сервис для покупателей в России 1
21.09.2020 App Annie: летом россияне потратили в приложениях для путешествий $2,1 миллиона 1
10.06.2020 «Мегафон» и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России 2
21.04.2020 Сервис Microsoft 365 стал доступен по всему миру 1
14.01.2020 Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор 1
23.12.2019 «Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира 6
23.12.2019 «Мегафон» и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира 1
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 1
29.10.2019 Сервис онлайн-бронирования Booking.com стал доступен в системе для организации комадировок «Ракета» 2
17.09.2019 Опасная FANTA: известный Android-троян сменил тактику и «заработал» десятки миллионов рублей на российских пользователях 1
12.08.2019 Sabre отчиталась за квартал и улучшила финансовый прогноз на 2019 год 1
23.07.2019 Sabre представила новое решение для бронирования гостиничного контента 1
11.06.2019 Mozilla готовит к выпуску платный Firefox 1
07.06.2019 Новый удар по Huawei. На смартфоны компании не будут устанавливаться WhatsApp, Instagram и Facebook 2
14.05.2019 Обзор смартфона Huawei P30: снимает не хуже P30 Pro 1
22.04.2019 Обзор смартфона Honor 10i: яркий камерофон 1
06.03.2019 Исправлена проблема, из-за которой Firefox «тормозил» восемь лет 1
30.01.2019 Apple перенесла в Россию персональные данные россиян 1
21.01.2019 Роскомнадзор завел дело на 5 тыс. рублей против Facebook и Twitter 1
02.01.2019 Firefox перешел на темную сторону: На пустых вкладках теперь показывается реклама 1
04.12.2018 Обзор смартфона Huawei Mate 20: мощный камерофон 1
14.11.2018 Власти не прочь заменить блокировки оборотными штрафами с интернет-компаний 1
23.08.2018 Обзор смартфона Honor Play 1
07.08.2018 Sabre интегрирует контент Booking.com в новую платформу Content Services for Lodging 3
10.06.2018 Обзор смартфона Honor 10. «Искусственный интеллект в среднем сегменте» 1
22.12.2017 В MAPS.ME появились маршруты на метро и рекомендации в шаговой доступности 1
10.11.2017 Alibaba потратит $30 млн на перенос данных пользователей в Россию 1
11.08.2017 От вируса под Mac спасает только переустановка ОС 1
02.08.2017 Данные всех, кто работает на ПК в госорганах, будут хранить для нужд ФСО 1
21.06.2017 Обзор смартфона Huawei P10 Plus. Полноразмерный фотофлагман 1
17.05.2017 Обзор смартфона Huawei Honor 8 Pro и часов Huawei Watch: оптимальный тандем 1
19.04.2017 Twitter переносит персональные данные пользователей в Россию 1
05.04.2017 Обзор смартфона Huawei P10: флагманский камерофон 1
31.01.2017 В мобильном приложении Maps.me появился умный поиск 1
05.01.2017 Обзор планшета Huawei MediaPad M3 1
20.12.2016 Украина начала уголовное преследование Booking.com из-за Крыма 1

Публикаций - 75, упоминаний - 98

Booking.com упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7158 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 10
VK - Mail.ru Group 2484 10
Apple Inc - Эппл Рус 7713 6
Microsoft Corporation 11110 6
Facebook 3766 4
Samsung Electronics 5686 4
Twitter 2204 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 4
Yandex - Яндекс 4101 3
Alibaba Group 298 3
Sabre Corporation 116 3
SAP SE 3216 3
PayPal 441 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
IBM 3546 2
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
АйТи 752 2
Lenovo Group 1638 1
Ланит ГК 1158 1
Philips 724 1
Xiaomi 904 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Harman Kardon 167 1
App Annie 73 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
Netscape Communications Corporation 50 1
Sabre Airline Solutions 13 1
Прогноз 196 1
Крок 1221 1
VMware 1829 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Dell EMC 2411 1
Huawei 2731 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Dell Technologies 133 1
Intel Corporation 4186 1
Uber 257 8
Uber Technologies 258 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 7
eBay Inc 531 4
AliExpress 275 4
LinkedIn 520 3
TripAdvisor 33 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
iHerb - маркетплейс 12 1
Getty Images 16 1
Sabre Travel Network 36 1
Castorama - Касторама 16 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Pandao 21 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Май - Российская торговая компания 49 1
РесурсТранс 16 1
SBI Bank 13 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Avito - Авито 171 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Visa International 1346 1
Альфа-Банк 1126 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 16
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 10
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 7
