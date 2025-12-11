Разделы

Здравоохранение Превентивная медицина Антивозрастная медицина Preventage medicine Антиэйдж-медицина Antiage medicine Биохакинг Biohacking


 

СОБЫТИЯ


11.12.2025 Телемедицина для врачей-генетиков: Basis Genomic Group запустила онлайн-консультации с помощью сервиса MILA от N3.Health 1
22.10.2025 Цифровая профилактика: в России стартует первое крупное исследование о влиянии образовательных информационных технологий на здоровье 1
22.05.2025 «Первый Бит» выпустил новое решение - онлайн-запись клиентов с сайта компании 1
27.08.2024 Игорь Володин, HealthTech эксперт: ИТ помогают людям заботиться о своем физическом и ментальном здоровье 1
06.06.2024 «Сколково» планирует поиск инновационных решений для wellness-индустрии 1
29.05.2024 В России впервые запустили сервис умной диагностики здоровья по видеоселфи 1
03.04.2024 Образовательный холдинг Ultimate Education выкупил 100% МИИН 1
29.03.2024 Skillbox запускает направление велнес-образования вместе с ведущими медицинскими университетами 2
01.10.2023 Bioniq запускает в России ИИ-сервис по индивидуальному подбору витаминов 1
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 2
17.04.2023 Фонд «Сколково» и «Инфосистемы джет» продлевают отбор участников в акселераторе Safety Digital Tech 1
15.11.2022 В России заработал отечественный аналог Booking. За ним стоит «дочка» МТС 1
24.06.2022 В России запущен новый телемедицинский сервис 2
10.03.2022 Запущен «суверенный» Booking для путешествий по России 1
09.03.2022 Цифровая медицина находится на пороге «большого скачка» 1
22.02.2022 7 предсказаний футуристов — перспективы следующего тысячелетия 1
02.12.2021 В Ornament появилась интеграция с Apple Health 1
15.09.2021 «Медси» с партнерами запускает акселерационную программу в здравоохранении 1
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 3
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 1
27.02.2020 «Медси» и Bioniq запускают федеральную платформу биохакинга 1
28.01.2019 Сергей Шерстобитов -

Революция в бизнес-моделях интеграторов – зеркало цифровой трансформации

 1
05.06.2018 ИТ в здравоохранении: развитие продолжается 1
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
19.04.2018 МТС и «Медси» запустили телемедицинскую платформу SmartMed 1
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
22.12.2017 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
31.05.2017 Информатизация пока усложняет работу врача 1
10.03.2017 Путина просят применить ИТ для борьбы со старостью 3
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 2

