Вышел Android-смартфон с огромным аккумулятором и крошечной ценой. Видео

Oppo выпустила смартфон K12s с батареей на 7000 мАч. По меркам 2025 г. это большая емкость для смартфона, выпускаемого крупносерийно – чаще всего в такие устанавливают батарею на 5000 мАя. В Китае стоимость Oppo K12s начинается приблизительно со $150.

Зарядка почти не требуется

Китайская компания Oppo выпустила в КНР смартфон K12s начального уровня, если судить по его цене. Минимальная конфигурация включает в себя 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти и, главное, аккумулятор емкостью 7000 мАч, пишет портал GizmoChina.

Смартфон вышел в белом, черном и розово-фиолетовом цветах корпуса. На рынке Китая его можно приобрести за 1100 юаней (12,2 тыс. руб., $155 по курсу ЦБ на 22 апреля 2025 г.) в базовой комплектации.

В дополнение к ней также доступны версии 8/256 ГБ за 1400 юаней (14,4 тыс. руб.) 12/256 ГБ (16,7 тыс. руб.) и 12/512 ГБ (20 тыс. руб.). Для сравнения, в середине апреля 2025 г. в российской рознице появился смартфон Xiaomi Redmi Note 14S, тоже почти базового уровня, но он стоит минимум 26 тыс. руб. за 8 ГБ RAM и 128 ГБ ROM.

Oppo Oppo K12S предлагает очень современную начинку, несмотря на цену

Смартфоны Oppo тоже официально продаются в России – их можно приобрести не только на маркетплейсах у частных продавцов, но и в крупных розничных сетях. К моменту выхода материала дата релиза K12s на рынке России не раскрывалась.

Много аккумулятора

Главная «фишка» нового K12s, помимо его минимальной цены – это аккумулятор емкостью 7000 мАч. Производитель на своем сайте не указывает его тип – это может быть как обычная литиевая батарея, так и современная кремний-углеродная. CNews писал, что такие аккумуляторы в последнее время стремительно набирают популярность.

Аккумулятор нового смартфона Oppo заряжается по USB-C. Поддерживается очень быстрая зарядка – до 80 Вт при использовании фирменного блока питания. На зарядках вендоров предельная мощность будет лишь 44 Вт.

Oppo Материал корпуса Oppo не указывает

Наличие столь емкой батареи отразилось на толщине смартфона, которая выросла до 8,45 мм. Весит новый мобильник 208 граммов.

Экран с запасом яркости

Несмотря на крайне низкую стоимость, Oppo K12S получил не IPS-экран, а современную AMOLED-панель. Более того, Oppo не поскупилась и установила в смартфон экран с частотой обновления 120 Гц.

Разрешение дисплея составляет 2400х1080 пикселей или Full HD+ при диагонали 6,67 дюйма. Плотность экрана – 394 пикселя на дюйм.

Заявлено 8-битное представление цвета (16,7 млн оттенков). Пиковая яркость – 1200 нит.

Память и процессор

В новом K12S используется оперативная память LPDDR4x как в и большинстве современных недорогих смартфонов. Флеш-накопитель – быстрый модуль UFS 3.1. Поддержка карт памяти не предусмотрена, но можно подключать USB-накопители через порт USB-C.

Oppo Все доступные оттенки

Процессор смартфона – это Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Это один из самых современных чипов Qualcomm на момент выпуска материала, так как представлен он был лишь в феврале 2025 г.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 – восьмиядерный чип, изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он располагает одним ядром Kryo Prime (Cortex-A720) с частотой 2,3 ГГц, тремя ядрами Kryo Gold (Cortex-A720) на 2,2 ГГц и четырьмя ядрами Kryo Silver (Cortex-A520) на 1,800 ГГц. Результат в бенчмарке AnTuTu 10 – почти 710 тыс. баллов, в Geekbench 6 – более 3000 баллов в многоядерном режиме.

Фотокамеры

Тыльная камера смартфона хоть и занимает много места на задней панели, но на деле имеет всего два сенсора. Основной – это широкоугольник на 50 МП с диафрагмой ƒ/1.8, эквивалентным фокусным расстоянием 27 мм, 5-линзовым объективом и автофокусом.

Второй сенсор – монохромный датчик глубины на 2 МП (ƒ/2.4, ЭФР 22 мм, 3-линзовый объектив).

Oppo На фотокамеры смартфона было решено не ставить

Фотокамера поддерживает 10-кратный цифровой зум и запись 4К-видео на 30 кадрах в секунду. Full HD она пишет на 60 кадрах, HD – на 120 кадрах.

Спереди у смартфона есть 16-мегапиксельная камера: (ƒ/2.5, ЭФР 23 мм, объектив из четырех линз, без автофокуса). Запись видео – максимум Full HD на 30 кадрах в секунду.

Дополнительные возможности

В небольшую стоимость смартфона вошли сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, два SIM-слота, поддержка сетей пятого поколения, модуль NFC и ресиверы GPS и ГЛОНАСС.

Oppo K12S располагает модулями Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, он же Wi-Fi 802.11ax. С завода смартфон поставляется с фирменной прошивкой Oppo ColorOS 15.0, установленной поверх ОС Android 15. Комплект поставки для китайского рынка включает, помимо прочего, зарядное устройство и защитный чехол.