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GizmoChina

СОБЫТИЯ


06.08.2026 Чтобы не повышать цены, Xiaomi эволюционирует назад. Выпущен гигантский дешевый смартфон с древним дисплеем и крошечной памятью 1
23.07.2026 Nokia возвращается в эпоху легендарной 3310. Выпущен телефон дешевле 4000 руб., который не ломается и почти не разряжается 1
11.06.2026 Производители переходят на выпуск устаревших смартфонов по моде 10-летней давности 1
29.05.2026 Ни один iPhone так не умеет. Экс-«дочка» Huawei выпустила тонкий смартфон с гигантской батареей и очень ярким экраном 1
28.05.2026 Мир не будет прежним. Любимый россиянами бренд телевизоров готовится продаться Китаю после 60 лет независимости 1
07.05.2026 Китай развязал новую войну форм-факторов. Apple нечем ответить, остальному миру и подавно 1
23.04.2026 Что Америка не смогла, сделает Китай. Xiaomi и Huawei объединились, чтобы «починить» Android 1
17.04.2026 Xiaomi выпустила новые телевизоры Redmi с 4К-экранами. Они огромные и дешевые 1
14.04.2026 Когда политика побоку. США и Китай объединятся для создания новой оперативной памяти и борьбы с ее дефицитом 1
16.03.2026 Xiaomi вспомнила о своем предназначении. Выпущен супердешевый и современный телевизор с большим экраном дешевле 17 тысяч рублей 1
10.03.2026 Знаменитых «убийц флагманов» ждет бесславный конец. OnePlus повышает цены на свои легендарные мобильники 1
25.02.2026 Знаменитый конкурент Xiaomi и создатель первого в истории клона iPhone уничтожен спустя четверть века работы 1
24.02.2026 Компактные смартфоны возвращаются. Создатель «убийц флагманов» спасет мир от надоевших «лопат». Опрос 1
20.02.2026 Телевизоры Xiaomi стали дорогими. Выпущена очень дорогая модель на «квантовых точках» с небольшим экраном. В России есть дешевле 1
29.12.2025 Смартфоны возвращают наш 2007 год. Производители забили на «железо» и опять стали меряться дизайном 3
25.12.2025 В Китае создан мощный заменитель iPad Pro. Он многим лучше и в три раз дешевле 1
23.12.2025 Intel и AMD больше не нужны. Китай научился запускать Windows на дешевых Android-планшетах с ARM-процессорами 1
25.11.2025 Любимую россиянами ОС Android превратят в полноценную замену Windows. Система будет работать на ПК и ноутбуках 2
13.11.2025 Любимый россиянами производитель смартфонов готовит ОС для ПК, которая поборется с Windows 1
28.10.2025 Популярный в России бренд смартфонов косит под Xiaomi. Он завалит пользователей раздражающей рекламой 1
13.10.2025 Wi-Fi 7 за копейки. Любимый россиянами бренд выпустил супердешевые роутеры с честным Wi-Fi по цене кнопочного телефона. И это не Xiaomi 3
07.08.2025 Xiaomi ставит рекорды. Тестируется смартфон с поистине огромной батареей, но с минимальной толщиной 1
02.07.2025 Xiaomi стащила главную «фишку» нового iPhone, которую Apple срисовала в Windows 1
16.06.2025 Xiaomi выпускает «убийцу» крошечного планшета Apple. Готовится замена iPad mini под любимым россиянами брендом 1
06.06.2025 Xiaomi выпустила дешевый планшет Redmi Pad 2 с большой батареей и экраном не хуже, чем у iPad Pro 1
15.05.2025 Вышел уникальный смартфон класса «4 в 1», который работает «почти вечно». У него несуразно огромный аккумулятор и толстый корпус 1
07.05.2025 Xiaomi возрождает линейку уникальных топовых смартфонов, которых нет ни у кого в мире 1
28.04.2025 Xiaomi выпустила гигантский телевизор, совмещенный с монитором. Он супердешевый и занимает половину стены 1
25.04.2025 Популярнейший в России бренд смартфонов превратил сотрудников в рабов. За отпуска штрафуют, домой из офиса не отпускают. Опрос 1
23.04.2025 Вышел Android-смартфон с огромным аккумулятором и крошечной ценой. Видео 1
10.04.2025 Трамп и Китай ввергают мировой рынок ПК в хаос и неизвестность. Новые пошлины грозят ему разрушением 1
20.02.2025 Заклятый конкурент Apple выпустил смартфон с большой батареей на замену новейшему iPhone 16e. Он в пять раз дешевле и во многом лучше 1
14.02.2025 Знаменитый в России производитель ТВ ломает рынок мониторов. Вышли супердешевые модели с топовыми характеристиками и экраном mini-LED 1
03.02.2025 Древний популярный бренд угрожает Xiaomi. Выпущен невероятно дешевый монитор с характеристиками как у дорогущих топовых моделей 1
20.01.2025 Xiaomi убила целую индустрию и оставила свои смартфоны без главной фичи, сделавшей их знаменитыми. Опрос 1
25.12.2024 Выпущен непотопляемый смартфон с огромной батареей дешевле 30 тысяч рублей. Защита от воды почти 100-процентная 1
25.11.2024 Xiaomi выпустила очень дешевые телевизоры с 4К-экранами и сверхвысокой частотой обновления 1
07.10.2024 Смартфоны Xiaomi лишатся особой «фишки», благодаря которой они стали популярными. Теперь они станут безликими Android-мобилками 1

Публикаций - 171, упоминаний - 176

GizmoChina и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2231 84
Apple Inc 13154 64
Samsung Electronics 11064 55
Huawei 4676 47
Qualcomm Technologies 1974 33
Google LLC 12688 32
MediaTek - Ralink 595 28
Intel Corporation 12811 25
BBK OnePlus 298 22
BBK OPPO Electronics 484 22
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 22
Microsoft Corporation 25775 16
Lenovo Group 2446 13
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 11
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
BBK Electronics Corp 332 9
LG Electronics 3735 8
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 7
X Corp - Twitter 2938 7
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 7
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
Sony 6739 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 6
Huawei - HiSilicon Technologies 70 6
Dell EMC 5180 5
ZTE Corporation 800 5
HMD Global - Nokia 144 5
Lenovo Motorola 3566 5
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 5
Nvidia Corp 4002 5
Huawei Mobile Services 75 4
HP Inc. 5883 4
HTC Corporation 1512 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Tesla Motors 461 3
JD.com - Jingdong Mall 101 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
TÜV Rheinland Group 181 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Faraday Future - FF 15 2
Godin Holdings 5 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Kickstarter 136 1
Volvo Cars 262 1
Boeing 1031 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 1
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 67
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 133
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 88
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 81
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 60
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 57
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 55
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 53
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 50
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 44
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 41
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