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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178141
ИКТ 13848
Организации 10776
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Высоцкая Юлия


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 Аптечная сеть «Максавит» повысила маржинальность за счет автоматизации прямых закупок у производителей 1
21.12.2020 «Сбер» начал продажи 10-дюймового смарт-дисплея SberPortal. Цена 1
20.03.2020 «Яндекс.Эфир» открывает платформу для создателей видеоконтента 1
02.03.2012 Дамский угодник. ZOOM.CNews выбирает подарки на 8 Марта 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Высоцкая Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2274 1
Yandex - Яндекс 7870 1
Philips 2066 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
Supra 35 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7743 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 264 1
UMA - United Music Agency 40 1
Hansa - Ханса 114 1
Braun GmbH 76 1
Groupe SEB - Tefal 97 1
Swarovski AG 73 1
Kärcher - Karcher - Керхер 73 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
Сбер - SberShop 4 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12482 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12680 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12657 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7685 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 191 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1082 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6486 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 667 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2263 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9415 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9919 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7873 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6156 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2549 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4012 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17454 1
Микрофон - Microphone 2616 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7548 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 355 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2998 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4036 1
Data monetization - Монетизация данных 1726 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2994 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 513 1
Блендер 96 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 154 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 66 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 212 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 567 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 185 1
Аксессуары 3993 1
Таймер - Timer 311 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 300 1
Нагреватель - нагревательный элемент 106 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8975 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24857 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8459 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4798 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3156 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1232 1
VK - Яндекс.Дзен 206 1
Яндекс.Эфир 18 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 107 1
Bosch AxxencePersonal Analysis PPW - весы 3 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 424 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 63 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 56 1
Сбер - СберПрайм 50 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 84 1
Сбер - SberPortal 31 1
Сбер - SberCast 1 1
Bosch ProSalon Sleek Stylist - Bosch PHA - Bosch Quattro-Ion - фен стайлер 5 1
Bosch sensixx - Bosch TDS SensorSteam - Bosch TDA - утюг 8 1
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 1
Имполитов Денис 4 1
Ивлеева Анастасия 2 1
Италия - Итальянская Республика 4392 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5274 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6117 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 718 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30514 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5055 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1411 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 601 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1735 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4174 1
Латинский алфавит 191 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3071 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5702 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1293 1
Металлы - Золото - Gold 1163 1
Молекула - Molecula 1074 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 296 1
Сон - Somnus 444 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 648 1
Пищевая промышленность - Чай 127 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9184 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 370 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 308 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Международный женский день - 8 марта 361 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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