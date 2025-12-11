Получите все материалы CNews по ключевому слову
Здравоохранение Превентивная медицина Антивозрастная медицина Preventage medicine Антиэйдж-медицина Antiage medicine Биохакинг Biohacking
- Иногда, чтобы перезагрузить организм для достижения успеха и целей, необходимо совершить настоящий «взлом» системы. Сделать это можно, используя технологии биохакинга — популярной оздоровительной практики, к которой часто обращаются спортсмены и бизнесмены.
- Здравоохранение
- Старость - Старение человека - Геронтология
- Биотехнология - Biotechnology
- Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген
СОБЫТИЯ
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
|Скворцова Вероника 69 5
|Фаге Сергей 9 3
|Каграманян Игорь 2 2
|Брусилова Елена 7 2
|Путин Владимир 3352 2
|Репик Алексей 8 2
|Захаров Алексей 47 2
|Али Максим 11 2
|Глушков Иван 9 2
|Поликарпов Александр 7 2
|Петухов Максим 13 2
|Макаров Владимир 76 2
|Паперный Евгений 11 2
|Миронович Филипп 11 2
|Подлипский Никита 2 1
|Скальный Анатолий 2 1
|Осокина Ольга 1 1
|Шеварнадзе Софико 1 1
|Аксенова Вероника 2 1
|Казарян Давид 1 1
|Диркс Артем 4 1
|Володин Игорь 1 1
|Гончар Ната 1 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Лебедев Артемий 103 1
|Иванов Сергей 398 1
|Чернышенко Дмитрий 575 1
|Федотов Вадим 11 1
|Дремлюг Андрей 3 1
|Зырянов Илья 17 1
|Симаков Олег 113 1
|Владзимирский Антон 13 1
|Анкудинов Николай 19 1
|Морозов Михаил 17 1
|Бахаев Алексей 13 1
|Яндулов Максим 3 1
|Гречушкин Владимир 5 1
|Храмова Ольга 3 1
|Природова Ольга 3 1
|Степанова Ольга 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
|Vc.ru - Виси.ру 39 1
|Tatler 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406744, в очереди разбора - 733171.
Создано именных указателей - 187185.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.