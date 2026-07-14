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BBK OPPO Electronics

BBK OPPO Electronics

OPPO — один из  мировых брендов по производству смартфонов. По состоянию на 30 июня 2022 года OPPO получила более 40000 патентов. На 2022 год компания OPPO зарегистрировала патенты более чем в 40 странах и регионах, работает более чем в 50 странах и регионах мира и имеет международный центр дизайна в Лондоне. OPPO поддерживает развитие стандарта 5G. OPPO выпустила рядовые патенты 5G более чем в 30 странах и регионах по всему миру.  Бренд сотрудничает с более чем 80 мировыми операторами, чтобы ускорить процесс развертывания 5G благодаря инновационным технологическим решениям. Кроме того, OPPO подала более 2700 глобальных патентных заявок в области ИИ, компьютерного зрения, речевой технологии и машинного обучения, и получила около 4542 патентов на технологии по обработке изображений, а также лицензировала технологию мгновенного заряда более чем 40 компаниям.

СОБЫТИЯ

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14.07.2026 Дешевые смартфоны стали слишком дорогими. Xiaomi, Oppo и Vivo почти перестали покупать из-за высоких цен

и отреагировали на рост цен на китайские смартфоны, массово перестав покупать их. Это вылилось в масштабное падение их долей рынка, которое сильнее всего ударило по трем популярным в России брендам – Oppo, Vivo и Xiaomi. Согласно статистике исследовательской компании CounterPoint Research, во II квартале 2026 г. (1 апреля – 30 июня) Xiaomi потеряла 2 процентных пункта (п. п.) год к году – в
25.06.2026 Oppo представила серию смартфонов Reno16

трументами для создания контента. Ремикс-коллаж с ИИ, режим POP-камеры, кастомные ИИ-сценарии на базе ColorOS 16 — серия делает мобильное творчество проще и выразительнее. Каждое поколение смартфонов Oppo Reno получает собственный визуальный стиль, и серия Reno16 продолжает эту традицию смелым дизайном. В дизайне смартфонов цвета звёздный белый впервые в отрасли применяется 3D-технология с

08.05.2026 Oppo объявляет о старте предзаказа флагмана Find X9 Ultra в России

Компания Oppo анонсировала старт предзаказа на флагманскую новинку Find X9 Ultra в России. Оформить по
21.04.2026 Oppo представила флагманский камерофон Oppo Find X9 Ultra

Компания Oppo представила свой новейший камерофон Find X9 Ultra на презентации в Китае. Смартфон орган
10.03.2026 Oppo анонсировала глобальный запуск нового складного смартфона Oppo Find N6

Компания Oppo объявила дату глобального запуска своего новейшего складного флагмана Oppo Find N
09.02.2026 Новые смартфоны Oppo A6x 4G и A6 4G уже доступны в России

Компания Oppo анонсировала пополнение серии A6. Модели A6 4G и A6x 4G теперь доступны на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители Oppo. Модель Oppo A6 получила аккумулятор ем
30.01.2026 Oppo запускает в России серию смартфонов Reno 15

Компания Oppo объявляет о запуске серии смартфонов Reno 15 на российском рынке, в которую вошли модели Oppo Reno15 5G и Oppo Reno15 F. Ключевой особенностью серии стала ультраширокоугольна
25.12.2025 В Китае создан мощный заменитель iPad Pro. Он многим лучше и в три раз дешевле

Как iPad Pro, только на Android Компания Oppo анонсировала свой новейший планшетный компьютер Pad Air 5, пишет портал GizmoChina. Прем
05.11.2025 Oppo объявляет о старте продаж смартфона A6 Pro в России

нащен аккумулятором емкостью 7000 мАч а также быстрой зарядкой SUPERVOOC 80 Вт, сертификацией IP69, IP68 и IP66, ударопрочной конструкцией стандарта MIL-STD 810H. Об этом CNews сообщили представители Oppo. Устройство получило тонкий (8 мм) и легкий (188 г) корпус, а также 120-герцовый AMOLED-дисплей. Система ColorOS 15 с технологиями Trinity Engine и Luminous Rendering Engine обеспечивает п
15.08.2025 Oppo запускает в России серию смартфонов Reno14: съемка ночью в высоком качестве, сверхъяркая ИИ вспышка, высокая автономность, защита IP69 с подводной видеосъемкой в 4K и новые возможности на базе ИИ

