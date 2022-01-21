Новейшие iPhone начали массово выходить из строя. У Apple нет решения

Экраны смартфонов серии iPhone 13 стали без причины целиком розоветь, а сами смартфоны начали работать медленнее и часто перезагружаться. Владельцы смартфонов пытались решить проблему сбросом настроек, но это не помогло. Apple пока официально не реагирует, но работники ее техподдержки утверждают, что проблема носит сугубо программный характер.

iPhone в стиле «эмо»

Пользователи смартфонов Apple новой серии iPhone 13 стали массово жаловаться на проблемы с экраном. Как пишет портал GizmoChina, все недовольные столкнулись с одним и тем же дефектом – дисплей мобильника или полностью, или частично порозовел.

Со слов владельцев мобильников, проблема не решается ни простой перезагрузкой, ни даже полным сбросом на заводские установки с потерей всех личных данных. У части пользователей «вернувшиеся в 2007 г.» смартфоны начинают еще и подтормаживать. Некоторые также жалуются на постоянные перезагрузки.

На момент публикации материала не было известно, что вызывает такой дефект. Можно лишь предположить, что дело в программной части смартфона, с учетом того, что экраны меняют цвет на розовый у большого числа людей.

Пользоваться таким смартфоном хоть и можно, но с большим трудом

Последнюю стабильную прошивку для iPhone с индексом 15.2.1 Apple выпустила еще 8 января 2021 г. Однако некоторые пользователи имеют доступ к ранним сборкам ОС, и последняя такая вышла всего сутки назад, 20 января 2021 г.

Не исключено, что проблема кроется именно в бета-прошивке. Пользователи, пожаловавшийся на странного цвета экран, не уточняют, какая версия ПО установлена на их смартфоне.

Apple не решает проблему

На 21 января 2021 г. Apple не предлагала пользователям решение, способное исправить ситуацию. Пока неизвестно, работает ли она над ним или же ждет, пока экраны порозовеют у еще большего количества пользователей.

Официальное заявление по поводу массово сбоящих iPhone Apple пока не делала. Между тем, со слов участника китайской соцсети Weibo под псевдонимом Boss hookup (@BossLianbo), служба техподдержки Apple ответила на его запрос и сообщила, что это точно не аппаратная проблема. Специалист посоветовал ему просто обновить прошивку. В комментариях к его посту другие пользователи ответили, что получили аналогичные рекомендации Apple.

Техподдержка Apple уверена, что перепрошивка решает все проблемы

Примечательно, что владельцы более ранних версий iPhone на розовые дисплеи пока не жалуются.

Альтернативное решение проблемы

Редакция CNews выяснила, что розовый экран – не новая проблема для iPhone. В конце октября 2021 г. на официальном форуме Apple появилось сообщение пользователя DPigar, с фотографиями полностью порозовевшего дисплея iPhone 13 Pro.

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С его слов, дефект проявился на второй день использования. Экран становится розовым периодически, после чего смартфон перезагружается и начинает работать исправно. Через некоторое время ситуация повторяется.

Иногда смартфон проще заменить на новый, чем попытаться отремонтировать

Свыше 520 участников комьюнити Apple заявило, что у них та же самая проблема. Apple не стала рекомендовать DPigar перепрошить смартфон – она просто заменила его мобильник на полностью новый. Судьба дефектного экземпляра неизвестна, и нет информации, что именно мешало ему работать корректно.

Разноцветные экраны iPhone

Смартфоны Apple последних лет известны тем, что их экраны могут по неизвестным причинам менять цвет. Это началось как минимум в 2017 г. с выходом юбилейного iPhone X.

Дисплеи iPhone могут менять цвет на призрачно-зеленый. Это массовая проблема, и в ноябре 2020 г., как сообщал CNews, Apple признала ее наличие во всех устройствах линейки iPhone 12. На тот момент со дня их поступления в продажу прошло немногим больше месяца.

В комментариях под постами о порозовевших экранах пользователи даже пошутили, что им удалось избежать «встречи» с зелеными дисплеями, и что розовые экраны все же настигли их.

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К слову, розовый цвет – тоже частый гость на смартфонах Apple. В октябре 2021 г. в смартфонах iPhone 13 обнаружился брак сверхширокоугольной камеры, из-за которой на экране появляются розовые «артефакты», мешающие съемке.

Тогда проблема не была массовой, и Apple не торопилась устранять ее. Подобный дефект проявлялся и в ранних моделях iPhone – 5, Xr, Xr и даже самом первом iPhone, то есть это своего рода «наследственное заболевание».