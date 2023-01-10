В России массовый сбой отечественной смарт-техники Redmond. Всему виной конфликт внутри компании

Владельцы умной техники Redmond лишились возможности управлять со своих смартфонов. Это произошло из-за раскола внутри компании – Redmond лишилась технологии, благодаря которой работала беспроводная связь с ее гаджетами. Ее владелец выделился в отдельную компанию и теперь требует с Redmond плату за лицензию на нее.

Не очень умная техника

Россияне стали массово жаловаться в интернете на выход из строя умной техники Redmond. С точки зрения «железа» устройства в полном порядке, но их «умная» составляющая более не функционирует.

Проблема обрела всероссийские масштабы. Например, россияне больше не могут дистанционно включить свой чайник Redmond или выставить температуру нагрева в термопоте этой марки. Теперь, чтобы получить кипяток для стакана чая или кофе им нужно, как и много лет назад, идти на кухню и включать устройства вручную.

Управлять техникой Redmond со смартфона больше нельзя

То же касается и всей умной техники Redmond за исключением только роботов-пылесосов. И это никак не связано со сбоем в работе самих устройств – всему виной внутрикорпоративные распри. Первым внимание на это обратил портал iGuides.

Как все починить

Согласно отзывам владельцев смарт-техники Redmond, умная ее составляющая выходит из строя чаще всего после обновления приложения Ready for Sky. Это фирменное мобильное ПО для дистанционного взаимодействия с продукцией Redmond.

Пользователи негодуют

В настоящее время софт для удаленного управления техникой бренда присутствует в каталоге Google Play в двух ипостасях. Первое так и называется, Ready for Sky, и имеет около 1000 скачиваний. Другое носит название «Sky умные приборы и сервисы». Его скачали более 1 млн раз.

В отзывах под обеими программами в совокупности несколько десятков жалоб на невозможность подключения к технике Redmond. Многие пользователи упоминают, что проблемам с подключением предшествовало обновление приложения.

Вывод напрашивается сам собой – чтобы все работало как и прежде, нужно отключить автоматическое обновление и пользоваться старой версией программного обеспечения. Тем же, кто его уже обновил, вероятно, потребуется поискать ранние сборки на просторах интернета. Однако такое решение может не сработать, потому что проблема гораздо глубже и никак не касается сбоя в программном коде.

Бренд техники один, а фирменных приложений у него - два. И оба теперь бесполезны

Роботы-пылесосы Redmond по-прежнему можно контролировать со смартфона лишь потому, что для взаимодействия с ними используется отдельное приложение.

Что произошло на самом деле

В комментариях под некоторыми отзывами к приложению «Sky умные приборы и сервисы» появился ответ разработчиков. Они утверждают, что все дело в лицензии на технологию, которая и позволяет «по воздуху» управлять техникой Redmond.

«Блокировка приборов происходит по причине неуплаты лицензий на использование смарт-технологии Ready for Sky производителем Redmond», – говорится в ответе разработчиков.

Авторы приложения предлагают пользователям разблокировать приложение в индивидуальном порядке. Для этого владельцам техники нужно связаться с ними по электронной почте. Есть ли у такой разблокировки дополнительные условия, пока неизвестно.

Ранее в этих ответах говорилось, что индивидуальная разблокировка возможна только для устройств, приобретенных до 21 ноября (вероятно, 2022 г.). Теперь же упоминаний об этом нет. С чем связано их исчезновение, разработчики не уточняют.

Про 21 ноября разработчики больше не пишут

Всему происходящему предшествовал корпоративный конфликт внутри Redmond, следствием которого стал раскол компании. От нее отделился владелец лицензии на технологию удаленного управления техникой Redmond. Теперь это отдельная компания Skydom, указанная в графе «разработчик» в описании программы «Sky умные приборы и сервисы» В то же время автором приложения Ready for Sky на момент выхода материала значилась компания Redmond.

Юридические тонкости

Компания Redmond существует с 2006 г. У ее истоков стоит Максим Агеенко, основатель компании ООО «Технопоиск», которая на начальном этапе и выпускала технику под этим брендом. По данным ЕГРЮЛ, компания была основана в 2004 г. в Санкт-Петербурге. В настоящее время у нее семь учредителей, в том числе и пятеро детей Максима Агеенко – Мария, Анастасия, Александр, Евгений и Артем с долями в размере 3,33% у каждого. Такой же размер доли у Светланы Агеенко. 80% удерживает Андрей Синявин.

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В настоящее время на сайте Redmond указано, что ее официальным представителем в России и одновременно импортером продукции является компания ООО «Илот». Она основана в 2014 г. в Санкт-Петербурге. Уставный капитал компаний «Илот» и «Технопоиск» – 10 тыс. руб. у каждой.

49-процентную долю в компании «Илот» удерживает Андрей Синявин, 51-процентную – Диана Желяскова. Помимо этого, с 2013 г. в Санкт-Петербурге существует компания «Редмонд» с уставным капиталом 10 тыс. руб., которой владеют те же Синявин и Желяскова с долями 49% и 51% соответственно.

Затяжной кризис

Основатель Redmond Максим Агеенко умер в 2016 г. После его смерти его жена и пятеро детей от двух браков начали конфликтовать из-за объема долей с бизнес-партнерами Синявиным и Железковой.

Споры растянулись на несколько лет и вылились, в том числе, в затяжные судебные разбирательства. Еще одним их следствием стали массовые увольнения в компании.

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В частности, всего за несколько лет Redmond потеряла несколько сотен разработчиков техники и инженеров. 700 из них, как сообщал CNews, присоединились к компании ООО «Рэд», основавшей свой бренд техники Red.

Согласно ЕГРЮЛ, «Рэд» была основана в августе 2022 г. 85% организации принадлежит Юлии Барышевой, оставшиеся 15% – крупному российскому дистрибьютору DiHouse, входящему в группу «Ланит».

В декабре 2022 г. первая партия устройств Red появилась на витринах российских магазинов. Компания специализируется на бытовой и кухонной технике – чайниках, утюгах, пылесосах, блендерах и пр. В дальнейшем она намерена добавить в свой ассортимент телевизоры, домашнюю робототехнику, акустику и прочую электронику.