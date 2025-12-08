Разделы

БТиЭ Пароочиститель Steam Cleaner


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


08.12.2025 63% россиян считают гаджеты и электронику лучшим подарком 1
28.08.2023 С SAP на «1С:ERP» за пять месяцев. Компания ООО «Керхер» в сжатые сроки перешла на отечественный программный продукт 1
29.06.2023 Технологии VK помогли Kärcher оцифровать HR-процессы бизнеса в 25 подразделениях в России 1
12.05.2023 Лучшие моющие пылесосы: выбор ZOOM 1
03.11.2022 Лучшие паровые пылесосы: выбор ZOOM 1
13.09.2022 Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший 1
19.04.2022 Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов 2
20.12.2021 Бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM 2
01.09.2021 Лучшие электрические и паровые швабры: выбор ZOOM 1
07.07.2021 Лучшие пароочистители для дома: выбор ZOOM 1
16.06.2020 Как почистить салон автомобиля своими руками: советы ZOOM 1
09.04.2020 Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM 2
25.03.2020 Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM 1
04.05.2018 Бытовая техника для уборки: инновации на службе чистоты 1
16.09.2013 Быт не забыт. Бытовая техника на выставке IFA 2013: большой обзор 2
02.03.2012 Дамский угодник. ZOOM.CNews выбирает подарки на 8 Марта 1
25.12.2007 Выбор ZOOМ: пароочистители 2
18.07.2007 Новый пылесос: нетрадиционные решения 1

Публикаций - 17, упоминаний - 22

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Kitfort 68 7
Xiaomi 1969 5
STARWIND 32 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 3
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 2
Samsung Electronics 10624 2
LG Electronics 3675 2
8977 2
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 33 2
Neatsvor 1 1
Bort 7 1
SAP SE 5425 1
Yandex - Яндекс 8430 1
Apple Inc 12625 1
Meta Platforms - Facebook 4531 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1581 1
Philips 2076 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4522 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 903 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 126 1
Integra 28 1
Supra 35 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 392 1
Xiaomi - Jimmy - KingClean Electronic 21 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 48 1
Hobot Technology 12 1
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 14 1
Ecovacs Robotics 10 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 15
Dyson 130 5
Groupe SEB - Tefal 98 3
Hansa - Ханса 114 2
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 969 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 135 1
LEGO 255 1
UMA - United Music Agency 40 1
Whirlpool KitchenAid 24 1
Геометрия НПО 150 1
Braun GmbH 77 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Smeg 19 1
Swarovski AG 74 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 524 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 704 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10232 9
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 70 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6906 6
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 193 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 574 6
Аксессуары 4130 6
БТиЭ - Пылесос моющий - Cleaning vacuum cleaner 61 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57302 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8171 5
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 275 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 363 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 97 4
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 144 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12902 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2823 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14878 3
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 326 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14373 3
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 131 3
БТиЭ - Стеклоочиститель - Windscreen wiper 7 2
БТиЭ - Водонагреватель - Water heater 67 2
БТиЭ - Отпариватель - отпаривание - Steamer 28 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9380 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73130 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33999 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12993 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5670 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12723 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6557 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2371 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1767 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 429 2
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier - Мойка воздуха - Air washing 109 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 754 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 219 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 10
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 426 4
Dyson Cyclone V - серия пылесосов 21 3
Groupe SEB - Tefal VP - Tefal RG - Tefal TW - Tefal TY - Tefal Clean & Steam Revolution - Tefal Air Force All in One - Tefal Compact Power Cyclonic - серия пылесосов 8 2
Apple iPhone 6 4862 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 2
Bosch sensixx - Bosch TDS SensorSteam - Bosch TDA - утюг 8 2
Bosch ProSalon Sleek Stylist - Bosch PHA - Bosch Quattro-Ion - фен стайлер 5 2
Hansa FCGW, FCIW, FCCI, FCMW, FCCX - электроплита 11 1
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 1
Siemens Sensor Cruiser - Робот-пылесос 3 1
Groupe SEB - Tefal Steam Mop - паровая швабра 1 1
Xiaomi Deerma 7 1
Ecovacs Deebot 15 1
Polaris PMH - Polaris PRE - обогреватель 5 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 1
1С:ERP Управление предприятием 710 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2449 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 652 1
1С:Документооборот КОРП 89 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Xiaomi Mi Home 84 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 109 1
Dyson Pure Cool - очиститель воздуха 3 1
Bosch AxxencePersonal Analysis PPW - весы 3 1
Samsung Motion Sync - Samsung SC - серия пылесосов 14 1
LG Smart Diagnosis 14 1
LG Kompressor Follow Me 20 1
Xiaomi MiJia 23 1
Samsung Twin Cooling Plus 7 1
VK HR Tek 53 1
Xiaomi MiJia Sweeping Vacuum Cleaner 3 1
LG HOM-BOT SQUARE 15 1
Dyson Cinetic 6 1
Thomas TWIN TT Aquafilter - серия пылесосов 3 1
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
Полупанов Евгений 1 1
Преображенская Оксана 1 1
Knox Alex - Нокс Алекс 1 1
Измайлов Максим 8 1
Яроцкая Мария 3 1
Высоцкая Юлия 4 1
Юрьев Михаил 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 156757 11
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 7
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 5
Германия - Федеративная Республика 12935 4
Южная Корея - Республика 6858 3
Италия - Итальянская Республика 4429 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18200 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 2
Франция - Бордо 29 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53450 1
Европа 24628 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Земля - планета Солнечной системы 10656 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18557 1
Польша - Республика 2000 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Германия - Берлин 729 1
Европа Западная 1492 1
США - Флорида 773 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5904 6
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 6
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1167 5
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 226 5
Ergonomics - Эргономика 1687 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5320 4
Зоология - наука о животных 2791 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5280 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5278 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 688 3
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9668 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20378 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25984 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8904 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11431 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2174 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5696 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2016 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1969 2
Литий - Lithium - химический элемент 603 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1444 2
Пищевая промышленность - Чай 138 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4329 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1840 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1542 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2784 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6249 1
Английский язык 6874 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3684 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51259 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31880 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6102 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6404 1
Аренда 2583 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Международный женский день - 8 марта 370 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405634, в очереди разбора - 733466.
Создано именных указателей - 186704.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

