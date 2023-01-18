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Electrolux AB Electrolux AEG Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft

Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft


18.01.2023 Бывшие топ-менеджеры Electrolux выводят на российский рынок новый бренд бытовой техники
03.10.2022 Samsung тайно и стремительно наращивает штат в России, нанимая специалистов, уволенных конкурентами
15.02.2017 Пылесос Electrolux очистит дом от шерсти
14.10.2016 Electrolux Hob2Hood - с IFA прямиком в Россию
23.10.2015 Electrolux выбрала: всё лучшее - детям!
03.07.2012 Electrolux представил новые беспроводные пылесосы
09.12.2011 Новинка от Electrolux: мойки воздуха с интеллектом
14.09.2011 Очищаем и согреваем: конвекторы Electrolux AIR GATE
25.04.2011 Мобильные кондиционеры Electrolux: здоровый отдых без отрыва от производства
01.12.2010 Electrolux выпустила "умный" холодильник
13.07.2010 Electrolux презентует мультизональные системы SVM для кондиционирования зданий
26.10.2009 Правила здорового климата в увлажнителях Electrolux
25.05.2009 Electrolux: море плюсов против летнего отсутствия горячей воды
28.07.2008 «ICL-КПО ВС» будет обслуживать ИТ-инфраструктуру Electrolux
23.04.2008 Пылесос Electrolux Oxygen: борец с аллергией
13.02.2008 Компактно и удобно: посудомоечная машина Electrolux ESF 46010
14.01.2008 Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших морозильников
12.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие посудомоечные машины
07.09.2004 Electrolux выпустила самый герметичный пылесос с пультом ДУ
03.06.2003 IBM заключает 7-летний контракт с Electrolux
22.04.2003 Electrolux завершил 1 квартал с прибылью, но снизил прогноз на весь год
12.02.2003 Electrolux не ожидает активизации спроса в 2003 году
21.03.2002 Electrolux: стиральная машина заговорила на хинди
09.01.2002 Electrolux: пылесосить будут роботы
25.04.2000 Прибыль Electrolux за первый квартал выросла на 29% и составила $204 млн.
08.10.1999 Ericsson и Electrolux вместе разрабатывают бытовые приборы с доступом в Интернет

