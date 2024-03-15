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Electrolux AB Electrolux AEG Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft

Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft

СОБЫТИЯ

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15.03.2024 Параллельный импорт трещит по швам. Поставщики обожаемых в России Electrolux, Tefal, Zanussi блокируют поставки. На всех может не хватить

елились на параллельный импорт – они начали массовой блокировать отгрузки в Россию продукции Braun, Electrolux, Tefal, Rowenta и других известных каждому россиянину компаний. Параллельный импор
18.01.2023 Бывшие топ-менеджеры Electrolux выводят на российский рынок новый бренд бытовой техники

Не Electrolux, а Vard Российское подразделение покинувшего страну шведского Electrolux в 2023 г. запустит собственный бренд бытовой техники Vard, сообщает «Коммерсант». По данным базы «СПАР
03.10.2022 Samsung тайно и стремительно наращивает штат в России, нанимая специалистов, уволенных конкурентами

Труднообъяснимое поведение Samsung Компанию Samsung уличили в переманивании российского персонала компании Electrolux, пишет «Коммерсант». Оба вендора занимаются производством широкого спискам техники, и они оба покинули российский рынок, хотя и в разное время. Samsung прекратила поставки своей прод
15.02.2017 Пылесос Electrolux очистит дом от шерсти

Пылесос Ergorapido Animal Care, созданный Electrolux, эффективно и быстро уничтожит все нежелательные следы присутствия домашнего животного в доме. Зима, весна, лето и осень – четыре времени года, когда домашние животные предпочитают а
14.10.2016 Electrolux Hob2Hood - с IFA прямиком в Россию

Представленная на выставке IFA 2016 серия интеллектуальных вытяжек Electrolux Hob2Hood приходит на российский рынок кухонной техники. Серия вытяжек Hob2Hood не позволит кухне заполниться неприятными запахами, при этом не тратя на процесс лишнюю энергию. Так, п
23.10.2015 Electrolux выбрала: всё лучшее - детям!

Гаджеты для ухода за детьми и сохранения их здоровья выбирало компетентное жюри на ежегодном конкурсе дизайнеров-инноваторов Electrolux Design Lab. В этом году конкурс привлёк к участию более 1500 дизайнеров и конструкторов из 60 стран мира. Но только шесть разработок попали в финал и имели шанс побороться за призовы
03.07.2012 Electrolux представил новые беспроводные пылесосы

В конце июня концерн Electrolux представил в Москве обновлённую и расширенную линейку беспроводных вертикальных пылесосов Ergorapido 2 в 1 c технологией лёгкой очистки щётки BRUSHROLLCLEAN (BRC). Оригинальность пре
09.12.2011 Новинка от Electrolux: мойки воздуха с интеллектом

Специально для тех, кто заботится о своем здоровье, компания Electrolux выпустила высокотехнологичные мойки воздуха 75-й серии. Эти необходимые в любом доме устройства способны не только увлажнять, но и очищать воздух от мельчайшей пыли, пылевых клещей,

14.09.2011 Очищаем и согреваем: конвекторы Electrolux AIR GATE

невозможные пожелания потребителей. Что и говорить, все уже придумано за нас. Осталось только использовать, причем – с удовольствием. Подробную информацию о конвекторах и другой климатической технике Electrolux читайте на сайте www.home-comfort.ru 
25.04.2011 Мобильные кондиционеры Electrolux: здоровый отдых без отрыва от производства

Например, Air Gate, Eco и Dio от Electrolux, которые отличаются компактными размерами, мобильностью и не требуют специального монтажа. Их можно легко устанавливать дома, брать с собой на дачу и даже использовать в офисе. Для т
01.12.2010 Electrolux выпустила "умный" холодильник
13.07.2010 Electrolux презентует мультизональные системы SVM для кондиционирования зданий

ков не превышает 20. Объединяя 4 наружных блока, можно создать индивидуальный микроклимат в 64 независимых зонах с максимальной мощностью всей системы в режиме охлаждения 201 кВт. Особенностью систем Electrolux SVM является широкий ассортимент и многофункциональность системы управления, что позволяет легко воплощать все современные идеи управления: от наиболее простого индивидуального управ
26.10.2009 Правила здорового климата в увлажнителях Electrolux

В связи с этим особый интерес представляет товарная категория шведской климатической техники Electrolux «Home Comfort», в рамках которой предложен ряд новинок, отличающихся эргономичным дизайном и функциональным удобным управлением. Этими новинками стали: ультразвуковые увлажнители воз
25.05.2009 Electrolux: море плюсов против летнего отсутствия горячей воды

