Китай развязал новую войну форм-факторов. Apple нечем ответить, остальному миру и подавно

Huawei начала новое соревнование – кто выпустит самый тонкий планшет. Она анонсировала MatePad Pro Max толщиной 4,7 мм и назвала его самым тонким в мире. При этом у него большой аккумулятор, а вес, напротив, маленький. Новейший Apple iPad Pro и толще, и намного тяжелее.

Почти как лист бумаги

Китайская компания Huawei провела премьеру нового планшетного компьютера MatePad Pro Max с экраном на 13,2 дюйма. Во время презентации на назвала его «самым тонким в мире», уточнив, что его толщина составляет всего 4,7 мм.

Премьера MatePad Pro Max прошла в Китае, но продаваться он будет и за пределами этой страны. В частности, Huawei раскрыла европейские цены – от 1399 евро (123,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 мая 2026 г.) за версию с 12 ГБ RAM и 256 ГБ ROM и до до 1649 евро (145,2 тыс. руб.) за 12/512 ГБ.

Цветов корпуса, как и комплектаций, два – синий и темно-серый.

Очевидный конкурент

Вероятнее всего, Huawei разрабатывала MatePad Pro Max с целью превзойти планшет Apple iPad Pro. Это тоже сверхтонкое решение – 5,1 мм. Однако следует учитывать, что Apple не обновляла iPad Pro почти год – самая актуальная на момент выхода материала версия вышла в октябре 2025 г. и базируется на процессоре М5.

Нынешний iPad Pro на 13 дюймов весит 582 грамма. MatePad Pro Max обошел его и тут, ведь его вес составляет 499 граммов, по заверениям Huawei. А вот по батареям у планшетов почти паритет – 10290 мАч у iPad Pro 13 на М5 и 10400 мАч у Huawei MatePad Pro Max. Примечательно, что европейская версия MatePad Pro Max получит батарею всего на 9760 мАч.

Основные характеристики

Экран новинки Huawei при диагонали 13,2 дюйма выдает картинку в разрешении 3000х2000 пикселей, что соответствует плотности 273 пикселя на дюйм (ppi). У iPad Pro – 2752х2064 пикселя и 264 ppi.

Дисплей в MatePad Pro Max – это панель Flexible OLED PaperMatte. Пиковая яркость – 1600:1, динамическая контрастность – 2000000:1. Экран характеризуется минимальной толщиной рамок – 3,55 мм, за счет чего он занимает 94% площади лицевой панели. Частота обновления – 144 Гц, по данным портала Gizmochina.

Рамки экрана действительно тонкие

Планшет поддерживает 66-ваттную зарядку по проводу и 40-ваттную реверсивную зарядку (от него можно по проводу заряжать другие устройства). За пределами Европы в комплект входит 100-ваттный адаптер питания.

Что еще есть в планшете

Планшет Huawei получил основную камеру на базе 50-мегапиксельного сенсора с автофокусом, светодиодной вспышкой и апертурой f/1.8. С ее помощью можно делать снимки в разрешении до 8192х6144 пикселей и записывать ролики в формате 4К (3840х2160 пикселей). Фронтальный сенсор – 12 МП (апертура f/2.4, фиксированный фокус).

Из модулей связи в компьютере есть Wi-Fi 802.11be, он же Wi-Fi 7, но Huawei утверждает, что поддерживаются только частоты 2,4 и 5 ГГц. Между тем, стандарт Wi-Fi 7 рассчитан еще и на 6 ГГц.

Некоторым планшет сможет заменить ноутбук

Также в списке характеристик есть модуль Bluetooth 6.0 и порт USB-C 3.1, ресиверы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, четыре микрофона, шесть динамиков, а в комплект поставки входит салфетка для очистки экрана и корпуса от загрязнений.

Программное обеспечение – HarmonyOS 4.3. Это фирменная платформа Huawei, которую компания развивает с 2019 г.

Чего-то не хватает

В подробностях рассказав о MatePad Pro Max, Huawei явно умышленно не стала вдаваться в подробности относительно используемого в нем центрального процессора. Информации о нем нет, в том числе, и на странице официального сайта компании, посвященной характеристикам этого компьютера.

Стилус и чехол в базовый комплект не входят

Напомним, Huawei с 2019 г. находится под американскими санкциями, а с 2020 г. ему запрещено производить свои процессоры на фабриках тайваньской компании TSMC – мирового лидера среди контрактных вендоров микросхем. В мае 2025 г. CNews писал, что Huawei строит собственный мегазавод по выпуску полупроводников.

А стоит ли

Выпустив «самый тонкий планшет» в мире, Huawei могла развязать новую гонку – на этот раз за толщиной планшетных компьютеров. К моменту выхода материала ей никто не успел ответить, однако есть шанс, что эта война закончится, не начавшись.

Получится ли у Huawei навязать конкурентам войну за толщину планшетов, покажет время

В сентябре 2025 г. вышел сверхтонкий 5,64-миллиметровый смартфон iPhone Air, и производители, например, Tecno (она выпустила смартфон Spark Slim толщиной 5,93 мм), моментально ринулись разрабатывать похожие модели. Samsung так и вовсе показал своего конкурента iPhone Air под названием Galaxy S25 Edge даже раньше премьеры самого iPhone Air.

Однако новинка Apple сразу же провалилась в продаже – миру оказался не нужен смартфон с всего одним (разговорным) динамиком, без слота под SIM-карты, слабой камерой и очень маленькой батареей, всего-навсего 3149 мАч.

Такое положение дел моментально охладило пыл прямых конкурентов Apple, и они быстро свернули разработку своих сверхтонких смартфонов. В результате сейчас рынок завален клонами успешного iPhone 17 Pro от крупных китайских брендов, тогда как iPhone Air копировать никто не спешит.