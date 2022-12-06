Беженцы из Redmond выпустили собственный бренд бытовой техники

Российский дистрибутор электроники DiHouse, который входит в группу «Ланит», представил свой бренд бытовой техники Red. Разработкой чайников, блендеров, пылесосов, утюгов и другой продукции занимались 700 разработчиков, которые уволились из компании Redmond. Массовый исход разработчиков начался на фоне судебных тяжб между наследниками Redmond после смерти ее основателя Максима Агеенко.



Новый бренд-конкурент

На полках российских магазинах появится бытовая техника и электроника нового российского бренда Red, сообщается на сайте крупного дистрибутора электроники DiHouse. Компания, которая входит в группу «Ланит», представила бренд Red в партнерстве с Red Solutions. Первая партия товаров RED поступит в розницу в начале декабря 2022 г.

В продуктовую линейку войдут чайники, грили, блендеры, утюги, пылесосы и мясорубки – технику разрабатывают около 700 специалистов, которые ранее работали в отечественной компании Redmond.

«Для формирования товарной линейки и адаптации техники RED под потребности российского рынка к проекту присоединилась опытная команда инженеров и маркетологов, которая ранее разработала и успешно вывела на отечественный рынок популярный бренд бытовой техники Redmond, запустив целый ряд значимых трендов», – сообщили представители DiHouse.

Техника нового бренда будет производиться не только в России, но и в Китае, Узбекистане и Белоруссии.

Технику нового бренда разработали специалисты из Redmond

В скором будущем Red собирается попасть в тройку ключевых производителей, формирующих продажи в сегменте малой бытовой техники. Также представлены будут товары из категории «электроника»: телевизоры, акустические системы, бытовые роботы и другие гаджеты.

В DiHouse отмечают, что в перспективе появится и крупная бытовая техника. В планах сделать ее «умной» – с помощью интеграции с голосовыми помощниками «Яндекса», Сбербанка и VK. Кроме того, планируется вывести на рынок электровелосипеды, электробайки и другие средства передвижения.

Представители Redmond сказали «Коммерсанту», что компания Red Solutions не имеет отношения к их бренду.

«По нашей информации, именно бывшие сотрудники ООО организовали компанию по продаже и продвижению техники Red», – отметили в организации.

Представители дистрибутора сообщили, что еще одним партнером по разработке решений для «умного» дома и «умных» приборов стала компания «Р-лаб» – разработчик смарт-платформы «Sky. Умный дом и сервисы», у которой более 3 млн подключенных пользователей. Она, в частности, сотрудничает с «Яндекс», VK и др.

Кому принадлежат компании

Компания «Рэд» была зарегистрирована 11 августа 2022 г. 85% организации принадлежит Юлии Барышевой, 15% — DiHouse.

DiHouse с 1996 г. занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. Как сообщается на сайте компании, в портфеле – более 100 брендов мировых производителей, Apple, ASUS, Acer, Dell, Haier, Huawei, Honor, Lenovo, Microsoft, Nintendo, Xiaomi и многих других. Оборот DiHouse в 2021 г. составил 111,3 млрд руб.

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По данным «СПАРК-интерфакс», 51% компании «Редмонд» принадлежит Диане Желясковой, 49% – Андрею Синявину. Аналогичные доли им принадлежат в компании «Илот», которая фигурирует на сайте Redmond в качестве головной организации и основного дистрибутора. Выручка «Илот» в 2021 г. достигла 13,6 млрд руб., чистая прибыль – 64 млн руб. В России у Redmond почти 60 магазинов, включая четыре, которые работают по франшизе.

Массовые увольнения



Массовые увольнения начались в Redmond после начала судебных разбирательств вокруг владения компанией. В 2016 г. скончался ее основатель и владелец Максим Агеенко. После его смерти конфликтовать из-за объема долей начали его жена и пятеро детей от двух браков вместе с бизнес-партнерами Синявиным и Железковой.

В 2017 г. основная доля перешла к Андрею Синявину, которого вскоре обвинили в том, что он не выплатил налоги на 2 млрд руб. Тогда же его уволили с поста гендиректора. Осенью 2022 г. «Ведомости» писали о том, что Синявин подал к Redmond семь исков в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пытаясь оспорить свое отстранение от должности гендиректора и расторжение договора о праве использовать бренд Redmond с подконтрольной ему компанией «Инновационные решения».

Redmond, в свою очередь, подала к Синявину ответный иск на 10 млн руб.

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Собеседники «Коммерсанта» сообщают, что коммерческий директор компании, не входивший в долю, создал бренд Red и начал «хантить» разработчиков из Redmond.

«Компания, по сути, использует те же технологии и производит аналогичную продукцию», – сообщает источник издания.

Собеседники также отмечают, что в 2021 г. в категории «умных» пылесосов Redmond принадлежало 7% рынка, она входила в тройку крупнейших компаний в этом сегменте. Осенью 2022 г. доля Redmond упала до 2%, так как китайские контрагенты отказались сотрудничать с компанией из-за судебных тяжб.

За десять месяцев продаж 2022 г. в количественном выражении компания заняла более 10% в категории «мясорубки и соковыжималки», 6% – «блендеры и чайники», 5% – «утюги», 2% – «пылесосы».

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Коммерсантом» прогнозирует, что бренд Red может завоюет 2-2,5% рынка мелкой бытовой техники в 2023 г., и во многом благодаря уходу из России зарубежных брендов. Среди главных конкурентов – вовсе не Redmond, а китайские и турецкие товары, которые отличаются лучшим качеством и значительно дешевле.