Компания Oppo объявляет о старте продаж в России новой серии смартфонов Reno14. Линейка включает две модели — Oppo Reno14 и Oppo Reno14 F, которые сочетают в себе современный дизайн, продв
23.04.2025 Вышел Android-смартфон с огромным аккумулятором и крошечной ценой. Видео

Зарядка почти не требуется Китайская компания Oppo выпустила в КНР смартфон K12s начального уровня, если судить по его цене. Минимальная ко
27.03.2025 Oppo объявляет о старте продаж смартфона A5 Pro на российском рынке

Oppo объявляет о запуске Oppo A5 Pro в России. Oppo A5 Pro получил флагманский уровень защиты с сертификацией I
20.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфонов серии Oppo Reno 13

М.Видео-Эльдорадо» объявила о начале продаж смартфонов серии Oppo Reno 13 — в нее войдут модели Reno13, Reno13 F и Reno13 Pro. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 31 999 руб. Об этом CNews сообщили представители М.Видео-Эльдорадо»
25.12.2024 Выпущен непотопляемый смартфон с огромной батареей дешевле 30 тысяч рублей. Защита от воды почти 100-процентная

Не тонет и не разряжается Китайская компания Oppo из холдинга ВВК (Vivo, Realme, OnePlus и пр.) создала смартфон A5 Pro. Его главные особе
09.10.2024 Oppo запускает продажи нового смартфона A3x

Компания Oppo объявляет о старте продаж нового смартфона Oppo A3x. Корпус устройства защищен по
13.09.2024 Oppo объявляет о старте продаж нового смартфона Oppo A3 в России

Компания Oppo объявляет о старте продаж смартфона Oppo A3 в России/ Корпус смартфона не боится

13.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов Oppo Reno12 F и Reno12 Pro

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж Oppo Reno12 F и Reno12 Pro — защищенных смартфонов, сочетающих в себе тонкий корпус и высокую прочность. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». В Oppo Reno12 F экран з
25.04.2024 «М.Видео-Эльдорадо» отмечает высокий спрос на смартфоны OPPO Reno11 Series

омпания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отметила, что за две недели с момента старта эксклюзивных продаж в сети «М.Видео-Эльдорадо» смартфоны серии OPPO Reno11 показали высокие результаты продаж по сравнению с предыдущим поколением смартфона Reno10. На первой неделе, начиная с девятого апреля, было зафиксировано на 100% больше продаж, чем

10.04.2024 «М.Видео» объявляет об эксклюзивном старте продаж смартфонов Oppo Reno11 Series

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила старт продаж серии смартфонов Oppo Reno11: модель Reno11 с телеобъективом с двукратным оптическим зумом и эквивалентным фокусным расстоянием 47 мм, и модель Reno11 F – тонкий смартфон с безрамочным плоским экраном. Об этом

26.02.2024 Oppo создаст центр искусственного интеллекта и встроит функции генеративного ИИ в серию смартфонов Reno

Компания Oppo объявила об открытии собственного центра искусственного интеллекта (ИИ). Он будет использоваться для исследований и разработок в области искусственного интеллекта, что поможет Oppo

01.11.2023 Смартфон Oppo A18 с высокой автономностью поступил в продажу в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет о старте продаж смартфона Oppo A18 в России. Эта модель оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч, процессором MediaTek Helio G85, а такж
11.09.2023 Новый смартфон Oppo A38 поступил в продажу в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет об официальном старте продаж новинки – смартфона Oppo A38, который стал третей моделью в линейке доступных смартфонов компании 2023 г. О
22.08.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона A58 в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет о российском старте продаж смартфона Oppo A58, новейшей модели в доступной линейке бренда. Oppo A58 доступен в двух цветах: черны
08.08.2023 Смартфон Oppo A78 уже в продаже: 256 ГБ за 19999 рублей

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявила о российском старте продаж новейшей модели A-серии – Oppo A78. С 8 августа 2023 г. на новинку с 256 ГБ памяти действует акция: смартфон м
14.06.2023 Oppo объявляет о старте продаж флагманских Hi-Fi наушников Oppo Enco Air3 Pro в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет о старте продаж новых беспроводных наушников Oppo Enco Air3 Pro с мембраной из бамбукового волокна и адаптивным шумоподавлением. Благода
24.05.2023 Oppo объявляет о старте продаж складного смартфона Find N2 Flip в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявила об официальном старте продаж складного смартфона Find N2 Flip в России. Он сочетает в себе большой вертикальный внешний дисплей, автономность, д
04.05.2023 Oppo расширяет портфолио своих продуктов в России и запускает новую категорию

