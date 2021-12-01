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БТиЭ Утюг Глаженье Глажка Гладильные доски


"Глаженье" 2020 г. Андрей Аверьянов "Глаженье" 2020 г. Андрей Аверьянов
"Домашние хлопоты" Немецкий художник: Рудольф Эпп (Rudolf Epp, 1834 — 1910) Холст, масло; 95×73 см Частное собрание "Домашние хлопоты" Немецкий художник: Рудольф Эпп (Rudolf Epp, 1834 — 1910) Холст, масло; 95×73 см Частное собрание
Прачки Альберт Эдельфельт, 1893 Эрмитаж, Санкт-Петербург Русский критик В.В. Стасов писал: Лучше всех их финляндцев, конечно, Эдельфельт, а у него замечательнее всего картина «Прачки», полная здорового, свежего реализма и жизни. Прачки Альберт Эдельфельт, 1893 Эрмитаж, Санкт-Петербург Русский критик В.В. Стасов писал: Лучше всех их финляндцев, конечно, Эдельфельт, а у него замечательнее всего картина «Прачки», полная здорового, свежего реализма и жизни.
Гладильщицы Эдгар Дега, 1884 Музей д'Орсе Эдгар Дега умел удивить своего зрителя и умел заставить его сопереживать. В тесной каморке прачечной женщина зевает, от своей скучной, однообразной работы с бутылкой вина. ⠀ Усталость второй женщины заставляет её давить на утюг руками и всем телом. Она гладит, не поднимая головы от работы. Завтра всё та же безысходность, тяжкий труд и груды белья. На этой картине Дега как художник-реалист, заставляет зрителя увидеть другой Париж, повседневный, серый. Париж мастерских и прачечных, кухонь и мелких лавочек, Париж, невидимый за роскошью и шиком ресторанов, театров и дворцов. Работа выполнена на грубом холсте, местами даже не закрашенном, что стало уникальным случаем для мастера, он добился такого эффекта техники масла, что она становится похожа на технику пастели. Гладильщицы Эдгар Дега, 1884 Музей д'Орсе Эдгар Дега умел удивить своего зрителя и умел заставить его сопереживать. В тесной каморке прачечной женщина зевает, от своей скучной, однообразной работы с бутылкой вина. ⠀ Усталость второй женщины заставляет её давить на утюг руками и всем телом. Она гладит, не поднимая головы от работы. Завтра всё та же безысходность, тяжкий труд и груды белья. На этой картине Дега как художник-реалист, заставляет зрителя увидеть другой Париж, повседневный, серый. Париж мастерских и прачечных, кухонь и мелких лавочек, Париж, невидимый за роскошью и шиком ресторанов, театров и дворцов. Работа выполнена на грубом холсте, местами даже не закрашенном, что стало уникальным случаем для мастера, он добился такого эффекта техники масла, что она становится похожа на технику пастели.
"Глаженье" 2020 г. Андрей Аверьянов


01.12.2021 Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM

ные пуховики или изделия из натуральных тканей, таких как лен, с которым не всегда может справиться утюг. А чтобы привести в порядок шторы с помощью отпаривателя, их даже не придется снимать с

20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг

сех восьми ядер Colder Cove прирост в одноядерном режиме составляет лишь 3%. В многоядерном режиме этот показатель равен 5% , что ставит под сомнение необходимость такого разгона в домашних условиях. Утюг «Харьков УТ 400» лишь немного опережает новый CPU Intel в части энергопотребления С другой стороны, разогнанный Core i9-12900K оказался быстрее своего главного конкурента в лице AMD Ryzen

20.07.2018 Гладильные приборы для дома. Выбор ZOOM

Обычные утюги Обычный утюг — это самый простой способ справиться с мятой одеждой, но в то же время самый трудозатра
19.11.2015 МТС начала продавать «умные» чайники и утюги

