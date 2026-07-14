BBK OPPO Electronics

Дешевые смартфоны стали слишком дорогими. Xiaomi, Oppo и Vivo почти перестали покупать из-за высоких цен и отреагировали на рост цен на китайские смартфоны, массово перестав покупать их. Это вылилось в масштабное падение их долей рынка, которое сильнее всего ударило по трем популярным в России брендам – Oppo, Vivo и Xiaomi. Согласно статистике исследовательской компании CounterPoint Research, во II квартале 2026 г. (1 апреля – 30 июня) Xiaomi потеряла 2 процентных пункта (п. п.) год к году – в

Oppo представила серию смартфонов Reno16 трументами для создания контента. Ремикс-коллаж с ИИ, режим POP-камеры, кастомные ИИ-сценарии на базе ColorOS 16 — серия делает мобильное творчество проще и выразительнее. Каждое поколение смартфонов Oppo Reno получает собственный визуальный стиль, и серия Reno16 продолжает эту традицию смелым дизайном. В дизайне смартфонов цвета звёздный белый впервые в отрасли применяется 3D-технология с

Oppo объявляет о старте предзаказа флагмана Find X9 Ultra в России Компания Oppo анонсировала старт предзаказа на флагманскую новинку Find X9 Ultra в России. Оформить по

Oppo представила флагманский камерофон Oppo Find X9 Ultra Компания Oppo представила свой новейший камерофон Find X9 Ultra на презентации в Китае. Смартфон орган

Oppo анонсировала глобальный запуск нового складного смартфона Oppo Find N6 Компания Oppo объявила дату глобального запуска своего новейшего складного флагмана Oppo Find N

Новые смартфоны Oppo A6x 4G и A6 4G уже доступны в России Компания Oppo анонсировала пополнение серии A6. Модели A6 4G и A6x 4G теперь доступны на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители Oppo. Модель Oppo A6 получила аккумулятор ем

Oppo запускает в России серию смартфонов Reno 15 Компания Oppo объявляет о запуске серии смартфонов Reno 15 на российском рынке, в которую вошли модели Oppo Reno15 5G и Oppo Reno15 F. Ключевой особенностью серии стала ультраширокоугольна

В Китае создан мощный заменитель iPad Pro. Он многим лучше и в три раз дешевле Как iPad Pro, только на Android Компания Oppo анонсировала свой новейший планшетный компьютер Pad Air 5, пишет портал GizmoChina. Прем

Oppo объявляет о старте продаж смартфона A6 Pro в России нащен аккумулятором емкостью 7000 мАч а также быстрой зарядкой SUPERVOOC 80 Вт, сертификацией IP69, IP68 и IP66, ударопрочной конструкцией стандарта MIL-STD 810H. Об этом CNews сообщили представители Oppo. Устройство получило тонкий (8 мм) и легкий (188 г) корпус, а также 120-герцовый AMOLED-дисплей. Система ColorOS 15 с технологиями Trinity Engine и Luminous Rendering Engine обеспечивает п

Oppo запускает в России серию смартфонов Reno14: съемка ночью в высоком качестве, сверхъяркая ИИ вспышка, высокая автономность, защита IP69 с подводной видеосъемкой в 4K и новые возможности на базе ИИ Компания Oppo объявляет о старте продаж в России новой серии смартфонов Reno14. Линейка включает две модели — Oppo Reno14 и Oppo Reno14 F, которые сочетают в себе современный дизайн, продв

Вышел Android-смартфон с огромным аккумулятором и крошечной ценой. Видео Зарядка почти не требуется Китайская компания Oppo выпустила в КНР смартфон K12s начального уровня, если судить по его цене. Минимальная ко

Oppo объявляет о старте продаж смартфона A5 Pro на российском рынке Oppo объявляет о запуске Oppo A5 Pro в России. Oppo A5 Pro получил флагманский уровень защиты с сертификацией I

В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфонов серии Oppo Reno 13 М.Видео-Эльдорадо» объявила о начале продаж смартфонов серии Oppo Reno 13 — в нее войдут модели Reno13, Reno13 F и Reno13 Pro. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 31 999 руб. Об этом CNews сообщили представители М.Видео-Эльдорадо»

Выпущен непотопляемый смартфон с огромной батареей дешевле 30 тысяч рублей. Защита от воды почти 100-процентная Не тонет и не разряжается Китайская компания Oppo из холдинга ВВК (Vivo, Realme, OnePlus и пр.) создала смартфон A5 Pro. Его главные особе

Oppo запускает продажи нового смартфона A3x Компания Oppo объявляет о старте продаж нового смартфона Oppo A3x. Корпус устройства защищен по

Oppo объявляет о старте продаж нового смартфона Oppo A3 в России Компания Oppo объявляет о старте продаж смартфона Oppo A3 в России/ Корпус смартфона не боится

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов Oppo Reno12 F и Reno12 Pro Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж Oppo Reno12 F и Reno12 Pro — защищенных смартфонов, сочетающих в себе тонкий корпус и высокую прочность. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». В Oppo Reno12 F экран з

«М.Видео-Эльдорадо» отмечает высокий спрос на смартфоны OPPO Reno11 Series омпания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отметила, что за две недели с момента старта эксклюзивных продаж в сети «М.Видео-Эльдорадо» смартфоны серии OPPO Reno11 показали высокие результаты продаж по сравнению с предыдущим поколением смартфона Reno10. На первой неделе, начиная с девятого апреля, было зафиксировано на 100% больше продаж, чем

