Запущен «суверенный» Booking для путешествий по России

РЖД запустили сервис бронирования номеров, способный заменить собой ушедший из России Booking. Проект разрабатывался с марта 2021 г. Российские власти впервые заговорили о необходимости создания национальной системы бронирования номеров еще в 2014 г., но проект так и не был реализован. Не исключено, что ею станет новый сервис РЖД.

Booking с российскими корнями

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) сообщила CNews о запуске отечественного сервиса поиска и бронирования номеров в отелях, гостиницах и хостелах. По своей сути это полноценный аналог западного проекта Booking.com, который решил присоединиться к антироссийским санкциям и прекратил предоставлять свои услуги россиянам. На 10 марта 2022 г. Booking не находил номера для бронирования в пределах России, но отлично делал это за ее пределами.

На момент публикации материала новый сервис РЖД не имел названия, но полностью функционировал. Для бронирования номера необходимо зарегистрироваться в сервисе, притом учетная запись с основного сайта РЖД не подходит. При регистрации пользователю нужно указать свои фамилию, имя, электронную почту, номер телефона и дату рождения.

Отечественный заменитель Booking

На вопрос CNews, как долго длилась разработка сервиса, представители РЖД ответили: «Концепция развития туристических перевозок пассажиров была утверждена в холдинге РЖД в марте 2021 г., разработка портала была закончена в ноябре (2021 г. – прим. CNews), после чего проводилось тестирование сервиса в режиме опытной эксплуатации».

Как долго специалисты собирались тестировать сервис, представители РЖД уточнять не стали. На запрос CNews, связан ли его запуск именно в марте 2022 г. с уходом Booking, они рассказали: «В начале марта 2022 г. в связи со сложившейся обстановкой и в целях поддержки внутреннего туризма было решено запустить сервис для пассажиров».

Пользоваться оригинальным Booking в России больше нельзя

На день запуска к проекту было подключено около 60 тыс. отелей и гостиниц. Он позволяет искать номера по всему миру, однако редакции CNews на момент публикации материала не удалось найти хотя бы одно место размещения за пределами России.

Также в РЖД сообщили, что сервис базируется сугубо на отечественном программном обеспечении. Это означает, что в условиях жестких санкций со стороны иностранных государств и бегства из России крупнейших ИТ-компаний мира сервис будет работать стабильно.

Возможностей будет больше

Перед бронированием того или иного номера на новом проекте РЖД пользователь может ознакомиться с информацией об услугах, которые предлагают отели в интересующем его городе. Также сайт поддерживает систему рейтингов и накапливает отзывы пользователей об отелях и хостелах.

Раздел сервиса, посвященный экскурсиям

Представители РЖД заверили CNews, что в дальнейшем функциональные возможности сервиса будут расширяться. В настоящее время пользователям открыт доступ заказам экскурсии по нужным им местам и населенным пунктам. В посвященном этому виду досуга разделе представлена детальная информация о самой экскурсионной программе, а также о дате ее проведения и об условиях участия в ней.

Российские власти давно мечтали об «импортозамещенном» Booking

О необходимости запуска в России отечественного аналога сервиса Booking российские власти впервые задумались еще восемь лет назад, в 2014 г. На тот момент речь шла о полноценной российской национальной системе бронирования отелей. Проект по ее созданию даже был включен в стратегию развития туризма в стране, рассчитанную до 2020 г. В итоге система так и не была создана.

Форма регистрации/бронирования на сайте РЖД

Вернуться к этому вопросу власти решили в конце июля 2021 г., когда Правительство России приступило к обсуждению плана мероприятий по реализации стратегии развития туризма в стране до 2035 г. «Импортозамещенный» Booking, согласно этому плану, должен был заработать до 2024 г. Упоминаний РЖД как потенциального разработчика сервиса на тот момент не было.

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Между тем, в России все эти годы работали частные сервисы бронирования номеров. Один из них, существующий с лета 2011 г., носит название «Островок». Его запустил известный «биохакер» Сергей Фаге. Как сообщал CNews, в сентябре 2021 г. он был арестован за попытку контрабанды наркотиков. На 10 марта 2022 г. «Островок» исправно функционировал.

Добавим также, что в конце августа 2021 г. ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением. Дело было заведено по жалобе «Опоры России», вице-президент которой считает, что сервис занимает 80% рынка. В ноябре 2021 г. Booking подал апелляцию, но в конце января 2022 г. Суд признал первоначальное наказание законным.