Сейчас в ассортименте «умной» техники от Redmond восемь устройств: мультиварка, кофеварка, чайник, утюг, конвектор, очистители воздуха и весы. Всеми ими можно управлять дистанционно с помощью

16.09.2013 Быт не забыт. Бытовая техника на выставке IFA 2013: большой обзор

еля в качестве парогенератора для утюга — ещё одно направление для применения прибора (подключаемый утюг, конечно, придётся приобретать дополнительно). Пароочистители Kärcher - спасут мир от гр
23.08.2013 Лучшие паровые станции. Выбор ZOOM

тся в обычную электророзетку, от него вмести с паровым шлангом к утюгу идёт и электропровод — чтобы утюг нагревался. Провод и шланг обычно собраны вместе — в одну матерчатую оболочку. Вот и всё
27.01.2010 Утюг для забывчивых

В Сети поступил в продажу специальный утюг для забывчивых. Устройство Auto-Lift представляет собой обычный паровой утюг с по
18.08.2008 Подошвы утюгов: обзор и правила выбора

ое главное — то, ради чего и покупается та или иная техника. То есть, кофемолка должна молоть кофе, утюг — гладить одежду, а все остальное — от лукавого. Или, знающие люди говорят, — от жадност
05.08.2008 Выбор ZOOM: утюги

Считается, что прадедушка современного утюг появился примерно в 1882 году, а его создателем был американец Генри Сили. Но более прив
01.08.2008 Итоги конкурса ZOOM.CNews: утюг Tefal нашел хозяина

шла к общению с посетителями нашего сайта, подробно отвечая на все вопросы, включая самые шутливые. Утюг Tefal Rogram 8 power jeans 450 — главный приз конкурса За вре
23.05.2008 Tefal Program 8: инновации из Франции

тры умный помощник подберет самостоятельно. С Tefal Program 8 гладить удивительно легко и приятно — утюг скользит по поверхности ткани на «воздушной подушке» Как профессиональный художник выбир
23.05.2008 Tefal: взгляд изнутри

о эффекта воздушной подушки: белые продольные линии слегка выступают над поверхностью, за счет чего утюг удивительно легко летает по ткани. Юлия Логвиненкова: «Все инновации Tefal продиктованы

21.04.2008 Утюг: от каменного века до наших дней

с ручкой закладывались горячие угли и «сковородой» начинали водить по одежде. Ясное дело, что этот «утюг» не отличался удобством и безопасностью: работать с его помощью было неловко, искры и ме
11.02.2008 Гладильные доски: в помощь утюгу

тюга. Такая подставка делается из негорючих материалов и не позволит случайно уронить пышущий жаром утюг на пол. Желательно, чтобы она составляла одно целое с самой доской, а не привинчивалась

06.12.2007 Парогладильные системы: больше, чем утюг

Конструктивно парогладильная система представляет собой утюг, соединенный гибким шлангом с парогенератором. В корпусе парогенератора находится бойлер
26.10.2007 Как по маслу: лучшие гладильные комбайны

и помимо самого гладильного стола входит бойлер (мощность — 1880 Вт, объем — 1,2 литра) и утюг. Рабочее давление пара достигает 3,5 бар и дает возможность гладить и отпаривать не толь
08.10.2007 Утюг Rowenta Advancer DZ-9030: тепло моей души

Ещё в магазине, при первом взгляде на утюг, у меня сразу потеплело на душе. Вспомнилось детство, игрушки, и даже появилось ощущение
06.08.2007 Утюг в командировке

жные утюги или не нужны — вопрос полемический. Если ваш багаж — это футболки и джинсы, то утюг вряд ли понадобится. А собираясь на вечерний прием, на котором следует присутствовать в 
02.08.2007 Обзор утюгов: самые популярные модели

со всеми неровностями и складками. Несмотря на то что поверхность подошвы довольно прочная, ронять утюг крайне нежелательно — могут появиться трещины. Прибор оснащен режимами автоматическ
31.07.2007 Гладильные прессы и катки: альтернатива утюгу

