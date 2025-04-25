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Диркс Артем
|25.04.2025
|Система учета и управления на базе «1С» повысила качество обслуживания сити-курорта GREMM 1
|21.03.2024
|Удмуртский республиканский центр иммунологии и аллергологии «Аллегро» настроил передачу СЭМД в реестр с помощью модуля для «1С» 1
Диркс Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 176 1
|РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 155 1
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