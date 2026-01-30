Oppo запускает в России серию смартфонов Reno 15

Компания Oppo объявляет о запуске серии смартфонов Reno 15 на российском рынке, в которую вошли модели Oppo Reno15 5G и Oppo Reno15 F. Ключевой особенностью серии стала ультраширокоугольная фронтальная камера 50 МП с объективом 0,6x и съемкой 4K 60 fps.Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Смартфоны оснащены аккумуляторами емкостью до 7000 мАч и поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт. Смартфоны также получили ColorOS 16 на новом Trinity Engine, обеспечивающем бесперебойную работу, и пылевлагозащиту по стандарту IP69.

В серии дебютирует первая ультраширокоугольная фронтальная камера 50 МП с углом обзора 100° и возможностью съемки видео в 4К 60 fps.

Oppo Reno15 5G оснащен 50 МП телефото-модулем, в котором используется объектив-перископ с фокусным расстоянием, близким к классическому портретному стандарту 85 мм. Кроме того, доступны 50 МП широкоугольный объектив, а также ультраширокоугольный 8 МП объектив. Для максимальной четкости изображения Oppo Reno15 F получил 50 МП основную камеру, широкоугольный и макро объективы.

Смартфоны серии Oppo Reno 15 поддерживают запись видео в 4K HDR с фирменной стабилизацией Ultra-Steady Video. Для блогеров предусмотрен режим Dual-View Video (одновременная съемка на фронтальную и основную камеры) и функция Seamless Camera Switch, позволяющая переключаться между камерами прямо в процессе записи без прерывания ролика. Встроенный редактор Video Editing 2.0 предназначен для быстрого монтажа прямо без дополнительных приложений.

Oppo Reno15 5G получил аккумулятор на 6500 мАч, а Reno15 F – на 7000 мАч, чего хватит на 2,5 дня использования. Смартфоны поддерживают быструю зарядку SuperVOOC 80 Вт.

Oppo Reno15 5G оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 4 с поддержкой AI HyperBoost 2.0. Oppo Reno15 F получил процессор Snapdragon 6 Gen 1.

Модель Oppo Reno15 5G оснащена 6,59-дюймовым адаптивным AMOLED дисплеем с яркостью 1200 нит. Oppo Reno 15F получил 6,57-дюймовый AMOLED дисплей с яркостью 1400 нит. Обе новинки поддерживают частоту обновления 120 Гц.

Благодаря защите от воды и пыли по стандарту IP69 смартфонами можно пользоваться на открытом воздухе, они не боятся ни случайного попадания воды, ни суровых погодных условий. Серия также оснащена технологией Splash Touch, обеспечивающей работу экрана при использовании мокрыми руками.

Смартфон Oppo Reno15 5G доступен в оттенках «Сияющий белый» и «Сумеречный синий», Oppo Reno15 F — в оттенках «Сияющий синий» и «Сумеречный синий».

До 23 февраля 2026 г. включительно новинки доступны по специальным ценам: Oppo Reno15 5G 12 ГБ + 256 ГБ — 42 999 руб.; Oppo Reno15 5G 12 ГБ + 512 ГБ — 45 999 руб.; Oppo Reno15 F 8 ГБ + 256 ГБ — 27 999 руб.; Oppo Reno15 F 12 ГБ + 512 ГБ — 37 999 руб.

Позже в продажу поступит модель Oppo Reno15 Pro 5G с 50 МП ультраширокоугольной селфи-камерой, 200 МП основной камерой, 50 МП телефото модулем, компактным 6,32-дюймовым экраном и мощным процессором MediaTek Dimensity 8450.