м безводьем», на которое нас ежегодно обрекают летними отключениями коммунальщики, честно скажу, перепробовал многое. Но, в конце концов, пришел к прежнему вопросу – а что в такой ситуации предлагает Electrolux? Порылся в каталогах и комментариях, а в результате обнаружил сразу пять веских «за» в пользу оборудования шведской компании, которыми и хотел бы поделиться.   Возьмем накопительные

28.07.2008 «ICL-КПО ВС» будет обслуживать ИТ-инфраструктуру Electrolux

Компания Electrolux выбрала Fujitsu Services основным поставщиком услуг по обслуживанию европейской ИТ-инфраструктуры компании. Пятилетний контракт предусматривает предоставление сервиса для персональны
23.04.2008 Пылесос Electrolux Oxygen: борец с аллергией

ергиков. Пылесосы для аллергиков Dyson DC20 Allergy Parquet Тип: циклонный Потребляемая мощность: 1400 Вт Цена: 18 тыс. руб. Tomas Twin TT Тип: моющий Потребляемая мощность:1600 Вт Цена: 12 тыс. руб. Electrolux Oxygen+ Тип: с мешком для сбора пыли Потребляемая мощность: 2100 Вт Цена: 10 тыс. руб. Этой весной, когда меня со всей силой начал одолевать очередной приступ “сенной лихорадки”, мне
13.02.2008 Компактно и удобно: посудомоечная машина Electrolux ESF 46010

передней панели, а также изящный цифровой дисплей с подсветкой. На наш взгляд, каким-то особым эксклюзивным дизайном эта модель не блещет. Однако в ней ничто не раздражает. Узкая посудомоечная машина Electrolux ESF 46010 Производитель, однако, считает, что агрегат должен вызывать вдохновение — дизайн так и называется — Inspire, что в переводе с английского языка на русский означае
14.01.2008 Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших морозильников

крайней мере выпускаемая именно под маркой Siemens) ломается нечасто. Ну, а во-вторых, если уж сломается, то к вашим услугам довольно разветвлённая сеть сервисных центров «от Калиниграда до Находки». Electrolux EUF 23391 Морозильный шкаф из Швеции стоимостью около 30 тысяч рублей — Electrolux EUF 23391. По размерам он ниже и уже модели от Siemens: 160×60 × 64,5 сантиметра. Из-за этог
12.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие посудомоечные машины

я,с открытой панелью 81 × 60 × 57см       12 57-61 «AEG» F 60870 M под столешницу 82 × 60 × 60 см       12 30-33 «Bosch» SRI 45T25 EU встраиваемая,с открытой панелью 81-87 × 45 × 57 см       9 18-22 «Electrolux» ESF 45010 свободностоящая 85 × 45 × 63 см       9 16-18 «AEG» F 45250 VI полностью встраиваемая 45 × 55 × 50 см       6 18-20 Далее предлагаем ознакомиться с этими агрегатами более

07.09.2004 Electrolux выпустила самый герметичный пылесос с пультом ДУ

Компания Electrolux объявила о выпуске на российский рынок новой серии пылесосов Oxy System. Модели в отличие от других аналогов имеют полностью герметичные корпус и систему очистки. Впервые не только ф
03.06.2003 IBM заключает 7-летний контракт с Electrolux

IBM заключил соглашение с производителем бытовой техники, компанией Electrolux AB, об управлении парком ПК компании в Европе. Стоимость семилетнего контракта, по
22.04.2003 Electrolux завершил 1 квартал с прибылью, но снизил прогноз на весь год

Результаты AB Electrolux за первый квартал полностью совпали с ожиданиями рынка, однако компания снизила пр
12.02.2003 Electrolux не ожидает активизации спроса в 2003 году

США и Европы вряд ли активизируется в 2003 году, считает шведский производитель домашней техники AB Electrolux. Компания также высказала предположение, что ее прибыль возрастет в этом году, нес
21.03.2002 Electrolux: стиральная машина заговорила на хинди

Новая стиральная машина была сделана специально по просьбе индийских потребителей, которые пожелали, чтобы машина сама говорила им, как ею управлять. Она поступит в продажу под торговой маркой Electrolux Kelvinator. В словарь новой стиральной машины входит более 90 фраз на английском и на хинди, сообщает британская газета Daily Telegraph. "Без всякого побуждения с нашей стороны, они

09.01.2002 Electrolux: пылесосить будут роботы

изнь людей легче. Что может быть легче, чем использование дома робота-пылесоса? Отрадно, что "Трилобит" - первый в мире автоматический пылесос, скоро появится в магазинах", - считает президент группы Electrolux Майкл Трешков. Группа Electrolux - производитель техники для кухни, работ по дому и вне дома. Ежегодно в более чем 150 странах мира продается более 55 млн. изделий Electrol
25.04.2000 Прибыль Electrolux за первый квартал выросла на 29% и составила $204 млн.

