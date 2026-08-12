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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199388
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Архипова Светлана

СОБЫТИЯ


12.08.2026 «МособлЕИРЦ» переводит клиентский сервис в онлайн с помощью решения «Веб-консультант» от «Альфаматики» 1
30.11.2007 Сушильные машины: роскошь или необходимость? 1
08.11.2007 Посудомоечные машины: хиты продаж 1
12.09.2007 Ультразвуковые устройства для стирки — техника 21 века или «лохотрон»? 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Архипова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
Electrolux AB - Zanussi 61 1
Schulthess 7 1
Ardo - Ардо 36 2
Miele - Миле 139 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Beko - Beko Electronics 83 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1598 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36235 3
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26266 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13065 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1182 2
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 194 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18340 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 368 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3059 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 616 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 396 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13252 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5223 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2039 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 205 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26818 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2447 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15438 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4435 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9310 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3424 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8274 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9480 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6316 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1316 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13329 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 545 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 324 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12960 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13722 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6412 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2062 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 204 1
Procter&Gamble - Pampers 9 1
Вятка-автомат - Вятка Катюша - Вятка Мария - Мини-Вятка - стиральная машина 7 1
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 18 1
Bosch WTE - Bosch WVD - Bosch WTH - сушильные машины 7 1
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 1
Whirlpool - Indesit IS - Indesit ISL - серия сушильных машин 3 1
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 52 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston ASD 2 1
Носков Константин 241 1
Россия - РФ - Российская федерация 166324 3
Швеция - Королевство 3782 2
Германия - Федеративная Республика 13222 2
Чад - Республика 42 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 1
Европа 24968 1
Земля - планета Солнечной системы 10867 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8582 1
Америка - Американский регион 2206 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Турция - Турецкая республика 2622 1
Москва - Садовое кольцо 119 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11328 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6174 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7527 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53504 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33779 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5622 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7430 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6764 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8849 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1928 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5514 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 699 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 241 1
Молекула - Molecula 1102 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 587 1
Торговля - FMCG&Retail - Подгузники - Diapers 22 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1364 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 221 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5726 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3968 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3790 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7042 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 102 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2680 1
Fashion industry - Индустрия моды 365 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1341 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57729 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10889 1
Физика - Градус Цельсия 293 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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