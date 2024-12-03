Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения

Redmond реализует интеграцию своих устройств с умным домом Sber С помощью платформы Sber можно будет управлять умной техникой серии Redmond Smart Home голосом через виртуального ассистента «Салют», мобильное приложение «Салют

В РФ запустили массовую рекламу первой линейки мелкой бытовой техники с ИИ и нейросетями Red — от Redmond Производитель бытовой техники Red был основан частью команды Redmond – одного из заметных игроков рынка мелкой бытовой техники, получившего известность в РФ прежде всего благодар

Redmond разработала приложение для управления умной техникой Новая версия Рост клиентских ожиданий и меняющиеся требования рынка к онлайн сервисам подвигли компанию Redmond пересмотреть свою стратегию и представить рынку новую версию приложения R4S (Ready For Sky). В компании отмечают, что свежие дизайнерские и новые технические решения, реализованные в эт

В России массовый сбой отечественной смарт-техники Redmond. Всему виной конфликт внутри компании Не очень умная техника Россияне стали массово жаловаться в интернете на выход из строя умной техники Redmond. С точки зрения «железа» устройства в полном порядке, но их «умная» составляющая более не функционирует. Проблема обрела всероссийские масштабы. Например, россияне больше не могут диста

Беженцы из Redmond выпустили собственный бренд бытовой техники чале декабря 2022 г. В продуктовую линейку войдут чайники, грили, блендеры, утюги, пылесосы и мясорубки – технику разрабатывают около 700 специалистов, которые ранее работали в отечественной компании Redmond. «Для формирования товарной линейки и адаптации техники RED под потребности российского рынка к проекту присоединилась опытная команда инженеров и маркетологов, которая ранее разработал

«Норбит» внедрила CRM-систему Creatio в компании Redmond «Норбит» (входит в группу «Ланит») совместно с компанией «Программные технологии» внедрила CRM-систему в Redmond. Решение разработано на платформе Creatio от «Террасофт Россия». Новая система охватывает полный цикл процессов привлечения клиентов: от продаж продуктов компании до сопровождения покуп

Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM небольшого размера (диаметр основания около 15 см) с вместительной стеклянной чашей объемом 1,75 литра. У него стальные ножи и четыре режима работы: 3 разных скорости и импульсная программа. В модели REDMOND RSB-M3402 хорошо продумана система стабилизации: здесь есть силиконовые накладки не только на основании, но также в месте присоединения чаши и на съемной крышке. Так что прыгать и «убег

Идеи новогодних подарков: лучшая бытовая техника Гриль REDMOND SteakMaster RGM-M805 Электрический гриль REDMOND SteakMaster M805 можно подари

Самые интересные устройства 2019 года: выбор ZOOM Умный чайник-светильник с Алисой REDMOND SkyKettle G201S В 2019 году на рынке появилось немало доступных смарт-устройств для дома, которыми можно удаленно управлять со смартфона. Сегодня достаточно просто сказать: «Алиса, вклю

Обзор вертикального беспроводного пылесоса REDMOND RV-UR360 ин единственный пылесос «Тайфун», то у нас уже есть большой выбор помощников для уборки. Привычный с мешком для сбора пыли или без оного, моющий, робот-пылесос или же гибридное решение два в одном от REDMOND. С параметрами нашего гостя можно ознакомиться таблице. REDMOND RV-UR360 Тип Беспроводной вертикальный пылесос Тип пылесборника Циклон Тип уборки Сухая Тип управления Электронн

Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает? Компанию REDMOND многие знают по мультиваркам, что неудивительно — на ее счету более 100 моделей этих устройств. Но не мультиварками едиными — REDMOND выпускает и другую бытовую технику: чайники,

Обзор умной печи REDMOND SkyOven RO-5717S: накормит всю семью Как выглядит умная духовка REDMOND Духовка REDMOND SkyOven RO-5717S умеет печь, сушить, жарить и тушить. С помощью умного устройства все это может делать даже человек, весьма далекий от кулинарии. По крайней мере,

Обзор умного дома REDMOND: Алиса, включи всё! Умный дом от REDMOND не требует сложной установки: никакого вмешательства в проводку или демонтажа готовых коммуникаций. Достаточно установить умные гаджеты в привычные розетки и цоколи, а при необходимости

Обзор пылесоса Redmond RV-UR360 ждает путаницу – какой аппарат стоит купить домой? А если нужна ещё уборка в автомобиле – для этого потребуется отдельная модель, и стоит ли ее покупать, если можно просто заплатить за чистку салона? REDMOND RV-UR360 – ответ на все эти вопросы. Это универсальное устройство 2-в-1, которое можно использовать в большинстве сценариев уборки.Внешний вид и комплектация Беспроводной пылесос RED

Обзор мультиварки REDMOND SkyCooker RMC-M92S корабля. Плавный блестящий чёрный корпус, вытянутая форма. К слову, за вытянутую форму производителю спасибо – так мультиварка занимает относительно немного места на кухонной столешнице. Мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-M92S Спереди на корпусе – панель управления с сенсорными кнопками и экраном, все надписи на нём по-русски. Сзади находится выдвижной лоток для стекания конденсата. Также с

Обзор гриля Redmond SteakMaster RGM-М805 т качественно приготовить стейк. А те, что умеют все и делают это хорошо, стоят очень дорого. Гриль Redmond SteakMaster M805 REDMOND называет гриль SteakMaster М805 универсальным грилем

Лучшие умные кухонные устройства REDMOND. Выбор ZOOM о процессе. Ровно до того момента, когда приложение оповестит вас: блюдо готово! Ведь у всех дома найдутся более важные дела, чем постоянный контроль за работой техники. Линейка умной бытовой техники REDMOND Smart Home появилась в российских магазинах в 2014 году, и с тех пор постоянно пополняется смарт-устройствами, от весов и утюгов до мультиварок и умных духовок. Управление кажется сложн