Публикаций - 30, упоминаний - 38

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 4
Ростелеком 10311 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4529 2
8992 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МЦИТЗ АНО - Московский центр инновационных технологий в здравоохранении - Medtech Moscow - Технопарк медтех 6 1
ТелеМедХаб 4 1
Promobot - Промобот 150 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1504 1
Крок - Croc 1814 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 1
Schneider Electric 591 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Brother - Brother Industries - Бразер 205 1
ТелеМед 14 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 152 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 1
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 10 1
Apple Inc 12629 1
AIBY - ЭЙБИ 1 1
Cisco Systems 5223 1
БАРС Груп 559 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 167 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
СП.АРМ 50 1
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 1
Сван 28 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 1
McKinsey & Company Int 270 1
Data Matrix - Дата Матрикс 83 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 51 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 1
PayPal 661 1
Vonage 37 1
Nutanix 108 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1146 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 190 1
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 28 1
Лаборатория знаний 9 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
РЖД - Российские железные дороги 2002 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 101 3
bioniq Health-tech Solutions - Байоник-Медси 3 2
Лента - Сеть розничной торговли 2271 2
Фармстандарт АО 45 2
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 32 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 2
Stada 26 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 2
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Сургутнефтегаз - КИНЕФ - Киришинефтеоргсинтез - Киришский НПЗ - Киришиавтосервис 4 1
РуноМед 1 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 59 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Технологии 3 1
Roche Holding - Холдинг Рош 24 1
Uber 337 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 107 1
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 1
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 1
Инвитро - Invitro 74 1
AstraZeneca - АстраЗенека 57 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
Алтай Вистерра 1 1
Институт Красоты на Арбате - Клиника активного долголетия 1 1
Синтол НПК - научно-производственная компания 2 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 35 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
Семейный доктор - Альфа-Центр Здоровья 8 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 40 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 33 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Технология здоровья 8 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 5
Совет при президенте Российской Федерации 200 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2731 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4900 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 12
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 11
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1318 10
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7415 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8737 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12350 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5920 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 4
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 912 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8912 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4678 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12385 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6151 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 625 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2715 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2696 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13344 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12273 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7747 2
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 267 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13646 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 6
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 5
ЕМИАС Электронный рецепт 90 5
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 4
Booking.com 118 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 2
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 2
VK - Mail.ru Дети 10 2
VK - Mail.ru Здоровье 24 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - ЕАВИИАС МСЭ ФГИС - Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы 2 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Google Android 14686 1
Apple iOS 8243 1
Brother Secure Print+ 1 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 1
Apple - App Store 3009 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7365 1
Apple Health 12 1
AIBY Smart Mirror 1 1
1С:Медицина 52 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 39 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 51 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 135 1
Национальный проект - Здравоохранение 24 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 1
Яндекс.Турбо-страницы 6 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 1
Скворцова Вероника 69 5
Фаге Сергей 9 3
Каграманян Игорь 2 2
Брусилова Елена 7 2
Путин Владимир 3352 2
Репик Алексей 8 2
Захаров Алексей 47 2
Али Максим 11 2
Глушков Иван 9 2
Поликарпов Александр 7 2
Петухов Максим 13 2
Макаров Владимир 76 2
Паперный Евгений 11 2
Миронович Филипп 11 2
Подлипский Никита 2 1
Скальный Анатолий 2 1
Осокина Ольга 1 1
Шеварнадзе Софико 1 1
Аксенова Вероника 2 1
Казарян Давид 1 1
Диркс Артем 4 1
Володин Игорь 1 1
Гончар Ната 1 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Лебедев Артемий 103 1
Иванов Сергей 398 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Федотов Вадим 11 1
Дремлюг Андрей 3 1
Зырянов Илья 17 1
Симаков Олег 113 1
Владзимирский Антон 13 1
Анкудинов Николай 19 1
Морозов Михаил 17 1
Бахаев Алексей 13 1
Яндулов Максим 3 1
Гречушкин Владимир 5 1
Храмова Ольга 3 1
Природова Ольга 3 1
Степанова Ольга 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 5
Азия - Азиатский регион 5749 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 3
Беларусь - Белоруссия 6030 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 3
Индия - Bharat 5698 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 3
Великобритания - Лондон 2407 2
Европа 24638 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1150 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Украина 7796 1
Армения - Республика 2369 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1355 1
Узбекистан - Республика 1872 1
Бразилия - Федеративная Республика 2451 1
Казахстан - Республика 5796 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 1
Россия - СФО - Новосибирск 4652 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 1
Россия - ЮФО - Севастополь 581 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 999 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1870 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 799 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1309 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 432 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 938 1
Россия - СЗФО - Псковская область 670 1
Россия - ДФО - Магаданская область 477 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1420 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 360 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 12
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1676 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 9
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 467 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6410 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 8
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 5
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 5
Здравоохранение - Реабилитация 417 5
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 208 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 4
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 371 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5402 3
Ботаника - Растения - Plantae 1113 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 3
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 44 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 3
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 113 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
Экономический эффект 1218 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 2
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2176 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
Tatler 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 2
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
CB Insights 10 1
CNews Fast рейтинг 54 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 10 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 8 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 6 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 11 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 4
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
День молодёжи - 27 июня 999 1