стиральная машина работает непрерывно, а мятое белье уже попросту некуда складывать, когда обычный утюг, будь к нему приделано хоть 10 парогенераторов, не справляется с нагрузкой — на пом
24.07.2007 Паровые утюги: горячее дыхание современности

утюгов: в то время, пока один нагревался в печи, другим, уже нагретым, гладили. В 18 веке появился утюг с горящими углями внутри. Конструкцию не надо было греть в печи и необходимость во второ
16.07.2007 Как выбрать утюг

икает вопрос: «Оправданы ли значительные затраты, или можно обойтись дешевой покупкой?». К примеру, утюг Tefal Turbo PRO 525 стоит 2 520 р., Braun SI 3120 MN обойдется в 1 500 р., а Irit IR2011

Публикаций - 188, упоминаний - 337

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 43
Samsung Electronics 10341 33
LG Electronics 3633 33
Philips 2060 27
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 22
Siemens AG - Siemens Group 2599 19
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 9
Electrolux AB - Zanussi 43 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 7
Yandex - Яндекс 7583 7
Daewoo Electronics 43 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 633 6
Apple Inc 12224 6
Haier Group 176 6
JVC Kenwood 416 5
Xiaomi 1786 5
Ростех - Автоматика Концерн 1656 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 4
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2064 4
Merlion - Мерлион 828 4
Google LLC 11903 4
Titanium 84 4
ASKO 35 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 3
Ростелеком 9854 3
Microsoft Corporation 24773 3
Huawei 3992 3
Sony 6565 3
Цифра ГК 2456 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 732 3
Kitfort 61 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 2
Amazon Inc - Amazon.com 3034 2
VK - Mail.ru Group 3474 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 327 2
Dell EMC 5043 2
HP Inc. 5708 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2567 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 138 25
Groupe SEB - Tefal 95 24
Haier - Candy Group - Канди 98 23
Miele - Миле 134 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 17
Hansa - Ханса 114 17
Braun GmbH 76 15
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 674 14
Groupe SEB - Rowenta 44 10
Kärcher - Karcher - Керхер 73 9
Beko 71 9
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 107 8
Dyson 125 8
Daewoo 102 7
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 6
СКО Электроника-утилизация 17 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 5
Smeg 18 4
Россети Ленэнерго 1700 4
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 4
Ardo - Ардо 32 4
Swarovski AG 73 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Bugatti 17 3
Gaggenau 34 2
Лента - Сеть розничной торговли 2122 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 203 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 127 2
Hyundai Motor Company 395 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 268 2
Веста 51 2
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 2
Antonio Merloni SpA 3 2
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Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 720 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 5
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1806 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 2
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
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ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 642 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 472 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 80 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 1
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Суханов Дмитрий 12 1
Свиблов Владислав 1 1
Онищук Александр 10 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Меньшов Кирилл 122 1
Кусков Денис 221 1
Рейман Леонид 1052 1
Носков Константин 237 1
Лацанич Василь 106 1
Гуцериев Михаил 111 1
Круглов Константин 28 1
Артамонова Анна 183 1
Ляпунов Игорь 123 1
Иванова Дагмара 38 1
Петруца Роман 14 1
Михеев Вячеслав 12 1
Миронов Дмитрий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 112
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 40
Европа 21870 38
Италия - Итальянская Республика 4370 32
Германия - Федеративная Республика 12753 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 27
Южная Корея - Республика 6705 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 21
Земля - планета Солнечной системы 10440 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 12
Франция - Французская Республика 7887 11
Швеция - Королевство 3639 10
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Россия - СФО - Новосибирск 4375 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5225 8
Турция - Турецкая республика 2399 7
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Россия - ПФО - Кировская область - Киров 469 7
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Россия - УФО - Екатеринбург 4024 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2790 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7633 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2288 5
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Япония 13342 4
Беларусь - Белоруссия 5776 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3043 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 732 4
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