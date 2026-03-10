Oppo анонсировала глобальный запуск нового складного смартфона Oppo Find N6

Компания Oppo объявила дату глобального запуска своего новейшего складного флагмана Oppo Find N6. Презентация пройдет 17 марта 2026 г. в штаб-квартире Oppo в Binhai Bay в Китае. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

С момента появления первых складных устройств заметная линия сгиба оставалась главной проблемой для пользователей, мешая в полной мере наслаждаться большим дисплеем.

С момента выхода первого смартфона в 2021 г. Find N разработчики серии постоянно совершенствовали эту технологию. Oppo Find N6 делает огромный шаг вперед. Технология невидимой складки позволяет пользователям полностью погрузиться в контент на большом экране. Более того, конструкция разработана так, чтобы дисплей оставался абсолютно плоским и ровным даже после нескольких лет активного использования.

Oppo Find N6 стал одним из самых тонких складных смартфонов в формате «книжки» на рынке. По уровню эргономики он успешно конкурирует с классическими флагманами-моноблоками.

На задней панели расположен симметричный круглый модуль камер с новейшим телефотомодулем 200 МП Hasselblad.

Oppo Find N6 поддерживает работу с умным стилусом Oppo AI Pen.

Oppo Find N6 будет доступен в двух цветах: классическом титановом (Stellar Titanium) и ярком оранжевом (Blossom Orange).