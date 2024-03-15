Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft

Параллельный импорт трещит по швам. Поставщики обожаемых в России Electrolux, Tefal, Zanussi блокируют поставки. На всех может не хватить елились на параллельный импорт – они начали массовой блокировать отгрузки в Россию продукции Braun, Electrolux, Tefal, Rowenta и других известных каждому россиянину компаний. Параллельный импор

Бывшие топ-менеджеры Electrolux выводят на российский рынок новый бренд бытовой техники Не Electrolux, а Vard Российское подразделение покинувшего страну шведского Electrolux в 2023 г. запустит собственный бренд бытовой техники Vard, сообщает «Коммерсант». По данным базы «СПАР

Samsung тайно и стремительно наращивает штат в России, нанимая специалистов, уволенных конкурентами Труднообъяснимое поведение Samsung Компанию Samsung уличили в переманивании российского персонала компании Electrolux, пишет «Коммерсант». Оба вендора занимаются производством широкого спискам техники, и они оба покинули российский рынок, хотя и в разное время. Samsung прекратила поставки своей прод

Пылесос Electrolux очистит дом от шерсти Пылесос Ergorapido Animal Care, созданный Electrolux, эффективно и быстро уничтожит все нежелательные следы присутствия домашнего животного в доме. Зима, весна, лето и осень – четыре времени года, когда домашние животные предпочитают а

Electrolux Hob2Hood - с IFA прямиком в Россию Представленная на выставке IFA 2016 серия интеллектуальных вытяжек Electrolux Hob2Hood приходит на российский рынок кухонной техники. Серия вытяжек Hob2Hood не позволит кухне заполниться неприятными запахами, при этом не тратя на процесс лишнюю энергию. Так, п

Electrolux выбрала: всё лучшее - детям! Гаджеты для ухода за детьми и сохранения их здоровья выбирало компетентное жюри на ежегодном конкурсе дизайнеров-инноваторов Electrolux Design Lab. В этом году конкурс привлёк к участию более 1500 дизайнеров и конструкторов из 60 стран мира. Но только шесть разработок попали в финал и имели шанс побороться за призовы

Electrolux представил новые беспроводные пылесосы В конце июня концерн Electrolux представил в Москве обновлённую и расширенную линейку беспроводных вертикальных пылесосов Ergorapido 2 в 1 c технологией лёгкой очистки щётки BRUSHROLLCLEAN (BRC). Оригинальность пре

Новинка от Electrolux: мойки воздуха с интеллектом Специально для тех, кто заботится о своем здоровье, компания Electrolux выпустила высокотехнологичные мойки воздуха 75-й серии. Эти необходимые в любом доме устройства способны не только увлажнять, но и очищать воздух от мельчайшей пыли, пылевых клещей,

Очищаем и согреваем: конвекторы Electrolux AIR GATE невозможные пожелания потребителей. Что и говорить, все уже придумано за нас. Осталось только использовать, причем – с удовольствием. Подробную информацию о конвекторах и другой климатической технике Electrolux читайте на сайте www.home-comfort.ru

Мобильные кондиционеры Electrolux: здоровый отдых без отрыва от производства Например, Air Gate, Eco и Dio от Electrolux, которые отличаются компактными размерами, мобильностью и не требуют специального монтажа. Их можно легко устанавливать дома, брать с собой на дачу и даже использовать в офисе. Для т

Electrolux презентует мультизональные системы SVM для кондиционирования зданий ков не превышает 20. Объединяя 4 наружных блока, можно создать индивидуальный микроклимат в 64 независимых зонах с максимальной мощностью всей системы в режиме охлаждения 201 кВт. Особенностью систем Electrolux SVM является широкий ассортимент и многофункциональность системы управления, что позволяет легко воплощать все современные идеи управления: от наиболее простого индивидуального управ

Правила здорового климата в увлажнителях Electrolux В связи с этим особый интерес представляет товарная категория шведской климатической техники Electrolux «Home Comfort», в рамках которой предложен ряд новинок, отличающихся эргономичным дизайном и функциональным удобным управлением. Этими новинками стали: ультразвуковые увлажнители воз

Electrolux: море плюсов против летнего отсутствия горячей воды м безводьем», на которое нас ежегодно обрекают летними отключениями коммунальщики, честно скажу, перепробовал многое. Но, в конце концов, пришел к прежнему вопросу – а что в такой ситуации предлагает Electrolux? Порылся в каталогах и комментариях, а в результате обнаружил сразу пять веских «за» в пользу оборудования шведской компании, которыми и хотел бы поделиться. Возьмем накопительные

«ICL-КПО ВС» будет обслуживать ИТ-инфраструктуру Electrolux Компания Electrolux выбрала Fujitsu Services основным поставщиком услуг по обслуживанию европейской ИТ-инфраструктуры компании. Пятилетний контракт предусматривает предоставление сервиса для персональны

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Electrolux выпустила самый герметичный пылесос с пультом ДУ Компания Electrolux объявила о выпуске на российский рынок новой серии пылесосов Oxy System. Модели в отличие от других аналогов имеют полностью герметичные корпус и систему очистки. Впервые не только ф

IBM заключает 7-летний контракт с Electrolux IBM заключил соглашение с производителем бытовой техники, компанией Electrolux AB, об управлении парком ПК компании в Европе. Стоимость семилетнего контракта, по

Electrolux завершил 1 квартал с прибылью, но снизил прогноз на весь год Результаты AB Electrolux за первый квартал полностью совпали с ожиданиями рынка, однако компания снизила пр

Electrolux не ожидает активизации спроса в 2003 году США и Европы вряд ли активизируется в 2003 году, считает шведский производитель домашней техники AB Electrolux. Компания также высказала предположение, что ее прибыль возрастет в этом году, нес

Electrolux: стиральная машина заговорила на хинди Новая стиральная машина была сделана специально по просьбе индийских потребителей, которые пожелали, чтобы машина сама говорила им, как ею управлять. Она поступит в продажу под торговой маркой Electrolux Kelvinator. В словарь новой стиральной машины входит более 90 фраз на английском и на хинди, сообщает британская газета Daily Telegraph. "Без всякого побуждения с нашей стороны, они

Electrolux: пылесосить будут роботы изнь людей легче. Что может быть легче, чем использование дома робота-пылесоса? Отрадно, что "Трилобит" - первый в мире автоматический пылесос, скоро появится в магазинах", - считает президент группы Electrolux Майкл Трешков. Группа Electrolux - производитель техники для кухни, работ по дому и вне дома. Ежегодно в более чем 150 странах мира продается более 55 млн. изделий Electrol

Прибыль Electrolux за первый квартал выросла на 29% и составила $204 млн. Компания Electrolux, крупнейший мировой производитель бытовой техники, опубликовала результаты первого квартала 2000 финансового года. Прибыль компании за квартал, окончившийся 31 марта выросла на 29% и