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 42 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 105 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 339 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Умное ЖКХ 12 1
Flash 476 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 1
Hospitality Solutions - Hospitality Management Solutions - Hospitality Management - Управление в индустрии гостеприимства 5 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 35 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Kubernetes 307 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Google Android 10751 22
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 17
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 10
Apple iOS 5742 8
VK - Mail.ru Одноклассники 858 4
VK - Mail.ru Maps.me 45 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Rakuten Viber 429 3
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 3
Proton Technologies - ProtonVPN 7 3
Sabre Content Services for Lodging 3 2
Huawei nova - Серия смартфона 58 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 2
Java - Язык программирования 1178 2
Google Chrome - браузер 1117 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 2
Sabre Red 360 and GetThere 7 2
Huawei Mate - серия смартфонов 183 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 2
Huawei P - Серия смартфонов 72 2
Microsoft Edge - Браузер 984 2
Visa Signature 1 1
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 5 1
МТС Cashback - MTS Cashback 8 1
EA - Firemonkeys Studios - Real Racing - Компьютерная игра (автосимулятор) 31 1
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 27 1
Group-IB THI - Group-IB Threat Hunting Intelligence 5 1
Microsoft PowerPoint Presenter Coach 2 1
Netscape Communicator 1 1
Netscape Navigator - браузер 10 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
Trivago - сервис по поиску отелей и сравнения цен на них 6 1
Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 1 1
WolframAlpha - База знаний и набор вычислительных алгоритмов 9 1
SUSE CaaS Platform 5 1
Sabre Hospitality Intelligent Retailing Platform 1 1
Sabre GDS 13 1
Sabre API 7 1
Жаров Александр 165 4
Никифоров Николай 1126 2
Путин Владимир 1826 2
Вольфсон Влад 55 2
Семенов Александр 69 2
Курюмов Анатолий 1 1
Сафронов Роман 33 1
Марков Сергей 2 1
Ельчинский Сергей 2 1
Подуков Игорь 3 1
Beard Chris - Крис Берд 12 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Миркасымов Рустам 7 1
Bandourian Ripsy - Бандуриан Рипси 1 1
Bleddyn Jane - Бледдин Джейн 1 1
Вахов Алексей 2 1
Сивидов Алексей 31 1
Костен Артур 1 1
Витченко Алексей 4 1
Матушкин Алексей 1 1
Починок Николай 8 1
Извеков Алексей 6 1
Котилевский Александр 2 1
Карпинский Владислав 2 1
Кретов Илья 11 1
Буйлов Юрий 13 1
Мольский Александр 11 1
Карнаух Павел 5 1
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 11 1
Кушнир Леонид 16 1
Лобанов Герман 2 1
Menke Shawn - Менке Шон 14 1
Талдыкина Наталья 24 1
Главчев Владимир 17 1
Березин Максим 60 1
Михалев Евгений 40 1
Садовенко Илья 60 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 7
Германия - Федеративная Республика 3648 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
Украина 3374 4
Европа 3766 4
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Индия - Республика 2175 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Япония 2792 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Бразилия - Федеративная Республика 1128 2
Франция - Французская Республика 2130 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Канада 1307 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Польша - Республика 831 2
Казахстан - Республика 2637 2
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Норвегия - Королевство 430 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
Южная Корея - Республика 1463 1
Восточная Европа 1682 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Румыния 344 1
Новая Зеландия 292 1
Чили - Республика 121 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Хорватия - Республика 118 1
Черногория 86 1
Северная Македония - Республика 38 1
Никарагуа - Республика 31 1
Кипр - Республика 247 1
Эстония - Эстонская Республика 417 1
Нидерланды 976 1
Болгария - Республика 306 1
Северная Америка 1413 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 10
Thomson Reuters - Рейтер 1741 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Reddit 198 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Медуза - Meduza 18 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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