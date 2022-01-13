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BBK OPPO Electronics

BBK OPPO Electronics


13.01.2022 Oppo представляет смартфон A55
15.12.2021 Oppo представила складной флагманский смартфон Find N. Цена. Фото
14.12.2021 Oppo представила умные очки Air Glass с микропроектором
14.12.2021 Oppo представила современный нейронный процессор MariSilicon X
16.11.2021 Oppo представляет смартфон A55
19.08.2021 Oppo представила новые технологие обработки изображений
30.06.2021 OPPO использует инфраструктуру AWS для сервисов операционной системы OPPO ColorOS
27.05.2021 Oppo начала сотрудничать с Thales для создания первой в мире 5G SA-совместимой eSIM
19.05.2021 Oppo выпустила бета-версию ColorOS Developer Preview на базе Android 12
12.02.2021 Китайский гигант показал первый в мире смартфон с растягивающимся дисплеем. Видео
27.01.2021 В России стартовали продажи смартфона OPPO A15. Цена
23.12.2020 Oppo открыла лабораторию инноваций 5G в Индии
07.12.2020 Обновленный интерфейс Oppo ColorOS 11 стал доступен в России
29.10.2020 Oppo объявляет о снижении цен до 57% на смартфоны A53 и A91 к черной пятнице
22.10.2020 Oppo представила высокоточный алгоритм определения местоположения смартфона
20.10.2020 Oppo выпустила свои первые ТВ: дешевый, чтобы воевать с Xiaomi, и дорогой, чтобы воевать с Samsung
19.10.2020 Oppo и Orange объявили о партнерстве, направленном на персонализацию устройств и развитие технологии eSIM
13.10.2020 Oppo и Deutsche Telekom объявили о стратегическом партнерстве, направленном на ускорение развертывания 5G-связи в Европе
06.10.2020 OPPO представила в России недорогой 6,5-дюймовый смартфон OPPO A53. Цены
01.10.2020 OPPO представила в России камерофоны Reno4 Lite и Reno4 Pro 5G. Цены
08.09.2020 OnePlus Watch — почти как у Apple?
21.08.2020 Oppo объявляет о старте продаж новых беспроводных наушников Enco W11 и Enco W31 в России
17.08.2020 Oppo Enco W31 c двойным шумоподавлением представлены в России: раскрой силу музыки
13.08.2020 Бюджетные TWS-наушники Oppo Enco W11 с продолжительностью работы до 20 часов представлены в России
30.07.2020 Бюджетный смартфон Oppo A12 с батареей 4230 мАч представлен в России
14.07.2020 Oppo реализует первую автономную сеть 5G в Великобритании совместно с Vodafone и Ericsson
30.06.2020 Xiaomi и Oppo одновременно выпустили интересные смартфоны по $100. Видео
16.06.2020 В России представлен смартфон OPPO А72. Цена
11.06.2020 Смартфон Oppo A91 с FHD+ AMOLED-дисплеем представлен в России. Цена. Фото
22.05.2020 Oppo заключила стратегическое партнерское соглашение с IEEE
19.05.2020 Лютый конкурент Xiaomi готовит «бронебойный» ТВ. Впервые раскрыты характеристики
23.04.2020 OPPO начинает российские продажи смартфонов Reno3. Цены
09.04.2020 Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo
08.04.2020 OPPO, Ericsson и MediaTek представили VoNR для голосовых и видеозвонков в сетях 5G
19.03.2020 OPPO начала российские продажи флагманского смартфона Find X2. Цена
06.03.2020 Oppo выпустила смартфоны с самой большой оперативкой в мире и с экраном лучше, чем у iPhone. Цена. Видео
05.03.2020 В процессорах MediaTek опасная «дыра». Под ударом миллионы смартфонов LG, Nokia, Oppo, Vivo, Xiaomi
04.02.2020 Oppo объявила о снижении цен на серию смартфонов А 2020
04.02.2020 Обзор смартфона OPPO A5 2020: экономия без компромиссов
30.01.2020 Розничная сеть DNS стала официальным партнером бренда OPPO