«М.Видео» объявляет об эксклюзивном старте продаж смартфонов Oppo Reno11 Series Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила старт продаж серии смартфонов Oppo Reno11: модель Reno11 с телеобъективом с двукратным оптическим зумом и эквивалентным фокусным расстоянием 47 мм, и модель Reno11 F – тонкий смартфон с безрамочным плоским экраном. Об этом

Oppo создаст центр искусственного интеллекта и встроит функции генеративного ИИ в серию смартфонов Reno Компания Oppo объявила об открытии собственного центра искусственного интеллекта (ИИ). Он будет использоваться для исследований и разработок в области искусственного интеллекта, что поможет Oppo

Смартфон Oppo A18 с высокой автономностью поступил в продажу в России Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет о старте продаж смартфона Oppo A18 в России. Эта модель оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч, процессором MediaTek Helio G85, а такж

Новый смартфон Oppo A38 поступил в продажу в России Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет об официальном старте продаж новинки – смартфона Oppo A38, который стал третей моделью в линейке доступных смартфонов компании 2023 г. О

Oppo объявляет о старте продаж смартфона A58 в России Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет о российском старте продаж смартфона Oppo A58, новейшей модели в доступной линейке бренда. Oppo A58 доступен в двух цветах: черны

Смартфон Oppo A78 уже в продаже: 256 ГБ за 19999 рублей Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявила о российском старте продаж новейшей модели A-серии – Oppo A78. С 8 августа 2023 г. на новинку с 256 ГБ памяти действует акция: смартфон м

Oppo объявляет о старте продаж флагманских Hi-Fi наушников Oppo Enco Air3 Pro в России Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет о старте продаж новых беспроводных наушников Oppo Enco Air3 Pro с мембраной из бамбукового волокна и адаптивным шумоподавлением. Благода

Oppo объявляет о старте продаж складного смартфона Find N2 Flip в России Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявила об официальном старте продаж складного смартфона Find N2 Flip в России. Он сочетает в себе большой вертикальный внешний дисплей, автономность, д

Oppo расширяет портфолио своих продуктов в России и запускает новую категорию Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, расширяет портфолио своих продуктов в России и объявляет о запуске планшетов. Первым в продажу поступил планшет Pad Air. Об этом CNews сообщили представи

«Убийца флагманов» OnePlus бежит из Европы. Это больно ударит по россиянам Прощай, Европа Китайские производители смартфонов Oppo и OnePlus намереваются уйти с Европейского рынка на фоне новых ограничений на продажу и общей негативной ситуацией на рынке смартфонов Старого света, пишет портал GizChina. На первом этапе

Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявила о российском старте продаж новейшей модели серии Reno – Reno8 T 5G. Особенности смартфона – закругленный дизайн с тонкими рамками, 108 МП камера

Oppo запустила программу Oppo Upgrade, теперь смартфоны бренда доступны по подписке с экономией 50% Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, совместно с Forward Leasing запустила в России программу подписки на смартфоны Oppo Upgrade. Cервис с возможностью бесплатного обновления смартфон

Oppo представила стильный смартфон Reno8 T с 100 МП камерой Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила в России новый смартфон Oppo Reno8 T. Модель оснащена 100 МП камерой. Смартфон сохранил тонкий, легкий и практичный внешний вид, харак

Выпущен супердешевый смартфон на Android с производительностью как у iPhone Дешевле и не хуже iPhone Компания Oppo анонсировала смартфон начального уровня A56s с очень высокой для своего класса производительностью. По информации портала Gadget Tendency, в бенчмарке AnTuTu он набирает около 400 тыс. бал

diHouse начинает поставки смартфонов Oppo Компания diHouse (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторское соглашение с Oppo, брендом по производству смартфонов и умных устройств. Для заказа уже доступны последние модели Oppo A17 и A17К. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Компания Oppo и

Oppo представила A17k: доступный смартфон с мощным аккумулятором Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила новый доступный смартфон A17k. Новинка унаследовала аккумулятор емкостью 5000 мАч и множество функций для съемки от Oppo A17. Об этом

TWS-наушники Oppo Enco Buds2 уже в продаже в России Компания Oppo, мировой бренд по производству смартфонов, представила новые беспроводные наушники Enco Buds2. Эта модель оснащена большими 10-миллиметровыми титановыми динамиками и поддержкой пресетов En

Oppo представила смартфон A17: камера 50 МП и аккумулятор 5000 мАч по доступной цене Компания Oppo, мировой бренд по производству смартфонов, представила новое устройство из A серии – Oppo A17. Новинка оснащена 50 МП камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Об этом CNews сообщи

Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила новинку A57s в России. Эта модель сочетает преимущества A-серии бренда, такие как длительный срок службы аккумулятора и надежность, с нововве

Беспроводные наушники с активным шумоподавлением Oppo Enco Air2 Pro поступили в продажу в России Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила Enco Air2 Pro, беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления. Эта модель оснащена 12,4-миллиметровыми титановыми диафрагменными д

Oppo запустила глобальную версию ColorOS 13 Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила новую версию своей операционной системы ColorOS 13. ColorOS 13 одна из первых операционных систем на базе недавно выпущенного Android 13. Нов