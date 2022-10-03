Samsung тайно и стремительно наращивает штат в России, нанимая специалистов, уволенных конкурентами

Российский штат Samsung растет – компания бьет рекорды по открытым вакансиями, а также дает работу уволенным сотрудникам Electrolux. Эта компания продает российский бизнес и увольняет весь штат. Зачем Samsung новые люди – неясно, поскольку она более полугода не поставляет продукцию в Россию. Есть вероятность, что она хочет вывезти их за границу.

Труднообъяснимое поведение Samsung

Компанию Samsung уличили в переманивании российского персонала компании Electrolux, пишет «Коммерсант». Оба вендора занимаются производством широкого спискам техники, и они оба покинули российский рынок, хотя и в разное время.

Samsung прекратила поставки своей продукции в Россию еще в начале марта 2022 г., однако об окончательном из бесповоротном сворачивании всех операций в России пока не заявляла. Она, к тому же, останавливала свой завод под Калугой, который в настоящее время вновь работает, но только на экспорт.

Electrolux со своей стороны, заявила о продаже российского бизнеса в начале сентября 2022 г. Samsung проявила оперативность в плане хедхантинга и почти моментально начала заманивать российских работников своего шведского конкурента в свой штат.

Люди – главная ценность

По информации издания, Samsung приняла на работу большую часть менеджеров по продажам Electrolux в России. Также ей потребовались специалисты по развитию бизнеса в сфере крупной бытовой техники.

Samsung не уточняет, зачем ей большой штат в России при том условии, что россияне давно нашли замену ее продукции

К моменту выхода материала не было известно, зачем Samsung понадобилось расширять свой штат в России – стране, в которой она в настоящее время представлена лишь номинально. Также нет данных, сколько человек, работавших на Electrolux, она смогла переманить.

Зато достоверно известно, как именно Samsung удалось это сделать. Продажа бизнеса Electrolux в России сопровождается сокращением всего ее штата. Уволенным сотрудникам нужно искать новое место работы, и Samsung значительно упростила им решение этого вопроса.

Нужно еще больше сотрудников

Российский штат Samsung увеличивается не только за счет бывших сотрудников конкурирующей компании. За неполный 2022 г. юрлица Samsung Electronics Rus Company и Samsung Research Russia опубликовали на сайте HeadHunter свыше 190 вакансий.

Напомним, что компания остановила поставки техники в Россию семь месяцев назад. Другими словами, большая часть вакансий была опубликована в период простоя.

Более 190 вакансий – это результат деятельности двух юрлиц Samsung в период с 1 января по 30 сентября 2022 г. Для сравнения, за весь 2021 г. компании открыли менее 80 вакансий.

Компания, которую никто не ждет

Samsung считается одним из крупнейших производителей в большинстве сегментов мирового рынка техники. Россия в этом плане не стала исключением – компания длительное время занимала лидирующие позиции, в том числе, в мобильном сегменте. Ее смартфоны продавались лучше китайских, и даже Xiaomi не могла свергнуть ее с первого места.

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Однако, как сообщал CNews, семь месяцев простоя, а также проблемы с наличием новых устройств компании в магазинах, принесли свои плоды. Россияне перестали отдавать приоритет именно мобильникам Samsung и без труда переключили свое внимание на продукцию китайских брендов.

Абсолютно аналогичная ситуация разворачивается и в сегментах бытовой техники и домашней электроники. В январе-августе 2021 г. у Samsung было 37% рынка телевизоров (данные Holodilnik.ru), а годом позже этот показатель рухнул до 26%. Доля рынка стиральных машин в России у Samsung составляла 12,7% годом ранее, теперь же она удерживает лишь 7,3%. То же касается холодильников и другой техники.

Возможна релокация

Нельзя исключать, что Samsung набирает персонал, что называется, «впрок». По словам опрошенных изданием экспертов, она может перевезти наиболее ценных работников в другую страну.

Вариантов для релокации, считают эксперты, несколько. Это может быть Южная Корея или одна из стран СНГ. Пока информации о массовом отъезде сотрудников Samsung из России нет, но происходящее в стране, в том числе и события, происходящие после 21 сентября 2022 г., могут подтолкнуть корейского вендора к вывозу работников за рубеж.

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Сейчас многие компании стараются вывезти своих работников из России. Например, в начале сентября 2022 г. выяснилось, что этим промышляет китайская компания Huawei.