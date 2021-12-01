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БТиЭ Утюг Глаженье Глажка Гладильные доски
|01.12.2021
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Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM
ные пуховики или изделия из натуральных тканей, таких как лен, с которым не всегда может справиться утюг. А чтобы привести в порядок шторы с помощью отпаривателя, их даже не придется снимать с
|20.10.2021
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Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг
сех восьми ядер Colder Cove прирост в одноядерном режиме составляет лишь 3%. В многоядерном режиме этот показатель равен 5% , что ставит под сомнение необходимость такого разгона в домашних условиях. Утюг «Харьков УТ 400» лишь немного опережает новый CPU Intel в части энергопотребления С другой стороны, разогнанный Core i9-12900K оказался быстрее своего главного конкурента в лице AMD Ryzen
|20.07.2018
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Гладильные приборы для дома. Выбор ZOOM
Обычные утюги Обычный утюг — это самый простой способ справиться с мятой одеждой, но в то же время самый трудозатра
|19.11.2015
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МТС начала продавать «умные» чайники и утюги
Сейчас в ассортименте «умной» техники от Redmond восемь устройств: мультиварка, кофеварка, чайник, утюг, конвектор, очистители воздуха и весы. Всеми ими можно управлять дистанционно с помощью
|16.09.2013
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Быт не забыт. Бытовая техника на выставке IFA 2013: большой обзор
еля в качестве парогенератора для утюга — ещё одно направление для применения прибора (подключаемый утюг, конечно, придётся приобретать дополнительно). Пароочистители Kärcher - спасут мир от гр
|23.08.2013
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Лучшие паровые станции. Выбор ZOOM
тся в обычную электророзетку, от него вмести с паровым шлангом к утюгу идёт и электропровод — чтобы утюг нагревался. Провод и шланг обычно собраны вместе — в одну матерчатую оболочку. Вот и всё
|27.01.2010
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Утюг для забывчивых
В Сети поступил в продажу специальный утюг для забывчивых. Устройство Auto-Lift представляет собой обычный паровой утюг с по
|18.08.2008
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Подошвы утюгов: обзор и правила выбора
ое главное — то, ради чего и покупается та или иная техника. То есть, кофемолка должна молоть кофе, утюг — гладить одежду, а все остальное — от лукавого. Или, знающие люди говорят, — от жадност
|05.08.2008
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Выбор ZOOM: утюги
Считается, что прадедушка современного утюг появился примерно в 1882 году, а его создателем был американец Генри Сили. Но более прив
|01.08.2008
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Итоги конкурса ZOOM.CNews: утюг Tefal нашел хозяина
шла к общению с посетителями нашего сайта, подробно отвечая на все вопросы, включая самые шутливые. Утюг Tefal Rogram 8 power jeans 450 — главный приз конкурса За вре
|23.05.2008
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Tefal Program 8: инновации из Франции
тры умный помощник подберет самостоятельно. С Tefal Program 8 гладить удивительно легко и приятно — утюг скользит по поверхности ткани на «воздушной подушке» Как профессиональный художник выбир
|23.05.2008
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Tefal: взгляд изнутри
о эффекта воздушной подушки: белые продольные линии слегка выступают над поверхностью, за счет чего утюг удивительно легко летает по ткани. Юлия Логвиненкова: «Все инновации Tefal продиктованы
|21.04.2008
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Утюг: от каменного века до наших дней
с ручкой закладывались горячие угли и «сковородой» начинали водить по одежде. Ясное дело, что этот «утюг» не отличался удобством и безопасностью: работать с его помощью было неловко, искры и ме
|11.02.2008
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Гладильные доски: в помощь утюгу
тюга. Такая подставка делается из негорючих материалов и не позволит случайно уронить пышущий жаром утюг на пол. Желательно, чтобы она составляла одно целое с самой доской, а не привинчивалась
|06.12.2007
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Парогладильные системы: больше, чем утюг
Конструктивно парогладильная система представляет собой утюг, соединенный гибким шлангом с парогенератором. В корпусе парогенератора находится бойлер
|26.10.2007
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Как по маслу: лучшие гладильные комбайны
и помимо самого гладильного стола входит бойлер (мощность — 1880 Вт, объем — 1,2 литра) и утюг. Рабочее давление пара достигает 3,5 бар и дает возможность гладить и отпаривать не толь
|08.10.2007
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Утюг Rowenta Advancer DZ-9030: тепло моей души
Ещё в магазине, при первом взгляде на утюг, у меня сразу потеплело на душе. Вспомнилось детство, игрушки, и даже появилось ощущение
|06.08.2007
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Утюг в командировке
жные утюги или не нужны — вопрос полемический. Если ваш багаж — это футболки и джинсы, то утюг вряд ли понадобится. А собираясь на вечерний прием, на котором следует присутствовать в
|02.08.2007
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Обзор утюгов: самые популярные модели
со всеми неровностями и складками. Несмотря на то что поверхность подошвы довольно прочная, ронять утюг крайне нежелательно — могут появиться трещины. Прибор оснащен режимами автоматическ
|31.07.2007
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Гладильные прессы и катки: альтернатива утюгу
стиральная машина работает непрерывно, а мятое белье уже попросту некуда складывать, когда обычный утюг, будь к нему приделано хоть 10 парогенераторов, не справляется с нагрузкой — на пом
|24.07.2007
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Паровые утюги: горячее дыхание современности
утюгов: в то время, пока один нагревался в печи, другим, уже нагретым, гладили. В 18 веке появился утюг с горящими углями внутри. Конструкцию не надо было греть в печи и необходимость во второ
|16.07.2007
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Как выбрать утюг
икает вопрос: «Оправданы ли значительные затраты, или можно обойтись дешевой покупкой?». К примеру, утюг Tefal Turbo PRO 525 стоит 2 520 р., Braun SI 3120 MN обойдется в 1 500 р., а Irit IR2011
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