Публикаций - 220, упоминаний - 235

Electrolux AB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 389 74
Samsung Electronics 9734 68
Zoom Int - Zoom Video Communications 1323 60
LG Electronics 3540 55
Siemens AG - Siemens Group 2542 48
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 29
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 20
Philips 2052 18
Ростех - Автоматика Концерн 1486 15
ASKO 27 11
Xiaomi 1296 10
Toshiba Corporation 2888 10
Sharp Corporation 1042 9
DeLonghi 34 9
РТИ Микрон - Micron 1233 8
Apple Inc 11194 8
Daewoo Electronics 43 8
Yandex - Яндекс 5675 8
Haier 118 7
Microsoft Corporation 23500 7
HP Inc. 5518 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5590 6
Sony 6482 6
Redmond - Инновационные решения 104 6
IBS Platformix - СИЛА 835 5
Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 44 5
Huawei 3503 5
Intel Corporation 11670 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2967 5
ДОК 767 4
JVC Kenwood 411 4
Supra 34 4
Titanium 79 4
Midea 27 4
Google LLC 10941 4
Vestel 29 4
Lenovo Group 2168 3
Цифра ГК 2148 3
HiPER - High Perfomance 48 3
Electrolux - Электролюкс Рус 6 3
Miele - Миле 133 48
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 45
Haier - Candy Group - Канди 92 31
Hansa - Ханса 101 29
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 28
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6632 28
Gorenje 88 26
Whirlpool 81 25
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2518 23
Dyson 110 23
Beko 66 22
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 17
Ardo - Ардо 32 14
Gaggenau 35 13
Точка 3798 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6195 10
Россети Ленэнерго 2349 9
Сплит 159 9
Groupe SEB - Tefal 84 9
Hyundai Motor 341 8
Daewoo 102 7
Kärcher 34 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1827 6
Groupe SEB - Rowenta 40 6
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 46 5
Лента - Сеть розничной торговли 1701 5
Smeg 16 5
Volvo Cars 249 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 4
Daikin 45 4
Swarovski AG 70 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 659 3
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 112 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 3
Michelin - Мишлен 30 2
Groupe SEB - Société d'Emboutissage de Bourgogne 7 2
Braun 76 2
Техносила - СервисТрейд 241 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 32 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 231 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17962 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4387 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9109 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 60 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 6 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2509 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10383 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3692 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2695 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 1
LOT Network 2 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
Электрокабель 7 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11848 85
Стиральная машина - Washer 609 69
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25055 62
Вентилятор - Fan 897 59
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 931 58
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2266 54
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38977 49
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9920 45
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79211 45
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1791 44
Пылесос - Vacuum cleaner 465 43
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5693 43
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12606 41
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 295 40
БТиЭ - Посудомоечная машина - Посудомойки - Dishwasher 142 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21364 31
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 95 29
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2601 28
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 842 28
Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 281 27
БТиЭ - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 84 26
Нагреватель - нагревательный элемент 102 26
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6144 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8748 23
Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 114 21
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 67 21
Таймера - Timer 212 20
Аксессуары 3474 20
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 838 20
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8631 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25023 19
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6564 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11828 18
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 54 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6338 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11298 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7777 16
Нагреватель - ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 61 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13577 15
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 160 15
Microsoft Windows 2000 12677 28
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 27
Apple iPhone 6 6175 22
Electrolux ESF - компактные посудомоечные машины 13 13
LG Kompressor Follow Me 20 10
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 397 9
Electrolux Z, ZCX, ZUA, Ergorapido - серия пылесосов 12 9
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 84 7
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 7
Xiaomi Mi Home 52 6
Groupe SEB - Moulinex ME 50 6
Electrolux EWW, EWF - серия стиральных машин 9 6
Google Android 12553 6
Dyson Pure Hot+Cool - очиститель и увлажнитель воздуха - воздухоочиститель 12 5
Samsung RL - серия холодильников 15 5
Samsung AddWash - серия стиральных машин 11 5
Electrolux EWH Gladius, Centurio IQ - накопительный электрический водонагреватель 6 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6623 5
Electrolux UltraCaptic - пылесос 4 4
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 4
Polaris IQ Home 16 4
Microsoft Windows BitLocker 1275 4
Liebherr SBS - холодильник 12 4
Dyson Air Multiplier 9 4
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 4
Electrolux Powermix Silent - Electrolux Masterpiece ESB - блендер 5 4
Liebherr CN - холодильник 6 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 337 4
Electrolux ECH 5 4
Groupe SEB - Rowenta RO Silence Force 4 4
Electrolux EFH 3 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 192 3
LG HOM-BOT SQUARE 15 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston F 5 3
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 3
ГИС СОЛО - государственная информационная система Современное образование Ленинградской области 71 3
Apple Siri - Голосовой помощник 360 3
Apple iOS 6804 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 726 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 3
Головин Даниил 34 11
Агуреева Ольга 9 7
Криницкий Игорь 26 4
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 4
Рашид Карим 6 3
Кульченко Роман 14 3
Старикова Евгения 11 3
Погудалов Алексей 5 2
Измайлов Максим 9 2
Шувалова Анастасия 9 2
Марфин Алексей 13 2
Бирюков Константин 9 2
Михина Наталья 7 2
Плетнев Александр 5 2
Гунько Сергей 1 1
Михеев Владимир 14 1
Сабирова Лилия 1 1
Предко Юрий 5 1
Гордиенко Лариса 2 1
Filosa Louis - Филоса Льюис 1 1
Ковалев Валерий 1 1
Гончарова Эльвира 7 1
Кириллова Анна 2 1
Подузов Сергей 7 1
Новиков Кирилл 3 1
Потапов Павел 1 1
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 16 1
Дреев Сергей 1 1
Водоватов Алексей 1 1
Ширвиндт Александр 1 1
Черепковский Сергей 1 1
Архипова Светлана 3 1
Доценко Надежда 1 1
Манерова Ирина 1 1
Веселов Владимир 5 1
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 9 1
Ларионов Виктор 2 1
Догадин Михаил 17 1
Дружинин Виктор 5 1
Дмитриев Юрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 122886 135
Германия - Федеративная Республика 12013 56
Европа 21312 55
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17143 43
Швеция - Королевство 3459 40
Южная Корея - Республика 6289 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39350 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15079 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50177 33
Италия - Итальянская Республика 4223 31
Япония 12879 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12816 19
Турция - Турецкая республика 2068 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2617 16
Франция - Французская Республика 7084 15
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 303 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14949 13
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 122 12
Азия - Азиатский регион 4659 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13150 9
Земля - планета Солнечной системы 9703 9
Германия - Берлин 701 8
Солнце - звезда Солнечной системы 4908 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 6
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 371 6
Беларусь - Белоруссия 4257 5
Польша - Республика 1774 4
Сатурн - Титан (спутник) 425 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 655 4
Малайзия 792 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 711 3
Индия - Республика 5069 3
Таиланд - Королевство 725 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2368 3
Россия - ЦФО - Владимирская область 650 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 983 3
Европа Северная - Скандинавия 516 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6306 3
Словения - Республика 201 3
Финляндия - Финляндская Республика 3471 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4425 124
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20013 67
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3418 61
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4050 51
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1353 45
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1002 31
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1124 29
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3905 29
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1598 25
Зоология - наука о животных 2308 25
Дача - дачники 568 23
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 823 22
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 178 18
Английский язык 6160 18
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1209 17
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5233 17
Металлы - Серебро - Silver 680 16
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4827 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9924 15
Сон - Somnus 366 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4184 14
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 313 13
Зоология - Животные домашние - Pets 450 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3418 12
Кулинария - Cooking 125 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41988 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6037 10
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1262 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23991 10
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1489 9
Парковка - Паркинг - Parking - Стоянка - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service 749 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4639 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3270 8
Металлы - Чугун - сплав железа с углеродом 29 8
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1172 8
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1036 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4004 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15067 7
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1375 7
Ergonomics - Эргономика 1493 7
CNews - ZOOM.CNews 1757 75
Коммерсантъ - Издательский дом 1226 5
Thomson Reuters - Рейтер 5773 4
91Mobiles 1696 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11003 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 794 2
Чудо техники 60 2
Cosmopolitan 25 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 250 1
Fortune 208 1
Die Welt 80 1
Daily Telegraph 45 1
500 Startups 14336 28
GfK Rus - ГФК-Русь 206 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7460 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2125 1
Samsung Research 17 1
Sirena - Сирена 3 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 198 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 201 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 1
МГУПП - Московский государственный университет пищевых производств - Московский государственный университет прикладной биотехнологии имени академика РАН И. А. Рогова 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11643 11
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 10
Electrolux Design Lab 5 4
Red Dot Design Award 54 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2068 1
Burning Man - фестиваль 7 1
Международный женский день - 8 марта 274 1
Samsung Forum 14 1
Фотофорум 48 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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