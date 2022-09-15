Samsung возвращается в Россию. Ее тут почти никто не ждет

Samsung может возобновить поставки своей техники на российский рынок, в частности, смартфоны, до конца 2022 г. Компания ушла из России в марте 2022 г. и за это время успела растерять поклонников – ее доля на мобильном рынке стремительно просела, ее обогнали многие китайские бренды. Аналитики очень сомневаются, что после возвращения Samsung сможет повторно выбиться в лидеры.

Уйти, чтобы вернуться

Корейский техногигант Samsung может вернуться в Россию до конца 2022 г. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на неназванных источников, приближенных к самой корпорации и к ритейлу.

Samsung – это одна из первых иностранных компаний, решивших поставить на паузу свой бизнес в России. Она прекратила весь свой импорт в страну в самом начале марта 2022 г., а позже остановила свой завод под Калугой. В июне 2022 г. он возобновил работу, но исключительно на экспорт – россиянам его продукция если и достанется, то только посредством параллельного импорта, что может привести к повышенным ценам на нее.

Собеседник издания, близкий к компании, подчеркнул, что Samsung планирует не только возобновить официальные поставки всем ритейлерам, с которыми она сотрудничала до 24 февраля 2022 г., но и возобновить работу своего интернет-магазина. На момент публикации материала ее российский сайт представлял своего рода виртуальный музей корейской техники – посмотреть можно, но купить нельзя.

Когда ждать

Сроки возвращения Samsung на российский рынок один из источников издания называть отказался. Другой же, представитель ритейла, отметил, что ждать, вероятно, осталось совсем недолго.

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По его словам, появление «белой» техники Samsung на витринах российских магазинов может состояться в октябре 2022 г. Если так и случится, то получится, что компания вернется спустя семь месяцев после своего ухода.

Тем временем, пока нет никаких официальных данных о возвращении или невозвращении Samsung в Россию. Компания никак не комментирует появившуюся информацию.

Пролить свет на происходящее немного помог «серый» рынок, который с мая 2022 г. правильнее называть «параллельным». Как сообщил изданию сотрудник одного из российских интернет-магазинов, вероятность возобновления полностью легальных продаж Samsung действительно имеется.

Косвенное подтверждение

Одним из намеков на скорое возвращение Samsung может являться нынешнее состояние ее официального российского сайта. В конце лета 2022 г. компания провела международную премьеру своих новых смартфонов Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 с гибким экраном. Почти сразу информация о них появилась и на ru-версии ее сайта, хотя и без подробностей о ценах.

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Это может указывать на то, что Samsung действительно планирует вернуться в России, и не просто так, а со своими самыми новыми мобильниками. К тому же это очень контрастирует с действиями американской компании Apple, которая покинула Россию на пару дней раньше Samsung.

7 сентября 2022 г. Apple показала смартфоны линейки iPhone 14. Спустя неделю ее российский сайт по-прежнему не получил обновление – на нем прошлогодние iPhone 13 до сих пор имеют приставку «новый». Другие гаджеты Apple, появившиеся после 24 февраля 2022 г., тоже не присутствуют на сайте.

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Впрочем, столь неприкрытое игнорирование Apple российского рынка россиян совершенно не смущает. Количество предзаказов на новые iPhone 14 растет, и в магазинах, как сообщал CNews, они появятся почти одновременно со всем миром. Остается лишь вопрос цены – параллельный импорт сделает свое дело, и за возможность обладать новым мобильником Apple россиянам придется заплатить чуть ли не две цены.

Корейцев почти никто не ждет

Samsung – это лидер мирового рынка смартфонов, годами удерживающий первое место по объемам поставок. В России до недавнего времени компания тоже была впереди всех, но теперь ситуация изменилась.

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К середине августа 2022 г. нежелание Samsung ввозить новые товары в Россию привело к дефициту ее смартфонов. Однако россияне очень быстро переориентировались на другие бренды, в результате чего доля корейского вендора скатилась вниз.

По данным источников издания, если в августе 2021 г. Samsung удерживала 33%, то год спустя у нее осталось лишь 16%, и то благодаря параллельному импорту и остаткам «белых» устройств на складах. Статистика оператора МТС еще более пугающая (для Samsung) – у компании осталось лишь 8,5% рынка.

Как сообщал CNews, МТС утверждает, что Samsung удалось обогнать лишь Apple с ее 7% и малоизвестных вендоров, тогда как крупные китайские производители вырвались вперед. Так, Realme (входит в холдинг ВВК вместе с Oppo, Vivo и OnePlus) получила 17% рынка. Компания Tecno, появившаяся в России в 2018 г., опередила Apple с 7,5-процентной долей и теперь намеревается обойти еще и Samsung.

Большинство опрошенных изданием экспертов сходятся во мнении, что Samsung придется приложить немало усилий, чтобы вновь закрепиться на российском рынке. Моментальный уход компании – это удар по репутации, плюс высвободившееся место тут же заняли китайские производители. Чтобы вернуть интерес россиян к своей продукции, Samsung придется делать упор не на дорогие флагманы, а на доступные устройства А-серии и постоянно демпинговать.

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В других сегментах российского рынка техники у Samsung тоже немало конкурентов. Это касается и телевизоров, и стиральных машин, и прочей домашней и бытовой техники.