Redmond Редмонд Илот Инновационные решения
Международный бренд REDMOND — один из производителей бытовой техники и электроники. REDMOND предлагает потребителям устройства для повышения комфорта повседневного быта и для современного образа жизни, формирования интеллектуального жилого пространства каждого дома. Линейка REDMOND Smart Home охватывает практически все области бытовой электроники: чайники, кофеварки, мультиварки, утюги, обогреватели и другая смарт продукция.
|03.12.2024
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Redmond реализует интеграцию своих устройств с умным домом Sber
С помощью платформы Sber можно будет управлять умной техникой серии Redmond Smart Home голосом через виртуального ассистента «Салют», мобильное приложение «Салют
|08.04.2024
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В РФ запустили массовую рекламу первой линейки мелкой бытовой техники с ИИ и нейросетями
Red — от Redmond Производитель бытовой техники Red был основан частью команды Redmond – одного из заметных игроков рынка мелкой бытовой техники, получившего известность в РФ прежде всего благодар
|27.02.2023
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Redmond разработала приложение для управления умной техникой
Новая версия Рост клиентских ожиданий и меняющиеся требования рынка к онлайн сервисам подвигли компанию Redmond пересмотреть свою стратегию и представить рынку новую версию приложения R4S (Ready For Sky). В компании отмечают, что свежие дизайнерские и новые технические решения, реализованные в эт
|10.01.2023
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В России массовый сбой отечественной смарт-техники Redmond. Всему виной конфликт внутри компании
Не очень умная техника Россияне стали массово жаловаться в интернете на выход из строя умной техники Redmond. С точки зрения «железа» устройства в полном порядке, но их «умная» составляющая более не функционирует. Проблема обрела всероссийские масштабы. Например, россияне больше не могут диста
|06.12.2022
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Беженцы из Redmond выпустили собственный бренд бытовой техники
чале декабря 2022 г. В продуктовую линейку войдут чайники, грили, блендеры, утюги, пылесосы и мясорубки – технику разрабатывают около 700 специалистов, которые ранее работали в отечественной компании Redmond. «Для формирования товарной линейки и адаптации техники RED под потребности российского рынка к проекту присоединилась опытная команда инженеров и маркетологов, которая ранее разработал
|21.04.2021
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«Норбит» внедрила CRM-систему Creatio в компании Redmond
«Норбит» (входит в группу «Ланит») совместно с компанией «Программные технологии» внедрила CRM-систему в Redmond. Решение разработано на платформе Creatio от «Террасофт Россия». Новая система охватывает полный цикл процессов привлечения клиентов: от продаж продуктов компании до сопровождения покуп
|07.04.2021
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Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM
небольшого размера (диаметр основания около 15 см) с вместительной стеклянной чашей объемом 1,75 литра. У него стальные ножи и четыре режима работы: 3 разных скорости и импульсная программа. В модели REDMOND RSB-M3402 хорошо продумана система стабилизации: здесь есть силиконовые накладки не только на основании, но также в месте присоединения чаши и на съемной крышке. Так что прыгать и «убег
|24.12.2019
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Идеи новогодних подарков: лучшая бытовая техника
Гриль REDMOND SteakMaster RGM-M805 Электрический гриль REDMOND SteakMaster M805 можно подари
|18.12.2019
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Самые интересные устройства 2019 года: выбор ZOOM
Умный чайник-светильник с Алисой REDMOND SkyKettle G201S В 2019 году на рынке появилось немало доступных смарт-устройств для дома, которыми можно удаленно управлять со смартфона. Сегодня достаточно просто сказать: «Алиса, вклю
|14.11.2019
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Обзор вертикального беспроводного пылесоса REDMOND RV-UR360
ин единственный пылесос «Тайфун», то у нас уже есть большой выбор помощников для уборки. Привычный с мешком для сбора пыли или без оного, моющий, робот-пылесос или же гибридное решение два в одном от REDMOND. С параметрами нашего гостя можно ознакомиться таблице. REDMOND RV-UR360 Тип Беспроводной вертикальный пылесос Тип пылесборника Циклон Тип уборки Сухая Тип управления Электронн
|29.10.2019
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Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает?