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, расширяет портфолио своих продуктов в России и объявляет о запуске планшетов. Первым в продажу поступил планшет Pad Air. Об этом CNews сообщили представи
27.03.2023 «Убийца флагманов» OnePlus бежит из Европы. Это больно ударит по россиянам

Прощай, Европа Китайские производители смартфонов Oppo и OnePlus намереваются уйти с Европейского рынка на фоне новых ограничений на продажу и общей негативной ситуацией на рынке смартфонов Старого света, пишет портал GizChina. На первом этапе
03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявила о российском старте продаж новейшей модели серии Reno – Reno8 T 5G. Особенности смартфона – закругленный дизайн с тонкими рамками, 108 МП камера
15.02.2023 Oppo запустила программу Oppo Upgrade, теперь смартфоны бренда доступны по подписке с экономией 50%

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, совместно с Forward Leasing запустила в России программу подписки на смартфоны Oppo Upgrade. Cервис с возможностью бесплатного обновления смартфон
07.02.2023 Oppo представила стильный смартфон Reno8 T с 100 МП камерой

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила в России новый смартфон Oppo Reno8 T. Модель оснащена 100 МП камерой. Смартфон сохранил тонкий, легкий и практичный внешний вид, харак
09.01.2023 Выпущен супердешевый смартфон на Android с производительностью как у iPhone

Дешевле и не хуже iPhone Компания Oppo анонсировала смартфон начального уровня A56s с очень высокой для своего класса производительностью. По информации портала Gadget Tendency, в бенчмарке AnTuTu он набирает около 400 тыс. бал
15.12.2022 diHouse начинает поставки смартфонов Oppo

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторское соглашение с Oppo, брендом по производству смартфонов и умных устройств. Для заказа уже доступны последние модели Oppo A17 и A17К. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Компания Oppo и
13.12.2022 Oppo представила A17k: доступный смартфон с мощным аккумулятором

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила новый доступный смартфон A17k. Новинка унаследовала аккумулятор емкостью 5000 мАч и множество функций для съемки от Oppo A17. Об этом

23.11.2022 TWS-наушники Oppo Enco Buds2 уже в продаже в России

Компания Oppo, мировой бренд по производству смартфонов, представила новые беспроводные наушники Enco Buds2. Эта модель оснащена большими 10-миллиметровыми титановыми динамиками и поддержкой пресетов En
21.11.2022 Oppo представила смартфон A17: камера 50 МП и аккумулятор 5000 мАч по доступной цене

Компания Oppo, мировой бренд по производству смартфонов, представила новое устройство из A серии – Oppo A17. Новинка оснащена 50 МП камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Об этом CNews сообщи
15.11.2022 Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила новинку A57s в России. Эта модель сочетает преимущества A-серии бренда, такие как длительный срок службы аккумулятора и надежность, с нововве
29.09.2022 Беспроводные наушники с активным шумоподавлением Oppo Enco Air2 Pro поступили в продажу в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила Enco Air2 Pro, беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления. Эта модель оснащена 12,4-миллиметровыми титановыми диафрагменными д
22.09.2022 Oppo запустила глобальную версию ColorOS 13

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила новую версию своей операционной системы ColorOS 13. ColorOS 13 одна из первых операционных систем на базе недавно выпущенного Android 13. Нов
15.09.2022 Oppo представила Reno7: смартфон с уникальными возможностями камеры

пользовательский опыт благодаря мощному аккумулятору емкостью 4500 мА·ч и технологии быстрой зарядки SUPERVOOC 33 Вт. Reno7 доступен в двух цветах: в черном цвете смартфон получил фирменное покрытие Oppo Glow, а в оранжевом выполнен из прочного материала Fiber Glass Leather, по текстуре напоминающего кожу. Reno7 оснащен 64 Мп тройной камерой с применением искусственного интеллекта, 2 Мп ка

Публикаций - 484, упоминаний - 522

BBK OPPO Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2231 275
Samsung Electronics 11064 231
Huawei 4676 195
Apple Inc 13154 194
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 185
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Qualcomm Technologies 1974 50
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 45
Sony 6739 39
Lenovo Group 2446 39
LG Electronics 3735 35
ZTE Corporation 800 33
Lenovo Motorola 3566 30
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 30
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 27
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 26
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 26
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Microsoft Corporation 25775 18
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 16
Intel Corporation 12811 14
Canalys 236 13
X Corp - Twitter 2938 13
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BBK vivo iQOO 43 11
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Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 71
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 71
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 69
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 60
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 48
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Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 45
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