Публикаций - 281, упоминаний - 301

BBK OPPO Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 1095 151
Samsung Electronics 9333 123
Huawei 3222 115
Apple Inc 10683 108
BBK vivo 200 70
BBK Electronics Corp 396 59
BBK Realme 130 57
Google LLC 10352 52
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 41
Qualcomm Technologies 1639 36
MediaTek 394 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 27
ZTE Corporation 685 26
LG Electronics 3372 26
Lenovo Group 2077 24
Sony 6145 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 16
Lenovo Motorola 3463 15
Meizu 152 13
Merlion Citilink - Ситилинк 259 13
Yandex - Яндекс 5015 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 11
Intel Corporation 11262 10
Twitter 2493 9
Microsoft Corporation 22497 9
HMD Global - Nokia 128 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 8
Canalys 212 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 6
Meta Platforms - Facebook 4267 6
HTC Corporation 1428 6
Micromax - Микромакс системс 77 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
Sharp Corporation 1024 6
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 6
Samsung Display 40 5
Transsion Holdings - Tecno Mobile 24 5
F5 Networks 116 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 29
Связной ГК 1190 19
Евросеть 1393 13
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 5
TÜV Rheinland Group 86 5
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 58 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
BMW Group 392 3
Открытие ФК 2713 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 2
Ferrari NV 144 2
Carl Zeiss 294 2
Audi 184 2
Wildberries - Вайлдберриз 185 2
Tesla Motors 285 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 48 2
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 49 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 2
LATAM Airlines Group 10 1
GM - General Motors 434 1
Yamaha - Ямаха 98 1
LEGO 202 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 1
Chevrolet 33 1
Universal Pictures 55 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
X5 Group 709 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
JIP - Japan Industrial Partners 4 1
Согласие СК 1112 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
Trellas 20 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 64 1
Pony Express - Фрейт линк 58 1
МТС банк 290 1
AliExpress Tmall 64 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 26
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 6
Президент Российской Федерации 3770 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
Правительство РФ 8292 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Правительство Москвы 1640 1
Тинькофф кредит брокер 2 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 173
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 63
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 49
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 47
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 44
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 42
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 42
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 38
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 36
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 34
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 32
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 26
USB Type-C - USB-C 1192 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 25
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 24
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 23
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 20
Google Android смартфоны 793 19
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 18
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 18
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 9231 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 14
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 878 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 13
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1831 11
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 11
Gen V - кибератаки пятого поколения 945 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 10
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 795 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 8
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 377 8
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 8
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем - Точка доступа 1874 8
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 288 8
Google Android 11959 81
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 60
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 48
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 228 47
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 36
BBK OPPO ColorOS 43 36
BBK OPPO Find X - Серия смартфонов 37 28
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 347 28
Corning Gorilla Glass 595 27
BBK OPPO A - Серия смартфонов 31 22
Samsung Galaxy Note 673 21
Google Android 10 195 21
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 133 20
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 20
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 20
Huawei Mate - серия смартфонов 250 20
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 137 19
Apple iPhone 11 176 19
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 19
Google Android 9 Pie 204 19
Apple iOS 6422 19
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 208 18
Google Play - Google Store - Android Market 2732 17
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 17
Apple iPhone X - Серия смартфонов 224 17
BBK OnePlus - Серия смартфонов 103 16
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 25 16
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 112 15
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 212 15
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 192 15
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 166 15
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 324 14
Samsung Galaxy S10 - смартфон 166 14
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 14
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 106 13
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 81 13
Google YouTube - Видеохостинг 2277 12
Apple iPhone 12 149 12
BBK OPPO SuperVOOC 14 12
BBK OPPO AI SelfieTune 11 11
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 10
Lau Pete - Ло Пит 14 8
Jun Lei - Цзунь Лей 44 5
Lau Pete - Лау Пит 10 5
Чайка Владимир 27 5
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 5
Wu Alen - Ален Ву 4 4
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 6 4
Ishizuka Shigeki - Ишизука Шигеки 3 3
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 3
Гуцериев Михаил 110 3
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 31 3
Путин Владимир 2542 3
Liu Levin - Лю Левин 3 3
Граф Аркадий 25 3
Reith Ryan - Рейт Райан 12 2
Ли Джэ Ён 8 2
Chau Melissa - Чау Мелисса 4 2
Chen Tony - Чен Тони 3 2
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 2
Lee Jae-yong- Ли Чже Ен 24 2
Фрумусан Андрей 2 2
Rubin Andy - Рубин Энди 61 2
Левин Леонид 112 2
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Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 2
Филимончик Михаил 5 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 37 1
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 31 1
Ю Ричард - Yu Richard 19 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
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Азия - Азиатский регион 3803 9
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 3
Китай - Хубэй - Ухань 47 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 3
Турция - Турецкая республика 1708 3
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Нидерланды 2197 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 32
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 233 11
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 5
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 562 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 813 3
Trade-in 90 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1298 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 2
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 56 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 191 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 328 1
Страхование - Страховое дело 1920 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Cashback - Кэшбэк 199 1
Эргономика 840 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Киберспорт - компьютерный спорт или электронный спорт 40 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 1
Конституция Российской Федерации 44 1
Торговая война между США и Китаем 6 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 44 1
Образование в России 460 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 12
GizmoChina 90 11
Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
GizChina - Издание 42 6
The Verge - Издание 482 5
AnandTech 68 5
GSM Arena 57 4
91Mobiles 590 4
DigiTimes - Издание 1284 4
DxOMark - Издание 35 3
Bloomberg 1009 3
Forbes - Форбс 591 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
Ice Universe - микроблог инсайдера 10 2
Tom’s Hardware 127 2
IBT - International Business Times 14 2
Re/code 40 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
cnTechPost 7 2
OnLeaks 17 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 2
Android Authority 37 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
WCCFTech - Издание 34 2
Business Insider 192 2
Korea Times 129 2
ITHome 18 2
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 4 1
КиноПоиск - портал о кино 130 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
Korea Herald 42 1
SamMobile 44 1
Ars Technica 364 1
Huawei Central 9 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
Ведомости 375 1
Variety 20 1
LetsGoDigital 9 1
IDC - International Data Corporation 4671 26
Gartner - Гартнер 3301 11
Counterpoint Research 38 10
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 7
Strategy Analytics 283 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
TrendForce 53 3
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 3
IDC Russia - IDC Россия 161 2
Omdia 18 2
Google Threat Analysis Group 3 1
PCMark 104 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Nielsen Holdings - NetRatings 384 1
IDC EMEA 22 1
IHS Markit 21 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 354 1
BBK OPPO Институт глобальных исследований (Шэньчжэнь) 1 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 11
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 2
Qualcomm Technology Day 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
Чёрная пятница (распродажи) 89 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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