Компания Electrolux, крупнейший мировой производитель бытовой техники, опубликовала результаты первого квартала 2000 финансового года. Прибыль компании за квартал, окончившийся 31 марта выросла на 29% и
08.10.1999 Ericsson и Electrolux вместе разрабатывают бытовые приборы с доступом в Интернет

цепта из Интернет ваша сковорода сама приготовит мясо по-французски, предварительно получив все необходимое для приготовления из холодильника. Наверное, звучит нереально. Однако как вам тот факт, что Electrolux уже имеет образцы холодильников и микроволновых печей с доступом в Интернет? Так что все это далеко не за горами. Ericsson и Electrolux создают совместное предприятие для того

Публикаций - 237, упоминаний - 263

Electrolux AB и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 93
Samsung Electronics 11065 73
LG Electronics 3735 61
Siemens AG - Siemens Group 2673 50
Electrolux AB - Zanussi 61 36
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 23
Philips 2099 18
Ballu Industrial Group 50 17
Timberk 26 15
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 14
Haier Group 230 14
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 14
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 13
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 12
ASKO 36 11
Xiaomi - Сяоми 2232 10
Apple Inc 13156 10
Toshiba Corporation 2980 10
Sharp Corporation 1062 10
Yandex - Яндекс 9216 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
Sony 6739 8
Stiebel Eltron 8 7
Microsoft Corporation 25775 7
Electrolux AB - Frigidaire - Frigidaire Appliance Company 8 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
HP Inc. 5883 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 54 6
Huawei 4677 5
Intel Corporation 12811 5
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 5
Google LLC 12690 5
Titanium 88 5
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 5
Vestel - Vestel Trade - Vestel CIS - Вестел СНГ 40 5
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 4
Supra 36 4
JVC Kenwood 422 4
General Climate 3 3
Miele - Миле 139 50
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 48
Haier - Candy Group - Канди 101 33
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 30
Hansa - Ханса 114 29
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 26
Dyson 157 26
Beko - Beko Electronics 83 26
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 18
Ardo - Ардо 36 16
Bosch - Gaggenau 36 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Groupe SEB - Tefal 108 12
Hyundai Motor Company 436 9
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 9
Kärcher - Karcher - Керхер 74 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 7
Daewoo 104 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Smeg 19 5
Daikin Industries 64 5
Groupe SEB - Société d'Emboutissage de Bourgogne - Группа Себ-Восток - СЕБ СНГ 13 4
Volvo Cars 262 4
Braun GmbH 79 4
Swarovski AG 74 4
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 16 3
Beurer - Бойрер 19 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 3
Krups 31 3
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 3
Melitta 6 2
Minifix 2 2
Dometic Group - Igloo Products 3 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
FreeMove 5 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
LOT Network 2 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Электрокабель 13 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 87
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 76
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 64
Вентилятор - Fan 1076 60
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 58
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 43
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Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 24
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 24
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 22
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 73 22
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 155 21
Аксессуары 4282 21
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 637 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 20
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 19
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 19
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 27
Microsoft Windows 2000 8678 21
Apple iPhone 6 4861 20
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 18 18
Electrolux EWW, EWF - Electrolux PerfectCare - серия стиральных машин 22 17
Electrolux UltraCaptic - Electrolux UltraSilencer Vacuum - Electrolux UltraActive - Electrolux Z, ZCX, ZUA, Ergo, Ergorapido - серия пылесосов 20 16
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 14
Liebherr - серия холодильников 36 14
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 13
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 11
Electrolux EACS - Electrolux EACM - Electrolux Atrium - серия кондиционеров 19 10
Electrolux EFH - Electrolux EOH - Electrolux ECH - Electrolux Rapid - Electrolux Aie Gate - серия обогревателей и конвекторов 11 10
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 10
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 10
LG Kompressor Follow Me 20 10
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 9
Electrolux EWH Gladius, Centurio IQ - Electrolux Kelvinator Appliances KSV - Electrolux GWH - Electrolux NP - водонагреватели 13 9
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 8
Bosch - VarioSpeed 15 8
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 8
Electrolux EON - Electrolux Bright Line - Electrolux CombiSteamPro Smart - Electrolux EHС - Electrolux EOB - Electrolux EOK - духовки, духовые шкафы 8 7
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 7
Ballu Camino - Ballu Cube - Ballu Apollo - Ballu ENZO - Ballu Plaza - Ballu Deluxe - Ballu Comfort - Ballu BIH - Ballu BHG - Ballu BOGH - обогреватель электрический конвектор - электрический обогреватель 12 7
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 7
Samsung - серия холодильников 44 7
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 7
Electrolux EHU - Electrolux EHW - Electrolux EHAW - мойки воздуха, умные увлажнители воздуха 9 6
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 9 6
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Google Android 15244 6
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