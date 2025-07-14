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Индексная книга (каталог) CNews*
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БТиЭ Стеклоочиститель Windscreen wiper


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 IP-видеонаблюдение и тепловизионный мониторинг с поворотными биспектральными камерами Smartec STX-IPPT694L PRO 1
19.04.2022 Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов 2
01.10.2021 Лучшие роботы для мойки окон: выбор ZOOM 1
12.08.2020 Как удалить микробы и вирусы со смартфона, не навредив ему 1
04.05.2018 Бытовая техника для уборки: инновации на службе чистоты 1
24.10.2016 Новое слово в эволюции стеклоочистителей Karcher 1
13.12.2013 Новый год настаёт. «Бытовые» подарки под ёлку. Выбор ZOOM.CNews 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3644 2
Hobot Technology 11 2
Kitfort 62 2
Samsung Electronics 10410 1
Xiaomi 1841 1
Apple Inc 12328 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1521 1
Philips 2067 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 1
STARWIND 30 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 31 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 229 1
Kärcher - Karcher - Керхер 73 4
Dyson 128 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 906 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 85 1
Daikin Industries 46 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9942 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24899 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5636 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7890 3
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 668 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 355 3
БТиЭ - Пароочиститель - Steam Cleaner 17 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6164 2
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 244 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12698 2
Аксессуары 4003 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1875 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2265 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5867 1
Умные платформы 1785 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14703 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12508 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12467 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28410 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6487 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1025 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11994 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7207 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1013 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 230 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11721 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2408 1
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 128 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3517 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1494 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1060 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3753 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 389 1
Ultra FullView 26 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3420 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1042 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 141 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 425 4
Apple iOS 8024 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 358 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 129 1
Apple iPhone 7 284 1
LG OLED Signature 26 1
Dyson Cyclone V - серия пылесосов 21 1
Groupe SEB - Moulinex ME 53 1
Groupe SEB - Moulinex HV 1 1
LG Kompressor Follow Me 20 1
Electrolux UltraCaptic - пылесос 4 1
Redmond Wiperbot 1 1
Redmond RV - серия пылесосов 13 1
Whirlpool Jet Defrost 4 1
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 1
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 1
Bosch ProSalon Sleek Stylist - Bosch PHA - Bosch Quattro-Ion - фен стайлер 5 1
Philips MG - Philips BodyGroom - Philips BG - серия триммеров 3 1
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 1
Европа 24444 1
Южная Корея - Республика 6754 1
Италия - Итальянская Республика 4395 1
Франция - Французская Республика 7920 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 374 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5708 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8786 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1965 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1297 2
Зоология - наука о животных 2721 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1578 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1784 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6048 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11207 1
Ergonomics - Эргономика 1636 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6131 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 364 1
Сон - Somnus 446 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5138 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 232 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1867 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 989 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 190 1
Орехи - Nuts 57 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 428 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1411 1
Ботаника - Растения - Plantae 1088 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 536 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 1
Спирты 72 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 423 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 347 1
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 79 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
Cosmopolitan 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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