Компанию REDMOND многие знают по мультиваркам, что неудивительно — на ее счету более 100 моделей этих устройств. Но не мультиварками едиными — REDMOND выпускает и другую бытовую технику: чайники,
|19.08.2019
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Обзор умной печи REDMOND SkyOven RO-5717S: накормит всю семью
Как выглядит умная духовка REDMOND Духовка REDMOND SkyOven RO-5717S умеет печь, сушить, жарить и тушить. С помощью умного устройства все это может делать даже человек, весьма далекий от кулинарии. По крайней мере,
|14.08.2019
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Обзор умного дома REDMOND: Алиса, включи всё!
Умный дом от REDMOND не требует сложной установки: никакого вмешательства в проводку или демонтажа готовых коммуникаций. Достаточно установить умные гаджеты в привычные розетки и цоколи, а при необходимости
|15.10.2018
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Обзор пылесоса Redmond RV-UR360
ждает путаницу – какой аппарат стоит купить домой? А если нужна ещё уборка в автомобиле – для этого потребуется отдельная модель, и стоит ли ее покупать, если можно просто заплатить за чистку салона? REDMOND RV-UR360 – ответ на все эти вопросы. Это универсальное устройство 2-в-1, которое можно использовать в большинстве сценариев уборки.Внешний вид и комплектация Беспроводной пылесос RED
|28.09.2018
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Обзор мультиварки REDMOND SkyCooker RMC-M92S
корабля. Плавный блестящий чёрный корпус, вытянутая форма. К слову, за вытянутую форму производителю спасибо – так мультиварка занимает относительно немного места на кухонной столешнице. Мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-M92S Спереди на корпусе – панель управления с сенсорными кнопками и экраном, все надписи на нём по-русски. Сзади находится выдвижной лоток для стекания конденсата. Также с
|01.08.2018
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Обзор гриля Redmond SteakMaster RGM-М805
т качественно приготовить стейк. А те, что умеют все и делают это хорошо, стоят очень дорого. Гриль Redmond SteakMaster M805 REDMOND называет гриль SteakMaster М805 универсальным грилем
|06.04.2018
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Лучшие умные кухонные устройства REDMOND. Выбор ZOOM
о процессе. Ровно до того момента, когда приложение оповестит вас: блюдо готово! Ведь у всех дома найдутся более важные дела, чем постоянный контроль за работой техники. Линейка умной бытовой техники REDMOND Smart Home появилась в российских магазинах в 2014 году, и с тех пор постоянно пополняется смарт-устройствами, от весов и утюгов до мультиварок и умных духовок. Управление кажется сложн
|18.11.2015
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МТС подключит к Сети бытовую технику Redmond
Телеком-оператор МТС и компания Redmond в рамках специальной программы по продвижению доступных и полезных инноваций запустили продажи бытовой техники Smart Home, которая управляется дистанционно с помощью мобильного телефона
Redmond и организации, системы, технологии, персоны:
|Борзилов Давид 72 4
|Синявин Андрей 4 4
|Желяскова Диана 3 3
|Барышева Юлия 4 3
|Агеенко Максим 3 3
|Сергеев Дмитрий 59 2
|Сапин Алексей 2 2
|Артамонова Анна 183 1
|Семенов Максим 24 1
|Клочков Алексей 34 1
|Лацанич Василь 106 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Востриков Юрий 70 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 15 1
|Коротин Павел 31 1
|Попов Александр 47 1
|Лаптев Максим 18 1
|Королев Сергей 43 1
|Иванова Татьяна 16 1
|Ерёмин Вадим 8 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 179 1
|Кусков Денис 221 1
|Латышева Ольга 1 1
|Гусев Максим 4 1
|Селиванов Евгений 2 1
|Родный Юрий 7 1
|Ермолаев Дмитрий 1 1
|Сродных Михаил 63 1
|Агеенко Светлана 1 1
|Железкова Диана 1 1
|Генс Филипп 41 1
|Seven Doug - Севен Дуг 1 1
|Крупнов Андрей 5 1
|Чирков Виктор 2 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
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